Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

После того, как вы приобрели тур, дождитесь ответ организаторов и приобретайте билеты до Минеральных вод и обратно уже после того, как вам придет подтверждение.
По программе у нас будет купание в источниках: захватите с собой купальники, полотенце и шлепки. Также пригодится бутылочка: мы будем набирать воду из чистой горной реки. А вот в бюветах Пятигорска и Нарзанной галерее Кисловодска набирать воду можно только в стаканчики, и чтобы не покупать пластиковые на месте, возьмите свои любимые кружки с собой.