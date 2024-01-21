Место нашего отдыха — снежное Приэльбрусье! Это настоящий центр горнолыжного туризма на Северном Кавказе.
Кроме катания, в Приэльбрусье можно погулять пешком по ущельям, увидеть замерзшие водопады, покататься на лошадях, снегоходах и даже взять в аренду снегоступы и походить по самому свежему снегу!
Кроме катания, в Приэльбрусье можно погулять пешком по ущельям, увидеть замерзшие водопады, покататься на лошадях, снегоходах и даже взять в аренду снегоступы и походить по самому свежему снегу!
Ближайшие даты:
21
янв
янв
10
мар
мар
Что вас ожидает:
- Термальные источники «Гедуко»
- Приэльбрусье, пос. Терскол
- Гора Чегет и Эльбрус
- Ущелье Терскол
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа:
- День 1. Приэльбрусье, Горячие источники «Гедуко», Баксанское ущелье.
- До 12:30 — сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).
- Отправляемся в Приэльбрусье, по пути с удовольствием заедем на термальные источники «Гедуко»! Здесь, под открытым небом, находятся бассейны с горячей водой. Купаться в них можно даже зимой. Необходимы купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос), следует заранее упаковать их в отдельный пакет и взять с собой в автобус.
- После посещения бассейнов, отправляемся в Баксанское ущелье (время в пути 2,5-3 часа). К вечеру приедем в поселок Терскол и поселимся в уютной гостинице.
- День 2-3. Горнолыжный курорт Эльбрус.
- Наша гостиница расположена в поселке Терскол, между горами Чегет и Эльбрус. Каждое утро, около 08:30-09:00 мы будем ездить на автобусе на одну из этих гор, расстояние — всего 3-4 км.
Несомненно, самая любимая гора туристов в этих местах — это Эльбрус!
Великолепный снежный исполин, высота которого достигает 5642 м.
Канатные дороги плавно поднимают туристов на станцию Кругозор, Мир и Гара-Баши. В итоге, мы поднимемся на 3850 м! Отсюда открывается прекрасная панорама на Главный Кавказский хребет, горы Грузии и знакомые нам вершины Уллу-Тау и Безенги.
Для новичков самая комфортная зона катания — это трассы, которые начинаются со станций Мир и Гара-Баши. А для опытных лыжников и бордеров доступна вся гора! Покатавшись полдня, соберемся все вместе в кафе и поделимся впечатлениями. А затем вновь продолжим катание. Катание на горе продолжается до 16:00-16:30, затем на автобусе возвращаемся в гостиницу.
День 4. Треккинг в ущелье Терскол
Кроме катания, в Приэльбрусье можно с удовольствием погулять пешком по ущельям, увидеть замерзшие водопады, покататься на лошадях, снегоходах и даже взять в аренду снегоступы и походить по самому свежему снегу!
Чтобы сделать наш отдых еще более насыщенным, сегодня отправимся на одну из самых популярных зимних прогулок — в ущелье реки Терскол.
Тропа по ущелью идет по хвойному лесу и плавно поднимается вверх, вдоль реки Терскол. На нашем пути порой возникают живописные, деревянные мостики через речку. Чуть выше по ущелью расположен эффектный деревянный дом, который хозяин построил своими руками! Здесь можно будет покататься на качельке.
Идем дальше! Снежный покров в этом ущелье обычно весьма велик. Инструктор идет первым и протаптывает тропинку. Вскоре увидим, как в конце ущелья красуется изумрудный ледник Терскол. А если обернуться назад – прямо перед нами Главный Кавказский хребет и грандиозный ледник «Семерка».
День 5. Гора Чегет
Чтобы разнообразить наше катание, в один из дней отправимся на гору Чегет. Здесь более сложные трассы, доступные только опытным лыжникам. Но новичками тоже стоит подняться на гору Чегет! Зачем? Отсюда открывается потрясающий вид на гору Эльбрус!
Находясь на Чегете, можно сделать новые снимки гор Главного хребта, ведь он теперь стал еще ближе к нам! Во всей красе рядом сверкает ледник Семерка, радуют глаз Когутаи и Накра-тау.
День 6. Катание на горе Эльбрус
Продолжаем кататься на любимой горе Эльбрус!
Собираясь в горы, обязательно берите с собой яркие куртки и штаны. На фоне синего неба и ослепительно белого снега, в них получаются отличные фото! Если у Вас имеются забавные костюмы зверушек — тигры, панды, дракона или енота — непременно берите их в поездку! Вам ведь нужны классные фото?
Покатавшись полдня на горе, по традиции все вместе соберемся в кафе на обед. Поели и поехали дальше! К вечеру уставшие и довольные вновь возвращаемся в гостиницу.
День 7. Сувенирный рынок
Сегодня будет время неспеша погулять по сувенирному рынку, купить магнитики, горный чай или кружку с надписью «Эльбрус». А еще можно будет приобрести местные вкусняшки: перетертую облепиху или барбарис. Очень вкусно эти сиропы добавлять в чай.
В 12:00 выселение из гостиницы. Переезд на микроавтобусе из Приэльбрусья в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).
15:00-16:00 — прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Автотранспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды – пос. Терскол – г. Минеральные Воды
- Проживание
- Двухразовое питание: завтрак (день 2-8) и ужин (день 1-7) в кафе (меню комплексное, не индивидуальное!)
- Входные билеты на термальные источники
- Входные билеты в Нацпарк Приэльбрусье
- Инструктаж по катанию на горных лыжах
- Сопровождение группы гидом.
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура
- Что не входит
- Дневной абонемент для катания на канатных дорогах Эльбрус и Чегет. Стоимость скипассов на Эльбрусе: https://resort-elbrus.ru/skipass/
- При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения: 700-1200 руб. /сутки
- Для закрепления и усовершенствования навыков катания рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. Стоимость услуги – от 2000 руб. /час
- Обеды. Стоимость питания в кафе: хичины 200-250 руб. плов, лагман, шурпа, суп куриный – 200-300 руб., шашлык – 400-600 руб., глинтвейн – 150-200 руб., чай – 30-50 руб. На обед рекомендуем брать с собой термос с чаем и бутерброды с колбасой, сыром, шоколад, сладости, орешки
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
- Горнолыжная страховка
- Место начала и завершения?
- г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Важная информация
- Район путешествия: РФ, Карабардино-Балкарская Республика, Приэльбрусье, пос. Терскол.
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 12:30 МСК.
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК.
- Часовой пояс: московское время.
- Денежная единица: российский рубль.
- Общая информация по маршруту.
- Тип отдыха: горнолыжный тур.
- Проживание: гостиница.
- Питание двухразовое: завтрак, ужин.
- Маршрут проходит на высоте: 2100-3800 м.
- Ограничение по возрасту: без ограничений.
- Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.
- Инфраструктура. В поселке Терскол есть продуктовые магазины, кафе, сувенирные рынки, банкомат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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