Новый Год в Осетии. Путешествие в Цей и Дигорию

Отправимся на Новый Год в Северную Осетию

Отправимся на Новый Год в Северную Осетию! На ее просторах можно увидеть снежные вершины гор, бурные реки невероятной красоты и шумные водопады.

Республика известна своими живописными ущельями, в первую очередь, Цейским и Дигорским, красоты которых приведут вас в восторг! В нашу программу включён треккинг по зимним ущельям, подъем по канатной дороге и катание на санках.

Посетим визитные карточки Северной Осетии – скальную крепость Дзивгис, таинственный город Даргавс, летящего на коне Уастырджи, а в завершение программы искупаемся в термальных источниках. И обязательно побалуем себя вкуснейшими блюдами осетинской кухни. Маршрут несложен, поэтому подходит как взрослым, так и детям!
Новый Год в Осетии. Путешествие в Цей и Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Цей и Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Цей и Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Цей и Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Цей и Дигорию
Новый Год в Осетии. Путешествие в Цей и Дигорию

Что вас ожидает 🤩

  • Г. Минеральные Воды
  • Бронзовый всадник Уастырджи
  • Чертов мост
  • Водопады Байради и Гавизедон
  • Гора Кубус
  • Старинные аулы Дигории
  • Фиагдонское ущелье
  • Крепость Дзивгис
  • Некрополь Даргавс
  • Аланский мужской монастырь
  • Уастырджи
  • Афсати
  • Пик Туриста
  • Женский и мужской Реком
  • Водопад Шагацикондон
  • Ущелье Сказка и ледник
  • Термальные источники Бирагзанг
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Описание

Природа этой горной республики уникальна, а культурное наследие состоит из сказок и легенд, одна краше другой, и мы обязательно с ними познакомимся. Есть в Северной Осетии и рукотворные чудеса, созданные на основе древних сказаний. Приятно, что данная курортная локация доступна туристам как летом, так и зимой. С удовольствием приглашаем Вас в сказочный новогодний тур!
Краткий маршрут: г. Минеральные Воды – бронзовый всадник Уастырджи, Чертов мост – Водопады Байради и Гавизедон – гора Кубус – старинные аулы Дигории – Фиагдонское ущелье, крепость Дзивгис, некрополь Даргавс, Аланский мужской монастырь, Уастырджи, Афсати – пик Туриста – женский и мужской Реком, водопад Шагацикондон – ущелье Сказка и ледник – термальные источники Бирагзанг – г. Минеральные Воды.

Программа:

День 1. Бронзовый всадник Уастырджи и Чертов мост «Ахсинти Хед»:

  • 11:00 – 11:30 Сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города). Переезд в Дигорское ущелье (около 5-6 часов).
  • Первая достопримечательность, которую туристы увидят на Новый год в Северной Осетии – знаменитый Чёртов мост. Ахсинти Хед находится в Дигорском ущелье. Природное образование представляет собой очень узкую теснину, сквозь которую протекает бурлящая река. Обзорный мост находится прямо над пропастью, поэтому отсюда видно природную прелесть и уникальность знаменитого места. Учитывая бешеное течение, река не замерзает даже в сильные морозы.
  • Едем дальше и следующую остановку сделаем возле бронзового всадника Уастырджи, который замер на краю огромного каменного утеса. Этот герой является прообразом знаменитого Георгия Победоносца, копьем убивающего змея-искусителя.
  • Активная часть: 2,5 км.
  • Вечером – размещение в уютной гостинице «Порог неба».
Новогодняя ночь. В гостинице организовывается праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки: в программе новогодний банкет, игры, конкурсы, танцы. По желанию, можно принять участие в этой программе и весело встретить Новый Год!

День 2 Водопады Байради и Гавизедон

Отдых в горах Северной Осетии зимой, в частности на Новый год, включает также посещение знаменитых водопадов. Один из таких – прекрасный поток Байради, находящийся в нацпарке Алания. Местные жители называют его Шумным, потому что летом гулкий рокот доносится издали. Зимой же водопад замерзает, в результате чего туристы имеют возможность полюбоваться удивительными ледяными фигурами.
В любое время года возле потока можно сделать потрясающие, неповторимые фотографии: сбоку виднеется скальный выступ, откуда туристы увлеченно снимают достопримечательность. Водопад очень высокий - человек по сравнению с ним кажется игрушечным.
Еще один поток, который мы посетим в этот день, называется Гавизедон. Чтобы к нему отправиться, нужно пройти по глубокому ущелью, где протекает одноименная река. Если перевести название на русский язык, то оно примерно означает следующее: «река, в которой живёт ангел-хранитель ущелья».
Весной-летом водопад Гавизедон потрясает пришедших видом бурлящих потоков. А вот зимой – это настоящая ледяная сказка, состоящая из монолитных изваяний, созданных самой природой. Сюда стоит прийти на Новый год и любоваться результатом вдохновения матушки-зимы!
Активная часть: 14,3 км, перепад высот 1730-1900-1700-2000-1720 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 3. Гора Кубус

