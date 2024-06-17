Природа этой горной республики уникальна, а культурное наследие состоит из сказок и легенд, одна краше другой, и мы обязательно с ними познакомимся. Есть в Северной Осетии и рукотворные чудеса, созданные на основе древних сказаний. Приятно, что данная курортная локация доступна туристам как летом, так и зимой. С удовольствием приглашаем Вас в сказочный новогодний тур!

Краткий маршрут: г. Минеральные Воды – бронзовый всадник Уастырджи, Чертов мост – Водопады Байради и Гавизедон – гора Кубус – старинные аулы Дигории – Фиагдонское ущелье, крепость Дзивгис, некрополь Даргавс, Аланский мужской монастырь, Уастырджи, Афсати – пик Туриста – женский и мужской Реком, водопад Шагацикондон – ущелье Сказка и ледник – термальные источники Бирагзанг – г. Минеральные Воды.

Программа:

День 1. Бронзовый всадник Уастырджи и Чертов мост «Ахсинти Хед»:

11:00 – 11:30 Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города). Переезд в Дигорское ущелье (около 5-6 часов).

Первая достопримечательность, которую туристы увидят на Новый год в Северной Осетии – знаменитый Чёртов мост. Ахсинти Хед находится в Дигорском ущелье. Природное образование представляет собой очень узкую теснину, сквозь которую протекает бурлящая река. Обзорный мост находится прямо над пропастью, поэтому отсюда видно природную прелесть и уникальность знаменитого места. Учитывая бешеное течение, река не замерзает даже в сильные морозы.

Едем дальше и следующую остановку сделаем возле бронзового всадника Уастырджи, который замер на краю огромного каменного утеса. Этот герой является прообразом знаменитого Георгия Победоносца, копьем убивающего змея-искусителя.

Активная часть: 2,5 км.

Вечером – размещение в уютной гостинице «Порог неба».

Новогодняя ночь. В гостинице организовывается праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки: в программе новогодний банкет, игры, конкурсы, танцы. По желанию, можно принять участие в этой программе и весело встретить Новый Год!

День 2 Водопады Байради и Гавизедон

Отдых в горах Северной Осетии зимой, в частности на Новый год, включает также посещение знаменитых водопадов. Один из таких – прекрасный поток Байради, находящийся в нацпарке Алания. Местные жители называют его Шумным, потому что летом гулкий рокот доносится издали. Зимой же водопад замерзает, в результате чего туристы имеют возможность полюбоваться удивительными ледяными фигурами.

В любое время года возле потока можно сделать потрясающие, неповторимые фотографии: сбоку виднеется скальный выступ, откуда туристы увлеченно снимают достопримечательность. Водопад очень высокий - человек по сравнению с ним кажется игрушечным.

Еще один поток, который мы посетим в этот день, называется Гавизедон. Чтобы к нему отправиться, нужно пройти по глубокому ущелью, где протекает одноименная река. Если перевести название на русский язык, то оно примерно означает следующее: «река, в которой живёт ангел-хранитель ущелья».

Весной-летом водопад Гавизедон потрясает пришедших видом бурлящих потоков. А вот зимой – это настоящая ледяная сказка, состоящая из монолитных изваяний, созданных самой природой. Сюда стоит прийти на Новый год и любоваться результатом вдохновения матушки-зимы!

Активная часть: 14,3 км, перепад высот 1730-1900-1700-2000-1720 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 3. Гора Кубус

Новый год в горах Осетии станет незабываемым впечатлением для любого, даже самого искушенного туриста. В этот день посетим священную для дигорцев гору Кубус. Локация до сих пор таит в себе тайны: существует поверье, что все желания, загаданные на склонах горы, обязательно сбываются.

Гора Кубус выше 2300 метров, поэтому сама по себе выступает великолепной обзорной площадкой. Скала, хоть и небольшая, но является одной из самых известных в Дигорском ущелье. Бывалые туристы знают, что первая из смотровых площадок отмечена высокой сосной желаний. С других смотровых открывается вид на Суганский хребет, замерзший водопад Буравидон и турбазу «Порог неба».

Путь на гору лежит через небольшой перевал Комы-Арт и поляну Тана. Зимой здесь всегда лежит снег. Но впереди группы всегда идет наш инструктор, который уверенно проложит тропинку даже не свежему снегу!

Активная часть: 14,2 км, перепад высот 1740-2340 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 4. Старинные аулы Дигории

Чем ещё способна удивить путешественников Осетия? Конечно, созерцанием старинного архитектурного комплекса, принадлежащего временам таинственного Средневековья.

Мы рассмотрим старинные башни, служившие частью оборонительных комплексов, а также обзорными площадками. Все это удивительно хорошо сохранилось в ауле Галиат.

Когда-то селение было очень богатым: здесь проживали ремесленники, купцы и даже знать. Через аул пролегал фрагмент знаменитого Шелкового пути, поэтому можно представить, насколько бойкой была торговля. В зимнюю пору и на Новый год территория аула будет припорошена белоснежным покрывалом, придающим скромному пейзажу некую нарядность.

Активная часть: 8,3 км, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 5. Фиагдонское ущелье, крепость Дзивгис, некрополь Даргавс, Аланский мужской монастырь

С утра выселяемся из гостиницы в Дигории и направляемся в Цейское ущелье.

Сегодняшний день будет очень насыщен – увидим множество замечательных мест.

Вы слышали когда-либо о городе Петра, вырубленном в скале? Находится это рукотворное чудо на территории Иордании. Так вот, в республике также имеются скальные крепости. И одна из них – Дзивгис.

Новый год – самое время приобщиться к чему-то таинственному и необычному. Как удалось людям несколько веков назад построить такое архитектурное чудо – неизвестно. Но то, что попасть в крепость было крайне сложно – это непреложный факт. Уж слишком высоко находятся отдельные сооружения, составляющие сеть сообщающихся между собой башен и комнат.

Далее посетим Аланский мужской монастырь, который находится в очень живописной горной местности. Обитель считается самой высокогорной в Российской Федерации. Что касается архитектурных особенностей, то здание монастыря поражает лаконичностью и величием.

Следующая достопримечательность – старинный некрополь Даргавс. Древний город мёртвых состоит из десятков специально выстроенных домиков.

Затем увидим еще два самых необычных святых Осетии – Уастырджи и Афсати.

В общем, в этот день впечатлений, хоть отбавляй!

Активная часть: 4,8 км, продолжительность маршрута 8-9 часов.

Вечером – поселение в гостинице в Цейском ущелье.

День 6. Пик Туриста

Отдых в Осетии на Новый год – это также посещение пика Туриста. На саму вершину мы не поднимемся, поскольку путь к ней зимой завален снегом. А вот обзорную площадку непременно посетим!

С высоты отлично видны ущелье и ледник Сказка, а также огромная Цейская наледь. Если повезёт с погодой, то можно даже полюбоваться огромным Казбеком, находящимся в другой стране, в Грузии.

Путь к пику Туриста начинается возле малонаселенного аула Верхний Цей. Неподалеку от селения путешественники увидят ещё один деревянный реком.

Активная часть: 12,2 км, перепад высот 1730-2320 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 7. Женский и мужской Реком, водопад Шагацикондон

Тур на Новый год в Северную Осетию обещает множество интересных приключений, в частности, посещение святилища Реком, находящегося в Цейском ущелье. Старинных зданий несколько – для женщин и мужчин, поскольку, согласно осетинским верованиям, оба пола вместе молиться не должны.

К божеству обычно обращаются с просьбами об исцелении, везении и заступничестве от происков злых сил.

Интересно, что к женским рекомам может подойти любой желающий! А вот увидеть мужской реком дозволено только мужчинам.

Водопад Шагацикондон – следующая достопримечательность Северной Осетии. По лесной тропе поднимемся к этому природному чуду Цейского ущелья. Водопад очень красив: его серебристые ленты плавно перепрыгивают с одного уступа на другой. В сильные морозы водопад частично замерзает и радует своих посетителей живописными сосульками.

Активная часть: 7,1 км, перепад высот 1970-1740-1840-1970 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

День 8. Ущелье Сказка и ледник

Громада векового ледника – это то, что обязательно надо посмотреть зимой и особенно в Новый год!

Воспользовавшись канатной дорогой, мы поднимемся повыше. Отсюда немного пройдем пешком, чтобы оказаться ближе к леднику Сказка и как следует его рассмотреть.

Ущелье Сказка может похвастаться не только одноименным ледником! Здесь построен горнолыжный комплекс и курорт для любителей активных развлечений. В этот день у туристов будет свободное время, поэтому с удовольствием сможете покататься на лыжах или санках.

Активная часть: 5,2 км, продолжительность маршрута 4 часа.

День 9. Термальные источники Бирагзанг

Тур подходит к концу. Заключительный день запомнится туристам посещением термальных источников Бирагзанг. Эти лечебные воды, фонтанирующие из богатейших горных недр республики, специалисты открыли в 1990 году. Изначально здесь искали нефть, а нашли золото другого типа – термальные источники.

Зимой, на Новый год, когда вокруг лежат снега и трещит мороз, теплая купель будет как нельзя кстати. Кроме того, такие купания – отличная тренировка сосудов.

Активная часть: 2 км.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

16:00-17:00 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут новогоднего тура может быть изменён.