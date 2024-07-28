12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие в горы Верхней Балкарии и на Язык Тролля из Минеральных Вод
Погрузитесь в красоту Кавказских гор, посетите Язык Тролля и насладитесь кавказской кухней в однодневной экскурсии
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
5 900₽ за человека
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие в память о Сергее Бодрове-младшем и древний Даргавс
Вместе мы отправимся в места, хранящие память о талантливом актере и уникальные исторические сокровища
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
6 300₽ за человека
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Экскурсия к водопадам Джилы-Су: великолепие природы и древние легенды
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, где вас ждут удивительные природные красоты и тайны древности
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
4 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон28 июля 2024Гид Артур, все отлично, спасибо за экскурсию!
- ИИрина26 июля 2024По бывали на экскурсии семьёй, остались в восторге. Все очень понравилось. Гидом был Михаил, большой молодец! Всем советую.
- ККсения18 июля 2024Все было отлично. Комфортный минивен,кондиционер и спокойная езда, приятная компания,хороший экскурсовод Михаил. Красивые живописные места и много фотографий.
- ННаталия9 июля 2024Отличные виды, хорошая экскурсия
- ЛЛариса27 мая 2024Невероятные виды, невероятные эмоции! Спасибо водителю Исмаилу за прекрасную экскурсию. Все организовано, очень интересно и познавательно. Очень повезло, что с нами ездил оператор, который снимал нам крутые видео, за это ему отдельное спасибо! Благодаря таким людям хочется возвращаться снова и снова!
- ААлександра27 октября 2023Путешествие прошло отлично! Все было организованно, продуманный маршрут, гид Георгий никого не торопил, показывал локации и помогал сделать чудесные фотокарточки.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Популярные экскурсии»
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