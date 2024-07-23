читать дальше были и потрясающие виды и кусочек истории и хороший мед. Понравилось, что много ослов) Город мертвых и крепость в скале (хоть и сохранилось немного) впечатляет

Очень хорошая экскурсия, все успели, хотя гид Альберт нас не подгонял. Очень повезло и с гидом и попутчиками. Северная Осетия прекрасна,