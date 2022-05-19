Горячие источники Джилы-Су 7 дней. Горный лагерь с палатками

Вас ждет проживание в палатках с видом Эльбрус, купание в нарзанных ваннах, прогулка по водопадам с красивыми именами

Вас ждет проживание в палатках с видом Эльбрус, купание в нарзанных ваннах, прогулка по водопадам с красивыми именами Султан, Эмир, Шах, таинственное место «Поляна каменных грибов», место силы на горе Тузлук, энергетический Храм Солнца, покорение высокогорного ледникового озера! На память останутся фото розового восхода на вершинках Эльбруса!
Горячие источники Джилы-Су 7 дней. Горный лагерь с палатками
Горячие источники Джилы-Су 7 дней. Горный лагерь с палатками
Горячие источники Джилы-Су 7 дней. Горный лагерь с палатками
Горячие источники Джилы-Су 7 дней. Горный лагерь с палатками
Горячие источники Джилы-Су 7 дней. Горный лагерь с палатками
Горячие источники Джилы-Су 7 дней. Горный лагерь с палатками
Горячие источники Джилы-Су 7 дней. Горный лагерь с палатками

Что вас ожидает 🤩

  • Нарзанные ванны
  • Водопады Султан, Эмир, Шах
  • Таинственное место «Поляна каменных грибов»
  • Гора Тузлук
  • Эльбрус

Нитка маршрута:

  • г. Минеральные Воды — урочище Джилы-Су, поляна Эммануэля — ущелье Замков, водопады Султан, Эмир, Шах, Кызыл-Кол — плато Ирахит-сырт — гора Сирх — «Немецкий аэродром», «Поляна грибов» — Ледниковое озеро Бирджалы — гора Тузлук — г. Минеральные Воды.

Программа тура:

День 1. Город Минеральные Воды — урочище Джилы-Су — поляна Эммануэля
11:00-11:30 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).
Переезд на горном транспорте в урочище Джилы-Су, на поляну Эммануэля (4-4,5 часа). Переход пешком от горного транспорта к месту установки лагеря занимает 7-10 минут.
По пути к лагерю переход по деревянному мостику через речку, затем подъем на пригорок (набор высоты около 30 метров), далее тропа по ровной, травянистой поляне. Путь удобнее всего преодолеть с рюкзаком за плечами.
Знаем мы вас, каждый третий турист спрашивает, можно ли взять с собой чемодан. Поэтому сразу говорим, что с чемоданами и дорожными сумками к месту стоянки тоже можно пройти!
Что ж, добро пожаловать к подножию Эльбруса! Самая высокая гора Кавказа будет видна прямо из наших палаток, и в ближайшие дни мы сделаем десятки снимков на фоне этого снежного исполина! Поскольку мы оказались в стране нарзанов, то сегодня попробуем настоящий минеральный нарзан.
Лагерь разобьем на поляне Эммануэля. В течение всего похода наши палатки будут стоять на одном месте. Стоянка расположена на высоте 2550 м.
Поляна Эммануэля известна как место, с которого началось первое успешное покорение Эльбруса. В 1829 г. была организована научная экспедиция во главе с генералом Георгием Эммануэлем. На штурм вершины отправилось около 30 человек, а сам генерал наблюдал за ними в подзорную трубу именно с этой поляны.
В наше время это место так и называют — поляна Эммануэля. Сейчас поляну облюбовали туристы, которые любят погулять по живописным окрестностям, либо же планируют совершить восхождение на Эльбрус с северной стороны.
Серебряный источник, Калинов мост, каньон реки Кызыл-Кол.
Сегодня погуляем по живописным окрестностям: увидим источник с серебряной водой и по Калиновому мосту спустимся в каньон реки Кызыл-Кол.
День 2. Ущелье Замков, водопады Султан, Эмир, Шах (Кара-Кая-Су)
В этот день идем восхищаться необыкновенной природой Приэльбрусья!
Балка Кала-Кулак (по-нашему — «Ущелье Замков») удивит нас причудливыми остроконечными пирамидами высотой с пятиэтажные дома. Давным-давно здесь текла и застывала магма. Со временем природа выточила в ней причудливые каменные замки.
Султан, Эмир, Шах — это все имена водопадов, которые мы сегодня посетим. Самый спокойный - водопад Эмир, самый высокий — водопад Султан, он падает на землю с высоты 40 метров. А самый эффектный — водопад Шах. Он вырывается невероятно мощным потоком из скал! Да и сами скалы в этом месте — это шедевр природы. Если присмотреться под определенным углом, то скалы начинают двигаться и подниматься прямо у вас на глазах!
Любители водных процедур, не забудьте купальники! Сегодня будем принимать нарзанные ванны. Да-да, те самые с массой пузырьков.

День 3. Плато Ирахит-сырт

Плато Ирахит-сырт — это настоящее чудо природы, которое создавалось миллионы лет. Со склонов Эльбруса обрывались ледники и проходили по плато.

Здесь же текли горячие лавовые потоки.

Сейчас плато укрыто изумрудной зеленью и яркими цветами. Здесь так приятно ходить босиком, лежать на траве и через цветы фотографировать белоснежные вершины гор!
На этой прогулке красавец Эльбрус открывается нам с нового ракурса. Теперь он еще ближе и еще грандиозней. Именно с плато Ирахит-сырт мы делаем одни из самых эффектных фотографий Эльбруса!

День 4. Энергетическая гора Сирх

Сирх — это настоящая гора-загадка. Давным-давно, когда еще не было даже Эльбруса, гора Сирх являлась самой высокой на Кавказе. Это был центр, своеобразный Олимп, куда приезжали люди на священные праздники и проводили здесь свои обряды и культы.
С вершиной Сирх связан культ бога Солнца, здесь найдены древние капища и наскальные рисунки. В наше время ученые говорят, что Сирх — это одно из самых энергетически сильных мест на Кавказе.
С горы открываются красивые виды на Эльбрус! Эльбрус прямо перед нами: огромный, белоснежный, украшенный легкими облаками.
Любопытно, что с вершины Сирха видны все наши маршруты, а вон там внизу стоит наш лагерь. Ради всего этого обязательно стоит подняться на Сирх!

День 5. «Немецкий аэродром», «Каменные грибы»

По тропам пройдем вдоль острых скал, каменных морен, а затем выйдем на огромное плато. Это необычное место получило название «Немецкий аэродром».
Немцы считали, что здесь, на Эльбрусе, находится один из загадочных входов в потусторонний мир. Во время Второй Мировой войны на этом плато садились самолеты, пассажиры которых были очень похожи на тибетских лам. Планировалось, что именно здесь ламы должны были медитировать, входить в контакт с космосом и предсказывать будущее. Что же предсказали ламы? Узнаем, когда поднимемся на плато!
Отдыхая в Джилы-Су, вы очень скоро поймете, что необычных мест в Приэльбрусье хоть отбавляй. Одно из них совсем рядом — это «Поляна грибов».
Веками ветер и дождь обтесывали горную породу, которая превратилась в причудливые изваяния — каменные грибы. Одни грибы совсем маленькие, другие выросли до двух, трех и даже пяти метров в высоту! Фотосессия здесь получается невероятная.
Как и положено, грибы обладают мощной энергетикой и создают вокруг себя особенную зону. Часто здесь бывают погодные сюрпризы: везде может идти дождь, а над грибами синее небо и светит солнце!

День 6. Ледниковое озеро Бирджалы, пик Калицкого

Сегодня посетим изюминку нашего маршрута — высокогорное озеро Бирджалы. У вас останутся самые яркие впечатления от этой прогулки!
Ледниковое озеро находится на склоне Эльбруса, на высоте 3380 м. Само озеро и местность возле него совершенно необычные. Вокруг царство скал, снега, ледников и здесь же находится пик Калицкого. Пик сложен из светлого гранита и диабаза. Примечательно, что эти горные породы не встречаются больше нигде на Эльбрусе!
С высоты озеро и пик вместе смотрятся как огромная космическая тарелка, центром которой как раз и является пик Калицкого. Биолокационная рамка показывает наличие большого потока энергии, который идет из Космоса к поверхности озера. А второй поток энергии, еще мощнее, направлен от пика Калицкого вверх, в Космос. И это одна из тайн пика Калицкого.
Сегодня по маршруту мы увидим два озера! Одно озеро ярко-голубого цвета, по его поверхности бегут легкие волны, рядом возвышается Эльбрус. Стоит пройти всего пару минут — и перед вами во всей красе откроется озеро Бирджалы! Оно огромное, вода имеет несколько оттенков лазурного цвета. Озеро украшает очень эффектная отмель из черной, вулканической породы. В конце июня здесь все еще плавают льдины, а возле озера растут редкие ромашки и камнеломки.
В этом месте всегда царит тишина, спокойствие и величие. Два озера, пик Калицкого, белоснежный Эльбрус — все это будет перед вашими глазами. После обеда мы обязательно сделаем большой привал, чтобы насладиться атмосферой этого места.
Активная часть прохождения по маршруту: 23 км, перепад высот 2550-3380 м, продолжительность перехода 11-12 часов.
День 7. Поляна Эммануэля — Гора Тузлук — г. Минеральные Воды.
Утром собираем лагерь и прощаемся с Приэльбрусьем. На привычном горном транспорте уезжаем с поляны Эммануэля.
По пути сделаем остановку возле горы Тузлук. Это еще одна загадочная вершина Приэльбрусья. Издалека она похожа на обычную пирамиду, только полностью укрытую травянистым покровом. Любители мистики поговаривают, что внутри пирамида полая, там находятся два огромных зала, в которых хранятся невероятные вещи… Также среди местных людей сохранилась легенда о том, что из ущелья реки Малки имеется подземный ход, ведущий в самый центр горы Тузлук. А на вершине горы находится ровная площадка, из которой вырастает храм Солнца.

11:00 — переезд в г. Минеральные Воды.

16:00-17:00 — прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту на горном транспорте
  • Экологические сборы в Национальном парке Приэльбрусье
  • Проживание на платной туристической стоянке. На стоянке есть деревянный туалет. На ближайшей турбазе имеется горячий душ (200 руб.), по вечерам есть возможность зарядки фото-, видеотехники (100 руб.).
  • Услуги инструктора-проводника
  • Трехразовое питание
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, тент, газовые горелки, групповая аптечка)
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
  • Личное снаряжение (палатка, рюкзак, спальник, каремат). При необходимости, наш клуб предоставит в прокат туристическое снаряжение.
  • Страховка (не обязательна)
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Общая информация по маршруту:
  • Район путешествия: Российская Федерация, Ставропольский край, Приэльбрусье.
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 17:00 МСК.
  • Тип отдыха: проживание в палатках, прогулки налегке.
  • Проживание: палатки.
  • Питание: в течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на горелке, обед – сухой паек днем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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