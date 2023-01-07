Новый год на Кавказе. Сокращенная программа

Если у вас есть всего четыре дня на новогоднее путешествие, то этот тур на Кавказ для вас

5
3 отзыва
Если у вас есть всего четыре дня на новогоднее путешествие, то этот тур на Кавказ для вас!
Новый год на Кавказе. Сокращенная программа
Новый год на Кавказе. Сокращенная программа
Новый год на Кавказе. Сокращенная программа
Новый год на Кавказе. Сокращенная программа
Новый год на Кавказе. Сокращенная программа
Новый год на Кавказе. Сокращенная программа
Новый год на Кавказе. Сокращенная программа
Новый год на Кавказе. Сокращенная программа
Новый год на Кавказе. Сокращенная программа
Новый год на Кавказе. Сокращенная программа
Новый год на Кавказе. Сокращенная программа
Новый год на Кавказе. Сокращенная программа
Новый год на Кавказе. Сокращенная программа
Новый год на Кавказе. Сокращенная программа
Новый год на Кавказе. Сокращенная программа
Новый год на Кавказе. Сокращенная программа
Новый год на Кавказе. Сокращенная программа
Ближайшие даты:

Описание

Встреча Нового года в Пятигорске, а затем экскурсии в Приэльбрусье и на Чегемские водопады с нашими лучшими экскурсоводами. Последний день тура запомнится праздничной казацкой "стопочкой" и залихвацкими танцами!

Преимущества этого путешествия:

  • познакомимся поближе с городами Кавказских Минеральных Вод;
  • наполнимся энергией и здоровьем после купания в термальных водах базы отдыха "Янтарный Аква";
  • увидим красавец Эльбрус во всем его новогоднем великолепии, а также поднимемся на канатной дороге на его склон;
  • окунемся в атмосферу старинной жизни казаков, увидим предметы быта и орудия труда казачьего обихода, а также примерим на себя традиционные казачьи костюмы и посетим настоящую казачью свадьбу.

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке https://bolshayastrana.com/kavkaz/novyj-god-na-kavkaze-18188.

Программа тура по дням

1 день

Приезд, Пятигорск, Железноводск

Приезд в г. Пятигорск.

Самостоятельный заезд в гостиницу (возможен трансфер за доп. плату).

Размещение.

Экскурсия по г. Пятигорску с посещением лермонтовских мест.

Пятигорск в последнее время значительно приукрасился и похорошел.

Курортные скверы и парки похвастаются перед Вами новой брусчаткой, на знаменитом Провале Вас встретит бронзовый Остап Бендер, а новые балюстрады, фонтаны и смотровые площадки сделают прогулку по городу уютной и запоминающейся.

А увидите Вы много: Провал, место дуэли Лермонтова, гроты и галереи, по желанию поднимитесь на вершину горы Машук, на которой в хорошую погоду с Вами поздоровается Эльбрус.

Переезд в Железноводск.

Экскурсия в Железноводск.

Небольшой курортный городок подарит Вам много интересных встреч и открытий.

Аллеи курортного парка приведут Вас к даче Эмира Бухарского, красивым фонтанам, камню желаний.

Вы узнаете, почему Железноводск называют "зеленой жемчужиной Кавминвод".

Во время спуска на знаменитую FE-площадь по самой длинной в России каскадной лестнице Вы еще узнаете почему этот город еще и "самый умный" город в стране.

У вас будет время познакомиться с другими участниками тура.

Ведь с кем встретишь Новый год, с тем его и проведешь!

Возвращение в Пятигорск.

Ужин.

Свободное время.

Новогодний банкет (за доп. плату) для заезда с 31.12.

Приезд, Пятигорск, ЖелезноводскПриезд, Пятигорск, ЖелезноводскПриезд, Пятигорск, ЖелезноводскПриезд, Пятигорск, Железноводск
2 день

Чегемское ущелье, купание в термальных источниках

Поздний завтрак.

Экскурсия в Чегемское ущелье.

Чегемские водопады – одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, расположены в теснине Чегемского ущелья.

Местные жители говорят: кто в Чегеме не бывал, тот Кавказа не видал.

И действительно, в этом ущелье есть всё, чем по праву может гордиться Кабардино-Балкария: удивительной красоты горы, стремительные водопады и чистые горные реки.

Зимой водопады замерзают, превращаясь в удивительные скульптуры естественного происхождения, грандиозный ледовый каскад.

Чегемские водопады зимой – это холод и дикая красота природы Кабардино-Балкарии.

