Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Минеральных Водах, цены от 4 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
На автобусе
40 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие в горы Верхней Балкарии и на Язык Тролля из Минеральных Вод
Погрузитесь в красоту Кавказских гор, посетите Язык Тролля и насладитесь кавказской кухней в однодневной экскурсии
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
5 900 за человека
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
На автобусе
18 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие в память о Сергее Бодрове-младшем и древний Даргавс
Вместе мы отправимся в места, хранящие память о талантливом актере и уникальные исторические сокровища
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
6 300 за человека
Тур к водопадам Джилы-Су
На автобусе
32 отзыва
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия к водопадам Джилы-Су: великолепие природы и древние легенды
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, где вас ждут удивительные природные красоты и тайны древности
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
4 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    28 июля 2024
    Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
    Гид Артур, все отлично, спасибо за экскурсию!
  • И
    Ирина
    26 июля 2024
    Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
    По бывали на экскурсии семьёй, остались в восторге. Все очень понравилось. Гидом был Михаил, большой молодец! Всем советую.
  • К
    Ксения
    18 июля 2024
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
    Все было отлично. Комфортный минивен,кондиционер и спокойная езда, приятная компания,хороший экскурсовод Михаил. Красивые живописные места и много фотографий.
  • Н
    Наталия
    9 июля 2024
    Тур к водопадам Джилы-Су
    Отличные виды, хорошая экскурсия
  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
    Невероятные виды, невероятные эмоции! Спасибо водителю Исмаилу за прекрасную экскурсию. Все организовано, очень интересно и познавательно. Очень повезло, что с нами ездил оператор, который снимал нам крутые видео, за это ему отдельное спасибо! Благодаря таким людям хочется возвращаться снова и снова!
  • А
    Александра
    27 октября 2023
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
    Путешествие прошло отлично! Все было организованно, продуманный маршрут, гид Георгий никого не торопил, показывал локации и помогал сделать чудесные фотокарточки.
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    В этой поездке было прекрасно все- от дружеской атмосферы в автомобиле до невозможно-вкусных пирогов. Ваша работа помогает туристу влюбиться в край и уезжая, думать о том, как бы поскорее вернуться, потому что столько еще предстоит увидеть.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
  2. Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
  3. Тур к водопадам Джилы-Су
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в августе 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 700 до 6 300. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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