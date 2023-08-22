Бермамыт и Джилы-Су из городов КМВ

Искупание в каменном бассейне с минеральной водой: экскурсия из Минеральных Вод

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За один день вы посетите 3 красивейшие локации на комфортабельном внедорожнике и увидите потрясающие красоты Кавказа! Мы попробуем вкуснейшие хычины, а водитель-гид приготовит вам кофе в турке на локации с прекрасными видами на Эльбрус. Этот тур подарит вам самые яркие впечатления!
Бермамыт и Джилы-Су из городов КМВ
Бермамыт и Джилы-Су из городов КМВ
Бермамыт и Джилы-Су из городов КМВ
Бермамыт и Джилы-Су из городов КМВ
Бермамыт и Джилы-Су из городов КМВ
Бермамыт и Джилы-Су из городов КМВ
Ближайшие даты:
22
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Что вас ожидает:

  • Плато Бермамыт
  • Скалы «Два монаха»
  • Скала Амфитеатр
  • Аул Хасаут
  • Урочище Джилы-Су
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Плато Бермамыт — невероятно красивая достопримечательность! Его высота составляет 2592 метра над уровнем моря. Отсюда перед вами откроется красивейшая панорама на Эльбрус.
  • Далее мы держим путь в древний аул Хасаут, который находится между Боковым и Скалистым хребтами в долине горной реки. В давние времена на месте аула был перевалочный пункт на шелковом пути, который населяли Аланы.
  • Затем мы отправляемся по самой красивой дороге в России, через перевалы, в край целебных нарзанов и заповедных водопадов — урочище Джилы-Су. В теплый сезон у вас есть возможность искупаться в искусственном каменном бассейне с минеральной водой! Здесь вы посетите красивейшие водопады, насладитесь природой и сделаете самые красивые фото.

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по всему маршруту
  • Сопровождение и работа водителя-гида
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем вас по указанному вами адресу
Завершение: Привозим по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Мы заберем вас по указанному вами адресу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Необычные
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Плато Бермамыт
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Джилы-су

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