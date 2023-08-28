Бермамыт - точка притяжения со времен Лермонтова

Экскурсия на Бермамыт: удивительные виды на горные хребты и долины

5
2 отзыва
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Плато Бермамыт — место удивительной красоты, масштаб которой сложно передать на фотографиях.

Труднодоступное, но сейчас набирающее популярность, оно всегда притягивало к себе своими живописными видами. На плато Бермамыт несколько раз приезжал Михаил Лермонтов, и это место настолько восхитило его, что он написал картину «Эльбрус на восходе солнца». И известный художник Н. Ярошенко картина которого так и называется «Эльбрус с Бермамыта».
Бермамыт - точка притяжения со времен Лермонтова
Бермамыт - точка притяжения со времен Лермонтова
Бермамыт - точка притяжения со времен Лермонтова
Бермамыт - точка притяжения со времен Лермонтова
Бермамыт - точка притяжения со времен Лермонтова
Бермамыт - точка притяжения со времен Лермонтова
Бермамыт - точка притяжения со времен Лермонтова
Бермамыт - точка притяжения со времен Лермонтова
Бермамыт - точка притяжения со времен Лермонтова
Бермамыт - точка притяжения со времен Лермонтова
Бермамыт - точка притяжения со времен Лермонтова
Бермамыт - точка притяжения со времен Лермонтова
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Гора Баран, самая высокая точка Ставропольского края
  • Малый и Большой Бермамыт
  • Кисловодск (крепость и первые дома)
  • Медовые водопады (по согласованию, за доплату)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На плато Бермамыт

Вид с плато Бермамыт и вправду завораживает, а на закате и вовсе кажется чем-то нереальным. Ночью с плато можно разглядывать Млечный путь, это идеальная площадка для наблюдения за звездами.
Гуляя по плато мы увидим необычные скалы «монахи» и созданный природой горный амфитеатр, постоим на мостике в облака и посидим на скамейке у обрыва, и конечно любуясь фантастическими видами выпьем горячего горного чая.

По пути на плато

По пути на плато будем любоваться альпийскими лугами и открыточными видами на горные хребты и долины. Мы расскажем Вам историю этого края, традиции и обычаи живущих здесь людей. Заедем в кафе местной кухни.
По желанию экскурсию можно закончить в парке Кисловодска (мы отвезем Вас к наверх к лестнице и панорамной площадке у входа в парк) или дополнить поездкой на Медовые водопады или гору Шапка.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида-водителя
Что не входит
  • Питание
  • Сувениры
  • Дополнительные локации
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю от местра Вашего проживания (+вокзал)
Завершение: Привозим обратно к отелю / месту проживания / аэропорт / вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
28 авг 2023
Очень понравилась экскурсия. Комфортный внедорожник, очень просторный. Понравилось, что малая группа. Комфортно было ехать и осматривать достопримечательности. Гид останавливал по нашим просьбам в понравившихся локациях. Очень рекомендую данное направление для поездки, так как виды, которые открываются на Бермамыте-неезабываемы!
Т
25 авг 2023
Все понравилось, виды шикарные, сделали очень много фоточек. Всем советую!

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На весь день
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