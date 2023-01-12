Прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды до 12:00.
Групповой трансфер в 12:30 в Ессентуки.
Прибытие в отель Курортный 4*. Вещи оставляем в камере хранения отеля.
Обед с блюдами национальной кухни.
Размещение в номерах выбранной категории после 14:00.
При заезде в отеле взимается наличными курортный сбор* 50 /руб. /чел./сутки, оплата на месте.
После обеда вас ждет лёгкая увлекательная пешеходная экскурсия по курортному парку.
Вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, и, конечно, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).
18:00 Отправление в термальный комплекс “Итальянские термы”.
Итальянские термы – это отдых для эстетов и ценителей европейского комфорта в лучших традициях мировых термальных курортов.
Итальянские термы заботятся о вашем здоровье, согревают, корректируют фигуру и расслабляют.
На территории площадью 2.5 га вы найдете разнообразные возможности релакса: открытые и закрытые бассейны с водой 100% и 50% минерализации, (3 бассейна), сауны (солевая, арома и финская), бани (с панорамными окнами, римская), душ впечатлений, дорожка Кнейпа, снегогенератор, хаммам, комнаты релакса.
18:30 – 20:30 Посещение спа комлекса.
Возвращение в Ессентуки.
Завтрак в отеле.
Посещение Цандеровского института механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.
Как ни удивительно, но из 70 закупленных сто лет назад машин в настоящее время действует 55!
Аппараты-тренажеры точно направляют и строго дозируют нагрузку на организм человека и оказывают глубокое лечебное воздействие, в чем вы сможете убедиться, лично испытав их.
Отправление в селение Верблюдогорка, где, возрождая славное дело итальянских виноделов, трудолюбивая семья из селения Винсады создаёт свои неповторимые вина с душой и заботой.
Итальянским виноградарям, прибывшим в эти места в 90 годы 19 века, местность напоминала их родную Калабрию, Тичино.
Они привезли с собой саженцы виноградных лоз итальянских и французских сортов и весьма преуспели в изготовлении столовых натуральных вин.
Вся энергия и тепло кавказского солнца, отданная ягодам винограда, собрана в чудесном молодом напитке – мускат, рислинг, ркацителли, саперави, мерло, каберне – у каждого напитка свой неповторимый вкус, можно прямо влюбиться – и не в один!
И у вас будет возможность самим все продегустировать.
Дегустация вина проходит вблизи молодых виноградников, разбитых на солнечных склонах горы Верблюд, рядом расположен уже заброшенный капитальный винный погреб, который построили итальянские виноградари в конце 19 века.
Также вас ждет дегустация домашних сыров, приготовленных по итальянским технологиям в семейной сыродельне, с участием в самом процессе их приготовления! (мастер-класс включен)
Обед в кафе с живописным видом на Пятигорье.
Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Отправление на экскурсию по г. Пятигорску
Во время экскурсии вы узнаете о жизни и творчестве первых архитекторов Пятигорска – итальянцев Джузеппе-Марко и Джованни-Батиста Бернардацци.
Они жили и творили в Пятигорске около двух десятилетий и похоронены на старинном кладбище «Некрополь», недалеко от места первоначального захоронения М. Ю. Лермонтова.
Неспешно прогуливаясь в компании гида, вы увидите многие достопримечательности и сохранившиеся здания, созданные талантливыми итальянцами:
Обед.
При ясной погоде мы предлагаем вам подняться на канатной дороге на самую вершину горы Машук (доплата от 400 руб/чел), чтобы насладиться прекрасными пейзажами, открывающимися с высоты почти 1000 метров над уровнем моря.
Групповой трансфер в аэропорт (ж/д вокзал) г. Минеральные воды к вечерним рейсам после 19:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице. Стоимость зависит от размещения:
|Отель/размещение
|место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Дополнительное место ребенок или взрослый
|Отель Курортный 4*
Стандарт
|35000
|38000
|нет
|Отель Курортный 4*
Комфорт, 03-05.11
|36500
|41500
|35000
Возможно подселение по запросу.
«Курортный» – отель нового поколения, расположенный в историческом центре города-курорта Ессентуки. Всё самое интересное, что есть в Ессентуках, расположено в шаговой доступности от нашего отеля. Курортный парк, бюветы с целебной минеральной водой, концертный зал им. Ф. Шаляпина, крупнейший на юге России поющий фонтан.
Если в путешествиях и на отдыхе вы цените комфорт и обслуживание на высшем уровне, приезжайте к нам – будете приятно удивлены.
Отель «Курортный» предлагает гостям:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.