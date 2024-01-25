Утром, к 09:00, прибудем в посёлок Домбай и разместимся в отеле. После, по канатной дороге, взлетим на гору Мусса-Ачитара, откуда полюбуемся живописной цепью гор, ледниками и завораживающими ущельями. Увидим знаменитую гостиницу в форме летающей тарелки и звезду соцсетей — яка Гошу.

Затем желающие покатаются на лыжах или сноубордах — не даром Домбай — популярный горнолыжный курорт. Здесь есть трассы как для новичков, так и для опытных. Прогуляемся в окружении вершин и выпьем согревающего ароматного кофе. У вас также будет возможность покататься на тюбингах и коньках.

А вечером потанцуем и повеселимся на дискотеке под открытым небом.