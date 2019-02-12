Отправляемся обкатывать снежные трассы, любоваться неприступными вершинами и запорошенными лесами Кавказа.



Рецепт активного отдыха простой: возьмём лыжи или сноуборд, добавим свежий горный воздух, вкуснейшие блюда и ароматный травяной чай, Получим тур-перезагрузку, чтобы забыть о дедлайнах и заботах, с ветерком пролетая по склонам. Программа подойдёт как новичкам, только осваивающим зимние виды спорта, так и опытным катальщикам.



На курорте есть трассы 4 видов сложности: от простейших «лягушатников» до «чёрных» спусков для экстремалов.