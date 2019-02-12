Домбайский вальс: горнолыжный тур на Кавказ

Прокатиться по склонам Домбая, насладиться национальной кухней и побывать в зимней сказке

Отправляемся обкатывать снежные трассы, любоваться неприступными вершинами и запорошенными лесами Кавказа.

Рецепт активного отдыха простой: возьмём лыжи или сноуборд, добавим свежий горный воздух, вкуснейшие блюда и ароматный травяной чай, Получим тур-перезагрузку, чтобы забыть о дедлайнах и заботах, с ветерком пролетая по склонам. Программа подойдёт как новичкам, только осваивающим зимние виды спорта, так и опытным катальщикам.

На курорте есть трассы 4 видов сложности: от простейших «лягушатников» до «чёрных» спусков для экстремалов.
Домбайский вальс: горнолыжный тур на Кавказ
Домбайский вальс: горнолыжный тур на Кавказ
Домбайский вальс: горнолыжный тур на Кавказ
Домбайский вальс: горнолыжный тур на Кавказ
Домбайский вальс: горнолыжный тур на Кавказ
Домбайский вальс: горнолыжный тур на Кавказ
Домбайский вальс: горнолыжный тур на Кавказ
Домбайский вальс: горнолыжный тур на Кавказ
Ближайшие даты:
8
янв
15
янв
22
янв
29
янв
5
фев
12
фев
26
фев
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: паспорт РФ, полис обязательного медицинского страхования (ОМС), комплект горнолыжной одежды и оборудования.

Возможно участие в туре с детьми от 12 лет, если дети младше, свяжитесь с нами для обсуждения такой возможности.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 14:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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