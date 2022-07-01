7 дней в Горном лагере Уллу-Тау. Приэльбрусье

Вас ждет незабываемое приключение! Настоящие горные ущелья! Овеянная легендами гора Уллу-Тау, пирамидки желаний, парящие

Вас ждет незабываемое приключение! Настоящие горные ущелья! Овеянная легендами гора Уллу-Тау, пирамидки желаний, парящие в небесах орлы! Голубые незабудки и фиолетовые колокольчики, «Живое» горное озеро, красивые легенды и канатная дорога, покатаемся! А еще вы обязательно сделаете фото себя любимых с видом на Эльбрус!
7 дней в Горном лагере Уллу-Тау. Приэльбрусье
7 дней в Горном лагере Уллу-Тау. Приэльбрусье
7 дней в Горном лагере Уллу-Тау. Приэльбрусье
7 дней в Горном лагере Уллу-Тау. Приэльбрусье
7 дней в Горном лагере Уллу-Тау. Приэльбрусье
7 дней в Горном лагере Уллу-Тау. Приэльбрусье
7 дней в Горном лагере Уллу-Тау. Приэльбрусье

Что вас ожидает 🤩

  • Настоящие горные ущелья!
  • Овеянная легендами гора Уллу-Тау
  • Пирамидки желаний
  • Парящие в небесах орлы!
  • Голубые незабудки и фиолетовые колокольчики
  • «Живое» горное озеро
  • Красивые легенды!
  • Канатная дорога, покатаемся =)))
  • А еще вы обязательно сделаете фото себя любимых с видом на Эльбрус!!!

Нитка маршрута:

  • г. Минеральные Воды — ущелье Адыр-Cу, серебряный источник, альплагерь «Джайлык», водопад Койавган — треккинг к подножию горы Уллу-Тау — ущелье Кулумкол, Живое озеро — Баксанское ущелье, ущелье Терскол, ледник Терскол — водопад «Девичьи косы», обсерватория «Пик Терскол» — водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус — г. Минеральные Воды.
День 1. Город Минеральные Воды — с. Верхний Баксан — ущелье Адыр-су — альплагерь «Уллу-Тау»
11:00 — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).
11:30 — сбор группы в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).
Переезд на микроавтобусе в село Верхний Баксан (2,5-3 часа).
Здесь привычная дорога заканчивается и упирается в горный подъемник. Это уникальное сооружение, где автомобиль ставится на специальную платформу, которая с помощью троса по рельсам поднимается на высоту.
В этом месте инструктор с туристами пешком поднимаются по лестнице ко входу в ущелье Адыр-Су, перепад высот составляет 50-60 м. (5 минут ходьбы). Личные вещи и продукты несем с собой! Если работает горный подъемник, то вещи поднимаем на подъемнике.
В ущелье Адыр-Cу меняем привычный микроавтобус на горный транспорт! Осталось всего 12 километров по горной дороге — и мы уже в самом сердце гор.
Именно здесь, на высоте 2380 м, находится один из самых высокогорных альплагерей на Северном Кавказе — «Уллу-Тау». В этом месте будем жить ближайшие четыре дня. Переход пешком от транспорта в альплагерь занимает 5 минут.
Переезды и пограничные формальности занимают много времени, на месте будем уже к вечеру. Сегодня успеем погулять по территории альплагеря, возле реки Адыр-Су и в завершение дня полюбуемся горой Уллу-Тау в закатных лучах солнца!
День 2. Ущелье Адыр-су, Серебряный источник, альплагерь Джайлык, ущелье реки Койавган
С утра отправляемся на прогулку по невероятно красивым окрестностям! Хвойные леса, снежные вершины гор, шумная река — это все наше любимое ущелье Адыр-Су. Постепенно привыкайте к этой красоте!
Сегодня легкий, прогулочный день. Сначала посетим источник с серебряной водой. Это даже не источник, а целая речка! Холодная, зато такая прозрачная!
В этом месте одни наши туристы всегда купаются, другие ложатся на землю, принимают форму морской звезды и с умиротворенным видом любуются облаками. А некоторые туристы тут же устремляются на ближайший пригорок, посмотреть на открывающийся вид.
Спустя часик, снимаем с пригорка одних туристов, вылавливаем из источника других, забираем с собой всех наших морских звезд и идем дальше!
Комфортная горная дорога приводит нас в бывший альплагерь «Джайлык». Здесь мы покатаемся на горных качелях, а затем поднимемся на отличную смотровую площадку. Отсюда снежный четырехтысячник Уллу-Тау будет перед нами, как на ладони!
Идем дальше! Заглянем в ущелье реки Койавган и полюбуемся на небольшой водопад. По хорошей тропе поднимемся немного повыше, откуда открывается отличный вид на ущелье Кулумкол. В этом ущелье находится Живое озеро, которое мы посетим через несколько дней.
Активная часть прохождения по маршруту: 12,3 км, перепад высот 2380-2510 м, продолжительность маршрута 6 часов.
День 3. Треккинг к подножию горы Уллу-Тау, водопад Гумачи.
Ущелье Адыр-Су с первых шагов встречает туристов альпийскими лугами и снежными горами. Это удивительный, живописный уголок Кавказа, окруженный заоблачными вершинами Чотчат, Двойняшка, Треугольник.
А в самом центре ущелья возвышается хозяйка этих мест - гора Уллу-Тау. 4207 метров из камня, снега и льда! Казалось бы, острые скалы, камни и лёд никогда не могут придать мягкость формам. Но это не про Уллу-Тау! Природа создала эту гору такой полукруглой, мягкой, приветливой и доброй. У ее подножия цветут горцы, незабудки и фиолетовым ковром раскинулась герань.
Хорошо натоптанная туристическая тропа ведет к подножию Уллу-Тау и «Поляне желаний». Здесь уже построены десятки пирамидок из камней. Выбирайте понравившийся камень, загадывайте желание и аккуратно положите камень в одну из пирамид. Кстати, если захотим, то можем построить и свою личную пирамиду))). Самое главное, перед прогулкой сюда нужно обязательно верить, что ваше заветное желание будет исполнено чудесной Мать-Горой.
Сегодня нам встретятся «мужской» и «женский» камни, камень здоровья. Поэтому наслаждаемся красотой, верим в чудеса и заряжаемся положительной энергией!
На обратном пути перейдем по мостику реку Адыр-Су и поближе подойдем к горному массиву Гумачи. Здесь нас ожидает ледник и большой водопад Гумачи!
Активная часть прохождения по маршруту: 9,6 км, перепад высот 2380-2680 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.

