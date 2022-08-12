Горы зовут! На вершину Эльбруса по южной стороне

Полюбоваться невероятными видами с высочайшей точки Европы и испытать яркие эмоции

Многие мечтают покорить Эльбрус — таким фактом биографии можно и нужно гордиться! Мы совершим восхождение по комфортному и доступному маршруту с развитой инфраструктурой.

Вас ждёт живописная природа Кавказа: леса, реки, шумные водопады и бескрайние, переливающиеся в солнечных лучах ледники.

Вы полюбуетесь головокружительными горными пейзажами и увидите незабываемый рассвет с высоты 5000 метров. Это будет настоящее приключение, которое запомнится на всю жизнь!
Горы зовут! На вершину Эльбруса по южной стороне
Горы зовут! На вершину Эльбруса по южной стороне
Горы зовут! На вершину Эльбруса по южной стороне
Горы зовут! На вершину Эльбруса по южной стороне
Горы зовут! На вершину Эльбруса по южной стороне
Горы зовут! На вершину Эльбруса по южной стороне
Горы зовут! На вершину Эльбруса по южной стороне
Ближайшие даты:
13
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с 18 лет.

Для участия необходимо иметь среднюю физическую подготовку, не иметь хронических заболеваний и противопоказаний к физической нагрузке. Программа максимально комфортна. В день мы будем проходить максимум до 10-12 километров. С рюкзаком будем ходить только на две ночёвки до перевала Ирикчат с минимумом веса и снаряжения. Две ночёвки — в палатках во время треккинга в зоне леса и альпийских лугов на высоте до 3000 м. Ночёвки на высоте 3800 м в приюте. Самый сложный день — день штурма. Мы выйдем ночью и будем в пути 10-12 часов.
Подняться на Эльбрус под силу обычному человеку. Если вы в состоянии пробежать 10 километров за час, то этого достаточно. Самое главное в восхождении — это правильная тактическая подготовка, грамотная акклиматизация и благосклонная погода.

Список необходимого снаряжения: рюкзак на 70-85 литров, коврик (каремат), спальник, треккинговые палки, ледоруб, страховочная система, динамическая верёвка 10 мм — 2 метра, два муфтованных карабина муфтованных, кошки, каска, сидушка, очки солнцезащитные, маска лыжная, фонарик налобный с запасным комплектом батареек, ботинки альпинистские, бахилы (фонарики на ботинки), маска от ветра (балаклава), одежда ветрозащитная, одежда тёплая, перчатки тёплые — 1-2 пары, перчатки-верхонки, носки тёплые (шерсть или полар) — 2 пары, носки х/б — 2 пары, шапка тёплая, куртка тёплая (пуховка), термобельё, запасная обувь, перчатки рабочие (перчатки нитяные), накидка от дождя, несколько плотных мусорных мешков, или гермомешок, или компрессионных мешков для вещей, нож, ложка, миска, кружка, термос на 1 литр, ёмкость для воды на 1 литр, индивидуальная аптечка (бинт стерильный, бинт эластичный, лейкопластырь бактерицидный, лейкопластырь в бобине, личные лекарственные препараты), крем от солнца (фактор 50), помада гигиеническая, зубная паста, зубная щётка, влажные салфетки, спички или зажигалка, защищенные от влаги, паспорт, деньги.
Если у вас не хватает чего-то из снаряжения, поможем подобрать, купить или взять в аренду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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