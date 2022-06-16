Заселение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Экскурсия в Домбай в 6:30.
Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.
Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8:45. за доп. плату: карачаевские хычины (200 руб.), чай на горных травах (50 руб.).
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!
Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна (~ в 11:00.) — остановка ~ на 4 часа.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны (доп. плата).
Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату: шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (300 руб.), лагман (300 руб.), глинтвейн, чай на горных травах.
Возвращение в отель ~ в 20:00.
Ужин в отеле ~ в 20:00 (если предусмотрен).
ВАРИАНТ I:
Завтрак в отеле в 7:30 (если предусмотрен).
Выселение из отеля 8:00.
Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.
По программе экскурсии:
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья).
Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими
водопадами.
На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото (экологический сбор оплачивается отдельно).
Обед на маршруте за доп. плату.
Замок коварства и любви — окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.
Кисловодск — город парк.
Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А.С.Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М.Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Отправление домой.
ВАРИАНТ II:
Завтрак в отеле в 8:00 (если предусмотрен).
Выселение из отеля в 8:30.
Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М.Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им.Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А.С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А.С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М.Ю.Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед на маршруте за доп. плату.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Отправление домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|ГОСТИНИЦА
|1-но МЕСТНОЕ
|2-х МЕСТНОЕ
|3-х МЕСТНОЕ
|ДОП. СУТКИ
|БЕШТАУ
(доп. места по запросу)
|стандарт
18 550 руб.
комфорт
19 750 руб.
|стандарт
14 850 руб.
комфорт
15 450 руб.
люкс
16 650 руб.
|семейный
15 450 руб.
|доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 3 100 руб.
|МАШУК
(доп. места по запросу)
|эконом
15 450 руб.
стандарт
16 300 руб.
|эконом
13 000 руб.
стандарт
13 250 руб.
комфорт
16 000 руб.
|комфорт
13 850 руб.
семейный
15 300 руб.
|доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 300 руб.
|НАУТИЛУС
|стандарт
15 900 руб.
|стандарт
12 800 руб.
полулюкс
14 000 руб.
|полулюкс
12 800 руб.
|доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 200 руб.
4-х местное размещение осуществляется по запросу.
|ГОСТИНИЦА
|1-но МЕСТНОЕ
|2-х МЕСТНОЕ
|3-х МЕСТНОЕ
|ДОП. СУТКИ
|CENTRAL (июль-август)
|джуниор
18 100 руб.
делюкс
18 100 руб.
|джуниор
15 050 руб.
делюкс
15 050 руб.
|делюкс
14 100 руб.
семейный люкс
15 700 руб.
|доп. сутки
от 2 850 руб.
|МАСК
(доп. места по запросу)
|стандарт
18 100 руб.
делюкс
19 300 руб.
|стандарт
13 250 руб.
делюкс
13 850 руб.
полулюкс
14 450 руб.
|—
|доп. сутки
от 2 400 руб.
|БЕШТАУ
(доп. места по запросу)
|стандарт
15 900 руб.
комфорт
17 100 руб.
|стандарт
12 200 руб.
комфорт
12 800 руб.
люкс
14 000 руб.
|семейный
12 800 руб.
|доп. сутки
от 1 850 руб.
|МАШУК
(доп. места по запросу)
|эконом
14 250 руб.
стандарт
14 950 руб.
|эконом
11 800 руб.
стандарт
12 050 руб.
комфорт
14 750 руб.
|комфорт
12 650 руб.
семейный
14 100 руб.
|доп. сутки
от 1 700 руб.
|НАУТИЛУС
|стандарт
14 700 руб.
|стандарт
11 550 руб.
полулюкс
12 800 руб.
|полулюкс
11 550 руб.
|доп. сутки
от 1 550 руб.
|ПЯТИГОРСК
|стандарт
13 500 руб.
|стандарт
12 650 руб.
|—
|доп. сутки
от 2 100 руб.
|ЮЖНАЯ
|стандарт
12 550 руб.
|стандарт
11 350 руб.
джуниор
12 200 руб.
|—
|доп. сутки
от 1 450 руб.
4-х местное размещение осуществляется по запросу.
Цены на проживание в гостинице Central City актуальны только на период июль-август.
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Турист должен:
Явиться к месту сбора группы в назначенное время.
Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.
Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии — заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!