Новый год в горах Осетии станет незабываемым впечатлением для любого, даже самого искушенного туриста. В этот день посетим священную для дигорцев гору Кубус. Локация до сих пор таит в себе тайны: существует поверье, что все желания, загаданные на склонах горы, обязательно сбываются.
Гора Кубус выше 2300 метров, поэтому сама по себе выступает великолепной обзорной площадкой. Скала, хоть и небольшая, но является одной из самых известных в Дигорском ущелье. Бывалые туристы знают, что первая из смотровых площадок отмечена высокой сосной желаний. С других смотровых открывается вид на Суганский хребет, замерзший водопад Буравидон и турбазу «Порог неба».
Путь на гору лежит через небольшой перевал Комы-Арт и поляну Тана. Зимой здесь всегда лежит снег. Но впереди группы всегда идет наш инструктор, который уверенно проложит тропинку даже не свежему снегу!
Активная часть: 14,2 км, перепад высот 1740-2340 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 4. Старинные аулы Дигории

Чем ещё способна удивить путешественников Осетия? Конечно, созерцанием старинного архитектурного комплекса, принадлежащего временам таинственного Средневековья.
Мы рассмотрим старинные башни, служившие частью оборонительных комплексов, а также обзорными площадками. Все это удивительно хорошо сохранилось в ауле Галиат.
Когда-то селение было очень богатым: здесь проживали ремесленники, купцы и даже знать. Через аул пролегал фрагмент знаменитого Шелкового пути, поэтому можно представить, насколько бойкой была торговля. В зимнюю пору и на Новый год территория аула будет припорошена белоснежным покрывалом, придающим скромному пейзажу некую нарядность.
Активная часть: 8,3 км, продолжительность маршрута 6-7 часов.
День 5. Фиагдонское ущелье, крепость Дзивгис, некрополь Даргавс, Аланский мужской монастырь
С утра выселяемся из гостиницы в Дигории и направляемся в Цейское ущелье.
Сегодняшний день будет очень насыщен – увидим множество замечательных мест.
Вы слышали когда-либо о городе Петра, вырубленном в скале? Находится это рукотворное чудо на территории Иордании. Так вот, в республике также имеются скальные крепости. И одна из них – Дзивгис.
Новый год – самое время приобщиться к чему-то таинственному и необычному. Как удалось людям несколько веков назад построить такое архитектурное чудо – неизвестно. Но то, что попасть в крепость было крайне сложно – это непреложный факт. Уж слишком высоко находятся отдельные сооружения, составляющие сеть сообщающихся между собой башен и комнат.
Далее посетим Аланский мужской монастырь, который находится в очень живописной горной местности. Обитель считается самой высокогорной в Российской Федерации. Что касается архитектурных особенностей, то здание монастыря поражает лаконичностью и величием.
Следующая достопримечательность – старинный некрополь Даргавс. Древний город мёртвых состоит из десятков специально выстроенных домиков.
Затем увидим еще два самых необычных святых Осетии – Уастырджи и Афсати.
В общем, в этот день впечатлений, хоть отбавляй!
Активная часть: 4,8 км, продолжительность маршрута 8-9 часов.
Вечером – поселение в гостинице в Цейском ущелье.

День 6. Пик Туриста

Отдых в Осетии на Новый год – это также посещение пика Туриста. На саму вершину мы не поднимемся, поскольку путь к ней зимой завален снегом. А вот обзорную площадку непременно посетим!
С высоты отлично видны ущелье и ледник Сказка, а также огромная Цейская наледь. Если повезёт с погодой, то можно даже полюбоваться огромным Казбеком, находящимся в другой стране, в Грузии.
Путь к пику Туриста начинается возле малонаселенного аула Верхний Цей. Неподалеку от селения путешественники увидят ещё один деревянный реком.
Активная часть: 12,2 км, перепад высот 1730-2320 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
День 7. Женский и мужской Реком, водопад Шагацикондон
Тур на Новый год в Северную Осетию обещает множество интересных приключений, в частности, посещение святилища Реком, находящегося в Цейском ущелье. Старинных зданий несколько – для женщин и мужчин, поскольку, согласно осетинским верованиям, оба пола вместе молиться не должны.
К божеству обычно обращаются с просьбами об исцелении, везении и заступничестве от происков злых сил.
Интересно, что к женским рекомам может подойти любой желающий! А вот увидеть мужской реком дозволено только мужчинам.
Водопад Шагацикондон – следующая достопримечательность Северной Осетии. По лесной тропе поднимемся к этому природному чуду Цейского ущелья. Водопад очень красив: его серебристые ленты плавно перепрыгивают с одного уступа на другой. В сильные морозы водопад частично замерзает и радует своих посетителей живописными сосульками.
Активная часть: 7,1 км, перепад высот 1970-1740-1840-1970 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

