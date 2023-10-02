Искупаться в трёх Бадукских озёрах, собрать свой горный чай и увидеть туров
Соберём свой чай из горных трав, искупаемся в чистейших озёрах, пообедаем с видом на снежные пики и мощные водопады. Зайдём в заповедные уголки Домбая, чтобы понаблюдать за турами и насладиться единением с природой.
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Описание
Организационные детали
Просьба покупать билеты в Минеральные Воды после согласования с организатором тура. Уточняйте наличие мест перед предоплатой.
После предоплаты на сайте (15%) необходимо перевести гиду напрямую ещё 15% на бронирование трансфера и проживания.
Рекомендуем взять с собой: треккинговые ботинки или кроссовки, треккинговые палки, рюкзак объёмом 30 литров для радиальных выходов с накидкой от дождя, подпопник (сидушка), термос, спортивную одежду, утепление, ветровку, дождевик до колена, головной убор, одежду для города, тонкие перчатки, купальный костюм, обувь для гостиницы и источников, крем от загара и солнцезащитные очки.
Программа тура по дням
Шоанинский храм и посёлок Домбай
В 12:00 выезжаем из Минеральных Вод в посёлок Домбай. В дороге проведём около 3 часов. Остановимся у Шоанинского храма 10 века, далее пройдём пограничную зону и заселимся в гостиницу. После отдыха прогуляемся до гостиницы «Аманауз» с интересной историей. Полюбуемся горой Белалакая и сможем попробовать кавказскую кухню.
По тропе к водопаду Алибек и Турьему озеру
После завтрака отправимся в треккинг к Алибекскому водопаду и Турьему озеру, где практически всегда можно встретить туров. Увидим старый альплагерь, кордон пограничников, кладбище альпинистов. Совсем скоро мы услышим шум водопада и выйдем к бурлящему потоку воды. Здесь отдохнём, пообедаем, полюбуемся ледником, пройдём чуть дальше до озера и вернёмся к вечеру в гостиницу. Ужин предусмотрен в кафе (самостоятельно). В посёлке Домбай предостаточно заведений с национальной кухней.
Всего пройдём до 15 км. Набор высоты 590 м.
3 живописных озера Домбая
Сытно позавтракав, отправимся к бирюзовым Бадукским озёрам на высоту более 2000 метров над уровнем моря. Будем идти по экотропе Тебердинского заповедника, пройдём навесной мост и еловый лес. Часть пути усложнит курумник — насыпь больших камней. Совсем скоро окажемся у трёх чистейших озёр, где устроим обед-пикник, отдохнём и пофотографируемся. К вечеру вернёмся в гостиницу.
Всего пройдём 7,5 км. Набор высоты 600 м.
Курортный день рядом с белоснежными вершинами
Сегодня устроим себе день отдыха, прогуляемся по курортному посёлку и поднимемся по канатной дороге на склон горы Мусса-Ачитара. Окажемся на высоте более 3000 метров! Рассмотрим белоснежные вершины — Эльбрус, Белалылакаю, Алибек, Аксаут, Буу-Ельген. Увидим популярную достопримечательность — гостиницу в форме летающей тарелки. Обед и ужин предусмотрены в кафе за свой счёт.
Аманауз, Суфруджу, водопады и Чёртова Мельница
После завтрака отправимся в самое узкое ущелье Домбая — Аманауз. Оно же считается и сердцем Домбая. Полюбуемся каньоном Чёртова Мельница, зубом Суфруджу и восхитимся Суфруджинсикими водопадами. Желающие смогут искупаться в прохладной воде и собрать свой собственный горный чай. После обеда-пикника вернёмся обратно в гостиницу.
Всего пройдём 8 км. Набор высоты 720 м.
Чучхурский водопад и ущелье Домбай-Ульген
После завтрака нас ждёт треккинг к каскадным водопадам через хвойный лес, альпийские луга и поляну Русская. По дороге полюбуемся острыми пиками и совсем скоро дойдём к подножию самой высокой горы местности — Домбай-Ульген. Увидим Чучхурский водопад, насладимся панорамами с высоты, пообедаем и вернёмся в гостиницу.
Всего пройдём 14 км. Набор высоты 600 м.
Возвращение
После завтрака выезжаем в Минеральные Воды. По дороге, по желанию группы, заедем на термальные источники с четырьмя бассейнами. Остановимся в кафе на обед (не входит в стоимость). Рекомендуем брать обратные билеты с вылетом/отъездом после 20:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00Завершение: Минеральные Воды, рекомендуем брать билеты с отправлением после 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.