Домбай для активных: треккинг налегке с проживанием в гостинице

Искупаться в трёх Бадукских озёрах, собрать свой горный чай и увидеть туров

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Домбай без треккингов невозможен — все лучшие локации спрятаны в горах, куда мы дойдём по тропам через еловые леса и альпийские луга. Будем жить с комфортом в гостинице и каждый день налегке осматривать окрестности курорта.

Соберём свой чай из горных трав, искупаемся в чистейших озёрах, пообедаем с видом на снежные пики и мощные водопады. Зайдём в заповедные уголки Домбая, чтобы понаблюдать за турами и насладиться единением с природой.
Домбай для активных: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Домбай для активных: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Домбай для активных: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Домбай для активных: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Домбай для активных: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Домбай для активных: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Домбай для активных: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Домбай для активных: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Домбай для активных: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Домбай для активных: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Домбай для активных: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Домбай для активных: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Домбай для активных: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Домбай для активных: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Домбай для активных: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Ближайшие даты:
2
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Просьба покупать билеты в Минеральные Воды после согласования с организатором тура. Уточняйте наличие мест перед предоплатой.

После предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести гиду напрямую ещё 15% на бронирование трансфера и проживания.

Рекомендуем взять с собой: треккинговые ботинки или кроссовки, треккинговые палки, рюкзак объёмом 30 литров для радиальных выходов с накидкой от дождя, подпопник (сидушка), термос, спортивную одежду, утепление, ветровку, дождевик до колена, головной убор, одежду для города, тонкие перчатки, купальный костюм, обувь для гостиницы и источников, крем от загара и солнцезащитные очки.

Программа тура по дням

1 день

Шоанинский храм и посёлок Домбай

В 12:00 выезжаем из Минеральных Вод в посёлок Домбай. В дороге проведём около 3 часов. Остановимся у Шоанинского храма 10 века, далее пройдём пограничную зону и заселимся в гостиницу. После отдыха прогуляемся до гостиницы «Аманауз» с интересной историей. Полюбуемся горой Белалакая и сможем попробовать кавказскую кухню.

Шоанинский храм и посёлок ДомбайШоанинский храм и посёлок ДомбайШоанинский храм и посёлок ДомбайШоанинский храм и посёлок ДомбайШоанинский храм и посёлок ДомбайШоанинский храм и посёлок ДомбайШоанинский храм и посёлок Домбай
2 день

По тропе к водопаду Алибек и Турьему озеру

После завтрака отправимся в треккинг к Алибекскому водопаду и Турьему озеру, где практически всегда можно встретить туров. Увидим старый альплагерь, кордон пограничников, кладбище альпинистов. Совсем скоро мы услышим шум водопада и выйдем к бурлящему потоку воды. Здесь отдохнём, пообедаем, полюбуемся ледником, пройдём чуть дальше до озера и вернёмся к вечеру в гостиницу. Ужин предусмотрен в кафе (самостоятельно). В посёлке Домбай предостаточно заведений с национальной кухней.

Всего пройдём до 15 км. Набор высоты 590 м.

По тропе к водопаду Алибек и Турьему озеруПо тропе к водопаду Алибек и Турьему озеруПо тропе к водопаду Алибек и Турьему озеруПо тропе к водопаду Алибек и Турьему озеруПо тропе к водопаду Алибек и Турьему озеру
3 день

3 живописных озера Домбая

Сытно позавтракав, отправимся к бирюзовым Бадукским озёрам на высоту более 2000 метров над уровнем моря. Будем идти по экотропе Тебердинского заповедника, пройдём навесной мост и еловый лес. Часть пути усложнит курумник — насыпь больших камней. Совсем скоро окажемся у трёх чистейших озёр, где устроим обед-пикник, отдохнём и пофотографируемся. К вечеру вернёмся в гостиницу.

Всего пройдём 7,5 км. Набор высоты 600 м.

3 живописных озера Домбая3 живописных озера Домбая3 живописных озера Домбая3 живописных озера Домбая3 живописных озера Домбая3 живописных озера Домбая
4 день

Курортный день рядом с белоснежными вершинами

Сегодня устроим себе день отдыха, прогуляемся по курортному посёлку и поднимемся по канатной дороге на склон горы Мусса-Ачитара. Окажемся на высоте более 3000 метров! Рассмотрим белоснежные вершины — Эльбрус, Белалылакаю, Алибек, Аксаут, Буу-Ельген. Увидим популярную достопримечательность — гостиницу в форме летающей тарелки. Обед и ужин предусмотрены в кафе за свой счёт.

Курортный день рядом с белоснежными вершинамиКурортный день рядом с белоснежными вершинамиКурортный день рядом с белоснежными вершинамиКурортный день рядом с белоснежными вершинамиКурортный день рядом с белоснежными вершинамиКурортный день рядом с белоснежными вершинамиКурортный день рядом с белоснежными вершинами
5 день

Аманауз, Суфруджу, водопады и Чёртова Мельница

После завтрака отправимся в самое узкое ущелье Домбая — Аманауз. Оно же считается и сердцем Домбая. Полюбуемся каньоном Чёртова Мельница, зубом Суфруджу и восхитимся Суфруджинсикими водопадами. Желающие смогут искупаться в прохладной воде и собрать свой собственный горный чай. После обеда-пикника вернёмся обратно в гостиницу.

Всего пройдём 8 км. Набор высоты 720 м.

Аманауз, Суфруджу, водопады и Чёртова МельницаАманауз, Суфруджу, водопады и Чёртова МельницаАманауз, Суфруджу, водопады и Чёртова МельницаАманауз, Суфруджу, водопады и Чёртова МельницаАманауз, Суфруджу, водопады и Чёртова Мельница
6 день

Чучхурский водопад и ущелье Домбай-Ульген

После завтрака нас ждёт треккинг к каскадным водопадам через хвойный лес, альпийские луга и поляну Русская. По дороге полюбуемся острыми пиками и совсем скоро дойдём к подножию самой высокой горы местности — Домбай-Ульген. Увидим Чучхурский водопад, насладимся панорамами с высоты, пообедаем и вернёмся в гостиницу.

Всего пройдём 14 км. Набор высоты 600 м.

Чучхурский водопад и ущелье Домбай-УльгенЧучхурский водопад и ущелье Домбай-УльгенЧучхурский водопад и ущелье Домбай-УльгенЧучхурский водопад и ущелье Домбай-Ульген
7 день

Возвращение

После завтрака выезжаем в Минеральные Воды. По дороге, по желанию группы, заедем на термальные источники с четырьмя бассейнами. Остановимся в кафе на обед (не входит в стоимость). Рекомендуем брать обратные билеты с вылетом/отъездом после 20:00.

ВозвращениеВозвращение

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
Завершение: Минеральные Воды, рекомендуем брать билеты с отправлением после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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