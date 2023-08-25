Джип-тур: Домбай из Минеральных Вод

Индивидуальная обзорная экскурсия по Кавказу: Джиппинг из Минеральных Вод

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За три дня вы получите мощную перезагрузку в горах, увидите невероятные панорамные виды пейзажей со смотровых площадок, посетите великолепной красоты ущелье, прокатитесь по канатной дороге, отведаете национальную Кавказскую кухню и привезете домой тысячи фотокарточек.

А так же мы зарядимся энергией и бодростью в термальных источниках, и окунемся в Древнюю историю, посетив старинный храм. Невероятные приключения по Кавказу ждут вас!
Джип-тур: Домбай из Минеральных Вод
Джип-тур: Домбай из Минеральных Вод
Джип-тур: Домбай из Минеральных Вод
Джип-тур: Домбай из Минеральных Вод
Джип-тур: Домбай из Минеральных Вод
Джип-тур: Домбай из Минеральных Вод
Джип-тур: Домбай из Минеральных Вод
Джип-тур: Домбай из Минеральных Вод
Джип-тур: Домбай из Минеральных Вод
Ближайшие даты:
25
авг
1
сен
8
сен
15
сен
22
сен
29
сен
6
окт
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Что вас ожидает:

  • Гоначхирское ущелье
  • Канатные дороги Домбая
  • Термальные источники "Жемчужина Кавказа"
  • Озеро Туманлы-Кёль
  • Озеро Кара-Кёль
  • Знаменитая Домбайская тарелка
  • Местный рынок
  • Шоанинский Храм
  • Тебердинский заповедник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

День первый: знакомство с Кавказом

Первая остановка у нас будет на термальных источниках «Жемчужина Кавказа». По дороге также остановимся на красивейшей локации — река Уллу-Муруджу.

День второй: кругозор Мусса-Ачитара

Мы поднимемся на открытой кресельной канатной дороге на гору Мусса- Ачитара на высоту 3008 м. над уровнем моря, отсюда открывается потрясающий вид на Главный Кавказский Хребет, Гоначхирское ущелье, в ясную погоду виден даже Эльбрус!
Увидим знаменитую Домбайскую Тарелку «Дом Футуро». Сделаем фото на смотровых площадках, на фоне Кавказского Хребта. Прогуляемся по местному рыночку, прикупим сувениров и подарков или же варенья. Проедем по самому красивому ущелью Гоначхир, насладимся прекрасными видами, сделаем остановку у таинственного озера Туманлы-Кёль.

День третий: Теберда. Заповедник. Храм

Мы прогуляемся к озеру Кара-Кёль, откуда нам откроются потрясные виды гор, отражающиеся на поверхности озера. Заедем в Тебердинский заповедник, по желанию можно будет покормить местных обитателей. По пути в аэропорт, мы прикоснемся к Древней истории, и заедем в Шоанинский храм, оттуда открываются шикарные виды на долину реки Кубань и близлежащие села.

ВНИМАНИЕ:

Выезд на джипах возможен при наборе группы 5-6 человек.
Если количество желающих до 4 человек - тур проводится на легковом автомобиле, с сохранением всех указанных локаций!

с пятницы по воскресенье

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из аэропорта Минеральных вод по всему маршруту и обратно
  • Сопровождение по всему маршруту
  • Проживание в горном отеле, 2-х и 3-х местное размещение
  • Завтраки (2 и 3 день)
  • Входной билет в Гоначхирское ущелье
  • Входной билет в Тебердинский Заповедник
Что не входит
  • Авиабилеты
  • Личные затраты
  • Сувениры
  • Входной билет на канатную дорогу в Домбае (подъем и спуск)
  • Входной билет на термальные источники
  • Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Минеральные Воды, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: с пятницы по воскресенье
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 126 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Природа и пейзажи
Выездные
Обзорные
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3-дневные туры
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