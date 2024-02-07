Горнолыжная тусовка на двух курортах Кавказа: Архыз и Домбай

Индивидуальный тур в Минеральных Водах

Пронестись по склонам гор, прокатиться на лошадях и отдохнуть в бане, источниках и барах

Проведём отпуск активно на одних из лучших горнолыжных курортов Кавказа! Наш тур подходит как новичкам, так и опытным — комплексы оснащены трассами всех уровней сложности.

Инструктор проведён вводное обучение, желающие смогут взять дополнительные уроки и снаряжение в прокат.

5 дней проведём на склонах, разнообразим отдых конной прогулкой, лёгким треккингом к водопадам и тусовками в барах. Обновимся в бане и расслабимся в термальных источниках. Погнали с нами!
Горнолыжная тусовка на двух курортах Кавказа: Архыз и Домбай
Горнолыжная тусовка на двух курортах Кавказа: Архыз и Домбай
Горнолыжная тусовка на двух курортах Кавказа: Архыз и Домбай
Горнолыжная тусовка на двух курортах Кавказа: Архыз и Домбай
Горнолыжная тусовка на двух курортах Кавказа: Архыз и Домбай
Горнолыжная тусовка на двух курортах Кавказа: Архыз и Домбай
Горнолыжная тусовка на двух курортах Кавказа: Архыз и Домбай
Горнолыжная тусовка на двух курортах Кавказа: Архыз и Домбай
Горнолыжная тусовка на двух курортах Кавказа: Архыз и Домбай
Горнолыжная тусовка на двух курортах Кавказа: Архыз и Домбай
Горнолыжная тусовка на двух курортах Кавказа: Архыз и Домбай
Горнолыжная тусовка на двух курортах Кавказа: Архыз и Домбай
Горнолыжная тусовка на двух курортах Кавказа: Архыз и Домбай
Горнолыжная тусовка на двух курортах Кавказа: Архыз и Домбай
Горнолыжная тусовка на двух курортах Кавказа: Архыз и Домбай
Ближайшие даты:
7
фев

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет41 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: инвентарь для катания (можете везти свой или арендовать на месте), комплект зимней одежды для катания (горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик, джинсы — нельзя), термобельё/свитер-водолазка из синтетики или нейлона, не из хлопка, шампка, перчкатки, маска (балаклава), носки, зимняя обувь, средства личной гигиены, документы и деньги, индивидуальная аптечка, если нужна, мобильный телефон, зарядки, термос, рюкзак/сумка.

После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды - Архыз

В 16:00 встречаемся в Минеральных Водах и отправляемся на обед в кафе. После чего переезжаем в посёлок Архыз, где остановимся в отеле на 4 ночи. По дороге заедем на ужин в ресторан (около 20:30) и в пункт проката снаряжения. Заселимся ближе к 22:00.

Минеральные Воды - АрхызМинеральные Воды - АрхызМинеральные Воды - АрхызМинеральные Воды - АрхызМинеральные Воды - АрхызМинеральные Воды - Архыз
2 день

Горнолыжный курорт в Архызе

Обычно будем завтракать в 8:30, иногда раньше, если это нужно по программе. Все завтраки подаются в ресторанах отелей.

В Архызе будем жить в 10 минутах на машине от подъёмников — каждое утро и вечер в определённое время нас будет встречать и отвозить водитель на микроавтобусе. Около 6-7 часов в день будет на катание. Сегодня познакомимся со знаменитыми трассами Архыза. Горнолыжный курорт идеально подходит как для новичков, так и для опытных. Перед началом катания инструктор проведёт для всех групповое обучение. Желающие смогут взять дополнительные уроки. Пообедать и отдохнуть вы сможете в любом кафе курорта — есть всё необходимое для вашего комфортного времяпрепровождения.

Вечером соберёмся вместе на ужин в ресторане.

Горнолыжный курорт в АрхызеГорнолыжный курорт в АрхызеГорнолыжный курорт в АрхызеГорнолыжный курорт в Архызе
3 день

День катания и баня

С 09:00 до 16:00 проводим на склонах Архыза — тренируемся на учебном и изучаем более сложные. Желающие за доплату смогут прокатиться на снегоходах и ватрушках, полетать на парапланах, отправиться на экскурсию на джипах.

После ужина расслабимся в бане (3 часа).

День катания и баняДень катания и баняДень катания и баняДень катания и баня
4 день

Конная прогулка, переезд в Домбай и прогулка по экотропе

После завтрака прокатимся на лошадях вдоль реки. В 12:00 выезжаем из отеля и направляемся в Домбай — курортный посёлок среди гор. По пути сделаем остановки в магазине и кафе. Жить будем с видом на вершины и совсем недалеко от подъёмников — в любое время вы сможете закончить катание и дойти до дома. В посёлке полно кафешек и ресторанов, где желающие смогут отведать кавказской кухни.

Сегодня прогуляемся по экотропе и зайдём в пункт проката.

Конная прогулка, переезд в Домбай и прогулка по экотропеКонная прогулка, переезд в Домбай и прогулка по экотропеКонная прогулка, переезд в Домбай и прогулка по экотропеКонная прогулка, переезд в Домбай и прогулка по экотропеКонная прогулка, переезд в Домбай и прогулка по экотропеКонная прогулка, переезд в Домбай и прогулка по экотропе
5 день

Горнолыжный курорт в Домбае

Горнолыжный комплекс расположен на территории Тебердинского заповедника, его окружают более 10 горных вершин! Трассы находятся на горе Мусса-Ачитара, высота которой превышает 3000 метров. Все склоны укатываются ратраками, резких перепадов нет. Погода, благодаря расположению курорта, преимущественно солнечная. Есть трассы как для новичков, так и для опытных сноубордистов и горнолыжников.

Вечером вновь соберёмся на ужин в ресторане, после чего устроим тусовку в барах Домбая.

Горнолыжный курорт в ДомбаеГорнолыжный курорт в ДомбаеГорнолыжный курорт в ДомбаеГорнолыжный курорт в Домбае
6 день

День катания и вечерняя тусовка

Весь день проведём на склонах! Желающие за доплату смогут воспользоваться дополнительными услугами и развлечениями курортного посёлка. Вечером вновь устроим тусовку и разведаем другие бары.

День катания и вечерняя тусовкаДень катания и вечерняя тусовкаДень катания и вечерняя тусовкаДень катания и вечерняя тусовка
7 день

День катания, водопады и вечеринка

До 15:00 будем кататься, после чего отправимся в лёгкий треккинг к водопадам. Прогуляемся по снежному лесу и изведанной тропе (около 1 часа). В 19:00 соберёмся в ресторане на финальный ужин, поделимся впечатлениями и продолжим в барах.

День катания, водопады и вечеринкаДень катания, водопады и вечеринкаДень катания, водопады и вечеринкаДень катания, водопады и вечеринка
8 день

Домбай - термальные источники - Минеральные Воды

В 08:30 отправляемся в Минеральные Воды. По дороге заедем на термальные источники «Жемчужина Кавказа» — комплекс с 8 бассейнами с различной температурой воды. Есть отдельные 3 бассейна только для женщин. Источники благотворно воздействует на весь организм. Идеальное завершение путешествия!

Ближе к 16:30 приедем в город, проводим вас в аэропорт и на ж. -д. вокзал.

Домбай - термальные источники - Минеральные ВодыДомбай - термальные источники - Минеральные ВодыДомбай - термальные источники - Минеральные Воды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал или аэропорт Минеральных Вод, 16:00
Завершение: Минеральные Воды, 16:30, доставим вас в аэропорт или к ж. - д. вокзалу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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