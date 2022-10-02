Дивный край - в ущельях спрятанный Домбай

Увидеть Эльбрус, совершить поход к леднику и насладиться национальной кухней

Отправляемся в Домбай, воспетый поэтами и запечатлённый художниками.

Вас ждёт треккинг по живописным ущельям и автопрогулки по урочищу Джилы-Су, бирюза горного озера и неприступные скалы с крутыми обрывами, пикники с кавказским колоритом под шум водопадов и бурных речек, ароматы хвойного леса и вершины в заснеженных шапках. Встречаем золотую осень, гуляя по горным долинам, где когда-то бродили М. Лермонтов, А. Чехов и М. Горький.
Дивный край - в ущельях спрятанный Домбай
Дивный край - в ущельях спрятанный Домбай
Дивный край - в ущельях спрятанный Домбай
Дивный край - в ущельях спрятанный Домбай
Дивный край - в ущельях спрятанный Домбай
Дивный край - в ущельях спрятанный Домбай
Дивный край - в ущельях спрятанный Домбай
Дивный край - в ущельях спрятанный Домбай
Ближайшие даты:
7
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 9:30
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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