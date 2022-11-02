Свободный день.
Заселение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
8:00 Завтрак в отеле в (если предусмотрен).
13:00 Обед в отеле в (если предусмотрен).
14:20 Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам.
По программе экскурсии: посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи.
Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод – скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.
17:30 Возвращение в отель.
За доп. плату. самостоятельное посещение в любое свободное время:
8:00 Завтрак в отеле в (если предусмотрен).
13:00 Обед в отеле в (если предусмотрен).
ВАРИАНТ I
13:50 Экскурсия «Терский племенной конный завод».
По программе экскурсии: Терский конный завод под горой Змейка – единственное в России хозяйство, где разводят чистокровных арабских лошадей.
Терский конный завод был основан в 1889 году графом С. А. Строгановым, который привез в Россию с Аравийского полуострова 13 потомков древнейших бедуинских лошадей.
Арабская порода лошадей является одной из древнейших на земле. Она была выведена на территории Аравийского полуострова.
В наши дни на Терском конном заводе успешно разводят арабских лошадей.
Их отличает восточная породность, красота экстерьера, легкость, темперамент, изящество, необычайная музыкальность.
Дополнительные расходы за представление 200 рублей.
Во время экскурсии вы узнаете историю конного завода, много интересного о разведении этой породы, о многочисленных наградах питомцев Терского конного завода на международных выставках и соревнованиях.
Кроме того, вы сможете сфотографироваться с арабским чистокровным скакуном!
19:00 Возвращение в отель.
ВАРИАНТ II
14:20 Экскурсия паломническая «К мощам Св. Феодосия Кавказского».
По программе экскурсии: переезд в город Минеральные Воды.
Покровский храм, где можно поклониться мощам Преподобного Феодосия Кавказского, набрать святой воды.
Часовня над могилой батюшки Феодосия, где можно взять земли с могилы святого, купить освященное масло.
18:00 Возвращение в отель.
ВАРИАНТ III
18:00 Поездка «Суворовские бани».
Переезд в станицу Суворовскую.
Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.
На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).
Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
За купание дополнительно 550 руб. на 1 человека.
Возвращение в отель в 21:00.
6:50 Экскурсия «Верхняя Балкария».
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье – одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам – самым крупным карстовым водопадам Кавказа,
Поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки (~400-650 руб), жалбаур (печень), лагман (~250-300 руб.), форель (~350-800 руб.), хычины (~200-250 руб.), шурпа (~400 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье – родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина – остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро – самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)
Село Аушигер – купание в горячем источнике возле (экологический сбор 200 руб. на 1 человека).
19:30 Возвращение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
8:00 Завтрак в отеле в (если предусмотрен).
13:00 Обед в отеле в (если предусмотрен).
14:20 Экскурсия «Железноводск».
По программе экскурсии:
Железноводск – самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.
Он расположился на склонах горы Железная.
Он славится своими кальциевыми водам.
Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.
18:00 Возвращение в Пятигорск.
ВАРИАНТ I
6:30 Экскурсия «Эльбрус».
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
8.00Остановка на завтрак в придорожном кафе.
Завтрак за доп. плату (~ 200 руб.) – хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.
Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет – подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Канатные дороги за доп. плату на 1 человека – 900 руб. (оплачиваются сразу 2 уровня).
Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау – южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.
Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 1500 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).
14.00 Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату
Национальная балкарская кухня: шорпа (400 руб.), лагман (400 руб.), шашлыки (500 руб.), манты (300 руб), хычины (200 руб.).
Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
19:30 Возвращение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
ВАРИАНТ II
6:30 Экскурсия в «Домбай».
Домбай – самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.
По программе экскурсии:
8:45 Остановка на завтрак (за доп. плату):
Вы можете попробовать карачаевские хычины (~200-300 руб.), чай на горных травах (50 руб.)
Горная речка Уллу-Муруджу – одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.
11:00 Домбайская поляна.
Остановка на 4 часа.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
При оплате сразу 3 уровней – 1600 руб. на 1 человека.
Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни (за доп. плату): шашлыки (500 руб.), хычины (~200-300 руб.), шурпа (~300-400 руб.), лагман (400 руб.), манты (400 руб), глинтвейн, чай на горных травах.
