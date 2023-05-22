Индивидуальная экскурсия в горы Майкопа - заряд энергии и положительных эмоций
Что может быть лучше, чем отдых на Юге, в местах где у многих остались осколочки лучших воспоминания из детства, где стоишь на альпийской поляне, и чувствуешь свежий запах ветра, что веет с гор, и веришь, что свободен ты, и жизнь лишь только началась!
Ближайшие даты:
22
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даты
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Что вас ожидает:
- Горы
- Ущелья
- Пещеры
- Термальные источники
- Горные реки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Уехать в горы, чтобы прийти в себя: приглашаем в горное путешествие, в энергетически сильное место для единения с природой и перезагрузки: сменим бесконечные заботы и тревоги на положительные эмоции
Тур для тех, кому нужно:
- получить полную релаксацию организма;
- восстановить душевные силы;
- перезагрузиться;
- наполнится энергией, силой и вдохновением для достижения своих целей;
- Начнём наш тур с поездки в горную Адыгею - край окутанный старинными легендами и мистической романтикой прошлого.
- Посетим водопады "Руфабго".
- Отправимся на одну из самых красивых смотровых площадок.
- Вас ждёт прогулка по горному ущелью «Хаджохская Теснина» на территории расположены вольеры с дикими животными.
- Мы перенесемся на тысячелетия назад и прикоснемся к обычаям и традициям древних племен, населявших эти места в доисторический период. Вы узнаете о мегалитической культуре, священных рощах и обрядах жертвоприношения. Услышите самые знаменитые легенды, были и сказания региона. И пройдете по дну океана Тетис, который плескался здесь много миллионов лет назад.
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- После гор мы вернёмся в уютный, вечерний Майкоп;
- Для того, чтобы снять приятную усталость мы растопим для вас.
- настоящую Кедровую баньку.
Считается, что у Кедра есть душа, о пользе парения в такой бане ходят легенды:
- Угостим Вас бокалом домашнего полусладкого 🍷 из собственных запасов.
- Предоставим мангал, можно пожарить шашлычок пока топиться банька.
- Можно взять с собой напитки и еду или заказать готовую.
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Организационные детали:
Этот тур индивидуальный, только для вас и ваших близких до 4х гостей.
Выезды ежедневно:
- автомобиль Opel Corsa (кондиционер, всё есть).
- Вас заберут из дома и привезут обратно.
- (Майкоп, Апшеронск, Белореченск, Гуамка).
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С нами выгодно сотрудничать:
- По желанию, мы можем организовать тур по Вашему сценарию.
- У нас нет скрытых платежей, мы работаем честно и дорожим каждым нашим гостем!
- У нас 100% поездки, вам не придётся нервничать, что поездка сорвалась и вас обманули.
- Вы можете заказать подарочный сертификат для родных, любимых Вам людей.
- Больше интересных туров у меня в профиле)).
- Мы постараемся сделать этот день максимально комфортным.
- Приезжайте мы Вас очень ждём🤗.
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Дополнительно оплачивается (по желанию):
- Вход в Теснину 500 р;
- Термальные источники;
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Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида
- Банька на дровах в городе Майкопе (и мини экскурсия)
- Трансфер от дома и обратно (Белореченск, Апшеронск, Майкоп, Гуамка, Мезмай)
- Дегустация полусладкого домашнего
- Что не входит
- Дополнительно оплачивается (по желанию):
- Вход в Теснину 500 р
- Вход к водопадам 500
- Термальные источники
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Майкоп, ул. РоссийскаяЗавершение: Майкоп
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии