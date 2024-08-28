скидка
20%
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу: уникальные места Минеральных Вод
Встречайте Эльбрус и красоты Кавказа в мини-группе. Подъем на канатке, легенды озера Гижгит и величие Чегета
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
9 сен в 07:30
58744 700₽ за человека
скидка
20%
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
Путешествие к плато Бермамыт из Минеральных Вод в мини-группе. Восхитительные виды Кавказа, свежий воздух и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:45
9 сен в 06:45
58754 700₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Эльбрус из Минеральных Вод: восхождение на седого великана
Встреча с легендой Кавказа: Эльбрус ждет вас. Подъем на канатной дороге, кавказская кухня и чай у озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений28 августа 2024Отличная поездка,прекрасный маршрут, все очень понравилось. Отдельное спасибо нашему гиду Владимиру. Прекрасный человек, ехали разговаривали, смеялись, слушали песни и интересные рассказы. Все очень круто 👍 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
- ААрина24 августа 2024Красота гор просто завораживает. От тура нереально прекрасные впечатления. Эмоции невозможно передать, это нужно прожить самому. Все прошло супер. Позавтракали и пообедали - это важно:) Гид все интересно рассказывал. Спасибо за тур!
- ДДарина23 августа 2024Всё очень понравилось! 😍 Гид-водитель Кемаль рассказал много интересных историй/фактов и пофотографировал с красивых ракурсов каждого человека)) И, что важно для
- ИИрина23 августа 2024Всё было просто отлично 👌! Нашим гидом был Мурат: очень интересный собеседник, рассказчик, очень много знает! Сама погода так же не подвела нас: солнечная ☀️! И компания собралась просто замечательная: все доброжелательные люди, приветливые, отзывчивые! Я довольна 😊
- ВВалерий18 августа 2024Спасибо за экскурсию! Этой экскурсией мы заканчивали отпуск. Как говорится(от Штирлица) запоминается последнее. Очень положительные эмоции (горы, солнце, хорошая компания и
- ВВиктория17 августа 2024Экскурсия понравилась, ездили небольшой группой с Магометом. Хоть данный тур не предусматривает рассказ, нам сразу сказали задавайте вопросы, расскажу-подскажу, гид помогал с фотографиями. Доехали к месту и обратно комфортно, виды прекрасные. Эльбрус спрятался, но здесь не подгадаешь)
- ВВалерий12 августа 2024Экскурсия 10|10! Благодарим гида Магомеда за потрясающий день, спасибо!
- ВВиктория30 июля 2024Наше путешествие началось с завтрака. По нашей просьбе Вадим отвёз нас в очень приятное кафе, где нас вкусно накормили. Всё
- ААнна9 июня 2024Спасибо Вадиму за прекрасную экскурсию! Всю дорогу рассказывал интересные факты, оценили глубокие знания истории и природы. Комфортный автомобиль, хороший водитель,
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На Рождество»
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