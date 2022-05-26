Нитка маршрута:

г. Минеральные Воды — ущелье реки Аксаут, древнее городище — крыша Аксаута — водопады на реке Ходюк — поход на озеро Колчад — поход на озера реки Малая Марка — озера Кызыл-Ауш — г. Минеральные Воды.

Программа тура:

День 1. Ущелье Аксаут, древнее городище

11:00-11:30 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в станицу Кардоникскую (2,5 часа).

Пересаживаемся в горный транспорт и едем в долину реки Аксаут (2 часа).

Приехав в горы, поселяемся в домики. Переход с вещами от транспорта к домикам займет всего 1-2 минуты.

А теперь давайте оглянемся! Вокруг нас, сколько хватает глаз, раскинулись высокие-высокие горы и хвойные леса, рядом бежит река Аксаут.

В лагере взгляд тут же цепляется за гамаки, натянутые между соснами. Так и манят присесть горные качели и, конечно же, взгляд притягивает огромный шатер — место наших вечерних посиделок!

За кустами малины стоит теннисный стол, в шатре масса настольных игр… Одним словом, в лагере так хорошо, что можно даже никуда и не ходить.

Но все же, сегодня мы совершим небольшую прогулку к древнему городищу.

Лагерь расположен на высоте 1600 м. В этом месте наш лагерь будет стоять в течение всего похода.

День 2. «Крыша Аксаута»

Выйдя из лагеря, отправимся на горный хребет Мысты-баши. Пройдем мимо местной фермы, а затем начнем подъем по хвойному лесу, вдоль реки Облчат. В августе и начале сентября здесь можно будет полакомиться малинкой.

Пройдя лес, тропа выведет на открытую местность, откуда мы легким траверсом пойдем к живописному горному гребню. По пути пересечем пару мелких речушек, пополним свой запас воды.

Еще немного — и мы окажемся на «крыше Аксаута», откуда полностью увидим долину реки! Со смотровой площадки открываются великолепные панорамы, ведь не зря Аксаут переводится как «красивое место». С хребта видно множество горных хребтов и вершин, а в конце ущелья красуется сама гора Аксаут с огромным ледником.

К вечеру возвращаемся в наш уютный лагерь.

По вечерам наше самое любимое место — это огромный шатер, в котором каждый вечер горит костер. Здесь можно уютно устроиться на мягком диванчике, пить чай, смотреть фильмы и мультики. Шатер — это бесконечно приятная частичка домашнего уюта среди суровых гор Кавказа!

День 3. Водопады на реке Ходюк

С утра пораньше идем из лагеря на прогулку к водопадам. Дорога сегодня хорошая, ровная, практически без набора высоты.

Ущелье реки Аксаут — это потрясающее, очень тихое место. Наш путь пройдет вдоль реки, на привалы будем останавливаться в тени вековых сосен. Здесь редко можно встретить туристов, поэтому есть возможность наслаждаться тишиной и красотой! Дорога интересна тем, что ущелье постоянно меняется, стоит пройти лишь пару километров и перед тобой открываются горы совершенно с другого ракурса. Постепенно нам покажется изумительная гора Кара-Кая и гордый Аксаут.

В 1942-1943 гг. именно в этих местах проходила битва за Кавказ. Сегодня по пути увидим один из мемориалов, посвященных этому событию.

Ближе к обеду придем к водопадам, которые находятся на реке Ходюк. Небольшой подъем — и мы у цели! Пихтовый лес расступается, и тропинка приводит нас к подножию водопада. Изюминка первого водопада – это застрявшие в нем стволы деревьев. Второй водопад имеет несколько крупных каскадов. У нас будет возможность подобраться под сам водопад, послушать его шум и насладиться мощью пенных потоков воды.

День 4. Поход на озеро Колчад

Колчад — одно из самых живописных озер Аксаута!

