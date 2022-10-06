Влад — ваша команда гидов в Минеральных Водах

Привет, меня зовут Влад. Родился, вырос и живу на Северном Кавказе в Пятигорске. По образованию юрист-международник долгое время я совмещал работу и увлечение путешествиями, а в итоге сделал выбор в пользу гор и ни о чём не жалею. Я придумываю путешествия, в которых сочетаются красота природы, активные занятия, интересны знакомства, национальный колорит и веселье. Отправляясь в путешествие вместе со мной, вы можете быть уверены, что получите не «пакетный тур», а проживёте настоящее приключение и узнаете себя с новой стороны. Мне помогает отличная команда ребят: фотографов, историков, местных проводников. Вы обязательно увидитесь с ними в наших приключениях. Начни свою историю путешествий.