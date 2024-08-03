Сейчас в Минеральных Водах в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 4 200 до 4 700 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5