Выбирайте и другие экскурсии в Миассе

Программа

Кроме прочего, вы узнаете, чем купцы отличались от гостей, что означала нумерация гильдии, почему так весомо было «честное купеческое слово», как связаны старообрядчество и купцы, почему многие владельцы фабрик и заводов родом из купечества.

Я расскажу об основателе города — тульском купце Лугинине, владельце пяти заводов, о том, как связан с Миассом один из представителей династии богатейших купцов России Иван Григорьевич Стахеев, и многое другое.

Для сравнения мы посетим два бывших купеческих дома. Один из них — небольшой уютный особняк, в котором сейчас расположена библиотека.

Во втором, недавно отреставрированном огромном особняке купца Смирнова, вы сможете ощутить атмосферу купеческого дома, увидите подлинные предметы ушедшей эпохи.

В этом доме расположен музей пельменя, утварь для которого собиралась со всей России. Здесь организуются интерактивные классы по лепке пельменей. В музейном кафе вы сможете попробовать 18 видов пельменей и иван-чай. Я расскажу историю пельменей и купеческого чаепития.

Вы также посетите магазин, которому более ста лет и где до сих пор идет торговля.

И посмотрите видео-ролик из архивных фотографий купеческого Миасса.

Дом купца Смирнова будет особенно интересен детям. Для них построена уникальная комната сказок, где они смогут почувствовать себя богатырями, посетить домик Бабы Яги, стать капитаном корабля, поиграть в «кошкином доме» или домике трех медведей, побыть Емелей или продавцом на ярмарке у Мухи-Цокотухи.

В результате вы разберетесь в происхождении и особенностях одного из самых влиятельных российских сословий, узнаете, как жили, во что верили и на что тратили свои капиталы купцы. Увидите наследие купеческой России и проникнитесь атмосферой той эпохи.