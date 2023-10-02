После завтрака отправимся в треккинг к Алибекскому водопаду и Турьему озеру, где практически всегда можно встретить туров. Увидим старый альплагерь, кордон пограничников, кладбище альпинистов. Совсем скоро мы услышим шум водопада и выйдем к бурлящему потоку воды. Здесь отдохнём, пообедаем, полюбуемся ледником, пройдём чуть дальше до озера и вернёмся к вечеру в гостиницу. Ужин предусмотрен в кафе (самостоятельно). В посёлке Домбай предостаточно заведений с национальной кухней.

Всего пройдём до 15 км. Набор высоты 590 м.