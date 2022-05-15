Эльбрус. Восхождение с Севера

Эльбрус, высочайшая вершина Кавказа, России и Европы, высота Западной вершины 5642 метра, Восточной 5621 метр, при

4
1 отзыв
Эльбрус, высочайшая вершина Кавказа, России и Европы, высота Западной вершины 5642 метра, Восточной 5621 метр, при восхождении с Севера чаще всего поднимаются на Восточную вершину – это маршрут первовосходителей на Эльбрус.

Восхождение на Эльбрус с Севера технически несложное и подходит даже для новичков, людей впервые приезжающих совершить подъём на Эльбрус.

Тур отличается тем, что большие расстояния надо проходить самостоятельно, нет канатной дороги и другой техники.
Эльбрус. Восхождение с Севера
Эльбрус. Восхождение с Севера
Эльбрус. Восхождение с Севера
Эльбрус. Восхождение с Севера
Эльбрус. Восхождение с Севера
Эльбрус. Восхождение с Севера
Эльбрус. Восхождение с Севера
Эльбрус. Восхождение с Севера
Эльбрус. Восхождение с Севера
Эльбрус. Восхождение с Севера
Эльбрус. Восхождение с Севера
Ближайшие даты:
05
июл
02
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • первозданная природа Приэльбрусья – увидим гору и её окрестности не тронутые деятельностью человека, побываем в мистических местах Северного Приэльбрусья.
  • технически несложное восхождение – подходит для новичков, уверенных в своих силах;
  • безопасный маршрут – профессиональные гиды-проводники и полное обеспечение безопасности МЧС.

Программа тура по дням

1 день
Поляна Эммануэля

Встречаемся в Минеральных Водах в аэропорту и на железнодорожном вокзале, через Кисловодск едем на внедорожнике, переезжаем в урочище Джилы-Су.

Базовый лагерь располагается на поляне Эммануэля высота 2600 метров. 

После организации быта можно прогуляться, набрать воды в нарзанных источниках, подружиться с сусликами.

С поляны хорошо видны обе вершины Эльбруса. 

Поляна ЭммануэляПоляна ЭммануэляПоляна ЭммануэляПоляна Эммануэля
2 день
Траверс вершин Сирх и Корона

Несложное восхождение на вершину Сирх 3100 метров, затем двигаясь по гребню поднимаемся на вершину Корона.

Хорошо просматривается маршрут восхождения на Эльбрус.

Подъём проходит сначала по грунтовой дороге, затем по травянистому и осыпному склону.

Восхождение около 3 часов, спуск вниз 1-1,5 часа.

Регистрируем группу в МЧС. 

Траверс вершин Сирх и КоронаТраверс вершин Сирх и КоронаТраверс вершин Сирх и КоронаТраверс вершин Сирх и Корона
3 день
Заброска снаряжения в штурмовой лагерь

В этот день предстоит сделать заброску снаряжения в лагерь на 3750, это необходимо для плавной акклиматизации, а также для того чтобы поднять на верх часть снаряжения.

Тропа сначала идёт по каньону реки, после выходим на Немецкий аэродром и Лунную поляну. 

Спускаемся через удивительную долину Каменных грибов, место фантастической энергетики.

Первый подъём на 3750 занимает ~5 часов, для спуска надо 2-3 часа. 

Заброска снаряжения в штурмовой лагерьЗаброска снаряжения в штурмовой лагерьЗаброска снаряжения в штурмовой лагерьЗаброска снаряжения в штурмовой лагерь
4 день
Достопримечательности Приэльбрусья

Огромные, мощные водопады, Калинов мост, Зубы Дракона – места обязательные к посещению.

Нагрузки не высокие, идём вниз на Джилы-су, купаемся в источниках.

При желании можно пообедать в кафе.

Достопримечательности ПриэльбрусьяДостопримечательности ПриэльбрусьяДостопримечательности ПриэльбрусьяДостопримечательности Приэльбрусья
5 день
Штурмовой лагерь

Выходим в верхний лагерь на высоту 3750 метров с целью ночевки и дальнейшей акклиматизации.

Теперь нам предстоят ночёвки среди камней и снега, рядом ледник.

Перед нами огромный ледяной склон Эльбруса.

Второй подъём в штурмовой лагерь занимает примерно 4 часа.

Штурмовой лагерьШтурмовой лагерьШтурмовой лагерьШтурмовой лагерь
6 день
Акклиматизационный выход

По леднику поднимемся до скал Ленца на высоту 4600-4800 м.

Учимся ходить в кошках по ледово-снежному склону, равномерному движению группы в связке, самозадержанию с использованием ледоруба.

Подъём 4-5 часов, спуск 3 часа.

Потрясающие виды на ледники Эльбруса лежащие внизу, предгорья и зелёные луга до самого Кисловодска – ради таких моментов мы приезжаем в горы!

Акклиматизационный выходАкклиматизационный выходАкклиматизационный выходАкклиматизационный выход
7 день
День отдыха

День отдыха перед штурмом вершины.

Возможны занятия на леднике недалеко от лагеря, или прогулка вниз.

Собираем рюкзаки и снаряжение для восхождения.

Спать ложимся рано.

8 день
Восхождение на вершину Эльбрус Восточная 5621 метр

Выход на штурм вершины в полночь.

Далеко на севере горят огни городов КМВ, вместе с другими группами нам предстоит увидеть всплывающее над горизонтом солнце, и победив в себе усталость и неуверенность стоять на краю кратера самого высокого вулкана Европы.

Время восхождения 8-10 часов, спуск 3-4 часа.

9 день
Резервный день

Резервный день необходим для того, чтобы восхождение проходило при хорошей погоде. 

