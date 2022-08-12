Многие мечтают покорить Эльбрус — таким фактом биографии можно и нужно гордиться! Мы совершим восхождение по комфортному и доступному маршруту с развитой инфраструктурой. Вас ждёт живописная природа Кавказа: леса, реки, шумные водопады и бескрайние, переливающиеся в солнечных лучах ледники. Вы полюбуетесь головокружительными горными пейзажами и увидите незабываемый рассвет с высоты 5000 метров. Это будет настоящее приключение, которое запомнится на всю жизнь!

Описание

Организационные детали

Возможно участие с 18 лет.

Для участия необходимо иметь среднюю физическую подготовку, не иметь хронических заболеваний и противопоказаний к физической нагрузке. Программа максимально комфортна. В день мы будем проходить максимум до 10-12 километров. С рюкзаком будем ходить только на две ночёвки до перевала Ирикчат с минимумом веса и снаряжения. Две ночёвки — в палатках во время треккинга в зоне леса и альпийских лугов на высоте до 3000 м. Ночёвки на высоте 3800 м в приюте. Самый сложный день — день штурма. Мы выйдем ночью и будем в пути 10-12 часов.

Подняться на Эльбрус под силу обычному человеку. Если вы в состоянии пробежать 10 километров за час, то этого достаточно. Самое главное в восхождении — это правильная тактическая подготовка, грамотная акклиматизация и благосклонная погода.

Список необходимого снаряжения: рюкзак на 70-85 литров, коврик (каремат), спальник, треккинговые палки, ледоруб, страховочная система, динамическая верёвка 10 мм — 2 метра, два муфтованных карабина муфтованных, кошки, каска, сидушка, очки солнцезащитные, маска лыжная, фонарик налобный с запасным комплектом батареек, ботинки альпинистские, бахилы (фонарики на ботинки), маска от ветра (балаклава), одежда ветрозащитная, одежда тёплая, перчатки тёплые — 1-2 пары, перчатки-верхонки, носки тёплые (шерсть или полар) — 2 пары, носки х/б — 2 пары, шапка тёплая, куртка тёплая (пуховка), термобельё, запасная обувь, перчатки рабочие (перчатки нитяные), накидка от дождя, несколько плотных мусорных мешков, или гермомешок, или компрессионных мешков для вещей, нож, ложка, миска, кружка, термос на 1 литр, ёмкость для воды на 1 литр, индивидуальная аптечка (бинт стерильный, бинт эластичный, лейкопластырь бактерицидный, лейкопластырь в бобине, личные лекарственные препараты), крем от солнца (фактор 50), помада гигиеническая, зубная паста, зубная щётка, влажные салфетки, спички или зажигалка, защищенные от влаги, паспорт, деньги.

Если у вас не хватает чего-то из снаряжения, поможем подобрать, купить или взять в аренду.