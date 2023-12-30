Горы счастья, веселья и впечатлений: встречаем 2024 год на Кавказе

Новогодний тур в Минеральных Водах

Загадать желание на «горе счастья», искупаться в горячих источниках и увидеть ледяные водопады

Предлагаем забыть о предновогодней суете и нарезке салатов и отправиться в путешествие, где всё уже организовано и продумано до мелочей за вас.

Вы окажетесь в сказочной атмосфере зимнего Приэльбрусья с застывшими во льдах озёрами, запорошенными скалами и высокими хребтами в белых шапках.

Будем купаться в целебных термальных водах, делать эффектные кадры с лучших видовых площадок, побываем на Кольцо-горе, описанной в «Герое нашего времени», и поднимемся на высоту 3847 метров за головокружительными видами.
Горы счастья, веселья и впечатлений: встречаем 2024 год на Кавказе
Горы счастья, веселья и впечатлений: встречаем 2024 год на Кавказе
Горы счастья, веселья и впечатлений: встречаем 2024 год на Кавказе
Горы счастья, веселья и впечатлений: встречаем 2024 год на Кавказе
Горы счастья, веселья и впечатлений: встречаем 2024 год на Кавказе
Горы счастья, веселья и впечатлений: встречаем 2024 год на Кавказе
Горы счастья, веселья и впечатлений: встречаем 2024 год на Кавказе
Горы счастья, веселья и впечатлений: встречаем 2024 год на Кавказе
Горы счастья, веселья и впечатлений: встречаем 2024 год на Кавказе
Горы счастья, веселья и впечатлений: встречаем 2024 год на Кавказе
Горы счастья, веселья и впечатлений: встречаем 2024 год на Кавказе
Ближайшие даты:
30
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет82 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

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Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод и сразу отправимся в Кисловодск. После размещения в отеле у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или самостоятельно погулять по городу.

Вечером соберёмся все вместе в ресторане национальной кухни, насладимся местными блюдами и познакомимся друг с другом.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Плато Шатджатмаз, «Долина Нарзанов», Медовые водопады и Кольцо-гора

Позавтракаем и поедем в сторону Эльбруса. Остановимся на плато Шатджатмаз. Фотографии высшей точки Европы отсюда получаются очень эффектные. Ещё побываем в эко-парке «Долина Нарзанов» и увидим Замок коварства и любви — природное скальное образование, напоминающее дворцовые руины.

Заедем к Медовым водопадам. Всего их 5, самый высокий достигает 18 метров в высоту! Они впечатляют и летом, но зимой становятся совсем сказочными, застывая во льдах на фоне отвесных скал.

Остановимся в «Чайном домике», где вы сможете выпить чашечку горячего напитка, попробовать разные виды мёда и закупиться сувенирами. А затем отправимся в место, описанное в романе «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова — к Кольцо-горе. Одна из пещер здесь стала сквозной и действительно напоминает огромное кольцо. Виды здесь открываются завораживающие: и весь Кисловодск как на ладони, и Джнальский хребет, и даже Эльбрус, если повезёт с погодой.

Вернёмся в Кисловодск. У вас будет время переодеться и подготовиться к празднику, а затем поедем встречать новый год.

Плато Шатджатмаз, «Долина Нарзанов», Медовые водопады и Кольцо-гораПлато Шатджатмаз, «Долина Нарзанов», Медовые водопады и Кольцо-гораПлато Шатджатмаз, «Долина Нарзанов», Медовые водопады и Кольцо-гораПлато Шатджатмаз, «Долина Нарзанов», Медовые водопады и Кольцо-гораПлато Шатджатмаз, «Долина Нарзанов», Медовые водопады и Кольцо-гораПлато Шатджатмаз, «Долина Нарзанов», Медовые водопады и Кольцо-гора
3 день

Неспешный первый день 2024 года

Хорошенько выспимся, насладимся вкусным завтраком, а затем — свободный день. Вы сможете прогуляться по городу. Особенно рекомендуем пойти в Национальный парк Кисловодский — один из самых больших ботанических садов в мире.

Неспешный первый день 2024 годаНеспешный первый день 2024 годаНеспешный первый день 2024 года
4 день

Купание в термальных водах, озеро Гижгит и поляна Чегет

Позавтракаем, выселимся и продолжим наше путешествие. Сегодня вас ждёт SPA по-кавказски: будем купаться в термальных источниках под открытым небом в комплексе «Гедуко». Температура воды достигает 40°С.

Побываем на изумрудном озере Гижгит, необычный цвет которого будет смотреться ещё интереснее в сочетании со снегом и льдом.

Наконец прибудем на поляну Чегет, где и останемся ночевать прямо у подножия Эльбруса. Говорят, что рядом с «горой счастья» (так переводится название вершины) обязательно приснятся волшебные сны.

Купание в термальных водах, озеро Гижгит и поляна ЧегетКупание в термальных водах, озеро Гижгит и поляна ЧегетКупание в термальных водах, озеро Гижгит и поляна Чегет
5 день

Подъём на склоны Эльбруса

По канатной дороге поднимемся на высоту 3847 метров. Виды здесь завораживают — повсюду высятся горные хребты в снежных шапках. Желающие смогут прокатиться на лыжах, сноубордах и тюбингах. Рекомендуем заглянуть в самое высокогорное кафе России за согревающим глинтвейном или чаем.

Считается, что на «горе счастья» нужно обязательно загадать самое заветное желание — пусть и у нас всё сбудется.

Если вы захотите, сможем подняться ещё выше, на высоту 4600 метров, на ратраке или снегоходе. Погуляем по леднику, сделаем эффектные кадры и вернёмся в Приэльбрусье.

Вечером устроим прощальный ужин. Будем делиться впечатлениями, вспоминать самые яркие моменты и рассматривать фотографии.

Подъём на склоны ЭльбрусаПодъём на склоны ЭльбрусаПодъём на склоны Эльбруса
6 день

Отъезд

До обеда у вас будет свободное время для прогулок и шопинга. Затем поедем в аэропорт Минеральных Вод. Выбирайте рейсы с вылетом после 19:00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод с 10:00 до 17:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, выбирайте рейсы с вылетом после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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