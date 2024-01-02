Пройдём 8,3 км, продолжительность 6-7 часов.

Сегодня дадим мышцам отдохнуть, побалуем себя лёгкими прогулками и интересными локациями. Увидим старинные башни оборонительных комплексов в ауле Галиат. Погрузимся во времена Средневековья, рассмотрим архитектуру и узнаем историю поселения.

Каждый день желающие могут воспользоваться дополнительными услугами гостиничного комплекса: поиграть в бильярд, расслабиться в бане, поплавать в бассейне, покататься на лыжах или ватрушке. Или просто наслаждаться вечерами на беседке, рассматривая звёздное небо.