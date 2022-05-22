Нитка маршрута:

г. Минеральные Воды — Аланское городище, Лик Христа — Софийские водопады — Каскад озёр на реке Малая Дукка — Баритовый водопад — Софийские озёра — Рафтинг по реке Большой Зеленчук — Прогулка на лошадях — Семицветное озеро — Озеро Любви — Водопад Чигардала — Смотровая площадка Карча-Тебе — г. Минеральные Воды.

День 1. Экскурсия в Аланское городище, Лик Христа.

11:00-11:30 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3-3,5 часов).

Свое знакомство с Кавказом начнем с экскурсии по Аланскому городищу.

Учёные считают, что именно в Архызе была столица древнего государства Алания. Мы пройдем по старинным улочкам этого города, увидим древний Солнечный календарь, каменного воина и полюбуемся на три монументальных храма. Это одни из самых старинных христианских храмов на территории России, которые сохранились с Х века и до наших дней.

Еще одна удивительная достопримечательность находится недалеко от храмов, на склоне хребта Мацешта. Местные жители в 1999 г. обнаружили в этом месте нарисованный на скале Лик Христа, который датируется IX в. Размер наскального рисунка — 120х80 см. Он написан пятью минеральными красками, растертыми на яичном белке. Посетителей всегда изумляет мастерство художника, который сумел так гармонично написать изображение на неровной скальной поверхности.

Одежда и обувь для прогулки в первый день: футболка, флиска, брюки, обувь для ходьбы (будем ходить по асфальту и по ровной, грунтовой дороге). С собой в рюкзачке: кепка, дождевик, фотоаппарат, подпопник, питьевая вода.

Продолжительность экскурсии: 2 часа.

17:00-18:00 — поселение в гостинице, обзорная экскурсия по поселку Архыз.

День 2. Софийские водопады

Высоко в горах Архыза находится очень живописное место — Ледниковая ферма. Это огромная туристическая поляна, со всех сторон окруженная горами. Именно отсюда начинается подъём на Софийские водопады.

Вдоль туристической тропы в конце июня — начале июля цветут белые рододендроны, в августе и сентябре здесь можно найти спелую малину, чернику и бруснику.

Тропа выводит к самому подножию водопада — туда, где со всех сторон летят брызги и искрятся разноцветные радуги. Софийские водопады – самые высокие в этих местах, их высота достигает 70 метров!

День 3. Каскад озёр на реке Малая Дукка

Маршрут на Дуккинские озера очень любим нашими туристами за свою живописность!

Начинается путь вдоль реки Малая Дукка, которая игриво петляет по долине и позволяет нам сделать прекрасные фотографии. Через 1,5-2 часа приходим к первому, изумрудному озеру. В начале июля здесь цветут рододендроны и жёлтые девясилы. Они отражаются в воде и добавляют своих красок в палитру озера.

Поднимаемся выше, ко второму озеру. Очень интересно подняться на перемычку и остановиться в том месте, где видны оба озера. Можно сравнить их цвет, размеры. И обязательно сделать отличный панорамный снимок двух озёр в одном кадре!

Впереди у нас еще одно, самое крупное озеро, по форме похожее на огромную ящерицу. Над ним возвышается гора в виде треугольника, которая словно заглядывает в озеро и любуется своей красотой.

День 4. Баритовый водопад

Тропа к водопаду выходит из поселка Архыз и быстро поднимается по Баритовой балке. Путь идет вдоль русла реки и цветущих альпийских лугов. Затем тропа шустро уводит нас за собой в лес, и следующий участок пути предстоит пройти под кронами вековых пихт. В лесу всегда приятная прохлада, сквозь деревья пробиваются солнечные лучи, которые подсвечивают папоротники и зелёный мох. На пригорках прячутся грибы, а под конец лета здесь поспевает малина и смородина.

Выйдя из леса, тропинка выходит к реке. Небольшой подъём — и мы у цели! Прямо перед нами Баритовый водопад высотой 30 метров. Но и это ещё не все! Пройдем немного дальше, чтобы попасть на одну их лучших смотровых площадок Архыза. Отсюда будем любоваться рекой Большой Зеленчук, горными хребтами, увидим символ Архыза — гору София, а в ясную погода отсюда видна высшая точка этих мест — гора Пшиш (3790 м).

День 5. Софийские озёра

Сегодня один из самых долгожданных дней маршрута! Идём на Софийские озёра.

Эти озёра многие из вас видели на фотографиях и задавались вопросом: на самом ли деле озёра имеют такой невероятный цвет? Ведь здесь смешались зелёные, голубые, изумрудные и лазурные краски. В солнечный день озера невероятно блестят, переливаются и радуют глаз туристов.

Путь к озёрам непрост — нас ждет подъём вверх, вверх и ещё немного вверх, на перевал Иркиз. Но как только мы зайдем на перевал — сразу же перед нами отроется страна Софийских озёр!

