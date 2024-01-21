Программа:

День 1. Приэльбрусье, Горячие источники «Гедуко», Баксанское ущелье.

До 12:30 — сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

Отправляемся в Приэльбрусье, по пути с удовольствием заедем на термальные источники «Гедуко»! Здесь, под открытым небом, находятся бассейны с горячей водой. Купаться в них можно даже зимой. Необходимы купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос), следует заранее упаковать их в отдельный пакет и взять с собой в автобус.

После посещения бассейнов, отправляемся в Баксанское ущелье (время в пути 2,5-3 часа). К вечеру приедем в поселок Терскол и поселимся в уютной гостинице.

День 2-3. Горнолыжный курорт Эльбрус.

Наша гостиница расположена в поселке Терскол, между горами Чегет и Эльбрус. Каждое утро, около 08:30-09:00 мы будем ездить на автобусе на одну из этих гор, расстояние — всего 3-4 км.

Несомненно, самая любимая гора туристов в этих местах — это Эльбрус!

Великолепный снежный исполин, высота которого достигает 5642 м.

Канатные дороги плавно поднимают туристов на станцию Кругозор, Мир и Гара-Баши. В итоге, мы поднимемся на 3850 м! Отсюда открывается прекрасная панорама на Главный Кавказский хребет, горы Грузии и знакомые нам вершины Уллу-Тау и Безенги.

Для новичков самая комфортная зона катания — это трассы, которые начинаются со станций Мир и Гара-Баши. А для опытных лыжников и бордеров доступна вся гора! Покатавшись полдня, соберемся все вместе в кафе и поделимся впечатлениями. А затем вновь продолжим катание. Катание на горе продолжается до 16:00-16:30, затем на автобусе возвращаемся в гостиницу.

День 4. Треккинг в ущелье Терскол

Кроме катания, в Приэльбрусье можно с удовольствием погулять пешком по ущельям, увидеть замерзшие водопады, покататься на лошадях, снегоходах и даже взять в аренду снегоступы и походить по самому свежему снегу!

Чтобы сделать наш отдых еще более насыщенным, сегодня отправимся на одну из самых популярных зимних прогулок — в ущелье реки Терскол.

Тропа по ущелью идет по хвойному лесу и плавно поднимается вверх, вдоль реки Терскол. На нашем пути порой возникают живописные, деревянные мостики через речку. Чуть выше по ущелью расположен эффектный деревянный дом, который хозяин построил своими руками! Здесь можно будет покататься на качельке.

Идем дальше! Снежный покров в этом ущелье обычно весьма велик. Инструктор идет первым и протаптывает тропинку. Вскоре увидим, как в конце ущелья красуется изумрудный ледник Терскол. А если обернуться назад – прямо перед нами Главный Кавказский хребет и грандиозный ледник «Семерка».

День 5. Гора Чегет

Чтобы разнообразить наше катание, в один из дней отправимся на гору Чегет. Здесь более сложные трассы, доступные только опытным лыжникам. Но новичками тоже стоит подняться на гору Чегет! Зачем? Отсюда открывается потрясающий вид на гору Эльбрус!

Находясь на Чегете, можно сделать новые снимки гор Главного хребта, ведь он теперь стал еще ближе к нам! Во всей красе рядом сверкает ледник Семерка, радуют глаз Когутаи и Накра-тау.

День 6. Катание на горе Эльбрус

Продолжаем кататься на любимой горе Эльбрус!

Собираясь в горы, обязательно берите с собой яркие куртки и штаны. На фоне синего неба и ослепительно белого снега, в них получаются отличные фото! Если у Вас имеются забавные костюмы зверушек — тигры, панды, дракона или енота — непременно берите их в поездку! Вам ведь нужны классные фото?

Покатавшись полдня на горе, по традиции все вместе соберемся в кафе на обед. Поели и поехали дальше! К вечеру уставшие и довольные вновь возвращаемся в гостиницу.

День 7. Сувенирный рынок

Сегодня будет время неспеша погулять по сувенирному рынку, купить магнитики, горный чай или кружку с надписью «Эльбрус». А еще можно будет приобрести местные вкусняшки: перетертую облепиху или барбарис. Очень вкусно эти сиропы добавлять в чай.

В 12:00 выселение из гостиницы. Переезд на микроавтобусе из Приэльбрусья в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).

15:00-16:00 — прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.