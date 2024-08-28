На Рождество – экскурсии в Минеральных Водах

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Минеральных Водах, цены от 4 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
На машине
скидка
20%
55 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу: уникальные места Минеральных Вод
Встречайте Эльбрус и красоты Кавказа в мини-группе. Подъем на канатке, легенды озера Гижгит и величие Чегета
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
9 сен в 07:30
58744 700 за человека
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
На машине
скидка
20%
33 отзыва
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
Путешествие к плато Бермамыт из Минеральных Вод в мини-группе. Восхитительные виды Кавказа, свежий воздух и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:45
9 сен в 06:45
58754 700 за человека
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
На машине
33 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Эльбрус из Минеральных Вод: восхождение на седого великана
Встреча с легендой Кавказа: Эльбрус ждет вас. Подъем на канатной дороге, кавказская кухня и чай у озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    28 августа 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    Отличная поездка,прекрасный маршрут, все очень понравилось. Отдельное спасибо нашему гиду Владимиру. Прекрасный человек, ехали разговаривали, смеялись, слушали песни и интересные рассказы. Все очень круто 👍 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
    Отличная поездка,прекрасный маршрут, все очень понравилось. Отдельное спасибо нашему гиду Владимиру. Прекрасный человек, ехали разговаривали, смеялисьОтличная поездка,прекрасный маршрут, все очень понравилось. Отдельное спасибо нашему гиду Владимиру. Прекрасный человек, ехали разговаривали, смеялись
  • А
    Арина
    24 августа 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    Красота гор просто завораживает. От тура нереально прекрасные впечатления. Эмоции невозможно передать, это нужно прожить самому. Все прошло супер. Позавтракали и пообедали - это важно:) Гид все интересно рассказывал. Спасибо за тур!
    Красота гор просто завораживает. От тура нереально прекрасные впечатления. Эмоции невозможно передать, это нужно прожить самомуКрасота гор просто завораживает. От тура нереально прекрасные впечатления. Эмоции невозможно передать, это нужно прожить самомуКрасота гор просто завораживает. От тура нереально прекрасные впечатления. Эмоции невозможно передать, это нужно прожить самомуКрасота гор просто завораживает. От тура нереально прекрасные впечатления. Эмоции невозможно передать, это нужно прожить самомуКрасота гор просто завораживает. От тура нереально прекрасные впечатления. Эмоции невозможно передать, это нужно прожить самомуКрасота гор просто завораживает. От тура нереально прекрасные впечатления. Эмоции невозможно передать, это нужно прожить самому
  • Д
    Дарина
    23 августа 2024
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
    Всё очень понравилось! 😍 Гид-водитель Кемаль рассказал много интересных историй/фактов и пофотографировал с красивых ракурсов каждого человека)) И, что важно для
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    меня, не было спешки, давали времени на всё и даже чуть больше. С погодой тоже повезло: солнечно! ☀️ Эльбрус навсегда в сердце ❤️‍🩹

