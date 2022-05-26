Нитка маршрута:

г. Минеральные Воды — Шоанинский храм, озеро Туманлы-кель, пос. Домбай — ущелье Домбай-Ульген, Птышские водопады — ущелье Алибек, водопад Алибек, Турье озеро — канатная дорога на кругозор г. Мусса-Ачитара — Бадукские озера — Аланское городище, Лик Христа, пос. Архыз — каскад озёр на реке Малая Дукка — Софийские озёра — Софийские водопады — Рафтинг, катание на лошадях — г. Минеральные Воды.

День 1 Шоанинский храм, ущелье Гоначхир и озеро Туманлы-кель

11:00-11:30 (московское время) - сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в пос. Домбай (время в пути 4-4,5 часа). По пути – экскурсия в Шоанинский храм и на озеро Туманлы-кель.

Шоанинский храм.

В окрестностях села Коста Хетагурова, на отроге горы Шоана, расположен Шоанинский храм. Он был построен в период расцвета Аланского государства и датируется Х веком.

Наряду с храмами Нижне-Архызского городища, Шоанинский храм является одним из пяти самых древних храмов на территории России. Строительством занимались византийские зодчие для исповедовавших христианство аланов. На стенах храмы имеются остатки древней декоративной росписи. С холма, на котором расположен храм, открывается великолепный вид на окрестности!

Следующий интересный объект на нашем пути - ущелье Гоначхир и озеро Туманлы-кель.

К озеру ведет отличная, асфальтированная дорога. Туманлы-кель или Форельное озеро расположено на высоте 1880 м. Это одно из самых теплых озер Тебердинского заповедника, температура воды летом +18… +20С.

Водоем достаточно большой, его длина 275 м! Вода в озере, в зависимости от освещения, меняет свой цвет от небесного голубого до изумрудного. Чтобы сделать красивые снимки, мы немного поднимемся над озером и во всей красе увидим снежные вершины горного массива Чотча.

Одежда и обувь для экскурсии в первый день: кепка, футболка, брюки, сандалии или легкая треккинговая обувь. С собой в рюкзачке: дождевик, купальник, полотенце, фотоаппарат, питьевая вода. Будет возможность искупаться в озере, температура воды +15… +18С.

Активная часть прохождения по маршруту: 1,6 км, экскурсионные объекты находятся на высоте 1030 м (Шоанинский храм) и 1880 м (Туманлы-кель).

15:00-16:00 - прибытие в Домбай, поселение в гостинице "Домбай Айс Черри".

Обзорная экскурсия по поселку Домбай.

День 2. Ущелье Домбай-Ульген, Птышские водопады

Первый отрезок пути в ущелье — это ничем не примечательная горная дорога. Не тратим время, чтобы ходить по ней пешком, берем УАЗик и едем в самое сердце гор, ущелье Домбай-Ульген!

Именно здесь находится высшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген (4047 м).

Если до этого момента вы видели альпийские луга только на картинках и по телевизору — готовьтесь — сегодня вы попадете в настоящий альпийский рай!! Сначала мы будем идти мимо уютных березовых рощ, после чего попадем в царство огромных цветов, которые потрясающе цветут в июле! Стоит замереть на месте всего лишь на минуту — и ты уже потеряешь из вида свою группу — настолько здесь высокая трава и цветы.

Поднявшись на ближайший бугорок, невольно ахнем! В этом месте ущелье расширяется, словно распахивает свои объятия. Перед нами море альпийских лугов, горные вершины, а в конце ущелья блестит на солнце непревзойденный ледник Птыш. Он с первого взгляда покоряет туристов своей идеальной, изогнутой формой.

Но и это еще не все! Впереди у нас Птышские водопады с разноцветными радугами.

Сразу видно, что Природа с особой любовью создавала это ущелье. Прогулка по этим местам — одна из самых эффектных в Домбае!

Активная часть прохождения по маршруту: 7,2 км, перепад высот 1950-2360 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 3. Ущелье Алибек, водопад Алибек, Турье озеро

Все самое интересное находится в глубине ущелья Алибек! Поэтому берем горный транспорт и проезжаем на нем первые 5 км дороги, которые ничем не примечательны.