День 4 Ущелье Кулумкол, Живое озеро

Вы загадали на «Поляне желаний», чтобы быстро и легко подниматься вверх по горам? Сегодня нам это пригодится!
Тропа по ущелью Кулумкол стремительно убегает вверх. Чем выше поднимаемся – тем интереснее пейзажи: вдали остается ущелье Адыр-су, будет виден альплагерь «Джайлык». Вокруг поднимаются вершины Озерная, Термен, Треугольник.
Игриво петляя по горам, тропа выводит к Живому озеру. По легенде, озеро дарит здоровье и новую жизненную энергию!
После купания в Живом озере, устраиваем пикник в этом заоблачном месте и отправляемся в обратный путь.
День 5. Баксанское ущелье, ущелье Терскол, ледник Терскол
В первой половине дня — отъезд из альплагеря «Уллу-Тау».
Прощаемся с полюбившимся нам ущельем Адыр-Су, переезжаем в Баксанское ущелье и поселяемся на туристической стоянке. С одной стороны у нас будет гора Чегет, с другой стороны — снежный Эльбрус.
Сегодня идем гулять в ущелье реки Терскол. Это ущелье порадует нас своими великолепными, сосновыми лесами и сверкающим ледником Терскол. Поднявшись немного повыше, увидим Главный Кавказский хребет и потрясающий ледник «Семерочка». А вдалеке ущелья откроется полноводный водопад Терскол, стекающий по базальтовым скалам.
День 6. Водопад «Девичьи косы», обсерватория «Пик Терскол».
Этот водопад неспроста называют «Девичьи косы». Похоже, будто бы гордая горянка присела на склоне Эльбруса, отвернулась от нас, а по ее плечам струятся длинные, распущенные волосы. Именно так вода из ледников Эльбруса неспешно стекает по базальтовым скалам…
Водопад находится на южном склоне пика Терскол. Он рождается из ледника Гара-Баши и предстает перед туристами во всей своей красе. Высота водопада – 30 метров! Смельчаки смогут даже зайти за водопад. Да, будет мокро, будет свежо! Зато какие снимки здесь получаются!
После фотосессии идем на смотровую площадку возле водопада. Не поверите, но здесь так приятно сидеть, есть шоколадки и любоваться грандиозной панорамой Главного Кавказского Хребта.
Идем выше! Комфортная дорога приведет нас к обсерватории «Пик Терскол». Это место подарит нам потрясающие виды на Баксанскую долину, ущелье Терскол и вершину Эльбруса.

День 7. Водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус

Сегодня отправляемся на высшую точку Кавказа — белоснежный, двуглавый Эльбрус! По канатным дорогам поднимемся в самое поднебесье, на станции Кругозор, Мир, Гара-Баши! Отсюда, с высоты 3850 метров, посмотрим на нашу любимую гору Уллу-Тау, Безенги и весь Главный Кавказский хребет. Перед нами, как на ладони, будут сверкающие ледники и заснеженные вершины гор!
Также по пути посетим 70-метровый водопад Азау, который находится на склоне Эльбруса. Приятным завершением дня станет прогулка по сувенирному рынку.

