скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия на Эльбрус и озеро Гижгит из Минеральных Вод
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Мин-Воды
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
от 2000018 000₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказская сказка: Кисловодск, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
24 авг в 07:00
25 авг в 07:00
15 600₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Джиппинг-тур в Северную Осетию
Начало: Адрес туриста
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:30
6 авг в 06:30
5 500₽ за человека
12 часов
Групповая
до 16 чел.
Язык Тролля: великолепное путешествие по Верхней Балкарии
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
6 800₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Язык Тролля: великолепное путешествие по Верхней Балкарии
Приключение начинается! Вас ждут водопады, озёра, дикие яки и термальные источники в сердце Балкарии
Начало: Минеральные воды
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
6 авг в 06:45
27 500₽ за всё до 6 чел.
14 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия в Северную Осетию
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Мин-Воды
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от 33 000₽ за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чарующая Балкария и Манящая Кабарда
Начало: По договоренности
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММясникова23 июля 2024Очень хорошая экскурсия, все успели, хотя гид Альберт нас не подгонял. Очень повезло и с гидом и попутчиками. Северная Осетия прекрасна,
- ННаталья7 июля 2024Осетия прекрасна! Алексей - красавчик, любит свой край, столько всего знает, показал нам даже больше, чем было запланировано! Спасибо огромное!
- ААльмира7 июля 2024Как всегда, всё на высшем уровне🤩 Огромная благодарность Аркадию, за отличное путешествие, которое прошло на одном дыхании, за интереснейшие истории
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Природные»
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