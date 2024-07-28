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про природу, и про горы, и историю Миасса, про заводы, про литьё чугуна и многое другое! Хотелось много где побывать - Виталий предложил как лучше организовать маршрут, сориентировал что и где и что с собой взять и тд. Были на Айских притесах, Озере Зюраткуль, в Таганае, Аракаульсклм озере и шихане, Законсервированной штольне по разбработке слюды, городе Касли, Музее чугуна и ещё много где… Сердечно хочу поблагодарить за восхождение на Хребет Зюраткуль, Двуглавую Сопку в Таганае и Аракульсиц шихан! Это просто незабываемые красоты и впечатления! На протяжении всего пути Виталий всячески поддерживал и помогал, и когда я сомневалась в своих силах убеждал, что смогу - так и получилось! Путешествовать с Виталием комфортно, интересно и безопасно.