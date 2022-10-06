Давай в Домбай! Квадроциклы, скейтборды, лошади

Совершить треккинг к Бадукским озёрам, половить рыбу и прокатиться на всём, на чём только возможно

За три дня путешествия по живописному краю Карачаево-Черкесии вы успеете покататься верхом по сосновому лесу, подняться в горы по канатной дороге и на квадроциклах, сходить в поход к горным озёрам.

Мы поймаем рыбу, которую потом и съедим на обед, и побалансируем на скейтах в окружении пиков, пронзающих небо.

Вечера будут не менее интересными: посмотрим кино, попаримся в баньке и пообщаемся в дружеской атмосфере. Поезжай с нами в Домбай!
Давай в Домбай! Квадроциклы, скейтборды, лошади
Давай в Домбай! Квадроциклы, скейтборды, лошади
Давай в Домбай! Квадроциклы, скейтборды, лошади
Давай в Домбай! Квадроциклы, скейтборды, лошади
Давай в Домбай! Квадроциклы, скейтборды, лошади
Давай в Домбай! Квадроциклы, скейтборды, лошади
Давай в Домбай! Квадроциклы, скейтборды, лошади
Ближайшие даты:
4
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — от 18 лет.

Ничего необычного и непривычного брать с собой вам не потребуется.
Информацию о том, что взять и как одеваться мы отправим вам перед путешествием.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск, 8:00. Ближайший аэропорт в Минеральных Водах, советуем прилететь накануне и познакомиться с командой за ужином
Завершение: Пятигорск, 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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