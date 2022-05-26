Мегагорный лагерь в Архызе. 10 дней треккинга

Вас ждет незабываемый 10-ти дневный тур в Архыз! Вас ждут Софийские водопады - одна из самых посещаемых

Вас ждет незабываемый 10-ти дневный тур в Архыз! Вас ждут Софийские водопады — одна из самых посещаемых достопримечательностей Архыза! Озера Малой Дукки — одна из самых любимых прогулок наших туристов! Природа подарила горам Архыз великолепное озеро в форме сердца, которое туристы так и называют — озеро Любви.

Оно всегда поражает туристов своей идеальной формой и изумрудным цветом воды.
Мегагорный лагерь в Архызе. 10 дней треккинга
Мегагорный лагерь в Архызе. 10 дней треккинга
Мегагорный лагерь в Архызе. 10 дней треккинга
Мегагорный лагерь в Архызе. 10 дней треккинга
Мегагорный лагерь в Архызе. 10 дней треккинга
Мегагорный лагерь в Архызе. 10 дней треккинга
Мегагорный лагерь в Архызе. 10 дней треккинга

Что вас ожидает 🤩

  • 10 ярких дней прогулок по горам!
  • Озеро Любви в форме сердца
  • Софийские водопады высотой 70 метров
  • Льдины в изумрудных озерах
  • Разноцветные альпийские луга
  • Лайгман, айран, хичин и прочие вкусности
  • Вкуснейший лимонад «груша» родом из детства

Нитка маршрута:

  • г. Минеральные Воды — Аланское городище, Лик Христа — пос. Архыз, поляна Таулу — Софийские водопады — Озёра балки Орленок — Каскад озёр на реке Малая Дукка — Семицветное озеро — Софийские озёра — Белореченский водопад — Озеро Любви — Секретное озеро — г. Минеральные Воды.

День 1. Аланское городище, Лик Христа

11:00-11:30 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).
Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз, на поляну Таулу (около 3-3,5 часов).
По пути в горы сделаем остановку в поселке Нижний Архыз. До наших дней сохранились три монументальных, каменных храма: Северный, Средний и Южный. Мы зайдем в эти храмы, погуляем по улочкам древнего города, увидим старинный солнечный календарь и сурового каменного воина — менгира.
Недалеко от храмов находится еще одна достопримечательность этих мест. В 1999 г., на склоне хребта Мацешта, местные жители обнаружили огромный наскальный рисунок — Лик Христа. Чтобы подойти и посмотреть на Лик Христа, нам предстоит преодолеть 527 ступенек!
После экскурсии посетим местный сувенирный рынок.
Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз, на поляну Таулу (около 3-3,5 часов). После приезда, разбиваем палаточный лагерь. Вокруг нас горы, высокие-высокие пихты, живописный Софийский хребет, а рядом бежит река Псыш! В течение всего времени отдыха наш лагерь будет расположен на одном месте.

День 2 Софийские водопады

Софийские водопады — одна из самых посещаемых достопримечательностей Архыза! Высота водопадов — 70 метров. Их мощь и величие наверняка покорят вас!

День 3 Озёра балки Орленок

Сегодня отправляемся в эти места, чтобы полюбоваться озерами Орлёнок.
Весь маршрут разбит на остановки-станции, которые имеют приятные названия: «Солнечная», «Лесная», «Кленовая роща», «Альпийские луга».
Пройдя все эти остановки, выйдем на огромную поляну, над которой эффектно возвышается тёмная гора Кара-Джаш. Теперь нам останется только подняться на небольшой пригорок — и мы у цели! Прямо перед нами первое озеро Орлёнок, окруженное хвойным лесом. Вода в озере совершенно прозрачная и достаточно теплая, можно искупаться.
В получасе ходьбы от первого озера, находится еще одно озеро Орлёнок. В солнечную погоду вода в нем переливается голубыми и изумрудными красками, очень эффектно!

День 4 Каскад озёр на реке Малая Дукка

Озера Малой Дукки — одна из самых любимых прогулок наших туристов и инструкторов! По маршруту увидим три крупных озера, совершенно не похожих друг на друга. Первое озеро туристы называют «Рыбка», второе озеро — Арксасарское, а третье — «Сказка Кавказа».
Вода в озерах чистейшая и настолько прозрачная, что дно просматривается на большой глубине. Цвет озёр часто меняется в зависимости от освещения: они могут быть изумрудными, тёмно-зелёными или ярко-голубыми.

