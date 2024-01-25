Домбай, катай! Активные развлечения с видом на горы
Индивидуальный тур в Минеральных Водах

Подняться на главную вершину и прокатиться на лыжах, снегоходах и лошадях

Отправляемся на Домбай, чтобы кататься на всём, чём только можно! Мы поднимемся на любимую гору лыжников и сноубордистов — Мусса-Ачитара, и у вас будет возможность поупражняться в горнолыжном спорте и слететь с горы на тюбинге.

В другие дни вы сможете поездить на снегоходах или квадроциклах, прогуляться верхом и поскользить по льду на коньках. Побываем и в Тебердинском заповеднике, где посмотрим на его обитателей. А вечерами будем танцевать на дискотеке, играть в «Мафию» и вести душевные разговоры. Присоединяйтесь!
Домбай, катай! Активные развлечения с видом на горы
Домбай, катай! Активные развлечения с видом на горы
Домбай, катай! Активные развлечения с видом на горы
Домбай, катай! Активные развлечения с видом на горы
Домбай, катай! Активные развлечения с видом на горы
Домбай, катай! Активные развлечения с видом на горы
Домбай, катай! Активные развлечения с видом на горы
Ближайшие даты:
25
янв
1
фев
8
фев
15
фев
22
фев
29
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет11 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.
Возьмите с собой: воду и перекус, паспорт, солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные деньги, предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щётка и паста и т. д.), аптечку, зарядное устройство для гаджетов.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и выезд

Встречаемся и выезжаем из Махачкалы в 22:00. По пути можем забрать вас из Кизилюрта, Хасавюрта, Грозного, Владикавказа, Нальчика, Пятигорска, Минеральных Вод, Железноводска, если вам удобнее стартовать из одного из этих городов.

2 день

День на вершине горы Мусса-Ачитара

Утром, к 09:00, прибудем в посёлок Домбай и разместимся в отеле. После, по канатной дороге, взлетим на гору Мусса-Ачитара, откуда полюбуемся живописной цепью гор, ледниками и завораживающими ущельями. Увидим знаменитую гостиницу в форме летающей тарелки и звезду соцсетей — яка Гошу.

Затем желающие покатаются на лыжах или сноубордах — не даром Домбай — популярный горнолыжный курорт. Здесь есть трассы как для новичков, так и для опытных. Прогуляемся в окружении вершин и выпьем согревающего ароматного кофе. У вас также будет возможность покататься на тюбингах и коньках.

А вечером потанцуем и повеселимся на дискотеке под открытым небом.

День на вершине горы Мусса-АчитараДень на вершине горы Мусса-АчитараДень на вершине горы Мусса-АчитараДень на вершине горы Мусса-АчитараДень на вершине горы Мусса-АчитараДень на вершине горы Мусса-АчитараДень на вершине горы Мусса-АчитараДень на вершине горы Мусса-АчитараДень на вершине горы Мусса-АчитараДень на вершине горы Мусса-АчитараДень на вершине горы Мусса-АчитараДень на вершине горы Мусса-АчитараДень на вершине горы Мусса-АчитараДень на вершине горы Мусса-АчитараДень на вершине горы Мусса-АчитараДень на вершине горы Мусса-Ачитара
3 день

Развлечения на выбор

Сегодня после завтрака вы сможете выбрать досуг по душе. Можно прокатиться на джипах по лесу в ущелье Алибек. Там же есть прокат тюбингов и саней. Второй вариант — поездка на снегоходах или квадроциклах в ущелье Аманауз. А вечером будет возможность посетить каток, снова потанцевать на дискотеке и поиграть в отеле в «Мафию».

Развлечения на выборРазвлечения на выборРазвлечения на выборРазвлечения на выборРазвлечения на выборРазвлечения на выборРазвлечения на выборРазвлечения на выборРазвлечения на выбор
4 день

Развлечения по желанию, возвращение в Махачкалу

В этот день желающие смогут прокатиться верхом, а затем отправимся в Тебердинский биосферный заповедник, где растут сосны и пихты, клёны и берёзовые леса. Заглянем в вольерный комплекс, где содержатся животные, обитающие или когда-то обитавшие на территории заповедника: олени и зайцы, еноты и бизоны, волки и медведи, кавказские туры и лесная кошка. Полюбуемся древним озером, которому более 10 тысяч лет.

Заедем на термальные источники — будет возможность искупаться. В Махачкалу вернёмся уже ночью.

Развлечения по желанию, возвращение в МахачкалуРазвлечения по желанию, возвращение в МахачкалуРазвлечения по желанию, возвращение в МахачкалуРазвлечения по желанию, возвращение в МахачкалуРазвлечения по желанию, возвращение в МахачкалуРазвлечения по желанию, возвращение в МахачкалуРазвлечения по желанию, возвращение в МахачкалуРазвлечения по желанию, возвращение в МахачкалуРазвлечения по желанию, возвращение в МахачкалуРазвлечения по желанию, возвращение в Махачкалу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 22:00. По пути можем забрать вас из Кизилюрта, Хасавюрта, Грозного, Владикавказа, Нальчика, Пятигорска, Минеральных Вод, Железноводска, если вам удобнее стартовать из одного из этих городов
Завершение: Махачкала, ночь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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