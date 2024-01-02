Увидеть реку, где живёт ангел-хранитель ущелья, и древние башни и загадать желание на священной горе
Почувствуем себя в зимней сказке, гуляя по заснеженным тропам и разглядывая величественные припорошенные деревья. Увидим заледеневшие водопады, средневековые башни, загадаем желание на священной горе Кубус. Желающие смогут покататься на лыжах, ватрушке, сходить в баню и поплавать в бассейне. Треккинг лёгкий и доступен для новичков и детей.
янв
Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменён.
Программа тура по дням
Минеральные Воды, каньон, Чёртов мост и гостиница с видом на горы
Встречаемся в 12:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды, а в 12:30 в аэропорту.
Едем около 4 часов в гостиничный комплекс среди гор. По пути увидим самого важного святого Нартского эпоса — памятник Уастырджи. Осмотрим каньон Ахсинта с бурной рекой Урух, который считается воротами Дигории, и Чёртов мост.
Заселимся в комфортабельные номера по 2-3 человека.
Заледеневшие водопады нацпарка «Алания»
Пройдём 14,3 км, перепад высот 1730-1900-1700-2000-1720 м, продолжительность 6-7 часов.
После сытного завтрака, приготовленного поварами-осетинками в гостиничном комплексе, отправимся в зимнюю сказку — к двум заледеневшим водопадам национального парка «Алания». Сначала увидим Байради, затем через ущелье дойдём к Гавизедону. Полюбуемся по дороге «рекой, в которой живёт ангел-хранитель ущелья». И насладимся лёгким треккингом среди снежных вершин и высоких деревьев. Остановимся на обед-пикник, сделаем фотографии и вечером вернёмся в гостиницу.
Гора, исполняющая желания
Пройдём 14,2 км, перепад высот 1740-2340 м, продолжительность 6-7 часов.
Сегодня посетим священную для дигорцев гору Кубус, хранящую тайны и, по поверью, исполняющую желания. Путь немного сложнее, чем вчера, пройдём перевал, где всегда лежит снег, но переживать не стоит, ведь впереди идёт надёжный инструктор. Поднимемся на высоту более 2300 метров над уровнем моря, будем останавливаться на смотровых площадках по тропе и идти в комфортном для всех темпе. Вы увидите Суганский хребет, водопад Буравидон, поляну Тана и нашу турбазу. После обеда-пикника начнём спускаться обратно в гостиницу.
Башни аула Галиат
Пройдём 8,3 км, продолжительность 6-7 часов.
Сегодня дадим мышцам отдохнуть, побалуем себя лёгкими прогулками и интересными локациями. Увидим старинные башни оборонительных комплексов в ауле Галиат. Погрузимся во времена Средневековья, рассмотрим архитектуру и узнаем историю поселения.
Каждый день желающие могут воспользоваться дополнительными услугами гостиничного комплекса: поиграть в бильярд, расслабиться в бане, поплавать в бассейне, покататься на лыжах или ватрушке. Или просто наслаждаться вечерами на беседке, рассматривая звёздное небо.
Жемчужный водопад
Пройдём 14,1 км с набором 420 м высоты, продолжительность 6-7 часов.
После завтрака отправимся к Жемчужному водопаду. Пройдём заснеженные поля и лес и скоро выйдем к 35-метровому пятикаскадному потоку. Сделаем эффектные фотографии с Галдоридоном. Инструктор расскажет происхождения всех названий водопада. Здесь отдохнём, пообедаем и насладимся приятным шумом воды, ведь водопад обычно замерзает лишь частично.
Отъезд
С утра будет время самостоятельно прогуляться по территории гостиничного комплекса, а она очень живописна в любое время года! Можно покачаться на качелях, полюбоваться замёрзшим озером, где летом плещется форель, рассмотреть ледяные пики гор и подышать чистейшим воздухом перед возвращением в Минеральные Воды.
Прибытие в город после 14:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 12:00 и аэропорт в 12:30Завершение: Минеральные Воды, 14:00-15:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.