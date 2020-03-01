Выбирайте и другие экскурсии в Миассе

Программа
Кроме прочего, вы узнаете, чем купцы отличались от гостей, что означала нумерация гильдии, почему так весомо было «честное купеческое слово», как связаны старообрядчество и купцы, почему многие владельцы фабрик и заводов родом из купечества.
Я расскажу об основателе города — тульском купце Лугинине, владельце пяти заводов, о том, как связан с Миассом один из представителей династии богатейших купцов России Иван Григорьевич Стахеев, и многое другое.
- Для сравнения мы посетим два бывших купеческих дома. Один из них — небольшой уютный особняк, в котором сейчас расположена библиотека.
- Во втором, недавно отреставрированном огромном особняке купца Смирнова, вы сможете ощутить атмосферу купеческого дома, увидите подлинные предметы ушедшей эпохи.
- В этом доме расположен музей пельменя, утварь для которого собиралась со всей России. Здесь организуются интерактивные классы по лепке пельменей. В музейном кафе вы сможете попробовать 18 видов пельменей и иван-чай. Я расскажу историю пельменей и купеческого чаепития.
- Вы также посетите магазин, которому более ста лет и где до сих пор идет торговля.
- И посмотрите видео-ролик из архивных фотографий купеческого Миасса.
- Дом купца Смирнова будет особенно интересен детям. Для них построена уникальная комната сказок, где они смогут почувствовать себя богатырями, посетить домик Бабы Яги, стать капитаном корабля, поиграть в «кошкином доме» или домике трех медведей, побыть Емелей или продавцом на ярмарке у Мухи-Цокотухи.
В результате вы разберетесь в происхождении и особенностях одного из самых влиятельных российских сословий, узнаете, как жили, во что верили и на что тратили свои капиталы купцы. Увидите наследие купеческой России и проникнитесь атмосферой той эпохи.