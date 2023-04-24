Джылы-Су, Бермамыт и Эльбрус
Вас ждет полный ярких эмоций и незабываемых впечатлений трехдневный тур к Эльбрусу — сердцу Кавказа.
Любопытные легенды, интересная история, обзор живописных природных достопримечательностей и прогулка по необычным местам Кавказа, а также знакомство с местной гастрономией — в программе!
Любопытные легенды, интересная история, обзор живописных природных достопримечательностей и прогулка по необычным местам Кавказа, а также знакомство с местной гастрономией — в программе!
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Что вас ожидает:
- Урочище Джилы-Су
- Минеральные источники
- Гора Шатджатмаз
- Ущелье реки Харбаз со скалами «Аватарами»
- Водопады Каракая-Су, Эмир и Султан
- Долина нарзанов
- Плато Бермамыт
- Эльбрус
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит
- Высокогорный город Тырныауз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
День 1: урочище Джилы-Су и окрестности
Встретившись, мы направимся в одно из красивейших мест на Кавказе – урочище Джилы-Су. Дорога по пути к урочищу считается одной из самых красивых в России.
Свое название это место получило благодаря теплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить чуть ли не все возможные болезни. Источники различаются по составу (кремнистые, термальные, углекислые) и по температуре (в среднем +22-24 °C).
Удивительный природный курорт находится на высоте 2380 м. над уровнем моря у подножия северного склона легендарной горы Эльбрус — самой высокой точки в Европе.
Это, практически нетронутое цивилизацией место. И помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов, гигантские скульптуры причудливой формы, созданные из застывшей вулканической лавы самой природой, чистейший прозрачный воздух и незабываемая атмосфера.
Помимо прочего, мы заедем на гору Шатджатмаз, откуда сделаем невероятные фотографии на фоне Эльбруса. А также посетим ущелье реки Харбаз со скалами «Аватарами». Это место будто бы из фильма или с другой планеты.
Прогуляемся к мощнейшим высоким водопадам Каракая-Су, Эмир и Султан.
А также, если не будем сильно задерживаться, по дороге обратно посетим Долину нарзанов — еще одно место, где множество источников пробивается из земных недр.
После нас ждет трансфер и заселение в отель.
День 2: плато Бермамыт
Плато Бермамыт — на удивление малоизвестное чудо природы в Карачаево-Черкессии. До плато не так просто добраться, что создает вокруг этого места дополнительный ореол недоступности и тайны.
Относительно небольшая высота горных пиков потрясает причудливостью рельефа: совершенно несимметричные склоны, резные каньоны, каменные столбы на западе гряды.
Одна из ключевых причин, ради которой стоит проделать нелегкий путь сюда — это невероятный вид на Эльбрус, которого по многочисленным отзывам бывалых путешественников нет больше нигде.
На плато едут встречать рассвет. Вначале на горизонте проявляется едва различимая бледная полоска света, которая постепенно увеличивается и вдруг, в один миг вспыхивает потрясающими ярко-красными оттенками. Эти, казалось бы, такие незамысловатые впечатления по отзывам тех, кто бывал на плато, врезаются в память и остаются там еще много лет, как что-то очень важное и ценное. Многие, приехавшие сюда раз, возвращаются вновь.
Дорога к плато — отдельная проверка на прочность и истинность желания попасть в эти места. Ни сколько-нибудь полноценной дороги, ни тем более общественного транспорта здесь нет и в помине. Большая доля пути проходит напрямую по полю, где наезжено некоторое подобие колеи. Преодолеть этот путь под силу только хорошему мощному внедорожнику. Именно такие автомобили возят всех желающих на плато.
После экскурсии заселение в отель.
День 3: поездка к Эльбрусу
Приглашаем вас в путешествие на самую высокую гору России и Европы. Оно проходит по живописному Баксанскому ущелью, вдоль реки Баксан.
По пути побываем на горном озере Гижгит — искусственном озере, которое имеет очень красивый бирюзовый цвет. Вокруг него впечатляющие панорамы. Мы расскажем вам историю этого озера и почему с каждым годом всё больше людей приезжает сюда, чтобы искупаться в «ядовитой» воде.
Проедем через самый высокогорный город России, напьёмся нарзана, бьющего из земли, отведаем кавказские традиционные блюда — шашлык, шурпу, лагман, хычины, чай на горных травах и многое другое!
Вы увидите невероятное Баксанское ущелье — самое популярное и посещаемое в Кабардино-Балкарии. Его верховье — Приэльбрусье — широко известно не только в нашей стране, но и за ее пределами как красивейший уголок Кавказа. Оно начинается около города Баксан и далее через поселок Заюково на 100 километров тянется до Поляны Азау, где находится нижняя станция канатной дороги на Эльбрус.
Вдруг безлюдная горная атмосфера прерывается настоящим городом с многоэтажными домами. Это Тырныауз, который на сегодняшний день считается самым высокогорным городом России. Тырныауз разросся в советский период на добыче и обогащении вольфрамо-молибденовых руд.
18 июля 2000 года на Тырныауз сошел очень мощный сель, в течение недели было еще несколько потоков. Вода доходила до второго этажа. Трагедия привела к массовому переезду жителей из города.
Вот мы и подбираемся к самому Эльбрусу! Спросите себя — как высоко вы забирались? Эльбрус — самая высокая вершина России и Европы высотой 5642 м. над уровнем моря. На канатной дороге вы сможете подняться вплоть до 3850 метров над уровнем моря (3-я очередь). И даже летом походите по снегу. При вашем желании и удачных погодных условиях, есть возможность подняться на ратраке или снегоходе еще выше, вплоть до 5100 метров над уровнем моря!
Ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального гида-водителя на всем маршруте
- Все перемещения по маршрутам на комфортных автомобилях
- Размещение в отеле на 2 ночи в 2-местном номере с завтраком. Проживание в гостевом доме «Долина Нарзанов» или отеле в Кисловодске, и отеле «Мун» в Приэльбрусье
- Все курортные сборы по программе
- Что не входит
- Перелет в Минеральные Воды
- Обеды и ужины
- Подъем по канатной дороге
- Аренда снегоходов
- Место начала и завершения?
- Ж/Д вокзал / аэропорт Минеральных Вод
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Что взять с собой:
- Удобная одежда и обувь
- Паспорт, свидетельство о рождении (для детей)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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