На берегу одного из озёр отдохнём, пообедаем и отправимся дальше. Впереди у нас спуск вниз и эффектное озеро Айматлы. На его берегу мы также посидим, полюбуемся, а все желающие смогут искупаться.

День 6. Рафтинг по реке Большой Зеленчук

В этот день в наших планах рафтинг — сплав по реке. Сплавляться будем по изумрудной реке Большой Зеленчук — самой крупной водной артерии Архыза.

Опытный инструктор проведет инструктаж по технике безопасности, вместе с ним потренируемся на суше, как правильно грести и управлять рафтом. Затем надеваем специальную обувь, гидрокостюмы, спасательные жилеты — и отправляемся в путь!

Подготовка и опыт для сплава не требуются. В надежных руках инструктора все новички прекрасно справляются с управлением рафтом. Море удовольствия и адреналина будет обеспечено всем.

Одежда для рафтинга: купальник или шорты + футболка. На рафтинге выдают гидрокостюм, специальные носки, обувь, спасательный жилет и каску. Гидрокостюм надевается сверху на купальник или шорты с футболкой.

Прогулка на лошадях.

Катание на лошадях — это не только удовольствие от езды верхом, но еще и прекрасные фотографии с лошадьми на фоне гор!

Лошадки у нас спокойные, а опытный инструктор научит вас, как правильно управлять и держаться в седле. Такие прогулки всегда дарят положительные эмоции и детишкам, и взрослым.

Продолжительность: 1,5 часа (инструктаж + катание).

День 7. Семицветное озеро

В нашем туре мы показываем вам самые красивые озёра и водопады! Одно из таких озёр — Семицветное.

Путь к озеру идет по долине реки Большая Дукка. Путь комфортный, набор высоты очень плавный и лишь в самом конце пути вас ждет более крутой подъём. Сразу после подъёма, открывается огромное озеро! Его не зря называют Семицветным, ведь поверхность озера переливается такими яркими цветами: изумрудным, голубым, фиолетовым. С двух сторон водоем окружен горами, которые величественно отражаются в спокойной глади озера.

День 8. Озеро Любви

Маршрут к озеру Любви начинается с приятной прогулки по хвойному лесу. Первые три километра мы пройдем по ровной дороге, после чего начинается затяжной подъём по пихтовому и березовому лесу. Поднимаемся выше, здесь уже деревья уступают место лугам и вскоре тропа выводит на перевал Архызское седло. С перевала открывается великолепный вид на посёлок Архыз и горные хребты.

Отсюда около получаса ходьбы — и тропа приведет к озеру, которое находится на высоте 2350 м. Форма озера — это огромное сердце, за что туристы его и называют озером Любви! Кристальная, сине-зелёная вода символизирует чистоту и глубину этого великого чувства.

День 9. Водопад Чигардала

Ущелье Чигардала — одна из самых простых прогулок в нашем туре. Пусть вас не смущает километраж в 18 км, ведь практически весь маршрут мы будем идти по ровной, лесной тропе. Но чтобы подобраться к самому водопаду, в конце маршрута придется 15-20 минут подняться вверх.

Водопад Чигардала находится в пихтовом лесу, где всегда царит прохлада и легкий полумрак. В полдень солнце практически полностью освещает водопад, заставляя его искриться!

Недалеко от водопада находится отличная смотровая площадка. В этом месте деревья словно расступаются, и открывается прекрасный обзор на долину реки Кызгыч и вершины Главного Кавказского хребта.

День 10. Смотровая площадка Карча-Тебе

Завершим наше путешествие по Архызу легкой и живописной прогулкой на смотровую площадку. Совсем недалеко от нашей гостиницы находится скальный выступ, поросший сосновым лесом. В XIII - XIV вв. именно здесь находилась башня Карчи — легендарного предка карачаевского народа. Сейчас от башни осталась лишь стена метровой высоты.

Но самое главное, зачем мы идем в этом место — это отличные виды! На вершине скалы сосновый лес расступается — и нам открывается вид на долину реки Большой Зеленчук и Кызгыч, хребет Морх-Сырты. За время отдыха мы с вами уже успели побывать во всех этих местах. На вершине скалы будем пить чай и рассматривать пройденные маршруты.

13:00 — переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

16:00-16:30 — прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

Организаторские моменты:

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменён.

Для прохода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.

Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время движения по маршруту при себе достаточно иметь оригинал паспорта.

Проживание

Проживание в пос. Архыз в гостинице «Незабудка». Двух-, трехместные номера Стандарт. Удобства в номере, телевизор.

Гостиница «Незабудка» построена в 2016 г. Во всех номерах современная мебель, качественная сантехника. В гостинице есть сушилка для обуви, стиральная машинка. На первом этаже находится большая кухня, на которой туристы могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи. На кухне имеется холодильник, плита, чайник, микроволновая печь, мультиварка.

Кухня, а также уютный холл — это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок.