Горнолыжный сет: Архыз, Эльбрус, Чегет

Покорить склоны трёх курортов, посетить достопримечательности и попробовать кухню двух республик

Едем заряжаться энергией гор, наслаждаться скоростью и любоваться живописными видами! Вы прокатитесь по самой высокой канатной дороге Европы и сможете сравнить более пологие трассы Эльбруса с чегетскими трассами посложнее. Побываете на самом молодом горнолыжном курорте Северного Кавказа — «Архызе». А разбавим катание посещением озера Гижгит и древних храмов. Вы попробуете ароматные хычины и шурпу и весело проведёте время в тёплой компании единомышленников.
Горнолыжный сет: Архыз, Эльбрус, Чегет
Горнолыжный сет: Архыз, Эльбрус, Чегет
Горнолыжный сет: Архыз, Эльбрус, Чегет
Горнолыжный сет: Архыз, Эльбрус, Чегет
Горнолыжный сет: Архыз, Эльбрус, Чегет
Горнолыжный сет: Архыз, Эльбрус, Чегет
Горнолыжный сет: Архыз, Эльбрус, Чегет
Ближайшие даты:
12
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17, 12:30
Завершение: Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17, 19:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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