Нитка маршрута:

г. Минеральные Воды — Аланское городище, Лик Христа — пос. Архыз, поляна Таулу — Софийские водопады — Озёра балки Орленок — Каскад озёр на реке Малая Дукка — Семицветное озеро — Софийские озёра — Белореченский водопад — Озеро Любви — Секретное озеро — г. Минеральные Воды.

День 1. Аланское городище, Лик Христа

11:00-11:30 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз, на поляну Таулу (около 3-3,5 часов).

По пути в горы сделаем остановку в поселке Нижний Архыз. До наших дней сохранились три монументальных, каменных храма: Северный, Средний и Южный. Мы зайдем в эти храмы, погуляем по улочкам древнего города, увидим старинный солнечный календарь и сурового каменного воина — менгира.

Недалеко от храмов находится еще одна достопримечательность этих мест. В 1999 г., на склоне хребта Мацешта, местные жители обнаружили огромный наскальный рисунок — Лик Христа. Чтобы подойти и посмотреть на Лик Христа, нам предстоит преодолеть 527 ступенек!

После экскурсии посетим местный сувенирный рынок.

Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз, на поляну Таулу (около 3-3,5 часов). После приезда, разбиваем палаточный лагерь. Вокруг нас горы, высокие-высокие пихты, живописный Софийский хребет, а рядом бежит река Псыш! В течение всего времени отдыха наш лагерь будет расположен на одном месте.

День 2 Софийские водопады

Софийские водопады — одна из самых посещаемых достопримечательностей Архыза! Высота водопадов — 70 метров. Их мощь и величие наверняка покорят вас!

День 3 Озёра балки Орленок

Сегодня отправляемся в эти места, чтобы полюбоваться озерами Орлёнок.

Весь маршрут разбит на остановки-станции, которые имеют приятные названия: «Солнечная», «Лесная», «Кленовая роща», «Альпийские луга».

Пройдя все эти остановки, выйдем на огромную поляну, над которой эффектно возвышается тёмная гора Кара-Джаш. Теперь нам останется только подняться на небольшой пригорок — и мы у цели! Прямо перед нами первое озеро Орлёнок, окруженное хвойным лесом. Вода в озере совершенно прозрачная и достаточно теплая, можно искупаться.

В получасе ходьбы от первого озера, находится еще одно озеро Орлёнок. В солнечную погоду вода в нем переливается голубыми и изумрудными красками, очень эффектно!

День 4 Каскад озёр на реке Малая Дукка

Озера Малой Дукки — одна из самых любимых прогулок наших туристов и инструкторов! По маршруту увидим три крупных озера, совершенно не похожих друг на друга. Первое озеро туристы называют «Рыбка», второе озеро — Арксасарское, а третье — «Сказка Кавказа».

Вода в озерах чистейшая и настолько прозрачная, что дно просматривается на большой глубине. Цвет озёр часто меняется в зависимости от освещения: они могут быть изумрудными, тёмно-зелёными или ярко-голубыми.

День 5 Семицветное озеро

Едем в те места, где бежит горная речка Большая Дукка. Река вытекает из Семицветного озера, к которому нам сегодня предстоит дойти! Оно такое большое, а вода настолько прозрачная, что видны камни на дне и огромные обломки скал, которые плавно уходят в синюю бездну.

В этом прекрасном месте пообедаем и отправимся в обратный путь.

День 6 Софийские озёра

Самой желанной экскурсией в Архызе является прогулка на Софийские озёра! Архыз невозможно представить без этих озёр. Огромные, живописные, разноцветные, такие прозрачные и манящие!

Путь к озерам лежит по долине реки Ак-Айры. Здесь со стен ущелья срываются маленькие водопады и вдоль всего пути радуют глаз яркие цветы. Нам предстоит подняться вверх по ущелью, а наградой будет непревзойденный вид с перевала на разноцветные Софийские озёра.

Огромный плюс прогулок по Кавказу в том, что здесь бежит чистейшая, невероятно вкусная вода, которую можно пить из любой горной реки и озера. Именно на этой воде мы всегда делаем чай в горах. Возле Софийских озёр наш инструктор покормит вас вкусным обедом, после чего начнем спуск вниз, к озеру Айматлы.

День 7 Дневка

Чтобы немного отдохнуть от физической нагрузки, в этот день запланирована дневка. Можно поиграть в волейбол, полежать в гамаке, пойти собирать ягоды. А можно провести день более активно! Недалеко от лагеря находится прокат квадроциклов и горных велосипедов. Также можно покататься на лошадях или попробовать рафтинг по горной реке.

День 8 Белореченский водопад

Со склона хребта Габулу бежит полноводная река Белая. Практически спустившись в долину, река попадает в узкий каньон, откуда вырывается белым, пенным водопадом. В этом месте всегда стоит невероятный шум, а над водой висят радуги!

Путь к водопаду на реке Белой идет по ровной дороге, набор высоты практически не ощущается. Лишь в конце маршрута предстоит небольшой подъём. Но это будет очень красивый участок пути: мы пройдем по пихтовому лесу и выйдем на смотровые площадки возле реки. Берега реки украшает яркий, зелёный мох. Поднявшись ещё немного выше, выйдем к самому водопаду.

День 9 Озеро Любви

Природа подарила горам Архыз великолепное озеро в форме сердца, которое туристы так и называют — озеро Любви.

Озеро Любви всегда поражает туристов своей идеальной формой и изумрудным цветом воды. В этом месте делаем обед и отдыхаем.

День 10 Секретное озеро

Сегодня будет легкая прогулка к Секретному озеру. Тропинка петляет по хвойному лесу вдоль Софийского хребта и порой выходит к рекам София и Псыш. В конце маршрута придем к небольшому, лесному озеру. Здесь отдыхаем, обедаем и возвращаемся обратно.

16:00 — переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

19:00-19:30 — прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

Важно знать: