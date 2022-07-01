Нитка маршрута:

г. Минеральные Воды — ущелье Адыр-Cу, серебряный источник, альплагерь «Джайлык», водопад Койавган — треккинг к подножию горы Уллу-Тау — ущелье Кулумкол, Живое озеро — Баксанское ущелье, ущелье Терскол, ледник Терскол — водопад «Девичьи косы», обсерватория «Пик Терскол» — водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус — г. Минеральные Воды.

День 1. Город Минеральные Воды — с. Верхний Баксан — ущелье Адыр-су — альплагерь «Уллу-Тау»

11:00 — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

11:30 — сбор группы в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в село Верхний Баксан (2,5-3 часа).

Здесь привычная дорога заканчивается и упирается в горный подъемник. Это уникальное сооружение, где автомобиль ставится на специальную платформу, которая с помощью троса по рельсам поднимается на высоту.

В этом месте инструктор с туристами пешком поднимаются по лестнице ко входу в ущелье Адыр-Су, перепад высот составляет 50-60 м. (5 минут ходьбы). Личные вещи и продукты несем с собой! Если работает горный подъемник, то вещи поднимаем на подъемнике.

В ущелье Адыр-Cу меняем привычный микроавтобус на горный транспорт! Осталось всего 12 километров по горной дороге — и мы уже в самом сердце гор.

Именно здесь, на высоте 2380 м, находится один из самых высокогорных альплагерей на Северном Кавказе — «Уллу-Тау». В этом месте будем жить ближайшие четыре дня. Переход пешком от транспорта в альплагерь занимает 5 минут.

Переезды и пограничные формальности занимают много времени, на месте будем уже к вечеру. Сегодня успеем погулять по территории альплагеря, возле реки Адыр-Су и в завершение дня полюбуемся горой Уллу-Тау в закатных лучах солнца!

День 2. Ущелье Адыр-су, Серебряный источник, альплагерь Джайлык, ущелье реки Койавган

С утра отправляемся на прогулку по невероятно красивым окрестностям! Хвойные леса, снежные вершины гор, шумная река — это все наше любимое ущелье Адыр-Су. Постепенно привыкайте к этой красоте!

Сегодня легкий, прогулочный день. Сначала посетим источник с серебряной водой. Это даже не источник, а целая речка! Холодная, зато такая прозрачная!

В этом месте одни наши туристы всегда купаются, другие ложатся на землю, принимают форму морской звезды и с умиротворенным видом любуются облаками. А некоторые туристы тут же устремляются на ближайший пригорок, посмотреть на открывающийся вид.

Спустя часик, снимаем с пригорка одних туристов, вылавливаем из источника других, забираем с собой всех наших морских звезд и идем дальше!

Комфортная горная дорога приводит нас в бывший альплагерь «Джайлык». Здесь мы покатаемся на горных качелях, а затем поднимемся на отличную смотровую площадку. Отсюда снежный четырехтысячник Уллу-Тау будет перед нами, как на ладони!

Идем дальше! Заглянем в ущелье реки Койавган и полюбуемся на небольшой водопад. По хорошей тропе поднимемся немного повыше, откуда открывается отличный вид на ущелье Кулумкол. В этом ущелье находится Живое озеро, которое мы посетим через несколько дней.

Активная часть прохождения по маршруту: 12,3 км, перепад высот 2380-2510 м, продолжительность маршрута 6 часов.

День 3. Треккинг к подножию горы Уллу-Тау, водопад Гумачи.

Ущелье Адыр-Су с первых шагов встречает туристов альпийскими лугами и снежными горами. Это удивительный, живописный уголок Кавказа, окруженный заоблачными вершинами Чотчат, Двойняшка, Треугольник.

А в самом центре ущелья возвышается хозяйка этих мест - гора Уллу-Тау. 4207 метров из камня, снега и льда! Казалось бы, острые скалы, камни и лёд никогда не могут придать мягкость формам. Но это не про Уллу-Тау! Природа создала эту гору такой полукруглой, мягкой, приветливой и доброй. У ее подножия цветут горцы, незабудки и фиолетовым ковром раскинулась герань.

