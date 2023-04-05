Исследовать три разные республики Кавказа и насладиться красотой гор
Если вы хотите получить наиболее полное представление о Кавказе, то эта программа для вас: будем есть знаменитые осетинские пироги и гулять по городу мертвых Даргавс в Северной Осетии, летать на парапланах в Чегемском ущелье в Кмбардино-Балкарии и любоваться древними башнями среди гор в Ингушетии.
Гид подробно расскажет о трех совершенно разных народах, которые живут не одну сотню лет рядом друг с другом и при этом имеют сильные различия почти во всем.
Гид подробно расскажет о трех совершенно разных народах, которые живут не одну сотню лет рядом друг с другом и при этом имеют сильные различия почти во всем.
Ближайшие даты:
11
апр
апр
25
апр
апр
23
мая
мая
6
июн
июн
20
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ПятигорскЗавершение: Аэропорт Минеральные Воды
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Минеральных Водах
Провёл 54 экскурсии для 73 туристов
Привет, дорогие друзья! Я живу в Пятигорске и провожу джип-туры в самые красивые места Северного Кавказа. Все началось с того, что ко мне приезжали друзья со всех уголков нашей страны, и я их знакомил с горами и местной кухней. Сейчас я показываю свой регион таким, каким бы мне хотелось, чтобы его показали мне. Приезжайте в гости!
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