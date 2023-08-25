Индивидуальная обзорная экскурсия по Кавказу: Джиппинг из Минеральных Вод
За три дня вы получите мощную перезагрузку в горах, увидите невероятные панорамные виды пейзажей со смотровых площадок, посетите великолепной красоты ущелье, прокатитесь по канатной дороге, отведаете национальную Кавказскую кухню и привезете домой тысячи фотокарточек.
А так же мы зарядимся энергией и бодростью в термальных источниках, и окунемся в Древнюю историю, посетив старинный храм. Невероятные приключения по Кавказу ждут вас!
А так же мы зарядимся энергией и бодростью в термальных источниках, и окунемся в Древнюю историю, посетив старинный храм. Невероятные приключения по Кавказу ждут вас!
Ближайшие даты:
25
авг
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15
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Что вас ожидает:
- Гоначхирское ущелье
- Канатные дороги Домбая
- Термальные источники "Жемчужина Кавказа"
- Озеро Туманлы-Кёль
- Озеро Кара-Кёль
- Знаменитая Домбайская тарелка
- Местный рынок
- Шоанинский Храм
- Тебердинский заповедник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
День первый: знакомство с Кавказом
Первая остановка у нас будет на термальных источниках «Жемчужина Кавказа». По дороге также остановимся на красивейшей локации — река Уллу-Муруджу.
День второй: кругозор Мусса-Ачитара
Мы поднимемся на открытой кресельной канатной дороге на гору Мусса- Ачитара на высоту 3008 м. над уровнем моря, отсюда открывается потрясающий вид на Главный Кавказский Хребет, Гоначхирское ущелье, в ясную погоду виден даже Эльбрус!
Увидим знаменитую Домбайскую Тарелку «Дом Футуро». Сделаем фото на смотровых площадках, на фоне Кавказского Хребта. Прогуляемся по местному рыночку, прикупим сувениров и подарков или же варенья. Проедем по самому красивому ущелью Гоначхир, насладимся прекрасными видами, сделаем остановку у таинственного озера Туманлы-Кёль.
День третий: Теберда. Заповедник. Храм
Мы прогуляемся к озеру Кара-Кёль, откуда нам откроются потрясные виды гор, отражающиеся на поверхности озера. Заедем в Тебердинский заповедник, по желанию можно будет покормить местных обитателей. По пути в аэропорт, мы прикоснемся к Древней истории, и заедем в Шоанинский храм, оттуда открываются шикарные виды на долину реки Кубань и близлежащие села.
ВНИМАНИЕ:
Выезд на джипах возможен при наборе группы 5-6 человек.
Если количество желающих до 4 человек - тур проводится на легковом автомобиле, с сохранением всех указанных локаций!
с пятницы по воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из аэропорта Минеральных вод по всему маршруту и обратно
- Сопровождение по всему маршруту
- Проживание в горном отеле, 2-х и 3-х местное размещение
- Завтраки (2 и 3 день)
- Входной билет в Гоначхирское ущелье
- Входной билет в Тебердинский Заповедник
- Что не входит
- Авиабилеты
- Личные затраты
- Сувениры
- Входной билет на канатную дорогу в Домбае (подъем и спуск)
- Входной билет на термальные источники
- Обеды и ужины
- Место начала и завершения?
- Минеральные Воды, аэропорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: с пятницы по воскресеньеЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 126 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Можно с детьми
Природа и пейзажи
Выездные
Обзорные
Многодневные туры
3-дневные туры
Джиппинг
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