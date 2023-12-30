Позавтракаем и поедем в сторону Эльбруса. Остановимся на плато Шатджатмаз. Фотографии высшей точки Европы отсюда получаются очень эффектные. Ещё побываем в эко-парке «Долина Нарзанов» и увидим Замок коварства и любви — природное скальное образование, напоминающее дворцовые руины.

Заедем к Медовым водопадам. Всего их 5, самый высокий достигает 18 метров в высоту! Они впечатляют и летом, но зимой становятся совсем сказочными, застывая во льдах на фоне отвесных скал.

Остановимся в «Чайном домике», где вы сможете выпить чашечку горячего напитка, попробовать разные виды мёда и закупиться сувенирами. А затем отправимся в место, описанное в романе «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова — к Кольцо-горе. Одна из пещер здесь стала сквозной и действительно напоминает огромное кольцо. Виды здесь открываются завораживающие: и весь Кисловодск как на ладони, и Джнальский хребет, и даже Эльбрус, если повезёт с погодой.

Вернёмся в Кисловодск. У вас будет время переодеться и подготовиться к празднику, а затем поедем встречать новый год.