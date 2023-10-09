Встречаемся в 12:00 в аэропорту Минеральных Вод, размещаемся в микроавтобусе и едем в посёлок Архыз. Остановимся у Нижне-Архызского городища, посмотрим на Лик Христа и узнаем много нового и интересного от археолога и реставратора на экскурсии.

После размещения в номерах прогуляемся по заповеднику и дойдём до Казачьего водопада.