На плато Бермамыт

Вид с плато Бермамыт и вправду завораживает, а на закате и вовсе кажется чем-то нереальным. Ночью с плато можно разглядывать Млечный путь, это идеальная площадка для наблюдения за звездами.

Гуляя по плато мы увидим необычные скалы «монахи» и созданный природой горный амфитеатр, постоим на мостике в облака и посидим на скамейке у обрыва, и конечно любуясь фантастическими видами выпьем горячего горного чая.

По пути на плато

По пути на плато будем любоваться альпийскими лугами и открыточными видами на горные хребты и долины. Мы расскажем Вам историю этого края, традиции и обычаи живущих здесь людей. Заедем в кафе местной кухни.

По желанию экскурсию можно закончить в парке Кисловодска (мы отвезем Вас к наверх к лестнице и панорамной площадке у входа в парк) или дополнить поездкой на Медовые водопады или гору Шапка.