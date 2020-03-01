Выбирайте и другие экскурсии в Миассе

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Понять, кто такие купцы, как они появились и чем занимались на экскурсии по купеческому Миассу

Наталья
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Наталья – ваш гид
Моя экскурсия по купеческому Миассу — это возможность разобраться в формировании, жизни и влиянии одного из важнейших сословий России XVIII — начала ХХ вв.

Кто такие купцы, какие люди ими становились и чем они занимались вы узнаете на прогулке по главной улице старого города.

Я объясню основы и принципы этого класса, расскажу об их культурном и образовательном уровне, об участии в общественной жизни и благотворительности.

Вы увидите здания, некогда принадлежащие местным купцам, и поймете, как они жили.

От 1920 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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История русского купечества
История русского купечества

Программа

Кроме прочего, вы узнаете, чем купцы отличались от гостей, что означала нумерация гильдии, почему так весомо было «честное купеческое слово», как связаны старообрядчество и купцы, почему многие владельцы фабрик и заводов родом из купечества.

Я расскажу об основателе города — тульском купце Лугинине, владельце пяти заводов, о том, как связан с Миассом один из представителей династии богатейших купцов России Иван Григорьевич Стахеев, и многое другое.

  • Для сравнения мы посетим два бывших купеческих дома. Один из них — небольшой уютный особняк, в котором сейчас расположена библиотека.
  • Во втором, недавно отреставрированном огромном особняке купца Смирнова, вы сможете ощутить атмосферу купеческого дома, увидите подлинные предметы ушедшей эпохи.
  • В этом доме расположен музей пельменя, утварь для которого собиралась со всей России. Здесь организуются интерактивные классы по лепке пельменей. В музейном кафе вы сможете попробовать 18 видов пельменей и иван-чай. Я расскажу историю пельменей и купеческого чаепития.
  • Вы также посетите магазин, которому более ста лет и где до сих пор идет торговля.
  • И посмотрите видео-ролик из архивных фотографий купеческого Миасса.
  • Дом купца Смирнова будет особенно интересен детям. Для них построена уникальная комната сказок, где они смогут почувствовать себя богатырями, посетить домик Бабы Яги, стать капитаном корабля, поиграть в «кошкином доме» или домике трех медведей, побыть Емелей или продавцом на ярмарке у Мухи-Цокотухи.

В результате вы разберетесь в происхождении и особенностях одного из самых влиятельных российских сословий, узнаете, как жили, во что верили и на что тратили свои капиталы купцы. Увидите наследие купеческой России и проникнитесь атмосферой той эпохи.

Организационные детали

  • Оплата экскурсии по дому Смирнова входит в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: дегустация пельменей и чая.
История русского купечества
История русского купечества
История русского купечества
История русского купечества
История русского купечества
История русского купечества
История русского купечества

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Я бывший журналист, сейчас профессиональный гид, получила 1 категорию, защитив свою авторскую экскурсию по купеческому Миассу, Вожу обзорные, тематические экскурсии по своему городу и соседнему Златоусту. В проведении моих экскурсий помогают опыт и знания, полученные в ходе работы и на телевидении, и в Ильменском заповеднике. Главная задача — не поразить гостей города обилием цифр и фактов, а создать образ города, который останется в памяти путешественников. Для этого еще создаю видеоролики из архивных снимков. Всегда думаю о том, что я сама хотела бы узнать и увидеть. Мне нравится «влюблять» в свой город его гостей.
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