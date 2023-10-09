Увидеть изюминки региона, посетить обсерваторию и искупаться в горном озере
Мы позаботились о вашем комфорте и разработали лёгкий поход без рюкзаков с проживанием в гостинице, доступный для людей с минимальной физической подготовкой.
Через сосновые и пихтовые леса, альпийские луга и заросли папоротника дойдём к водопадам, бирюзово-голубым озёрам и снежным вершинам.
Испытаем восторг, прыгнув в прохладную воду горного водоёма после подъёма, и расслабимся в горячих источниках.
Посетим обсерваторию, послушаем рассказ археолога и реставратора и рассмотрим остатки цивилизации древних аланов.
окт
Описание
Организационные детали
Просьба покупать билеты в Минеральные Воды после согласования с организатором тура. Уточняйте наличие мест перед предоплатой.
После предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести гиду напрямую ещё 15% на бронирование трансфера и проживания.
Рекомендуем взять с собой: треккинговые ботинки или кроссовки, треккинговые палки, рюкзак объёмом 30 литров для радиальных выходов с накидкой от дождя, подпопник (сидушка), термос, спортивную одежду, утепление, ветровку, дождевик до колена, головной убор, одежду для города, тонкие перчатки, купальный костюм, обувь для гостиницы и источников, крем от загара и солнцезащитные очки.
Программа тура по дням
Нижне-Архызское городище, Лик Христа, посёлок Архыз и водопад
Встречаемся в 12:00 в аэропорту Минеральных Вод, размещаемся в микроавтобусе и едем в посёлок Архыз. Остановимся у Нижне-Архызского городища, посмотрим на Лик Христа и узнаем много нового и интересного от археолога и реставратора на экскурсии.
После размещения в номерах прогуляемся по заповеднику и дойдём до Казачьего водопада.
Водопад Баритовый, хребет Абишира-Ахуба и пик Джамараклитебе
Сегодня поднимемся выше 3000 метров над уровнем моря, чтобы увидеть снежные вершины, водопад Баритовый, хребет Абишира-Ахуба и пик Джамараклитебе. Наша тропа лежит через сосновый лес и альпийские луга. Пополним запасы чистейшей водой из горного ручья. Остановимся на обед-пикник с шикарным видом, насладимся панорамами и вернёмся к ужину в посёлок Архыз.
Пешком 15 км. Набор высоты 1500 м.
Долина реки Кизгыч, «Мёртвое озеро», водопад Чигордали и обсерватория
После завтрака отправимся в долину реки Кизгыч, что в Тебердинском заповеднике. Полюбуемся пихтовым лесом, зелёными полянами, «Мёртвым озером». Рассмотрим памятник защитникам Кавказа и восхитимся мощью водопада Чигордали. Послушаем приятные звуки природы на обеде-пикнике, затем направимся к обсерватории. Именно здесь находится стекло телескопа БТА, которое отливалось и остывало в течение двух лет в специальных условиях, чтобы избежать появления пузырьков, влияющих на чёткость изображения.
Пешком 15 км. Набор высоты 400 м.
Ущелье Малая Дукка и 3 Дуккинских озера
Пора увидеть чистейшие озёра Архыза! Начнётся маршрут от кошары (место, где обитает пастух) по тропе, вдоль которой в августе растут жёлтые крокусы. У каждого озера — Рыбка, Аркасарское, Сказка Кавказа — остановимся понаслаждаться видами, отдохнуть, умыться и сделать фотографии. Самые отважные смогут искупаться. Ближе к вечеру вернёмся в гостиницу.
Пешком 10 км. Набор высоты 600 м.
Софийский Архыз
Изюминка Архыза — Софийские водопады. К ним мы сегодня и отправимся. Увидим Софийские ледник, седло, реку и гору София. У водопадов на полянке устроим обед-пикник, отдохнём, насладимся видами и ещё прогуляемся в долине реки. Вечером вернёмся в гостиницу.
Пешком 10 км. Набор высоты 550 м.
Аланские башни, горячие источники и возвращение в Минеральные Воды
Не спешим прощаться с Архызом, сегодня увидим знаменитые аланские башни, к которым прогуляемся через лес с небольшим набором высоты до скального выхода. По дороге рассмотрим пихты и папоротники, насладимся тишиной.
Пешком 5 км. Набор высоты 200 м.
Затем выезжаем из гостиницы и возвращаемся в Минеральные Воды. Остановимся расслабиться на горячих источниках. Рекомендуем брать билеты с отправлением после 20:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00Завершение: Минеральные Воды, рекомендуем брать билеты с отправлением после 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.