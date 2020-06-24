На Эльбрус путём первопроходцев: восхождение с севера

Испытать себя на прочность и гордость от преодоления и увидеть самый красивый в жизни рассвет

Мечты сбываются, если их осуществлять! Вы совершите настоящее альпинистское восхождение на высочайшую вершину Европы, насладитесь потрясающими видами пиков кавказских гор и потрогаете облака. На маршруте достаточно развита инфраструктура, но не перенасыщена, как на юге. С необходимым снаряжением мы поднимемся в штурмовой лагерь и весь путь пройдём спортивным способом.

Вы испытаете невероятные эмоции — радость и гордость — от свершения, и вам точно будет, что рассказать внукам!
На Эльбрус путём первопроходцев: восхождение с севера
На Эльбрус путём первопроходцев: восхождение с севера
На Эльбрус путём первопроходцев: восхождение с севера
На Эльбрус путём первопроходцев: восхождение с севера
На Эльбрус путём первопроходцев: восхождение с севера
На Эльбрус путём первопроходцев: восхождение с севера
На Эльбрус путём первопроходцев: восхождение с севера
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Для участия необходима средняя физическая подготовка, отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний к физической нагрузке. Опыт походов желателен, но не обязателен. Если вы в состоянии пробежать 10 километров за час, это более чем достаточная форма. Самое главное в восхождении — это правильная тактическая подготовка, грамотная акклиматизация и благосклонная погода. В день мы будем проходить до 10 километров с рюкзаком. Самый сложный день — день штурма. Мы выйдем ночью и будем в пути 10-12 часов.

Вам понадобятся: рюкзак на 70-85 литров, коврик (каремат), спальник, треккинговые палки, ледоруб, страховочная система страховочная, динамическая верёвка 10 мм — 2 метра, карабины муфтованные — 2 шт., кошки, каска, сидушка, очки солнцезащитные, маска лыжная, фонарик налобный с запасным комплектом батареек, ботинки альпинистские, бахилы (фонарики на ботинки), маска от ветра (балаклава), одежда ветрозащитная, одежда тёплая, перчатки тёплые — 1-2 пары, перчатки-верхонки, носки тёплые (шерсть или полар) — 2 пары, носки х/б — 2 пары, шапка тёплая, куртка тёплая (пуховка), термобельё, запасная обувь, перчатки рабочие (перчатки нитяные), накидка от дождя, несколько плотных мусорных мешков, или гермомешков, или компрессионных мешков для вещей, нож, посуда (ложка, миска, кружка), термос (1 литр), ёмкость для воды (1 литр), индивидуальная аптечка (бинт стерильный, бинт эластичный, лейкопластырь бактерицидный, лейкопластырь в бобине, личные лекарственные препараты), крем от солнца (фактор 50), помада гигиеническая, зубная паста, зубная щетка, влажные салфетки, спички или зажигалка, защищенные от влаги, паспорт, деньги.
Если чего-то из снаряжения не хватает, поможем подобрать, купить или взять в аренду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Вы прилетаете в Минеральные Воды, а оттуда мы отвезем вас в Кисловодск, где начнётся программа
Завершение: Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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