Хорошо натоптанная туристическая тропа ведет к подножию Уллу-Тау и «Поляне желаний». Здесь уже построены десятки пирамидок из камней. Выбирайте понравившийся камень, загадывайте желание и аккуратно положите камень в одну из пирамид. Кстати, если захотим, то можем построить и свою личную пирамиду))). Самое главное, перед прогулкой сюда нужно обязательно верить, что ваше заветное желание будет исполнено чудесной Мать-Горой.

Сегодня нам встретятся «мужской» и «женский» камни, камень здоровья. Поэтому наслаждаемся красотой, верим в чудеса и заряжаемся положительной энергией!

На обратном пути перейдем по мостику реку Адыр-Су и поближе подойдем к горному массиву Гумачи. Здесь нас ожидает ледник и большой водопад Гумачи!

Активная часть прохождения по маршруту: 9,6 км, перепад высот 2380-2680 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.

День 4 Ущелье Кулумкол, Живое озеро

Вы загадали на «Поляне желаний», чтобы быстро и легко подниматься вверх по горам? Сегодня нам это пригодится!

Тропа по ущелью Кулумкол стремительно убегает вверх. Чем выше поднимаемся – тем интереснее пейзажи: вдали остается ущелье Адыр-су, будет виден альплагерь «Джайлык». Вокруг поднимаются вершины Озерная, Термен, Треугольник.

Игриво петляя по горам, тропа выводит к Живому озеру. По легенде, озеро дарит здоровье и новую жизненную энергию!

После купания в Живом озере, устраиваем пикник в этом заоблачном месте и отправляемся в обратный путь.

День 5. Баксанское ущелье, ущелье Терскол, ледник Терскол

В первой половине дня — отъезд из альплагеря «Уллу-Тау».

Прощаемся с полюбившимся нам ущельем Адыр-Су, переезжаем в Баксанское ущелье и поселяемся на туристической стоянке. С одной стороны у нас будет гора Чегет, с другой стороны — снежный Эльбрус.

Сегодня идем гулять в ущелье реки Терскол. Это ущелье порадует нас своими великолепными, сосновыми лесами и сверкающим ледником Терскол. Поднявшись немного повыше, увидим Главный Кавказский хребет и потрясающий ледник «Семерочка». А вдалеке ущелья откроется полноводный водопад Терскол, стекающий по базальтовым скалам.

День 6. Водопад «Девичьи косы», обсерватория «Пик Терскол».

Этот водопад неспроста называют «Девичьи косы». Похоже, будто бы гордая горянка присела на склоне Эльбруса, отвернулась от нас, а по ее плечам струятся длинные, распущенные волосы. Именно так вода из ледников Эльбруса неспешно стекает по базальтовым скалам…

Водопад находится на южном склоне пика Терскол. Он рождается из ледника Гара-Баши и предстает перед туристами во всей своей красе. Высота водопада – 30 метров! Смельчаки смогут даже зайти за водопад. Да, будет мокро, будет свежо! Зато какие снимки здесь получаются!

После фотосессии идем на смотровую площадку возле водопада. Не поверите, но здесь так приятно сидеть, есть шоколадки и любоваться грандиозной панорамой Главного Кавказского Хребта.

Идем выше! Комфортная дорога приведет нас к обсерватории «Пик Терскол». Это место подарит нам потрясающие виды на Баксанскую долину, ущелье Терскол и вершину Эльбруса.

День 7. Водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус

Сегодня отправляемся на высшую точку Кавказа — белоснежный, двуглавый Эльбрус! По канатным дорогам поднимемся в самое поднебесье, на станции Кругозор, Мир, Гара-Баши! Отсюда, с высоты 3850 метров, посмотрим на нашу любимую гору Уллу-Тау, Безенги и весь Главный Кавказский хребет. Перед нами, как на ладони, будут сверкающие ледники и заснеженные вершины гор!

Также по пути посетим 70-метровый водопад Азау, который находится на склоне Эльбруса. Приятным завершением дня станет прогулка по сувенирному рынку.

Переезд в г. Минеральные Воды.

19:00-19:30 — прибытие в г. Минеральные Воды на железнодорожный вокзал и в аэропорт, отъезд домой.

Организаторские моменты: