По бывали на экскурсии семьёй, остались в восторге. Все очень понравилось. Гидом был Михаил, большой молодец! Всем советую.

Л Лариса

Невероятные виды, невероятные эмоции! Спасибо водителю Исмаилу за прекрасную экскурсию. Все организовано, очень интересно и познавательно. Очень повезло, что с нами ездил оператор, который снимал нам крутые видео, за это ему отдельное спасибо! Благодаря таким людям хочется возвращаться снова и снова!