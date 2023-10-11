Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

За пять дней мы посмотрим все главные курорты Кавказа: попробуем уникальную кальциевую воду в Железноводске, прогуляемся по лермонтовским местам в Пятигорске и попьем нарзан в Кисловодске. Нас ждут невероятные горные пейзажи Домбая, дегустации местной кухни и расслабление в термальных источниках.

Описание

Организационные детали

После того, как вы приобрели тур, дождитесь ответ организаторов и приобретайте билеты до Минеральных вод и обратно уже после того, как вам придет подтверждение.

По программе у нас будет купание в источниках: захватите с собой купальники, полотенце и шлепки. Также пригодится бутылочка: мы будем набирать воду из чистой горной реки. А вот в бюветах Пятигорска и Нарзанной галерее Кисловодска набирать воду можно только в стаканчики, и чтобы не покупать пластиковые на месте, возьмите свои любимые кружки с собой.