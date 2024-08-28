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время, пока мы выбирали место, блюда, пока нам их готовили и пока мы ели, Вадим ни разу нас не поторопил. Само путешествие проходило в комфортабельном большом автомобиле. Вадим ведёт автомобиль быстро, но уверенно. Много рассказал о культуре жителей, их быте, особенностях. Очень интересно. Поднялись к вершине Эльбруса. Красота гор завораживает! С погодой нам не повезло, вершины гор спрятались за тучи, но там и без вершин есть чем восхититься! Источники Нарзанов произвели на нас детское восторженное впечатление! Ходили, как дети от одного источника к другому, пробуя воду. Минералка из-под земли в свободном доступе! Круто! Потом были Лестница в небо, озеро, ущелье… Всё очень понравилось! Экскурсия составлена грамотно, проходит на одном дыхании. Вадим отвечал на все вопросы. Очень эрудированный человек! Рекомендую эту экскурсию! 👍👍👍