Достаточно точные прогнозы гиды получают на специализированных метео-сайтах и у сотрудников МЧС.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от сроков бронирования, руб.:

Стоимость при бронировании менее чем за 60 дней до начала тураСтоимость при бронировании больше чем за 60 дней до начала тура
36 00029 000
Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Питание, указанное в программе
  • Услуги гида, регистрация восхождения в МЧС, обеспечение связи и безопасности во время восхождения
  • Всесторонняя консультация и подготовка к восхождению
  • Альпснаряжение (кошки, система страховочная, ледоруб)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Прокат личного и прочего снаряжения (по списку вещей)
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы

  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования;

Снаряжение походное

  • Рюкзак 65-80 литров с жесткой спиной и возможностью прикепить снаружи коврик и ледоруб. Накидка на рюкзак от дождя (аренда 9 дней – 300 руб. /сутки);
  • Спальный мешок. Температура комфорта -5…. -10 С, лучше с синтетическим наполнителем (аренда 5 дней – 300 руб/сутки.);
  • Треккинговые палки (аренда 9 дней – 150 руб. /сутки);
  • Коврик туристический (каремат, пенка) (аренда 5 дней – 40 руб. /сутки)
  • Палатка (аренда 600 руб. /сутки);

Снаряжение для восхождения

  • Спортивные очки или горнолыжная маска, фактор защиты от УФ 3 и более (аренда горнолыжной маски 4-5 дней – 120 руб. /сутки);
  • Рюкзак 25-35 литров на восхождение (аренда 4-5 дей – 150 руб. /сутки)
  • Кошки с мягким креплением (предоставляются);
  • Беседка страховочная, два карабина, ус. самостраховки (предоставляются);
  • Ледоруб (применяется для самостраховки при подъеме на вершину) (предоставляются);

Одежда для треккинга 1-4 день

  • Футболка;
  • Термофутболка средней плотности с длинными рукавами;
  • Термоштаны;
  • Тёплая флисовая кофта (аренда 9 дней – 200 руб. /сутки);
  • Ветро-влагозащитная куртка с капюшоном. Если куртка может промокнуть, то ещё плащ-дождевик (аренда мембранной куртки 9 дней – 400-600 руб. /сутки);
  • Ветро-влагозащитные штаны, лучше с мембраной (аренда мембранных штанов 9 дней – 300 руб. /сутки);
  • Треккинговые ботинки или кроссовки. Могут использоваться и на восхождении (аренда 4-9 дней – 400 руб. /сутки);
  • Тёплая шапка;
  • Тонкие перчатки 2 пары;
  • Панама, кепка или бафф, для защиты от солнца;
  • Носки для походов (треккинга) 2-3 пары;
  • Сандалии или лёгкие кроссовки для лагеря;
  • Плавки или купальник;

Одежда для восхождения 5-9 день

  • Пуховик лёгкий с капюшоном, должен одеваться под ветрозащитную куртку (аренда 4-9 дней – 300 руб. /сутки);
  • Пуховка высотная, обязательна весной и осенью выше 5000 метров (аренда 4-5 дней – 400 руб. /сутки);
  • Ботинки альпинистские утеплённые (аренда пластиковых двойных ботинок 4-5 дней – 400-600 руб. /сутки);
  • Бахилы утеплённые, позволяют использовать треккинговые ботинки на восхождении (аренда 4-5 дней – 150 руб. /сутки);
  • Гамаши на ноги от попадания в обувь снега и грязи (аренда 4-5 дней – 100 руб. /сутки);
  • Маска, бафф или балаклава для защиты лица от ветра;
  • Тёплые непродуваемые перчатки, лучше варежки (аренда 4-5 дней – 150 руб. /сутки);

Прочее

  • Налобный фонарик с 1 запасом батареек (аренда 4-9 дней – 100 руб. /сутки);
  • Средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага,полотенце(не большое),влажные салфетки;
  • Кружка, ложка, миска, нож. Пластик, либо металл;
  • Термос. 500-800 мл. (аренда термоса 700 мл. 4-9 дней – 100 руб. /сутки);
  • Бутылка для воды. 0,5-1 литр;
  • Сидушка (желательно) (аренда 4-9 дней – 20 руб. /сутки)
  • Пакеты 100-120 литров 2шт. Дополнительная защита вещей в рюкзаке от намокания;
  • Фотоаппарат;

Личная аптечка

  • Гигиеническая помада (защита от обветривания губ, лучше солнцезащитная);
  • Крем от загара (максимальной защиты);
  • Витамины, лучше в шипучих таблетках;
  • Аспирин, лучше в шипучих таблетках;
  • Парацетамол;
  • Пластырь (заклеивать ноги для профилактики мозолей);
  • От расстройства желудка;
  • Лекарства от своих болезней;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Что входит в общее групповое снаряжение?

Снаряжение

  1. Радиостанции для связи внутри группы;
  2. Верёвка основная;
  3. GPS навигатор;
  4. Пульсоксиметр – определение кислорода в крови;
  5. Газовое оборуование для пригоовления пищи;

Аптечка

  1. Спазган;
  2. Уголь активированый;
  3. Лоперамид – противодиарейное;
  4. Аспирин – легкое обезболивающие + разжижение крови;
  5. Диакарб от отеков и горняшки;
  6. Гипоксен;
  7. Парацетамол – жаропонижающее;
  8. Кетанов – мощное обезболивающее;
  9. Ацикловир;
  10. Дексаметазон – против шока/аллергии/горняшки;
  11. Диклофенак – обезболивающее;
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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1
Д
15 мая 2022
Организация тура на хорошем уровне, просьбы и пожелания учитывались

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