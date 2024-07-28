3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Таганай» (выезд из г. Миасс)
Насладитесь красотой природы Урала в национальном парке «Таганай». Великолепные пейзажи и удобства для туристов ждут вас
Начало: Миасс
Расписание: Любое время, любой день
Завтра в 17:00
10 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Групповая
до 19 чел.
Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
Погрузитесь в историю и природу Миасса на экскурсии к озеру Тургояк и хребту Заозёрный. Узнайте легенды, посетите грот Пугачёва и насладитесь панорамами
Начало: Ваше место проживания или Ж/Д вокзал Миасс-1
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
900₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия г. Миасс
Начало: Миасс
Расписание: Любое время, любой день
Завтра в 17:00
10 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
Индивидуальная Миасс, Тургояк, Златоуст, Таганай
Погрузитесь в атмосферу Миасса на велосипедной экскурсии, наслаждаясь музеями, архитектурой и природными ландшафтами города
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Завтра в 17:00
10 авг в 09:00
5 000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на телевышку Миасса и гору Ильмен-Тау
Поднимитесь на уникальную телевышку Миасса, построенную с помощью вертолета, и насладитесь потрясающими видами с горы Ильмен-Тау
Начало: Миасс
Расписание: Любое время, любой день
Завтра в 17:00
10 авг в 09:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Миассу: индустриальный гигант и культурные жемчужины
Погрузитесь в атмосферу Челябинска, столицы Южного Урала. Посетите знаковые места, такие как Центральный парк Гагарина и Парк имени Пушкина
Начало: Миасс
Завтра в 17:00
10 авг в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Расписание: Каждый день
10 авг в 09:00
12 авг в 14:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Азартная рыбалка в рыбхозе
Рыбалка в рыбхозе Миасса - это уникальная возможность поймать карпа, осётра, форель и еще пять видов рыб. Прокат снаряжения и возможность копчения рыбы
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
9 авг в 11:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таганай: первое восхождение (выезд из г. Миасс)
Совершите свое первое восхождение на одну из гор системы Таганай. Это полноценный однодневный поход, который подарит вам незабываемые виды и заряд энергии
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
10 авг в 09:00
12 авг в 14:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Миасс - аэропорт Екатеринбург
Организую комфортный и безопасный трансфер из Миасса в аэропорт Екатеринбург. Долгий водительский опыт и ни одного отрицательного отзыва
Начало: Миасс
Сегодня в 20:00
Завтра в 11:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальный трансфер до аэропорта Челябинск или из него
Организую комфортный и безопасный трансфер до аэропорта Челябинск или из него. Гарантирую качественный сервис и доброжелательную атмосферу
Начало: Миасс
Сегодня в 20:00
Завтра в 11:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На остров святой Веры (Вера в веслах): активный отдых на озере Тургояк
Активный отдых на озере Тургояк: экскурсия на остров Веры, культурное наследие и музей под открытым небом. Легенды и тайны ждут вас
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Завтра в 17:00
10 авг в 17:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий28 июля 2024Были на экскурсии с Виталием 27.07.24. В первую очередь хочется отметить пунктуальность,а так же профессионализм. Несмотря на дождливую погоду,Виталий показал
- VValentina21 июля 2024Экскурсия была просто великолепная. Удивительно, сколько всего удалось посмотреть и узнать за один день.
- ММарина18 июля 2024Очень понравилось.
- ННадежда14 июля 2024Хочу выразить благодарность Виталию за прекрасно проведённые экскурсии! Виталий просто ходячая энциклопедия! Обо всех местах где были предоставил исчерпывающую информацию.. и
- ВВиктор20 июня 2024Спасибо Виталию за прекрасное путешествие по Южному Уралу! За погружение в историю и красоту природы. За интересные рассказы и заботу!
- ККсения6 июня 2024Экскурсия потрясающая, осталось очень много положительных эмоций, понравилось абсолютно все, начиная от историй заканчивая спуском, потрясающие незабываемые виды, устраивали привал с восхитительным чаем приготовленным на костре, спасибо за чудесную экскурсию, мы все в восторге))))!
- РРоза11 марта 20248 марта я провела в компании с друзьями и гидом Василием,совершив поход на Китайскую стенку через остров Веры. Провести 9
- LLarisa10 января 2024Виталий провел прекрасную экскурсию! Все понравилось! Было очень интересно и познавательно.
- ММарина4 сентября 2023Провела день с Виталием, прекрасный экскурсовод с хорошо поставленной речью, отлично знающий историю края! Собиралась на обзорную по Челябинску, но
- ННиколай3 июля 2023Все прошло супер. Начиная с того, что Виталий забрал нас на собственном авто с места проживания, а не с точки
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