Эльбрус, высочайшая вершина Кавказа, России и Европы, высота Западной вершины 5642 метра, Восточной 5621 метр, при восхождении с Севера чаще всего поднимаются на Восточную вершину – это маршрут первовосходителей на Эльбрус. Восхождение на Эльбрус с Севера технически несложное и подходит даже для новичков, людей впервые приезжающих совершить подъём на Эльбрус. Тур отличается тем, что большие расстояния надо проходить самостоятельно, нет канатной дороги и другой техники.

Программа тура по дням

1 день Поляна Эммануэля

Встречаемся в Минеральных Водах в аэропорту и на железнодорожном вокзале, через Кисловодск едем на внедорожнике, переезжаем в урочище Джилы-Су. Базовый лагерь располагается на поляне Эммануэля высота 2600 метров. После организации быта можно прогуляться, набрать воды в нарзанных источниках, подружиться с сусликами. С поляны хорошо видны обе вершины Эльбруса.

2 день Траверс вершин Сирх и Корона

Несложное восхождение на вершину Сирх 3100 метров, затем двигаясь по гребню поднимаемся на вершину Корона. Хорошо просматривается маршрут восхождения на Эльбрус. Подъём проходит сначала по грунтовой дороге, затем по травянистому и осыпному склону. Восхождение около 3 часов, спуск вниз 1-1,5 часа. Регистрируем группу в МЧС.

3 день Заброска снаряжения в штурмовой лагерь

В этот день предстоит сделать заброску снаряжения в лагерь на 3750, это необходимо для плавной акклиматизации, а также для того чтобы поднять на верх часть снаряжения. Тропа сначала идёт по каньону реки, после выходим на Немецкий аэродром и Лунную поляну. Спускаемся через удивительную долину Каменных грибов, место фантастической энергетики. Первый подъём на 3750 занимает ~5 часов, для спуска надо 2-3 часа.

4 день Достопримечательности Приэльбрусья

Огромные, мощные водопады, Калинов мост, Зубы Дракона – места обязательные к посещению. Нагрузки не высокие, идём вниз на Джилы-су, купаемся в источниках. При желании можно пообедать в кафе.

5 день Штурмовой лагерь

Выходим в верхний лагерь на высоту 3750 метров с целью ночевки и дальнейшей акклиматизации. Теперь нам предстоят ночёвки среди камней и снега, рядом ледник. Перед нами огромный ледяной склон Эльбруса. Второй подъём в штурмовой лагерь занимает примерно 4 часа.

6 день Акклиматизационный выход

По леднику поднимемся до скал Ленца на высоту 4600-4800 м. Учимся ходить в кошках по ледово-снежному склону, равномерному движению группы в связке, самозадержанию с использованием ледоруба. Подъём 4-5 часов, спуск 3 часа. Потрясающие виды на ледники Эльбруса лежащие внизу, предгорья и зелёные луга до самого Кисловодска – ради таких моментов мы приезжаем в горы!

7 день День отдыха

День отдыха перед штурмом вершины. Возможны занятия на леднике недалеко от лагеря, или прогулка вниз. Собираем рюкзаки и снаряжение для восхождения. Спать ложимся рано.

8 день Восхождение на вершину Эльбрус Восточная 5621 метр

Выход на штурм вершины в полночь. Далеко на севере горят огни городов КМВ, вместе с другими группами нам предстоит увидеть всплывающее над горизонтом солнце, и победив в себе усталость и неуверенность стоять на краю кратера самого высокого вулкана Европы. Время восхождения 8-10 часов, спуск 3-4 часа.

9 день Резервный день