Вы можете увидеть гигантские столбы льда, прозрачные колонны и сталактиты замерзшей воды, спускающиеся к самой реке.

Как люстры с хрустальной переливающейся бахромой нависают ледяные свечи над Чегемом.

Возвращение в Пятигорск.

Ужин.

Свободное время.

Посещение термального комплекса «Янтарный Аква» (входной билет за доп. плату).

Бассейны базы отдыха Янтарный Аква наполнены природной термальной водой, богатой серой, углекислым и двууглекислым газами.

Рядом с бассейном выстроен комфортный комплекс с комнатами для отдыха, раздевалками и душевыми.

Работает кафе и магазин.

Термальные воды источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей.

Сегодня горячие источники "Янтарное Аква" являются популярным SPA-курортом нашей страны, куда каждый год приезжают тысячи отдыхающих, чтобы насладиться красотами Кавказа и поправить здоровье.

Чегемское ущелье, купание в термальных источникахЧегемское ущелье, купание в термальных источникахЧегемское ущелье, купание в термальных источникахЧегемское ущелье, купание в термальных источниках
3 день

Приэльбрусье

Ранний завтрак.

Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей – в Приэльбрусье.

Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.

Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.

Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.

С нее начинается подъем на Эльбрус.

В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.

С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.

Возвращение в Пятигорск.

Ужин.

Свободное время.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
4 день

Казачье подворье

Завтрак.

Посещение этнографического центра «Казачье подворье».

Туристы, посещающие «Казачье подворье», смогут увидеть интереснейшие объекты казачьего комплекса: казачью хату, сторожевую вышку, редут, гончарную мастерскую, хозяйственные постройки и летнюю кухня с русской печью.

Экскурсантам представится редкая возможность окунуться в атмосферу старинной жизни, увидеть предметы быта и орудия труда казачьего обихода, а также примерить на себя традиционные казачьи костюмы и посетить настоящую казачью свадьбу.

В завершение экскурсии гостей ждет широкое застолье с традиционными национальными блюдами, приготовленными по сохранившимся рецептам.

Чего только не поставит хозяйка дорогим гостям на стол: сальце, картошка в мундире, соленья, капуста квашеная, вареники и узвар.

И конечно бутылочка настоящей самогоночки!

Возвращение в Пятигорск.

Отъезд.

Казачье подворьеКазачье подворьеКазачье подворьеКазачье подворье

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Название гостиницы Стоимость тура

Доплата за 1-номестное размещение

Хостел 4-6-8-ми местные номера

с/у, душ на этаже

 21 100

Пансионат «Искра», 2-х местный улучшенный номер (основное место)

 24 600 3 800

Пансионат «Искра», 2-х местный улучшенный номер (доп. место)

 22 100

Пансионат «Искра», 2-х местный номер 1 категории (евроремонт) (основное место)

 26 200 4 000

Пансионат «Искра», 2-х местный номер 1 категории (евроремонт) (доп. место)

 22 100
Отель «Машук», 2-х местный стандартный номер (основное место) 25 100 4 300
Отель «Машук», 2-х местный стандартный номер (доп. место) 23 900
Гостиница «Интурист», 2-х местный номер 1 категории 25 800 5 400

Гостиница «Интурист», 2-х местный 2-х комнатный номер «Джуниор Сьют» (основное место)

 27 700 7 200

Гостиница «Интурист», 2-х местный 2-х комнатный номер «Джуниор Сьют» (доп. место)

 23 800
Гостиница «Бештау», 2-х местный стандартный номер (15 кв. м) 28 300 7 600
Гостиница «Бештау», 2-х местный стандартный номер «Комфорт» (18 кв. м) 29 400 8 500

Варианты проживания

Отель «Машук» 2*

3 ночи

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

Отель «Машук» 2*Отель «Машук» 2*Отель «Машук» 2*Отель «Машук» 2*Отель «Машук» 2*Отель «Машук» 2*Отель «Машук» 2*

Пансионат «Искра»

3 ночи

Пансионат «Искра» расположен в историческом центре Пятигорска, в 300 м от площади Лермонтова и в 200 м от минеральных источников. До курортного парка и парка Цветник можно дойти за несколько минут. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

В каждом номере есть балкон. Из окон открывается вид на горы и город. Все номера оснащены телевизором и холодильником.

В кафе отеля подают блюда европейской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки. Гости также могут заказать диетические блюда.

