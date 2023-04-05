Если вы хотите получить наиболее полное представление о Кавказе, то эта программа для вас: будем есть знаменитые осетинские пироги и гулять по городу мертвых Даргавс в Северной Осетии, летать на парапланах в Чегемском ущелье в Кмбардино-Балкарии и любоваться древними башнями среди гор в Ингушетии.



Гид подробно расскажет о трех совершенно разных народах, которые живут не одну сотню лет рядом друг с другом и при этом имеют сильные различия почти во всем.