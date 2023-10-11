Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

Энергия Кавказа: Железноводск, Пятигорск, Кисловодск и Домбай

Попить целебную воду и вдохновиться красотой гор

За пять дней мы посмотрим все главные курорты Кавказа: попробуем уникальную кальциевую воду в Железноводске, прогуляемся по лермонтовским местам в Пятигорске и попьем нарзан в Кисловодске.

Нас ждут невероятные горные пейзажи Домбая, дегустации местной кухни и расслабление в термальных источниках.
Энергия Кавказа: Железноводск, Пятигорск, Кисловодск и Домбай
Энергия Кавказа: Железноводск, Пятигорск, Кисловодск и Домбай
Энергия Кавказа: Железноводск, Пятигорск, Кисловодск и Домбай
Энергия Кавказа: Железноводск, Пятигорск, Кисловодск и Домбай
Энергия Кавказа: Железноводск, Пятигорск, Кисловодск и Домбай
Энергия Кавказа: Железноводск, Пятигорск, Кисловодск и Домбай
Энергия Кавказа: Железноводск, Пятигорск, Кисловодск и Домбай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Организационные детали

После того, как вы приобрели тур, дождитесь ответ организаторов и приобретайте билеты до Минеральных вод и обратно уже после того, как вам придет подтверждение.

По программе у нас будет купание в источниках: захватите с собой купальники, полотенце и шлепки. Также пригодится бутылочка: мы будем набирать воду из чистой горной реки. А вот в бюветах Пятигорска и Нарзанной галерее Кисловодска набирать воду можно только в стаканчики, и чтобы не покупать пластиковые на месте, возьмите свои любимые кружки с собой.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральные воды, 12:20
Завершение: Аэропорт Минеральные воды, трансфер к рейсу на 13:15
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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