    Всё очень понравилось! 😍 Гид-водитель Кемаль рассказал много интересных историй/фактов и пофотографировал с красивых ракурсов каждого человека))Всё очень понравилось! 😍 Гид-водитель Кемаль рассказал много интересных историй/фактов и пофотографировал с красивых ракурсов каждого человека))Всё очень понравилось! 😍 Гид-водитель Кемаль рассказал много интересных историй/фактов и пофотографировал с красивых ракурсов каждого человека))Всё очень понравилось! 😍 Гид-водитель Кемаль рассказал много интересных историй/фактов и пофотографировал с красивых ракурсов каждого человека))Всё очень понравилось! 😍 Гид-водитель Кемаль рассказал много интересных историй/фактов и пофотографировал с красивых ракурсов каждого человека))Всё очень понравилось! 😍 Гид-водитель Кемаль рассказал много интересных историй/фактов и пофотографировал с красивых ракурсов каждого человека))Всё очень понравилось! 😍 Гид-водитель Кемаль рассказал много интересных историй/фактов и пофотографировал с красивых ракурсов каждого человека))
  • И
    Ирина
    23 августа 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
    Всё было просто отлично 👌! Нашим гидом был Мурат: очень интересный собеседник, рассказчик, очень много знает! Сама погода так же не подвела нас: солнечная ☀️! И компания собралась просто замечательная: все доброжелательные люди, приветливые, отзывчивые! Я довольна 😊
    Всё было просто отлично 👌! Нашим гидом был Мурат: очень интересный собеседник, рассказчик, очень много знает!
  • В
    Валерий
    18 августа 2024
    Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
    Спасибо за экскурсию! Этой экскурсией мы заканчивали отпуск. Как говорится(от Штирлица) запоминается последнее. Очень положительные эмоции (горы, солнце, хорошая компания и
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    вода Нарзанов и вкусная еда!!!). Хотя надо быть готовым к тому, как организм отнесется к высоте- для меня это было неожиданно, несмотря на то, что Вадим (наш гид) как мог подготовил нас. Что неожиданно моя жена (человек не переносит не один из видов транспорта) на высоте себя чувствовала нормально. Все таки рекомендую хотя бы один раз побывать в этих прекрасных местах - заряд энергии и положительных эмоций вам гарантирован!! Выбирайте правильных попутчиков Вадим спасибо за экскурсию! Валерий и Ольга

  • В
    Виктория
    17 августа 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
    Экскурсия понравилась, ездили небольшой группой с Магометом. Хоть данный тур не предусматривает рассказ, нам сразу сказали задавайте вопросы, расскажу-подскажу, гид помогал с фотографиями. Доехали к месту и обратно комфортно, виды прекрасные. Эльбрус спрятался, но здесь не подгадаешь)
    Экскурсия понравилась, ездили небольшой группой с Магометом. Хоть данный тур не предусматривает рассказ, нам сразу сказали
  • В
    Валерий
    12 августа 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
    Экскурсия 10|10! Благодарим гида Магомеда за потрясающий день, спасибо!
  • В
    Виктория
    30 июля 2024
    Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
    Наше путешествие началось с завтрака. По нашей просьбе Вадим отвёз нас в очень приятное кафе, где нас вкусно накормили. Всё
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    время, пока мы выбирали место, блюда, пока нам их готовили и пока мы ели, Вадим ни разу нас не поторопил. Само путешествие проходило в комфортабельном большом автомобиле. Вадим ведёт автомобиль быстро, но уверенно. Много рассказал о культуре жителей, их быте, особенностях. Очень интересно. Поднялись к вершине Эльбруса. Красота гор завораживает! С погодой нам не повезло, вершины гор спрятались за тучи, но там и без вершин есть чем восхититься! Источники Нарзанов произвели на нас детское восторженное впечатление! Ходили, как дети от одного источника к другому, пробуя воду. Минералка из-под земли в свободном доступе! Круто! Потом были Лестница в небо, озеро, ущелье… Всё очень понравилось! Экскурсия составлена грамотно, проходит на одном дыхании. Вадим отвечал на все вопросы. Очень эрудированный человек! Рекомендую эту экскурсию! 👍👍👍

    Наше путешествие началось с завтрака. По нашей просьбе Вадим отвёз нас в очень приятное кафе, гдеНаше путешествие началось с завтрака. По нашей просьбе Вадим отвёз нас в очень приятное кафе, гдеНаше путешествие началось с завтрака. По нашей просьбе Вадим отвёз нас в очень приятное кафе, где
  • А
    Анна
    9 июня 2024
    Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
    Спасибо Вадиму за прекрасную экскурсию! Всю дорогу рассказывал интересные факты, оценили глубокие знания истории и природы. Комфортный автомобиль, хороший водитель,
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    что важно в такой длительной поездке. Времени на Эльбрусе было предостаточно, все успели в спокойном режиме. Экскурсия не перегружена, но и не пустая. Очень комфортно прошло все, не торопил, спокойно фотографировали и гуляли.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Минвод в мини-группе
  2. Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
  3. Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Плато Бермамыт
  5. Приэльбрусье
  6. Самое главное
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Гора Змейка
  10. Парк Цветник
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в сентябре 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 4 700 до 18 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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