Дальше тропа приведет нас к вольеру с оленями и выведет на огромную цветочную поляну. В июле на здешних альпийских лугах настоящее буйство красок: синие, фиолетовые, ярко-розовые и желтые цветы покорят вас с первого взгляда. А теперь добавьте к этой картинке белоснежный ледник Алибек, который красуется на заднем фоне. Сразу становится понятно, почему это ущелье так любимо туристами!

Следующий интересный объект на нашем пути – это водопад Алибек. Огромный, невероятно мощный поток воды падает с высоты 25 метров! Подойдя поближе к водопаду, сделаем отличные снимки.

Далее выходим на смотровую площадку, откуда увидим кругозор Мусса-Ачитара, гору Семенов-Баши. Затем направимся к леднику Алибек, подойдем близко-близко и почувствуем его ледяное дыхание!

К обеду придем на конечную точку нашего маршрута – изумрудное Турье озеро. В июле здесь все еще плавают льдины и цветут рододендроны. Возле Турьего озера пообедаем и отправимся в обратный путь.

Активная часть прохождения по маршруту: 6,4 км, перепад высот 1850-2190 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 4. Канатная дорога на кругозор г. Мусса-Ачитара

Какая же поездка в Домбай может обойтись без подъема на склон горы Мусса-Ачитара?

Канатные дороги очень быстро поднимают туристов вверх, на высоту 3012 м! Отсюда открывается прекрасная панорама Главного Кавказского хребта, в ясную погоду виден Эльбрус и три Домбайских ущелья.

На разных уровнях горы обустроено несколько панорамных площадок, а также множество кафе с национальной кухней, где можно с удовольствием пообедать на свежем воздухе.

К радости туристов, здесь продается множество сувениров, есть возможность сфотографироваться с медведем, яком и даже верблюдом. Также на горе находится еще одна достопримечательность - инопланетная гостиница «Тарелка».

Продолжительность экскурсии: 5-6 часов.

День 5. Бадукские озера

Ущелье реки Бадук - словно иллюстрация к сказке! О прогулке по такому хвойному лесу можно только мечтать. Тропинка бежит мимо высоких пихт, елей и зарослей папоротника.

Через 40 минут тропа выводит к слиянию двух полноводных рек – Хаджибей и Бадук. Белая, пенящаяся вода с шумом бежит вниз по ущелью. В этом месте, на большом мосту через речку, всегда получаются отличные групповые фотографии;)).

Идем дальше! Пихтовый лес сменится красивыми березками и вскоре тропа приведет нас к первому озеру. Изюминка Бадукских озер состоит в том, что все они находятся в лесной зоне. Лиственные деревья растут у самой кромки воды и придают особую живописность озерам.

А знаете, какой здесь цвет воды? В солнечную погоду Бадукские озера переливаются настоящим, изумрудным цветом! Вода здесь невероятно прозрачная, так и манит искупаться:))).

Активная часть прохождения по маршруту: 7,7 км, перепад высот 1400-1980 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.

День 6. Выселение из гостиницы, переезд в пос. Архыз (время в пути 3 часа).

По пути экскурсия в Аланское городище, Лик Христа.

Учёные считают, что именно в Архызе была столица древнего государства Алания. Мы пройдем по старинным улочкам этого города, увидим древний Солнечный календарь, каменного воина и полюбуемся на три монументальных храма. Это одни из самых старинных христианских храмов на территории России, которые сохранились с Х века и до наших дней.

Еще одна удивительная достопримечательность находится недалеко от храмов, на склоне хребта Мацешта. Местные жители в 1999 г. обнаружили в этом месте нарисованный на скале Лик Христа, который датируется IX в. Размер наскального рисунка – 120х80 см. Он написан пятью минеральными красками, растертыми на яичном белке. Посетителей всегда изумляет мастерство художника, который сумел так гармонично написать изображение на неровной скальной поверхности.

Продолжительность экскурсии: 1,5-2 часа.

16:00-17:00 - поселение в гостинице, обзорная экскурсия по поселку Архыз.

День 7. Каскад озёр на реке Малая Дукка.

