Мечты сбываются, если их осуществлять! Вы совершите настоящее альпинистское восхождение на высочайшую вершину Европы, насладитесь потрясающими видами пиков кавказских гор и потрогаете облака. На маршруте достаточно развита инфраструктура, но не перенасыщена, как на юге. С необходимым снаряжением мы поднимемся в штурмовой лагерь и весь путь пройдём спортивным способом. Вы испытаете невероятные эмоции — радость и гордость — от свершения, и вам точно будет, что рассказать внукам!

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Для участия необходима средняя физическая подготовка, отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний к физической нагрузке. Опыт походов желателен, но не обязателен. Если вы в состоянии пробежать 10 километров за час, это более чем достаточная форма. Самое главное в восхождении — это правильная тактическая подготовка, грамотная акклиматизация и благосклонная погода. В день мы будем проходить до 10 километров с рюкзаком. Самый сложный день — день штурма. Мы выйдем ночью и будем в пути 10-12 часов.

Вам понадобятся: рюкзак на 70-85 литров, коврик (каремат), спальник, треккинговые палки, ледоруб, страховочная система страховочная, динамическая верёвка 10 мм — 2 метра, карабины муфтованные — 2 шт., кошки, каска, сидушка, очки солнцезащитные, маска лыжная, фонарик налобный с запасным комплектом батареек, ботинки альпинистские, бахилы (фонарики на ботинки), маска от ветра (балаклава), одежда ветрозащитная, одежда тёплая, перчатки тёплые — 1-2 пары, перчатки-верхонки, носки тёплые (шерсть или полар) — 2 пары, носки х/б — 2 пары, шапка тёплая, куртка тёплая (пуховка), термобельё, запасная обувь, перчатки рабочие (перчатки нитяные), накидка от дождя, несколько плотных мусорных мешков, или гермомешков, или компрессионных мешков для вещей, нож, посуда (ложка, миска, кружка), термос (1 литр), ёмкость для воды (1 литр), индивидуальная аптечка (бинт стерильный, бинт эластичный, лейкопластырь бактерицидный, лейкопластырь в бобине, личные лекарственные препараты), крем от солнца (фактор 50), помада гигиеническая, зубная паста, зубная щетка, влажные салфетки, спички или зажигалка, защищенные от влаги, паспорт, деньги.

Если чего-то из снаряжения не хватает, поможем подобрать, купить или взять в аренду.