Переезд в г. Минеральные Воды.

19:00-19:30 — прибытие в г. Минеральные Воды на железнодорожный вокзал и в аэропорт, отъезд домой.

Организаторские моменты:

  • В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
  • Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону.
  • Для граждан России инструктор оформляет пропуск в первый день маршрута.
  • Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
  • На всех стоянках оборудованный туалет. В альплагере «Уллу-Тау» по вечерам есть возможность принять горячий душ; утром и вечером здесь включают генератор, благодаря чему есть электричество, можно подзарядить мобильные телефоны и аккумуляторы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Проезды по маршруту на горном транспорте
  • Оформление пропуска в пограничную зону
  • Экологические сборы в Национальном парке Приэльбрусье
  • Проживание на платных туристических стоянках
  • Билеты на канатную дорогу
  • Трехразовое питание
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, тент, групповая аптечка)
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
  • Личное снаряжение (палатка, рюкзак, спальник, каремат). При необходимости, наш клуб предоставит в прокат туристическое снаряжение.
  • Страховка (не обязательна)
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Минеральные Воды - ж / д вокзал, аэропорт
Завершение: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Общая информация по маршруту:
  • Район путешествия: Российская Федерация, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье.
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал в 11:00 МСК, аэропорт в 11:30 МСК).
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 19:30 МСК.
  • Тип отдыха: проживание в палатках, прогулки по ущельям налегке.
  • Проживание: палатки.
  • Питание: в течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на костре/горелке, обед – сухой паек днем.
  • Маршрут проходит на высоте: 2200-3200 м, по канатной дороге поднимаемся на высоту 3850 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

👥Групповые🚶Пешеходные🍀Природа и пейзажиГорыЭльбрус🗽Достопримечательности🧳Экскурсионные туры7-дневные турыУллу-Тау

Еще несколько похожих предложений в Минеральных Водах

Гастрономическое приключение по Кавказу: пикники в горах и авторская кухня в глэмпинге
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Людмила
Нет отзывов
Гастрономическое приключение по Кавказу: пикники в горах и авторская кухня в глэмпинге
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
1 июля
24 авг
50 000 за 1 человека
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Алий
Нет отзывов
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
Покататься на канатных дорогах в горах и насладиться видами снежных вершин
26 мая
2 июня
9 июня
25 000 за 1 человека
Треккинг на гору Змейка
4.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Олег
5
3 отзыва
Треккинг на гору Змейка
Активная прогулка к одной из самых красивых и загадочных вершин Минеральных Вод
21 мая
23 мая
25 мая
от 2 000 за 1-8 чел.
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Алий
Нет отзывов
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
Наблюдать за звездами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озерах
26 мая
2 июня
9 июня
20 000 за 1 человека
Домбай: люди, горы, история
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Армен
5
1 отзыв
Домбай: люди, горы, история
Перенестись в прошлое Кавказа и полюбоваться головокружительными пейзажами (из любого города КМВ)
25 мая
26 мая
27 мая
12 000 за 1-4 чел.
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Александр
Нет отзывов
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
26 июня
14 июля
5 авг
38 000 за 1 человека
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Angelina
Нет отзывов
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
Прокатиться верхом, научиться готовить хычины и подняться на Эльбрус
24 мая
27 мая
30 мая
39 500 за 1 человека
Энергия гор: Джилы-Су, Гижгит и нарзанные источники
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Виталий
Нет отзывов
Энергия гор: Джилы-Су, Гижгит и нарзанные источники
Зарядиться красотой кавказских пейзажей и расслабиться в целебных термальных ваннах
19 июня
3 июля
10 июля
27 500 за 1 человека
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Валентин
Нет отзывов
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Сегодня
24 мая
26 мая
от 10 400 за 1-2 чел.
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
Анна
Нет отзывов
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
5 июня
12 июня
19 июня
50 715 за 1 человека
На внедорожниках по авторскому маршруту Пятигорск - Домбай - Приэльбрусье - Чегем
2 дня
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Людмила
Нет отзывов
На внедорожниках по авторскому маршруту Пятигорск - Домбай - Приэльбрусье - Чегем
Подняться по самой высокогорной канатной дороге Европы и увидеть НЛО
14 июня
15 июля
31 авг
33 000 за 1 человека
Интернет-детокс в ущелье реки Махар
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Антон
Нет отзывов
Интернет-детокс в ущелье реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
26 мая
30 мая
10 июня
180009 900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минеральных Водах
ХОРОШО
🧭
ТАМ