Путь к нему идет по хвойному лесу, затем выводит на огромные альпийские луга. После этого тропинка уходит в заросли малины. В августе это место очень труднопроходимое! Инструктору приходится прилагать огромные усилия, чтобы отвлечь туристов от малины и продолжить путь к озеру.

Чуть дальше сделаем небольшой привал возле реки, полюбуемся на красивый водопад и поднимемся выше на хребет. На хребте тропа становится пологой, идти очень приятно. Несомненным украшением этого ущелья являются очень эффектные скалы, которые образуют в этих местах словно подобие Гранд-каньона.

В конце маршрута приходим к озеру Колчад. В солнечный день вода в озере невероятного, ярко-зеленого цвета! Можно пойти искупаться, а можно просто лениво лежать возле озера и собирать бруснику, которая здесь поспевает в августе.

Порой на озеро приходят туристы, которые увлекаются балансировкой камней. Они находят в камнях центр тяжести и ставят камни различной величины друг на друга в самых немыслимых комбинациях. Никакие подручные средства не используются. Камни ставят на ребра, на самые их острые концы. И камни замирают в таком виде… Они стоят здесь все лето и им совершенно не страшны ветер и дожди. Если повезет, мы с вами увидим это чудо Аксаута!

День 5. Поход на озера реки Малая Марка

Утро, солнце, завтрак! После завтрака по расписанию прогулка из лагеря на новые озера. Большую часть пути сегодня пройдем по лесу. По добротным деревянным мостикам несколько раз пересечем речку Марка. Поднявшись повыше, увидим, что река бежит в узком каньоне, местами красные скалы сильно сжимают ее в своих каменных объятиях. На полочках скал растут трава, цветы и даже маленькие сосны, которые похожи на японские бонсаи.

Пройдя лес, нам откроется огромная долина с альпийскими лугами, украшенными цветущими горцами и голубыми незабудками. Рядом возвышаются суровые горы, в тенистых ложбинках которых прячутся небольшие, белые снежники.

Четыре озера, которые сегодня увидим, переливаются на солнце ярко-изумрудными и голубыми красками. Одни озера бездонные и прозрачные, как горный хрусталь, а другие — имеют густой меловой оттенок.

На берегу одного из озер пообедаем, после чего отправимся обратно в лагерь.

День 6. Ущелье Аксаут, озера Кызыл-Ауш

Хребет Мыстыбаши находится посередине между Тебердой и Архызом. Этот хребет очень богат на живописные озера! Сегодня идем в эти места любоваться озерами Кызыл-Ауш.

Тропа быстро поднимается вверх по балке. В конце лесной зоны устроим привал в тени огромных сосен и полюбуемся пейзажами. Постепенно нам открываются прекрасные виды на верховья долины Аксаут, которую украшают белоснежные ледники. Прямо перед нами хребет Марка-Бикаус с живописной вершиной Сухая Марка.

После привала поднимаемся еще выше, к кошу пастухов. В ясную погоду отсюда прекрасно виден Эльбрус! Также с этого места открывается вид на перевал Кызыл-Ауш и скалистый цирк, в котором и находятся наши озера. Суровые скалы цирка прячут водоемы от солнечного света, поэтому даже в июле в озерах все еще можно увидеть небольшие льдинки.

С высоты озера похожи на огромные солнечные очки. Чтобы это увидеть, стоит подняться немого повыше.

День 7. Долина реки Аксаут

Сегодня покидаем гостеприимный лагерь в долине Аксаут.

Нас ждет переезд на горном транспорте из Аксаута в станицу Кардоникскую, а затем трансфер на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

16:00-17:00 — прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

Проживание

Проживание на территории горного лагеря «Эдельвейс» двухместные домики, в домике есть кровать, стол, вешалка. Оборудованный туалет и горячий душ находятся на территории лагеря. Электричество по вечерам, есть возможность бесплатно заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы. Фотоальбом стоянки и домиков.

Питание

Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) и ужины (день 1-6) подаются в лагере по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-7) — сухой паек в горах во время прогулок (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).