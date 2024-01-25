Подняться на главную вершину и прокатиться на лыжах, снегоходах и лошадях
В другие дни вы сможете поездить на снегоходах или квадроциклах, прогуляться верхом и поскользить по льду на коньках. Побываем и в Тебердинском заповеднике, где посмотрим на его обитателей. А вечерами будем танцевать на дискотеке, играть в «Мафию» и вести душевные разговоры. Присоединяйтесь!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|11 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Возьмите с собой: воду и перекус, паспорт, солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные деньги, предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щётка и паста и т. д.), аптечку, зарядное устройство для гаджетов.
Программа тура по дням
Встреча и выезд
Встречаемся и выезжаем из Махачкалы в 22:00. По пути можем забрать вас из Кизилюрта, Хасавюрта, Грозного, Владикавказа, Нальчика, Пятигорска, Минеральных Вод, Железноводска, если вам удобнее стартовать из одного из этих городов.
День на вершине горы Мусса-Ачитара
Утром, к 09:00, прибудем в посёлок Домбай и разместимся в отеле. После, по канатной дороге, взлетим на гору Мусса-Ачитара, откуда полюбуемся живописной цепью гор, ледниками и завораживающими ущельями. Увидим знаменитую гостиницу в форме летающей тарелки и звезду соцсетей — яка Гошу.
Затем желающие покатаются на лыжах или сноубордах — не даром Домбай — популярный горнолыжный курорт. Здесь есть трассы как для новичков, так и для опытных. Прогуляемся в окружении вершин и выпьем согревающего ароматного кофе. У вас также будет возможность покататься на тюбингах и коньках.
А вечером потанцуем и повеселимся на дискотеке под открытым небом.
Развлечения на выбор
Сегодня после завтрака вы сможете выбрать досуг по душе. Можно прокатиться на джипах по лесу в ущелье Алибек. Там же есть прокат тюбингов и саней. Второй вариант — поездка на снегоходах или квадроциклах в ущелье Аманауз. А вечером будет возможность посетить каток, снова потанцевать на дискотеке и поиграть в отеле в «Мафию».
Развлечения по желанию, возвращение в Махачкалу
В этот день желающие смогут прокатиться верхом, а затем отправимся в Тебердинский биосферный заповедник, где растут сосны и пихты, клёны и берёзовые леса. Заглянем в вольерный комплекс, где содержатся животные, обитающие или когда-то обитавшие на территории заповедника: олени и зайцы, еноты и бизоны, волки и медведи, кавказские туры и лесная кошка. Полюбуемся древним озером, которому более 10 тысяч лет.
Заедем на термальные источники — будет возможность искупаться. В Махачкалу вернёмся уже ночью.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Махачкала, 22:00. По пути можем забрать вас из Кизилюрта, Хасавюрта, Грозного, Владикавказа, Нальчика, Пятигорска, Минеральных Вод, Железноводска, если вам удобнее стартовать из одного из этих городовЗавершение: Махачкала, ночь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.