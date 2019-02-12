Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Вам понадобятся: паспорт РФ, полис обязательного медицинского страхования (ОМС), комплект горнолыжной одежды и оборудования.
Возможно участие в туре с детьми от 12 лет, если дети младше, свяжитесь с нами для обсуждения такой возможности.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 14:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Минеральных Водах
Привет, меня зовут Никита. Я большой поклонник путешествий, успел побывать более чем в 40 странах. Очень люблю путешествовать по России. Горы Кавказа одно из любимых направлений. С 2016 года, принимаю непосредственное участие в организации групповых туров разного формата.