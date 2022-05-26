Цветущие альпийские луга
• Цветущие альпийские луга • Настоящий ледник • Джиппинг • Водопад Галдаридон. • Вкуснейшие осетинские пироги! С картошечкой, мясом, вишней)))) • Огромный памятник святому Уастырджи • Священная гора Кубус • А еще нас ждет прогулка на Кругозор.
Отсюда видно ВСЁ!!!!!
Отсюда видно ВСЁ!!!!!
Что вас ожидает 🤩
- Цветущие альпийские луга
- Настоящий ледник
- Джиппинг
- Водопад Галдаридон
- Огромный памятник святому Уастырджи
- Священная гора Кубус
Нитка маршрута:
- г. Минеральные Воды — памятник Уастырджи, каньон Ахсинта, Чертов мост, Дигория — гора Кубус, Таймазинские водопады — похода на ледник Караугом — водопад Галдаридон — поход на ледник Танацете — экскурсия по Северной Осетии к древним башням, замок «Фрегат» — водопад Байради — г. Минеральные Воды.
- День 1. Памятник Уастырджи — Дигорское ущелье.
- 11:00-11:30 — сбор группы в г. Минеральные Воды в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Переезд в Дигорское ущелье (около 4 часов).
- Покидая шумный город, отправляемся в живописные ущелья Северной Осетии. В Алагирском ущелье сделаем остановку возле памятника Святому Георгию. Здесь его называют Уастырджи — это главный герой местного эпоса, святой покровитель мужчин, воинов и путешественников.
На высоте 22 метра эффектный всадник на стальном коне как будто пронзает насквозь скалу и вылетает на дорогу. Вес скульптуры - 28 тонн!! Это самый высокий конный монумент в мире!
Едем дальше, впереди у нас главные ворота горной Дигории — каньон Ахсинта. Через каньон проложен мост «Ахсинти хед», по-нашему — Чертов мост. Под мостом, на глубине 80 метров, бежит среди скал река Урух.
Отсюда до Дигорского ущелья уже рукой подать!
После приезда, разбиваем палаточный лагерь. В течение всего времени отдыха наш лагерь будет расположен на одном месте. Стоянка находится на высоте 1740 м.
День 2. Гора Кубус. Водопады Таймази
В каждой местности есть своя особенная, культовая гора. В Дигории такой горой является Кубус.
Туристы, которые приехали сюда впервые, с интересом поднимаются на Кубус. А те, кто уже неоднократно отдыхал в Дигории, каждый раз считают своим долгом взойти на эту вершину. А знаете почему? Расскажем вам по секрету — эта гора исполняет желания.
Гора Кубус издалека похожа на пирамиду, полностью покрытую лесами. Сюда ходят и по одиночке, и большими группами, сюда поднимаются и зимой, и летом. Здесь встречают рассветы и даже встречают Новый Год!!
На вершине горы растет огромное, очень необычное дерево. Именно это дерево здесь отвечает за желания туристов. Одно из наших любимых желаний — это увидеть роскошные, панорамные виды с вершины горы. И это желание всегда сбывается!
На обратном пути идем на смотровую площадку, откуда любуемся комплексов водопадов. Они рождаются на леднике Таймази и имеют официальное название «Таймазинские водопады». Но, поскольку водопадов три, туристы называют их по-своему — «Три сестры».
Три сестры бегут в Харезском ущелье и даже издалека выглядят весьма эффектно! Самая мощная и самая полноводная — средняя «сестра». Ее белые, пенистые потоки так и манят подойти поближе.
День 3. Треккинг к леднику Караугом
Один из самых любимых пеших маршрутов в нашем туре — прогулка к леднику Караугом. Это самый большой ледник Дигорского ущелья и второй по величине ледник на Кавказе. В настоящее время его длина составляет 12 км!
В этот день у нас будет потрясающий по разнообразию маршрут: скалистые вершины гор, неистовая река и суровая красота соснового леса с мягкой подстилкой изо мхов и лишайников. Тропа по хвойному лесу комфортная, широкая, очень долго она идет совершенно без подъемов. Настоящая мечта туриста!
Выйдя из леса, перед нами впервые откроется вид на ледник Караугом и окружающие его вершины. Далее тропа уведет за собой вверх, по пути увидим очень живописные песчаные осыпи. К концу маршрута поближе подойдем к леднику, чтобы вдоволь им полюбоваться и почувствовать его ледяное дыхание.
День 4. Водопад Галдаридон (Жемчужный водопад)
Доброе утро — это когда на календаре лето, за окном горы и в планах на сегодняшний день как раз значится прогулка по этим самым горам!
Горная дорога извивается змейкой, увлекает за собой и постепенно набирает высоту. Тропинка ведет мимо цветущего Иван-чая и заводит в хвойный лес. Вскоре сосновые ветви словно раздвигаются — и перед нами предстает шумная река Харес.
Чем ближе подходим к водопаду, тем сильнее расширяется ущелье. Перед нами поднимаются горы, которыми будем любоваться в течение целой недели!
Так, к водопаду мы уже пришли, а купальники вы не забыли? Да, водопад холодный! Но разве это нас остановит?
День 5. Ледник Танацете
Сегодня наш маршрут будет очень разнообразным: альпийские луга, хвойные леса, суровые камни и настоящий ледник!
Путь пройдет через поляну Тана, вдоль рек Харесидон и Танандон. Почти все реки в Северной Осетии имеют в названии приставку «дон», что означает «вода», «река».
