скидка
20%
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборПутешествие к Эльбрусу: уникальные места Минеральных Вод
Встречайте Эльбрус и красоты Кавказа в мини-группе. Подъем на канатке, легенды озера Гижгит и величие Чегета
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
6 авг в 07:30
7 авг в 07:30
58744 700₽ за человека
скидка
15%
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
Погрузитесь в красоты Кабардино-Балкарии! В программе: Язык Тролля, Голубое озеро, Черекская теснина, термальные источники и замок Шато-Эркен
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 07:00, 07:15 и 07:30
7 авг в 07:00
8 авг в 06:15
63525 400₽ за человека
скидка
20%
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборРусская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
Путешествие к плато Бермамыт из Минеральных Вод в мини-группе. Восхитительные виды Кавказа, свежий воздух и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
8 авг в 06:45
10 авг в 06:45
58754 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна3 августа 2024Красивый маршрут, хороший доброжелательный гид-водитель, удобный автомобиль. Рекомендую
- ААндрей24 июля 2024Прекрасная экскурсия. Замечательно все было организовано, спасибо за экскурсию и отдельное спасибо гиду Далхату Советую 👍👍
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «За городом и природа»
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