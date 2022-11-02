3 день

Среда. Три экскурсии на выбор

8:00 Завтрак в отеле в (если предусмотрен).

13:00 Обед в отеле в (если предусмотрен).

ВАРИАНТ I

13:50 Экскурсия «Терский племенной конный завод».

По программе экскурсии: Терский конный завод под горой Змейка – единственное в России хозяйство, где разводят чистокровных арабских лошадей.

Терский конный завод был основан в 1889 году графом С. А. Строгановым, который привез в Россию с Аравийского полуострова 13 потомков древнейших бедуинских лошадей.

Арабская порода лошадей является одной из древнейших на земле. Она была выведена на территории Аравийского полуострова.

В наши дни на Терском конном заводе успешно разводят арабских лошадей.

Их отличает восточная породность, красота экстерьера, легкость, темперамент, изящество, необычайная музыкальность.

Дополнительные расходы за представление 200 рублей.

Во время экскурсии вы узнаете историю конного завода, много интересного о разведении этой породы, о многочисленных наградах питомцев Терского конного завода на международных выставках и соревнованиях.

Кроме того, вы сможете сфотографироваться с арабским чистокровным скакуном!

19:00 Возвращение в отель.

ВАРИАНТ II

14:20 Экскурсия паломническая «К мощам Св. Феодосия Кавказского».

По программе экскурсии: переезд в город Минеральные Воды.

Покровский храм, где можно поклониться мощам Преподобного Феодосия Кавказского, набрать святой воды.

Часовня над могилой батюшки Феодосия, где можно взять земли с могилы святого, купить освященное масло.

18:00 Возвращение в отель.

ВАРИАНТ III

18:00 Поездка «Суворовские бани».

Переезд в станицу Суворовскую.

Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха.

На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый).

Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

За купание дополнительно 550 руб. на 1 человека.

Возвращение в отель в 21:00.