20:00 Возвращение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
7:30 Завтрак в отеле (если предусмотрен).
8:20 Экскурсия «Кисловодский комплекс».
По программе экскурсии:
Гора Кольцо – одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик.
Бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья.
Есть возможность купить: варенья, травы, сладости.
Медовые водопады – ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.
На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото (доп. плата: 100 руб. экологический сбор на территории турбазы).
Обед на маршруте за доп. плату.
Замок коварства и любви — окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.
Кисловодск — город парк.
Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
18:00 Возвращение в Пятигорск.
19:00 Ужин в отеле (если предусмотрен).
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля до 12:00.
Отъезд домой
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Скидка для детей до 10 лет — 5%.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость в 2023 году кроме праздничных дней
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
44 600 руб.
|Семейный
40 200 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
Семейный
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
37 200 руб.
|–
|Стоимость в 2023 году в праздничные дни
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
45 900 руб.
|Семейный
41 300 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
43 550 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
45 100 руб.
|–
|Стоимость в 2023 году кроме праздничных дней
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|МАСК
Стандарт
Делюкс
Стандарт
Делюкс
Полулюкс
|–
|–
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
32 750 руб.
|Семейный
28 350 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
Семейный
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
28 650 руб.
|–
|ПЯТИГОРСК
|стандарт
30 400 руб.
|стандарт
27 800 руб.
|—
|-
|ЮЖНАЯ
(доп. места по запросу)
|стандарт
29 550 руб.
|стандарт
25 150 руб.
|—
|-
|Стоимость в 2023 году в праздничные дни
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|МАСК
Джуниор
Делюкс
Джуниор
Делюкс
Полулюкс
|–
|–
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
34 050 руб.
|Семейный Люкс
29 450 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный Люкс
34 800 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
36 550 руб.
|–
|ПЯТИГОРСК
|стандарт
34 800 руб.
|стандарт
31 750 руб.
|—
|-
|ЮЖНАЯ
(доп. места по запросу)
|стандарт
33 950 руб.
|стандарт
28 250 руб.
|—
|-
Подробнее можно посмотреть в разделе «Важно знать».
Если две и более ночей приходятся на праздничные даты, указанные ниже, смотрите стоимость туров в таблицах «в праздничные дни»:
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.
В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию туристу, надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки на экскурсии зависит от выбранного места проживания.
Турист должен:
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице, для заездов до/после тура с захватом дат в праздничные дни:
Доп. сутки с питанием
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
4 350 руб.
|Семейный
4 000 руб.
|Семейный
3 300 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
3 800 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
4 200 руб.
|–
Доп. сутки без питания
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|МАСК
Стандарт
Делюкс
Стандарт
Делюкс
Полулюкс
|–
|–
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
2 850 руб.
|Семейный
2 150 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
3 150 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
3 400 руб.
|–
В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице, для заездов до/после тура с захватом дат в обычные дни (не праздничные):
Доп. сутки с питанием
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
3 800 руб.
|Семейный
3 150 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
3 450 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
3 000 руб.
|–
Доп. сутки без питания
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|МАСК
Стандарт
Делюкс
Стандарт
Делюкс
Полулюкс
|–
|–
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
2 650 руб.
|Семейный
2 000 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
2 750 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
2 150 руб.
|–
К данному туру вы можете присоединиться в любой удобный день.
Стандартно программа начинается в понедельник и заканчивается в следующий понедельник (через неделю). Именно поэтому в программе понедельник – свободный день.
Если вы хотите начать тур в другой день недели, то при бронировании нужно будет сообщить в какой день вы хотите посетить экскурсию нужного дня (в день заезда или отъезда). Например: если вы заезжаете в четверг, то можете в 9:00 отправиться на экскурсию или просто заселиться и у вас будет свободный день, а на эту экскурсию поехать в последний день тура.
Для удобства вы можете приехать раньше или уехать позже. Стоимость дополнительных суток можно посмотреть в предыдущих ответах на вопросы.
Завтраки в отеле Бештау и Машук – «шведский стол», в отеле Наутилусе – накрытие.
Обеды и ужины по меню везде.
В Машук и Наутилус вы выбираете на месте.
В Бештау нужно выбирать вариант питания заранее (вы сможете выбрать при оформлении тура).