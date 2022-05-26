Нитка маршрута:
- г. Минеральные Воды — Аланское городище, Лик Христа — пос. Архыз, поляна Таулу — Софийские водопады — Озёра балки Орленок — Каскад озёр на реке Малая Дукка — Семицветное озеро — Софийские озёра — Белореченский водопад — Озеро Любви — Секретное озеро — г. Минеральные Воды.
День 1. Аланское городище, Лик Христа
11:00-11:30 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).
Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз, на поляну Таулу (около 3-3,5 часов).
По пути в горы сделаем остановку в поселке Нижний Архыз. До наших дней сохранились три монументальных, каменных храма: Северный, Средний и Южный. Мы зайдем в эти храмы, погуляем по улочкам древнего города, увидим старинный солнечный календарь и сурового каменного воина — менгира.
Недалеко от храмов находится еще одна достопримечательность этих мест. В 1999 г., на склоне хребта Мацешта, местные жители обнаружили огромный наскальный рисунок — Лик Христа. Чтобы подойти и посмотреть на Лик Христа, нам предстоит преодолеть 527 ступенек!
После экскурсии посетим местный сувенирный рынок.
Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз, на поляну Таулу (около 3-3,5 часов). После приезда, разбиваем палаточный лагерь. Вокруг нас горы, высокие-высокие пихты, живописный Софийский хребет, а рядом бежит река Псыш! В течение всего времени отдыха наш лагерь будет расположен на одном месте.
День 2 Софийские водопады
Софийские водопады — одна из самых посещаемых достопримечательностей Архыза! Высота водопадов — 70 метров. Их мощь и величие наверняка покорят вас!
День 3 Озёра балки Орленок
Сегодня отправляемся в эти места, чтобы полюбоваться озерами Орлёнок.
Весь маршрут разбит на остановки-станции, которые имеют приятные названия: «Солнечная», «Лесная», «Кленовая роща», «Альпийские луга».
Пройдя все эти остановки, выйдем на огромную поляну, над которой эффектно возвышается тёмная гора Кара-Джаш. Теперь нам останется только подняться на небольшой пригорок — и мы у цели! Прямо перед нами первое озеро Орлёнок, окруженное хвойным лесом. Вода в озере совершенно прозрачная и достаточно теплая, можно искупаться.
В получасе ходьбы от первого озера, находится еще одно озеро Орлёнок. В солнечную погоду вода в нем переливается голубыми и изумрудными красками, очень эффектно!
День 4 Каскад озёр на реке Малая Дукка
Озера Малой Дукки — одна из самых любимых прогулок наших туристов и инструкторов! По маршруту увидим три крупных озера, совершенно не похожих друг на друга. Первое озеро туристы называют «Рыбка», второе озеро — Арксасарское, а третье — «Сказка Кавказа».
Вода в озерах чистейшая и настолько прозрачная, что дно просматривается на большой глубине. Цвет озёр часто меняется в зависимости от освещения: они могут быть изумрудными, тёмно-зелёными или ярко-голубыми.
День 5 Семицветное озеро
Едем в те места, где бежит горная речка Большая Дукка. Река вытекает из Семицветного озера, к которому нам сегодня предстоит дойти! Оно такое большое, а вода настолько прозрачная, что видны камни на дне и огромные обломки скал, которые плавно уходят в синюю бездну.
В этом прекрасном месте пообедаем и отправимся в обратный путь.
День 6 Софийские озёра
Самой желанной экскурсией в Архызе является прогулка на Софийские озёра! Архыз невозможно представить без этих озёр. Огромные, живописные, разноцветные, такие прозрачные и манящие!
Путь к озерам лежит по долине реки Ак-Айры. Здесь со стен ущелья срываются маленькие водопады и вдоль всего пути радуют глаз яркие цветы. Нам предстоит подняться вверх по ущелью, а наградой будет непревзойденный вид с перевала на разноцветные Софийские озёра.
Огромный плюс прогулок по Кавказу в том, что здесь бежит чистейшая, невероятно вкусная вода, которую можно пить из любой горной реки и озера. Именно на этой воде мы всегда делаем чай в горах. Возле Софийских озёр наш инструктор покормит вас вкусным обедом, после чего начнем спуск вниз, к озеру Айматлы.
День 7 Дневка
Чтобы немного отдохнуть от физической нагрузки, в этот день запланирована дневка. Можно поиграть в волейбол, полежать в гамаке, пойти собирать ягоды. А можно провести день более активно! Недалеко от лагеря находится прокат квадроциклов и горных велосипедов. Также можно покататься на лошадях или попробовать рафтинг по горной реке.
День 8 Белореченский водопад
Со склона хребта Габулу бежит полноводная река Белая. Практически спустившись в долину, река попадает в узкий каньон, откуда вырывается белым, пенным водопадом. В этом месте всегда стоит невероятный шум, а над водой висят радуги!
Путь к водопаду на реке Белой идет по ровной дороге, набор высоты практически не ощущается. Лишь в конце маршрута предстоит небольшой подъём. Но это будет очень красивый участок пути: мы пройдем по пихтовому лесу и выйдем на смотровые площадки возле реки. Берега реки украшает яркий, зелёный мох. Поднявшись ещё немного выше, выйдем к самому водопаду.
День 9 Озеро Любви
Природа подарила горам Архыз великолепное озеро в форме сердца, которое туристы так и называют — озеро Любви.
Озеро Любви всегда поражает туристов своей идеальной формой и изумрудным цветом воды. В этом месте делаем обед и отдыхаем.
День 10 Секретное озеро
Сегодня будет легкая прогулка к Секретному озеру. Тропинка петляет по хвойному лесу вдоль Софийского хребта и порой выходит к рекам София и Псыш. В конце маршрута придем к небольшому, лесному озеру. Здесь отдыхаем, обедаем и возвращаемся обратно.
16:00 — переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
19:00-19:30 — прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.
Важно знать:
- В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
- Для прохода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
- Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время движения по маршруту при себе достаточно иметь оригинал паспорта.