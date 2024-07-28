Популярные экскурсии

Найдено 12 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Миассе, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия «Таганай» (выезд из г. Миасс)
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Таганай» (выезд из г. Миасс)
Насладитесь красотой природы Урала в национальном парке «Таганай». Великолепные пейзажи и удобства для туристов ждут вас
Начало: Миасс
Расписание: Любое время, любой день
Завтра в 17:00
10 авг в 09:00
5 000 за всё до 4 чел.
Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
4 отзыва
8 часов
Групповая
до 19 чел.
Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
Погрузитесь в историю и природу Миасса на экскурсии к озеру Тургояк и хребту Заозёрный. Узнайте легенды, посетите грот Пугачёва и насладитесь панорамами
Начало: Ваше место проживания или Ж/Д вокзал Миасс-1
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
900 за человека
Обзорная экскурсия г. Миасс
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия г. Миасс
Начало: Миасс
Расписание: Любое время, любой день
Завтра в 17:00
10 авг в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная. Зюраткуль, Лунные притесы, Касли, Шихан, Кыштым, Пустыни
5 отзывов
4 часа
Индивидуальная
Индивидуальная Миасс, Тургояк, Златоуст, Таганай
Погрузитесь в атмосферу Миасса на велосипедной экскурсии, наслаждаясь музеями, архитектурой и природными ландшафтами города
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Завтра в 17:00
10 авг в 09:00
5 000 за человека
Ильмен-тау: первое восхождение
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на телевышку Миасса и гору Ильмен-Тау
Поднимитесь на уникальную телевышку Миасса, построенную с помощью вертолета, и насладитесь потрясающими видами с горы Ильмен-Тау
Начало: Миасс
Расписание: Любое время, любой день
Завтра в 17:00
10 авг в 09:00
3 000 за всё до 4 чел.
Обзорная по городу Челябинск
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Миассу: индустриальный гигант и культурные жемчужины
Погрузитесь в атмосферу Челябинска, столицы Южного Урала. Посетите знаковые места, такие как Центральный парк Гагарина и Парк имени Пушкина
Начало: Миасс
Завтра в 17:00
10 авг в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Кыштым. Касли. По стопам Демидовых (выезд из г. Миасс)
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кыштым. Касли. По стопам Демидовых (выезд из г. Миасс)
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
10 авг в 09:00
12 авг в 14:00
7 000 за всё до 4 чел.
Азартная рыбалка в рыбхозе
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Азартная рыбалка в рыбхозе
Рыбалка в рыбхозе Миасса - это уникальная возможность поймать карпа, осётра, форель и еще пять видов рыб. Прокат снаряжения и возможность копчения рыбы
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
4 000 за всё до 5 чел.
Таганай: первое восхождение (выезд из г. Миасс)
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таганай: первое восхождение (выезд из г. Миасс)
Совершите свое первое восхождение на одну из гор системы Таганай. Это полноценный однодневный поход, который подарит вам незабываемые виды и заряд энергии
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
10 авг в 09:00
12 авг в 14:00
7 000 за всё до 4 чел.
Миасс - аэропорт Екатеринбург
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Миасс - аэропорт Екатеринбург
Организую комфортный и безопасный трансфер из Миасса в аэропорт Екатеринбург. Долгий водительский опыт и ни одного отрицательного отзыва
Начало: Миасс
Сегодня в 20:00
Завтра в 11:00
5 000 за всё до 4 чел.
Миасс - аэропорт Челябинск
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер до аэропорта Челябинск или из него
Организую комфортный и безопасный трансфер до аэропорта Челябинск или из него. Гарантирую качественный сервис и доброжелательную атмосферу
Начало: Миасс
Сегодня в 20:00
Завтра в 11:00
3 500 за всё до 4 чел.
На остров святой Веры (Вера в веслах)
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На остров святой Веры (Вера в веслах): активный отдых на озере Тургояк
Активный отдых на озере Тургояк: экскурсия на остров Веры, культурное наследие и музей под открытым небом. Легенды и тайны ждут вас
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Завтра в 17:00
10 авг в 17:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    28 июля 2024
    Обзорная экскурсия «Таганай» (выезд из г. Миасс)
    Были на экскурсии с Виталием 27.07.24. В первую очередь хочется отметить пунктуальность,а так же профессионализм. Несмотря на дождливую погоду,Виталий показал
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    нам все красоты маршрута,а сам рассказ о достопримечательностях Урала был очень познавателен и интересен🙂 Виталий был очень терпелив в ожидании нас из разных сувенирных лавок😂за это ему огромный плюс. Если хотите классную экскурсию-рекомендуем!

  • V
    Valentina
    21 июля 2024
    Обзорная экскурсия «Таганай» (выезд из г. Миасс)
    Экскурсия была просто великолепная. Удивительно, сколько всего удалось посмотреть и узнать за один день.
  • М
    Марина
    18 июля 2024
    Обзорная экскурсия «Таганай» (выезд из г. Миасс)
    Очень понравилось.
  • Н
    Надежда
    14 июля 2024
    Индивидуальная. Зюраткуль, Лунные притесы, Касли, Шихан, Кыштым, Пустыни
    Хочу выразить благодарность Виталию за прекрасно проведённые экскурсии! Виталий просто ходячая энциклопедия! Обо всех местах где были предоставил исчерпывающую информацию.. и
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    про природу, и про горы, и историю Миасса, про заводы, про литьё чугуна и многое другое! Хотелось много где побывать - Виталий предложил как лучше организовать маршрут, сориентировал что и где и что с собой взять и тд. Были на Айских притесах, Озере Зюраткуль, в Таганае, Аракаульсклм озере и шихане, Законсервированной штольне по разбработке слюды, городе Касли, Музее чугуна и ещё много где… Сердечно хочу поблагодарить за восхождение на Хребет Зюраткуль, Двуглавую Сопку в Таганае и Аракульсиц шихан! Это просто незабываемые красоты и впечатления! На протяжении всего пути Виталий всячески поддерживал и помогал, и когда я сомневалась в своих силах убеждал, что смогу - так и получилось! Путешествовать с Виталием комфортно, интересно и безопасно.

  • В
    Виктор
    20 июня 2024
    Индивидуальная. Зюраткуль, Лунные притесы, Касли, Шихан, Кыштым, Пустыни
    Спасибо Виталию за прекрасное путешествие по Южному Уралу! За погружение в историю и красоту природы. За интересные рассказы и заботу!
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    Виталий очень грамотный и эрудированный гид, любящий свой край. Наилучшие рекомендации Виталию, как гида для всех путешествующих! По возможности обязательно воспользуемся его услугами еще раз.

  • К
    Ксения
    6 июня 2024
    Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
    Экскурсия потрясающая, осталось очень много положительных эмоций, понравилось абсолютно все, начиная от историй заканчивая спуском, потрясающие незабываемые виды, устраивали привал с восхитительным чаем приготовленным на костре, спасибо за чудесную экскурсию, мы все в восторге))))!
  • Р
    Роза
    11 марта 2024
    Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
    8 марта я провела в компании с друзьями и гидом Василием,совершив поход на Китайскую стенку через остров Веры. Провести 9
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    часов на природе, обозревая невероятной красоты окрестности, слушая не просто истории,а документально подтвержденные факты от замечательного рассказчика Василия, не замечая не простого восхождения на Китайскую стенку, а в конце пути еще и чаепитие на костре, лучшего праздника не придумать. Спасибо огромное за великолепную экскурсию!

  • L
    Larisa
    10 января 2024
    Обзорная экскурсия г. Миасс
    Виталий провел прекрасную экскурсию! Все понравилось! Было очень интересно и познавательно.
  • М
    Марина
    4 сентября 2023
    Обзорная по городу Челябинск
    Провела день с Виталием, прекрасный экскурсовод с хорошо поставленной речью, отлично знающий историю края! Собиралась на обзорную по Челябинску, но
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    удалось расширить горизонты и посмотреть Кыштым, Касли и многое другое! Полный восторг! Рекомендую и советую не сидеть дома, а отправляться на экскурсии с Виталием!!!

  • Н
    Николай
    3 июля 2023
    Обзорная экскурсия г. Миасс
    Все прошло супер. Начиная с того, что Виталий забрал нас на собственном авто с места проживания, а не с точки
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    начала экскурсии, что приятно порадовало. Машина чистая, что тоже большой плюс. Проехали по всему городу, посетили все значимые места. Узнали очень много интересного об истории города и людей. Время пролетело незаметно и осталась масса положительных эмоций. Берите экскурсии с Виталием, не пожалеете. Так же он посоветует, куда еще можно сходить. Обязательно соглашайтесь. Рекомендую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Миассу в категории «Популярные экскурсии»

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  3. Обзорная экскурсия г. Миасс
  4. Индивидуальная. Зюраткуль, Лунные притесы, Касли, Шихан, Кыштым, Пустыни
  5. Ильмен-тау: первое восхождение
Сколько стоит экскурсия по Миассу в августе 2024
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