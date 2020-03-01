Трансфер из аэропорта в столицу Грузии и путешествие по самой живописной дороге страны
Нам встретятся старинные храмы, горный водопад и двухцветная река.
Вы полюбуетесь панорамами Казбека и синевой Живанвальского водохранилища, услышите историю крепости Ананури и отыщете сюжеты народных сказок у Арки дружбы народов.
За насыщенными впечатлениями время в пути пролетит незаметно!
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Что вас ожидает
По ущелью к водопаду
Я встречу вас с табличкой в аэропорту Минеральных вод, помогу с багажом — и после мы сразу отправимся в сторону границы. По Дарьяльскому ущелью проедем к одноименному монастырю: я расскажу легенду о его строительстве и покажу красивейший монастырь 6-го века. Мы поднимемся к огромному водопаду Гвелети, чтобы полюбоваться мощью стихии. А затем направимся к церкви Святой Троицы в Гергети, возвышающейся на холме. Как магнит она притягивает своей красотой, ведь отсюда открывается удивительный вид на долину, ущелье и величественный Казбек!
Панорамы у дружественного монумента
Мы проедем через знаменитый Крестовый перевал, увидим каменные головы долины Сно и окажемся у Арки дружбы народов. Здесь вы можете полетать над ущельем на парапланах с инструкторами-профессионалами или сделать многочисленные фотографии горных массивов, вид на которые открывается с балконов арки. А на обед предлагаю остановиться в лучшей хинкальной региона. Хозяйка с любовью приготовит домашние хинкали и национальный пирог — еще долго вам будет вспоминаться их непревзойденный вкус.
Водные красоты
Следующая остановка — слияние Черной и Белой Арагви. Две реки — две сестры — текут бок о бок, не смешивая воды. Мы проедем вдоль берега и попадем в древнюю крепость Ананури: я расскажу о её военном прошлом и проведу на одну из башен. После отправимся к Живанвальскому водохранилищу: эти фантастические пейзажи — визитная карточка Грузии. А завершится наше приключение уже в Тбилиси: я отвезу вас в отель или в любое удобное место в городе.
Поездку можно провести и без посещения достопримечательностей и экскурсионного содержания, чтобы поскорее добраться к месту назначения и уменьшить стоимость (на 15 евро). В случае прилета-вылета в вечернее время условия проведения экскурсий обговариваются индивидуально.
Организационные детали
- Для пересечения границы потребуется действующий загранпаспорт.
- В стоимость экскурсии входит:
— Встреча в аэропорту
— Обед в хинкальной (хинкали, выпечка, закуски, напитки)
— Вода и wi-fi на маршруте
— Подъем к водопаду и на троицу Гергети
- Отдельно оплачивается дополнительное питание, личные расходы, а также полет на парапланах (30-40 минут полета — 100$).
- Маршрут доступен как из Владикавказа/Беслана в Тбилиси, так и в обратном направлении. Поездку также можно заказать из Тбилиси без пересечения границы (как экскурсию — не как трансфер).
- Чтобы добраться до водопада Герети, нам придется совершить небольшую прогулку (10-15 минут). При дожде и непогоде проход на водопад только в спортивной обуви. Всем участникам будут выданы плащи. Или же по желанию посещение водопада можно заменить на другие достопримечательности.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.