Гостям предлагаются различные физиотерапевтические процедуры, в том числе массаж и процедуры с минеральной водой. Стойка регистрации пансионата «Искра» работает круглосуточно. В распоряжении гостей помещения для совещаний, билетная касса и настольный теннис.

Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 5 км, а до международного аэропорта Минеральные Воды — 20 км.

Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»

Гостиница «Интурист»

3 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.

В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.

Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»

Отель «Бештау»

3 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, 3 ужина, Казачье застолье)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Посещение «Казачьего подворья»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Курортный сбор – 50 руб. /чел. /день (оплачивается туристами при заселении в гостиницу)
  • Канатная дорога на г. Машук – 400 руб.
  • Музей М. Ю. Лермонтова: взрослые – только домик 150 руб. (250 руб. по всему музею) дети – только домик 100 руб. (150 руб. по всему музею)
  • Взрослые – только домик 150 руб. (250 руб. по всему музею)
  • Дети – только домик 100 руб. (150 руб. по всему музею)
  • Входной билет на термальный источник «Янтарный Аква» — 400 руб. /чел.
  • Канатные дороги в Приэльбрусье на г. Чегет – 1 000 руб. /чел. на г. Эльбрус – 1400 руб. /чел. возможны изменения, актуальную стоимость уточнять ближе к заезду
  • На г. Чегет – 1 000 руб. /чел.
  • На г. Эльбрус – 1400 руб. /чел.
  • Возможны изменения, актуальную стоимость уточнять ближе к заезду
  • Экологический сбор в Приэльбрусье – 150 руб. /чел.
  • Новогодний банкет – от 5000 руб. /чел.
  • Трансфер для индивидуальных туристов аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды – Пятигорск – 1500 руб. /машина/в одну сторону
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • теплые вещи (брюки, свитер, теплая куртка, шапка, шарф);
  • обувь спортивного типа;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • купальные принадлежности.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Встреча в первый день с представителем туроператорв в холле гостиницы:

  • в хостеле «Русь», хостеле «Свои» – в 12.35;
  • в отеле «Машук» – в 12.45;
  • в пансионате «Искра» – в 12.50;
  • в гостинице «Интурист» – в 12.40;
  • в гостинице «Бештау» – в 12.30.

Начало экскурсии в первый день тура в 13.00.

Окончание экскурсии в последний день тура в 18:00.

Правила и техника безопасности

На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
7. Внимательно слушать экскурсовода.

Техника безопасности на экскурсионных объектах:
1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.

Во время автобусной экскурсии:
1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
17. В АВТОБУСАХ НЕ КУРЯТ!
18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.

Во время пешеходной экскурсии:
1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.

Общие меры предосторожности:
1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
7 янв 2023
Организация тура также отличная
Д
22 ноя 2022
Все супер, особенно гид Владимир
И
29 окт 2022
Тур организован очень хорошо. Новые, комфортабельные автобусы. Отели, в которых размещались участники в Пятигорске, расположены в одной локации, поэтому сбор туристов на экскурсию и обратный развоз по отелям, не занимал много времени, это очень большой плюс. Мне не понравилось, что туристов рассаживали на определенные места в автобусе, наверно для этого были благие намерения, но особого смысла в этом не увидела и комфорта мне это не приносило. Еще один момент, который был большой ложкой дегтя в бочке меда для основной части группы, это поселение в отеле Дербента на усмотрение организатора, причем отели очень низкого уровня. Было очень много негатива от части группы, которых поселили в промзоне. Мне и моей части группы повезло больше, недостаток удобств в отеле компенсировало его месторасположение - прямо на берегу моря, около прогулочной набережной. На полнодневных экскурсиях было бы лучше организовывать комплексные обеды для всей группы, стоимость которых входила бы тур.

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до 5 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Треккинг по паркам и экотропам Кавказских Минеральных Вод 7 дней
Наш новый авторский тур в район Кавминвод
г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:30
41 300 за 1 человека
На Кавказ с фотографом: Домбай, плато Бермамыт и Гоначхирское ущелье
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 7 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
На Кавказ с фотографом: Домбай, плато Бермамыт и Гоначхирское ущелье
Сделать потрясающие снимки на фоне гор и прокатиться на канатной дороге Домбая
Аэропорт Минеральные воды
29 сен
30 000 за 1 человека
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 7 дней
7 дней
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 7 дней
Место нашего отдыха - снежное Приэльбрусье! Это настоящий центр горнолыжного туризма на Северном Кавказе
г. Минеральные Воды (Ж/Д вокзал, аэропорт)
29 янв
5 фев
35 000 за 1 человека
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