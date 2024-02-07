Пронестись по склонам гор, прокатиться на лошадях и отдохнуть в бане, источниках и барах
Инструктор проведён вводное обучение, желающие смогут взять дополнительные уроки и снаряжение в прокат.
5 дней проведём на склонах, разнообразим отдых конной прогулкой, лёгким треккингом к водопадам и тусовками в барах. Обновимся в бане и расслабимся в термальных источниках. Погнали с нами!
фев
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|41 900 ₽
Описание
Организационные детали
Вам понадобятся: инвентарь для катания (можете везти свой или арендовать на месте), комплект зимней одежды для катания (горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик, джинсы — нельзя), термобельё/свитер-водолазка из синтетики или нейлона, не из хлопка, шампка, перчкатки, маска (балаклава), носки, зимняя обувь, средства личной гигиены, документы и деньги, индивидуальная аптечка, если нужна, мобильный телефон, зарядки, термос, рюкзак/сумка.
После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.
Программа тура по дням
Минеральные Воды - Архыз
В 16:00 встречаемся в Минеральных Водах и отправляемся на обед в кафе. После чего переезжаем в посёлок Архыз, где остановимся в отеле на 4 ночи. По дороге заедем на ужин в ресторан (около 20:30) и в пункт проката снаряжения. Заселимся ближе к 22:00.
Горнолыжный курорт в Архызе
Обычно будем завтракать в 8:30, иногда раньше, если это нужно по программе. Все завтраки подаются в ресторанах отелей.
В Архызе будем жить в 10 минутах на машине от подъёмников — каждое утро и вечер в определённое время нас будет встречать и отвозить водитель на микроавтобусе. Около 6-7 часов в день будет на катание. Сегодня познакомимся со знаменитыми трассами Архыза. Горнолыжный курорт идеально подходит как для новичков, так и для опытных. Перед началом катания инструктор проведёт для всех групповое обучение. Желающие смогут взять дополнительные уроки. Пообедать и отдохнуть вы сможете в любом кафе курорта — есть всё необходимое для вашего комфортного времяпрепровождения.
Вечером соберёмся вместе на ужин в ресторане.
День катания и баня
С 09:00 до 16:00 проводим на склонах Архыза — тренируемся на учебном и изучаем более сложные. Желающие за доплату смогут прокатиться на снегоходах и ватрушках, полетать на парапланах, отправиться на экскурсию на джипах.
После ужина расслабимся в бане (3 часа).
Конная прогулка, переезд в Домбай и прогулка по экотропе
После завтрака прокатимся на лошадях вдоль реки. В 12:00 выезжаем из отеля и направляемся в Домбай — курортный посёлок среди гор. По пути сделаем остановки в магазине и кафе. Жить будем с видом на вершины и совсем недалеко от подъёмников — в любое время вы сможете закончить катание и дойти до дома. В посёлке полно кафешек и ресторанов, где желающие смогут отведать кавказской кухни.
Сегодня прогуляемся по экотропе и зайдём в пункт проката.
Горнолыжный курорт в Домбае
Горнолыжный комплекс расположен на территории Тебердинского заповедника, его окружают более 10 горных вершин! Трассы находятся на горе Мусса-Ачитара, высота которой превышает 3000 метров. Все склоны укатываются ратраками, резких перепадов нет. Погода, благодаря расположению курорта, преимущественно солнечная. Есть трассы как для новичков, так и для опытных сноубордистов и горнолыжников.
Вечером вновь соберёмся на ужин в ресторане, после чего устроим тусовку в барах Домбая.
День катания и вечерняя тусовка
Весь день проведём на склонах! Желающие за доплату смогут воспользоваться дополнительными услугами и развлечениями курортного посёлка. Вечером вновь устроим тусовку и разведаем другие бары.
День катания, водопады и вечеринка
До 15:00 будем кататься, после чего отправимся в лёгкий треккинг к водопадам. Прогуляемся по снежному лесу и изведанной тропе (около 1 часа). В 19:00 соберёмся в ресторане на финальный ужин, поделимся впечатлениями и продолжим в барах.
Домбай - термальные источники - Минеральные Воды
В 08:30 отправляемся в Минеральные Воды. По дороге заедем на термальные источники «Жемчужина Кавказа» — комплекс с 8 бассейнами с различной температурой воды. Есть отдельные 3 бассейна только для женщин. Источники благотворно воздействует на весь организм. Идеальное завершение путешествия!
Ближе к 16:30 приедем в город, проводим вас в аэропорт и на ж. -д. вокзал.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ж. - д. вокзал или аэропорт Минеральных Вод, 16:00Завершение: Минеральные Воды, 16:30, доставим вас в аэропорт или к ж. - д. вокзалу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.