Маршрут на Дуккинские озера очень любим нашими туристами за свою живописность!

Начинается путь вдоль реки Малая Дукка, которая игриво петляет по долине и позволяет нам сделать прекрасные фотографии. Через 1,5-2 часа приходим к первому, изумрудному озеру. В начале июля здесь цветут рододендроны и жёлтые девясилы. Они отражаются в воде и добавляют своих красок в палитру озера.

Поднимаемся выше, ко второму озеру. Очень интересно подняться на перемычку и остановиться в том месте, где видны оба озера. Можно сравнить их цвет, размеры. И обязательно сделать отличный панорамный снимок двух озёр в одном кадре!

Впереди у нас еще одно, самое крупное озеро, по форме похожее на огромную ящерицу. Над ним возвышается гора в виде треугольника, которая словно заглядывает в озеро и любуется своей красотой.

Активная часть прохождения по маршруту: 11,8 км, перепад высот 1920-2600 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.

День 8. Софийские озёра

Сегодня один из самых долгожданных дней маршрута! Идём на Софийские озёра.

Эти озёра многие из вас видели на фотографиях и задавались вопросом: на самом ли деле озёра имеют такой невероятный цвет? Ведь здесь смешались зелёные, голубые, изумрудные и лазурные краски. В солнечный день озера невероятно блестят, переливаются и радуют глаз туристов.

Путь к озёрам непрост – нас ждет подъём вверх, вверх и ещё немного вверх, на перевал Иркиз. Но как только мы зайдем на перевал – сразу же перед нами отроется страна Софийских озёр!

На берегу одного из озёр отдохнём, пообедаем и отправимся дальше. Впереди у нас спуск вниз и эффектное озеро Айматлы. На его берегу мы также посидим, полюбуемся, а все желающие смогут искупаться.

Активная часть прохождения по маршруту: 12,3 км, перепад высот 2000-2890-1890 м, продолжительность маршрута 8-9 часов.

День 9. Софийские водопады

Высоко в горах Архыза находится очень живописное место – Ледниковая ферма. Это огромная туристическая поляна, со всех сторон окруженная горами. Именно отсюда начинается подъём на Софийские водопады.

Вдоль туристической тропы в конце июня - начале июля цветут белые рододендроны, в августе и сентябре здесь можно найти спелую малину, чернику и бруснику.

Тропа выводит к самому подножию водопада – туда, где со всех сторон летят брызги и искрятся разноцветные радуги. Софийские водопады – самые высокие в этих местах, их высота достигает 70 метров!

Активная часть прохождения по маршруту: 5,5 км, перепад высот 2000-2300 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.

День 10. Рафтинг по реке Большой Зеленчук

В этот день в наших планах рафтинг – сплав по реке. Сплавляться будем по изумрудной реке Большой Зеленчук - самой крупной водной артерии Архыза.

Опытный инструктор проведет инструктаж по технике безопасности, вместе с ним потренируемся на суше, как правильно грести и управлять рафтом. Затем надеваем специальную обувь, гидрокостюмы, спасательные жилеты – и отправляемся в путь!

Подготовка и опыт для сплава не требуются. В надежных руках инструктора все новички прекрасно справляются с управлением рафтом. Море удовольствия и адреналина будет обеспечено всем)).

Одежда для рафтинга: купальник или шорты + футболка. На рафтинге выдают гидрокостюм, специальные носки, обувь, спасательный жилет и каску. Гидрокостюм надевается сверху на купальник или шорты с футболкой.

Активная часть прохождения по маршруту: длина маршрута 7 км, продолжительность 1,5 часа (инструктаж + сплав).

Прогулка на лошадях.

Катание на лошадях – это не только удовольствие от езды верхом, но еще и прекрасные фотографии с лошадьми на фоне гор!

Лошадки у нас спокойные, а опытный инструктор научит вас, как правильно управлять и держаться в седле. Такие прогулки всегда дарят положительные эмоции и детишкам, и взрослым.

Продолжительность: 1,5 часа (инструктаж + катание).

15:00 – переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

18:00-18:30 – прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

Организационные моменты: