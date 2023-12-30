Загадать желание на «горе счастья», искупаться в горячих источниках и увидеть ледяные водопады
Вы окажетесь в сказочной атмосфере зимнего Приэльбрусья с застывшими во льдах озёрами, запорошенными скалами и высокими хребтами в белых шапках.
Будем купаться в целебных термальных водах, делать эффектные кадры с лучших видовых площадок, побываем на Кольцо-горе, описанной в «Герое нашего времени», и поднимемся на высоту 3847 метров за головокружительными видами.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|82 900 ₽
Описание
Организационные детали
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Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Минеральных Вод и сразу отправимся в Кисловодск. После размещения в отеле у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или самостоятельно погулять по городу.
Вечером соберёмся все вместе в ресторане национальной кухни, насладимся местными блюдами и познакомимся друг с другом.
Плато Шатджатмаз, «Долина Нарзанов», Медовые водопады и Кольцо-гора
Позавтракаем и поедем в сторону Эльбруса. Остановимся на плато Шатджатмаз. Фотографии высшей точки Европы отсюда получаются очень эффектные. Ещё побываем в эко-парке «Долина Нарзанов» и увидим Замок коварства и любви — природное скальное образование, напоминающее дворцовые руины.
Заедем к Медовым водопадам. Всего их 5, самый высокий достигает 18 метров в высоту! Они впечатляют и летом, но зимой становятся совсем сказочными, застывая во льдах на фоне отвесных скал.
Остановимся в «Чайном домике», где вы сможете выпить чашечку горячего напитка, попробовать разные виды мёда и закупиться сувенирами. А затем отправимся в место, описанное в романе «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова — к Кольцо-горе. Одна из пещер здесь стала сквозной и действительно напоминает огромное кольцо. Виды здесь открываются завораживающие: и весь Кисловодск как на ладони, и Джнальский хребет, и даже Эльбрус, если повезёт с погодой.
Вернёмся в Кисловодск. У вас будет время переодеться и подготовиться к празднику, а затем поедем встречать новый год.
Неспешный первый день 2024 года
Хорошенько выспимся, насладимся вкусным завтраком, а затем — свободный день. Вы сможете прогуляться по городу. Особенно рекомендуем пойти в Национальный парк Кисловодский — один из самых больших ботанических садов в мире.
Купание в термальных водах, озеро Гижгит и поляна Чегет
Позавтракаем, выселимся и продолжим наше путешествие. Сегодня вас ждёт SPA по-кавказски: будем купаться в термальных источниках под открытым небом в комплексе «Гедуко». Температура воды достигает 40°С.
Побываем на изумрудном озере Гижгит, необычный цвет которого будет смотреться ещё интереснее в сочетании со снегом и льдом.
Наконец прибудем на поляну Чегет, где и останемся ночевать прямо у подножия Эльбруса. Говорят, что рядом с «горой счастья» (так переводится название вершины) обязательно приснятся волшебные сны.
Подъём на склоны Эльбруса
По канатной дороге поднимемся на высоту 3847 метров. Виды здесь завораживают — повсюду высятся горные хребты в снежных шапках. Желающие смогут прокатиться на лыжах, сноубордах и тюбингах. Рекомендуем заглянуть в самое высокогорное кафе России за согревающим глинтвейном или чаем.
Считается, что на «горе счастья» нужно обязательно загадать самое заветное желание — пусть и у нас всё сбудется.
Если вы захотите, сможем подняться ещё выше, на высоту 4600 метров, на ратраке или снегоходе. Погуляем по леднику, сделаем эффектные кадры и вернёмся в Приэльбрусье.
Вечером устроим прощальный ужин. Будем делиться впечатлениями, вспоминать самые яркие моменты и рассматривать фотографии.
Отъезд
До обеда у вас будет свободное время для прогулок и шопинга. Затем поедем в аэропорт Минеральных Вод. Выбирайте рейсы с вылетом после 19:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Минеральных Вод с 10:00 до 17:00Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, выбирайте рейсы с вылетом после 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.