Мы приглашаем тебя в сказочное Приэльбрусье — самое сердце Кавказа.
Нитка маршрута: Мин воды — Кисловодск — плато Бермамыт — урочище Джилы-Су — Терскол — Чегет — ущелье Терскол — Эльбрус — Мин воды.
Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды в 12:00, на железнодорожном вокзале — ориентировочно в 12:30.
Заселение в гостиницу. Обед, экскурсия. (60 км авто, 2-3 км пешком).
После размещения в гостинице мы пообедаем в местном ресторанчике, прогуляемся по курортному бульвару и совершим экскурсию по самому живописному парку Кавказских минеральных вод с посещением Нарзанной галереи.
(120 км на внедорожниках, 5-6 км пешком)
Пораньше, сразу после завтрака, мы отправимся в мини путешествие.
Плато Бермамыт скрыто от глаз. До него достаточно трудно добраться «классическими» способами. Еще несколько веков назад на вершину поднималась на лошадях, сейчас — на джипах. Но проделанный путь стоит того.
Причудливый рельеф и резные каньоны, они чем-то напоминают знаменитый Гранд Каньон. А с вершины плато открываются самые лучшие виды на Эльбрус.
На вершине плато Бермамыт нет сувенирных лавок и туристических развлечений. Сюда приезжают за другим. За спокойствием природы, горным воздухом и самыми лучшими видами на Приэльбрусье.
На обратном пути заедем в очень интересное место под названием Гришкина балка. Носит название одноименной реки и известно своими небольшими водопадами, под которыми можно принять контрастный душ, и карстовыми пещерами.
(180 км авто, 5-6 км пешком)
Дорога на Джилы-Су считается одной из самых красивых в России.
И всё это благодаря видам на альпийские луга, скальные образования, горы, ущелья, реки, и конечно же, на Эльбрус и весь Кавказский хребет.
Мы поднимемся на вершины, откуда открываются живописные панорамы Кавказских гор, попробуем настоящий нарзан, увидим одни из самых впечатляющих водопадов Кавказа — Каракая-Су и Султан, высота которых сравнима с 12-ти этажный дом.
(200 км авто, 3-4 км пешком)
Сегодня мы переедем к подножью самого дедушки Эльбруса — в самый высокогорный поселок этого района — Терскол.
Проедем по самому эпичному и живописному ущелью реки Баксан, где горы порой сжимают дорогу до узкой ленточки с обеих сторон. В пути сделаем остановку на обед.
В Баксанском ущелье заедем на живописное и рукотворное озеро Гижгит и сделаем множество красивых фотографий.
В Терсколе размещение в гостинице.
После заселения нас ждет увлекательное приключение.
На кресельной канатной дороге поднимемся на склоны горы Чегет, откуда открывается потрясающий вид на сам Эльбрус с одной стороны и уникальную гору – Донгуз Орун Баши с его знаменитым ледником в виде цифры семь.
На горе перекусим хычинами, а вечером поужинаем в местном кафе, познакомившись с национальной балкарской кухней.
(авто 5 км, канатная дорога, пешком до 2-х км налегке)
После плотного завтрака собираем вещи и готовим их к выселению из гостиницы. На обратном пути заедем за ними.
Сегодня на канатной дороге поднимемся на склоны самого Эльбруса.
С высоты 3850 метров над уровнем моря открывается эпичная панорама Главного Кавказского Хребта. Уже чувствуется та самая атмосфера горовосхождений и харизма это великой горы.
Здесь уже зона снега и вечной мерзлоты, желательно, чтобы обувь была непромокаемой. При желании можно подняться уже по снегу повыше, до высоты 4100 метров до знаменитого Приюта 11.
После насыщенной эмоциями прогулки спустимся вниз, где ждет автобус, который увезет нас в Минеральные воды.
Билеты в обратную дорогу рекомендуем брать на вечер после 21:00. Также вы можете задержаться на день-два, чтобы погулять по славному городу Пятигорску.
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х и 3-х местных номерах с удобствами.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дополнительно:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».