День 5 Семицветное озеро

Едем в те места, где бежит горная речка Большая Дукка. Река вытекает из Семицветного озера, к которому нам сегодня предстоит дойти! Оно такое большое, а вода настолько прозрачная, что видны камни на дне и огромные обломки скал, которые плавно уходят в синюю бездну.
В этом прекрасном месте пообедаем и отправимся в обратный путь.

День 6 Софийские озёра

Самой желанной экскурсией в Архызе является прогулка на Софийские озёра! Архыз невозможно представить без этих озёр. Огромные, живописные, разноцветные, такие прозрачные и манящие!
Путь к озерам лежит по долине реки Ак-Айры. Здесь со стен ущелья срываются маленькие водопады и вдоль всего пути радуют глаз яркие цветы. Нам предстоит подняться вверх по ущелью, а наградой будет непревзойденный вид с перевала на разноцветные Софийские озёра.
Огромный плюс прогулок по Кавказу в том, что здесь бежит чистейшая, невероятно вкусная вода, которую можно пить из любой горной реки и озера. Именно на этой воде мы всегда делаем чай в горах. Возле Софийских озёр наш инструктор покормит вас вкусным обедом, после чего начнем спуск вниз, к озеру Айматлы.

День 7 Дневка

Чтобы немного отдохнуть от физической нагрузки, в этот день запланирована дневка. Можно поиграть в волейбол, полежать в гамаке, пойти собирать ягоды. А можно провести день более активно! Недалеко от лагеря находится прокат квадроциклов и горных велосипедов. Также можно покататься на лошадях или попробовать рафтинг по горной реке.

День 8 Белореченский водопад

Со склона хребта Габулу бежит полноводная река Белая. Практически спустившись в долину, река попадает в узкий каньон, откуда вырывается белым, пенным водопадом. В этом месте всегда стоит невероятный шум, а над водой висят радуги!
Путь к водопаду на реке Белой идет по ровной дороге, набор высоты практически не ощущается. Лишь в конце маршрута предстоит небольшой подъём. Но это будет очень красивый участок пути: мы пройдем по пихтовому лесу и выйдем на смотровые площадки возле реки. Берега реки украшает яркий, зелёный мох. Поднявшись ещё немного выше, выйдем к самому водопаду.

День 9 Озеро Любви

Природа подарила горам Архыз великолепное озеро в форме сердца, которое туристы так и называют — озеро Любви.
Озеро Любви всегда поражает туристов своей идеальной формой и изумрудным цветом воды. В этом месте делаем обед и отдыхаем.

День 10 Секретное озеро

Сегодня будет легкая прогулка к Секретному озеру. Тропинка петляет по хвойному лесу вдоль Софийского хребта и порой выходит к рекам София и Псыш. В конце маршрута придем к небольшому, лесному озеру. Здесь отдыхаем, обедаем и возвращаемся обратно.
16:00 — переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
19:00-19:30 — прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

Важно знать:

  • В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
  • Для прохода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
  • Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время движения по маршруту при себе достаточно иметь оригинал паспорта.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на микроавтобусе по маршруту
  • Проезды на горном транспорте в три ущелья
  • Проживание на платной туристической стоянке.
  • На стоянке оборудованный туалет, горячий душ, баня, электричество постоянно, есть возможность заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы. Фотоальбом стоянки.
  • Услуги инструктора-проводника
  • Трехразовое питание
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, тент, газовые горелки, групповая аптечка)
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
  • Личное снаряжение (палатка, рюкзак, спальник, каремат). При необходимости, наш клуб предоставит в прокат туристическое снаряжение.
  • Страховка (не обязательна)
  • Дополнительные развлечения в горах:
  • Прокат горного велосипеда (1 час): 150-200 руб.
  • Прогулка на лошадях (1,5 часа): 500 руб. с человека
  • Рафтинг (2-2,5 часа, сплав 7 км): 900-1000 руб. с человека
  • Прогулка на квадроцикле (1 час): 2500 руб. с квадроцикла, на котором сидят 2 туриста
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: 19-28 июля, 16-25 августа
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Общая информация по маршруту:
  • Район путешествия: Российская Федерация, Карачаево-Черкесия, пос. Архыз.
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 19:30 МСК.
  • Тип отдыха: проживание в палатках, прогулки по ущельям налегке, без рюкзаков.
  • Проживание: палатки.
  • Питание: в течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на костре/горелке, обед – сухой паек днем.
  • Маршрут проходит на высоте: 1600-2880 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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