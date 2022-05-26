Нитка маршрута:

г. Минеральные Воды — памятник Уастырджи, каньон Ахсинта, Чертов мост, Дигория — гора Кубус, Таймазинские водопады — похода на ледник Караугом — водопад Галдаридон — поход на ледник Танацете — экскурсия по Северной Осетии к древним башням, замок «Фрегат» — водопад Байради — г. Минеральные Воды.

День 1. Памятник Уастырджи — Дигорское ущелье.

11:00-11:30 — сбор группы в г. Минеральные Воды в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Переезд в Дигорское ущелье (около 4 часов).

Покидая шумный город, отправляемся в живописные ущелья Северной Осетии. В Алагирском ущелье сделаем остановку возле памятника Святому Георгию. Здесь его называют Уастырджи — это главный герой местного эпоса, святой покровитель мужчин, воинов и путешественников.

На высоте 22 метра эффектный всадник на стальном коне как будто пронзает насквозь скалу и вылетает на дорогу. Вес скульптуры - 28 тонн!! Это самый высокий конный монумент в мире!

Едем дальше, впереди у нас главные ворота горной Дигории — каньон Ахсинта. Через каньон проложен мост «Ахсинти хед», по-нашему — Чертов мост. Под мостом, на глубине 80 метров, бежит среди скал река Урух.

Отсюда до Дигорского ущелья уже рукой подать!

После приезда, разбиваем палаточный лагерь. В течение всего времени отдыха наш лагерь будет расположен на одном месте. Стоянка находится на высоте 1740 м.

День 2. Гора Кубус. Водопады Таймази

В каждой местности есть своя особенная, культовая гора. В Дигории такой горой является Кубус.

Туристы, которые приехали сюда впервые, с интересом поднимаются на Кубус. А те, кто уже неоднократно отдыхал в Дигории, каждый раз считают своим долгом взойти на эту вершину. А знаете почему? Расскажем вам по секрету — эта гора исполняет желания.

Гора Кубус издалека похожа на пирамиду, полностью покрытую лесами. Сюда ходят и по одиночке, и большими группами, сюда поднимаются и зимой, и летом. Здесь встречают рассветы и даже встречают Новый Год!!

На вершине горы растет огромное, очень необычное дерево. Именно это дерево здесь отвечает за желания туристов. Одно из наших любимых желаний — это увидеть роскошные, панорамные виды с вершины горы. И это желание всегда сбывается!

На обратном пути идем на смотровую площадку, откуда любуемся комплексов водопадов. Они рождаются на леднике Таймази и имеют официальное название «Таймазинские водопады». Но, поскольку водопадов три, туристы называют их по-своему — «Три сестры».

Три сестры бегут в Харезском ущелье и даже издалека выглядят весьма эффектно! Самая мощная и самая полноводная — средняя «сестра». Ее белые, пенистые потоки так и манят подойти поближе.

День 3. Треккинг к леднику Караугом

Один из самых любимых пеших маршрутов в нашем туре — прогулка к леднику Караугом. Это самый большой ледник Дигорского ущелья и второй по величине ледник на Кавказе. В настоящее время его длина составляет 12 км!

В этот день у нас будет потрясающий по разнообразию маршрут: скалистые вершины гор, неистовая река и суровая красота соснового леса с мягкой подстилкой изо мхов и лишайников. Тропа по хвойному лесу комфортная, широкая, очень долго она идет совершенно без подъемов. Настоящая мечта туриста!

Выйдя из леса, перед нами впервые откроется вид на ледник Караугом и окружающие его вершины. Далее тропа уведет за собой вверх, по пути увидим очень живописные песчаные осыпи. К концу маршрута поближе подойдем к леднику, чтобы вдоволь им полюбоваться и почувствовать его ледяное дыхание.

День 4. Водопад Галдаридон (Жемчужный водопад)

Доброе утро — это когда на календаре лето, за окном горы и в планах на сегодняшний день как раз значится прогулка по этим самым горам!

Горная дорога извивается змейкой, увлекает за собой и постепенно набирает высоту. Тропинка ведет мимо цветущего Иван-чая и заводит в хвойный лес. Вскоре сосновые ветви словно раздвигаются — и перед нами предстает шумная река Харес.

Чем ближе подходим к водопаду, тем сильнее расширяется ущелье. Перед нами поднимаются горы, которыми будем любоваться в течение целой недели!

Так, к водопаду мы уже пришли, а купальники вы не забыли? Да, водопад холодный! Но разве это нас остановит?

День 5. Ледник Танацете

Сегодня наш маршрут будет очень разнообразным: альпийские луга, хвойные леса, суровые камни и настоящий ледник!

Путь пройдет через поляну Тана, вдоль рек Харесидон и Танандон. Почти все реки в Северной Осетии имеют в названии приставку «дон», что означает «вода», «река».

Пройдя через поляну Тана, тропинка уведет нас вправо, и сразу же вдалеке покажется цель нашего похода — сверкающий на солнце ледник Танацете. Именно от него берет начало река Танандон, вдоль которой мы будет идти. А рядом царство цветов: рододендроны, лилии, Иван-чай, ромашки и потрясающие оранжевые маки.

В Дигорское ущелье от горного массива Лабода спускается два крупных ледника — Мосота и Танацете. Длина ледника Танацете — около 4 километров. Он действительно огромный!

У подножия ледника остановится на отдых, пообедаем и отправимся в обратный путь.

День 6. Древние аулы Дигории — Нижний Задалеск, Ханас. Башня «Фрегат», крепость братьев Седановых.

На горном транспорте отправляемся в аулы Дигории, чтобы прикоснуться к истории этих мест.

Во многих селах Осетии сохранились руины башен и домов, но мы с вами поедем в село Ханаз, к совершенно особенному замку «Фрегат». Шедевр средневековой архитектуры Осетии — замок Мансау или башня «Фрегат» — уже много веков украшает склоны этой солнечной долины. Он находится на высоте 1500 м и гордо возвышается над окрестностями как огромный корабль, своим носом направленный на высшую точку скалистого хребта Кавказа.

Далее начинается очень приятная, пешая часть нашего маршрута. По молодому, хвойному лесу пройдем к крепости братьев Седановых. Крепость построена на скальной вершине, которая с трех сторон обрывается в глубокую пропасть, а с четвертой стороны соединена со скалами очень узкой перемычкой. Крепость имеет свою, очень интересную легенду, которую поведает наш инструктор.

Эта старинная башня прекрасна в любую погоду: в солнечный день она очень эффектно смотрится на фоне грандиозного, скалистого хребта. В пасмурный день вокруг нее клубятся густые облака, башня словно выплывает из тумана, а на ее вершине реет флаг Осетии.

День 7. Водопад Байради

Завершим наше знакомство с Дигорией легкой прогулкой к водопаду Байради. Небольшой подъем — и мы уже у цели! Высота водопада около 30 метров. Здесь есть место, откуда можно сделать очень эффектные снимки падающей воды! А заодно получить прохладный душ из мельчайших капель, которые разносятся порывами ветра.

Собираем палаточный лагерь, на этом тур «Горный лагерь в Дигории» завершен.

13:00 — переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

16:00-17:00 — прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Организаторские детали: