Искупание в каменном бассейне с минеральной водой: экскурсия из Минеральных Вод
За один день вы посетите 3 красивейшие локации на комфортабельном внедорожнике и увидите потрясающие красоты Кавказа! Мы попробуем вкуснейшие хычины, а водитель-гид приготовит вам кофе в турке на локации с прекрасными видами на Эльбрус. Этот тур подарит вам самые яркие впечатления!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Плато Бермамыт
- Скалы «Два монаха»
- Скала Амфитеатр
- Аул Хасаут
- Урочище Джилы-Су
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Плато Бермамыт — невероятно красивая достопримечательность! Его высота составляет 2592 метра над уровнем моря. Отсюда перед вами откроется красивейшая панорама на Эльбрус.
- Далее мы держим путь в древний аул Хасаут, который находится между Боковым и Скалистым хребтами в долине горной реки. В давние времена на месте аула был перевалочный пункт на шелковом пути, который населяли Аланы.
- Затем мы отправляемся по самой красивой дороге в России, через перевалы, в край целебных нарзанов и заповедных водопадов — урочище Джилы-Су. В теплый сезон у вас есть возможность искупаться в искусственном каменном бассейне с минеральной водой! Здесь вы посетите красивейшие водопады, насладитесь природой и сделаете самые красивые фото.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по всему маршруту
- Сопровождение и работа водителя-гида
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Забираем вас по указанному вами адресуЗавершение: Привозим по вашему адресу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Мы заберем вас по указанному вами адресу
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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