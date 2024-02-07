Проведём отпуск активно на одних из лучших горнолыжных курортов Кавказа! Наш тур подходит как новичкам, так и опытным — комплексы оснащены трассами всех уровней сложности. Инструктор проведён вводное обучение, желающие смогут взять дополнительные уроки и снаряжение в прокат. 5 дней проведём на склонах, разнообразим отдых конной прогулкой, лёгким треккингом к водопадам и тусовками в барах. Обновимся в бане и расслабимся в термальных источниках. Погнали с нами!

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки вы ничего не платите

Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: инвентарь для катания (можете везти свой или арендовать на месте), комплект зимней одежды для катания (горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик, джинсы — нельзя), термобельё/свитер-водолазка из синтетики или нейлона, не из хлопка, шампка, перчкатки, маска (балаклава), носки, зимняя обувь, средства личной гигиены, документы и деньги, индивидуальная аптечка, если нужна, мобильный телефон, зарядки, термос, рюкзак/сумка.

После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.