Пройдя через поляну Тана, тропинка уведет нас вправо, и сразу же вдалеке покажется цель нашего похода — сверкающий на солнце ледник Танацете. Именно от него берет начало река Танандон, вдоль которой мы будет идти. А рядом царство цветов: рододендроны, лилии, Иван-чай, ромашки и потрясающие оранжевые маки.
В Дигорское ущелье от горного массива Лабода спускается два крупных ледника — Мосота и Танацете. Длина ледника Танацете — около 4 километров. Он действительно огромный!
У подножия ледника остановится на отдых, пообедаем и отправимся в обратный путь.
День 6. Древние аулы Дигории — Нижний Задалеск, Ханас. Башня «Фрегат», крепость братьев Седановых.
На горном транспорте отправляемся в аулы Дигории, чтобы прикоснуться к истории этих мест.
Во многих селах Осетии сохранились руины башен и домов, но мы с вами поедем в село Ханаз, к совершенно особенному замку «Фрегат». Шедевр средневековой архитектуры Осетии — замок Мансау или башня «Фрегат» — уже много веков украшает склоны этой солнечной долины. Он находится на высоте 1500 м и гордо возвышается над окрестностями как огромный корабль, своим носом направленный на высшую точку скалистого хребта Кавказа.
Далее начинается очень приятная, пешая часть нашего маршрута. По молодому, хвойному лесу пройдем к крепости братьев Седановых. Крепость построена на скальной вершине, которая с трех сторон обрывается в глубокую пропасть, а с четвертой стороны соединена со скалами очень узкой перемычкой. Крепость имеет свою, очень интересную легенду, которую поведает наш инструктор.
Эта старинная башня прекрасна в любую погоду: в солнечный день она очень эффектно смотрится на фоне грандиозного, скалистого хребта. В пасмурный день вокруг нее клубятся густые облака, башня словно выплывает из тумана, а на ее вершине реет флаг Осетии.
День 7. Водопад Байради
Завершим наше знакомство с Дигорией легкой прогулкой к водопаду Байради. Небольшой подъем — и мы уже у цели! Высота водопада около 30 метров. Здесь есть место, откуда можно сделать очень эффектные снимки падающей воды! А заодно получить прохладный душ из мельчайших капель, которые разносятся порывами ветра.
Собираем палаточный лагерь, на этом тур «Горный лагерь в Дигории» завершен.
13:00 — переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
16:00-17:00 — прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
Организаторские детали:
- В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
- Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону.
- Для граждан России инструктор оформляет пропуск во время проведения тура.
- Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
- Переезды по маршруту на горном транспорте
- Услуги инструктора-проводника
- Трехразовое питание
- Проживание на платной туристической стоянке.
- На стоянке оборудованный туалет, баня, есть возможность заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, тент, газовые горелки, групповая аптечка)
- Что не входит
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Владикавказ).
- Личное снаряжение (палатка, рюкзак, спальник, каремат).
- Страховка (не обязательна)
- Место начала и завершения?
- г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Важная информация
- Общая информация по маршруту:
- Район путешествия: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Дигория.
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК.
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 17:30 МСК.
- Тип отдыха: проживание в палатках, прогулки по ущельям налегке.
- Проживание: палатки.
- Питание: в течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на костре, обед – сухой паек днем.
- Маршрут проходит на высоте: 1740-2400 м
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Согласно расписанию
Восход — ваш гид в Минеральных Водах
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод
Еще несколько похожих предложений в Минеральных Водах
Авторский тур
Angelina
На джипах по Северному Кавказу
Раскрыть тайны Железногорска и Пятигорска, проехать по Осетии, покорить Эльбрус
27 мая
2 июня
8 июня
39 900₽ за 1 человека
Авторский тур
Angelina
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
Прокатиться верхом, научиться готовить хычины и подняться на Эльбрус
24 мая
27 мая
30 мая
39 500₽ за 1 человека
Авторский тур
Алий
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
Покататься на канатных дорогах в горах и насладиться видами снежных вершин
26 мая
2 июня
9 июня
25 000₽ за 1 человека
Авторский тур
Антон
Интернет-детокс в ущелье реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
26 мая
30 мая
10 июня
180009 900₽ за 1 человека
Авторский тур
Angelina
Прогулки по окрестностям Эльбруса
Пройти по ущелью, полюбоваться водопадом и покорить горные вершины
25 мая
29 мая
2 июня
45 000₽ за 1 человека
Авторский тур
Angelina
Курс на Эльбрус: Пятигорск, Гижгит и вершина древнего вулкана
Побывать в двух городах, покорить горы и пройти по ущелью
27 мая
2 июня
8 июня
55 000₽ за 1 человека
Индивидуальная
Вадим
Джип-тур на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами и разгадать природные феномены края
1 июня
4 июня
6 июня
13 000₽ за 1-6 чел.
Авторский тур
Анна
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
5 июня
12 июня
19 июня
50 715₽ за 1 человека
Индивидуальная
Андрей
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
21 мая
22 мая
30 мая
12 000₽ за 1-4 чел.
Индивидуальная
Карен
Большое путешествие по Домбаю
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
21 мая
23 мая
24 мая
12 000₽ за 1-4 чел.
Индивидуальная
Олег
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
12 июня
13 июня
14 июня
от 1500013 500₽ за 1-3 чел.
Авторский тур
Александр
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
26 июня
14 июля
5 авг
38 000₽ за 1 человека