День 8. Ущелье Сказка и ледник

Громада векового ледника – это то, что обязательно надо посмотреть зимой и особенно в Новый год!
Воспользовавшись канатной дорогой, мы поднимемся повыше. Отсюда немного пройдем пешком, чтобы оказаться ближе к леднику Сказка и как следует его рассмотреть.
Ущелье Сказка может похвастаться не только одноименным ледником! Здесь построен горнолыжный комплекс и курорт для любителей активных развлечений. В этот день у туристов будет свободное время, поэтому с удовольствием сможете покататься на лыжах или санках.
Активная часть: 5,2 км, продолжительность маршрута 4 часа.

День 9. Термальные источники Бирагзанг

Тур подходит к концу. Заключительный день запомнится туристам посещением термальных источников Бирагзанг. Эти лечебные воды, фонтанирующие из богатейших горных недр республики, специалисты открыли в 1990 году. Изначально здесь искали нефть, а нашли золото другого типа – термальные источники.
Зимой, на Новый год, когда вокруг лежат снега и трещит мороз, теплая купель будет как нельзя кстати. Кроме того, такие купания – отличная тренировка сосудов.
Активная часть: 2 км.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
16:00-17:00 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут новогоднего тура может быть изменён.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Переезды по маршруту на горном транспорте
  • Проживание в гостиничном комплексе «Порог неба» (в Дигорском ущелье)
  • Проживание в гостинице «Виктория» или альплагере «Цей» (в Цейском ущелье)
  • Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-9) и ужины (день 1-8) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-9) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Входные билеты в Национальный парк Алания
  • Входные билеты на водопад Шагацикондон, в Даргавс
  • Входные билеты на термальные источники
  • Подъем по канатной дороге в ущелье Сказка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды)
  • Обед во время трансфера в 1-й день
  • При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 20000 руб. за весь период отдыха
  • Новогодний ужин. В гостинице будет проводиться новогодний праздник с участием Деда Мороза, Снегурочки. В программе игры, конкурсы, танцы. Стоимость участия в программе + новогодний банкет около 3500-4000 руб.
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды (Ж/Д вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Район путешествия:
  • Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Дигорское и Цейское ущелье.
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:00 –11:30 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 16:00 – 17:00 МСК.
  • Часовой пояс: московское время.
  • Денежная единица: российский рубль.
  • Общая информация по маршруту:
  • Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг по ущельям налегке.
  • Проживание: гостиница.
  • Питание: трехразовое.
  • Маршрут проходит на высоте: 1740-2350 м.
  • Протяженность маршрута: 70,6 км.
  • Ограничение по возрасту: от 8 до 60 лет.
  • Мобильная связь по маршруту: МТС и Мегафон. Связи Билайн и Теле 2 нет. Мобильная связь будет ежедневно до 09:00 и после 18:00. Интернет только Е. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.
  • Инфраструктура. В Дигорском ущелье и Цее есть один небольшой магазин (не всегда работает). Аптек, банкоматов нет.
  • Описание сложности маршрута:
  • Уровень сложности маршрута: умеренный (25% маршрута), средний (75% маршрута). Сравнительная таблица уровней сложности маршрутов Клуба.
  • Маршрут является треккинговым и предусматривает передвижение пешком по горной (пересеченной) местности. Данный вид активного отдыха предполагает ежедневный набор и сброс высоты (подъемы и спуски).
  • Маршрут проходит по снежным тропам, грунтовым дорогам. По маршрутам четыре дня будет перепад высот в день от 300 до 500 м. Пять дней маршрута перепад высот составит 100-200 м.
  • Подъем вверх на 300-500 м – это, примерно, как подъем на 100-160 этажей.
  • Список снаряжения:
  • Зимняя куртка с капюшоном (обязательно!). Температура воздуха днем: -5… -12С
  • Флиска
  • Шапка, перчатки
  • Ходовые брюки
  • Футболка
  • Нижнее белье
  • Колготки, носки
  • Фонарики (гамаши, гетры, бахиллы)
  • Теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу
  • Трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь обязательно. При необходимости, клуб предоставляет трекинговые палки в прокат
  • Подпопник
  • Купальник, полотенце
  • Шлепки
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка
  • Фотоаппарат/видеокамера
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва)
  • Расческа
  • Очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО. В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза.
  • Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть
  • Нитка, иголка
  • Рюкзачок для прогулок (25-30 литров)
  • Туалетная бумага
  • Фонарик
  • Термос ОБЯЗАТЕЛЬНО (объем 0,75 – 1 л на человека). В термосе каждый турист берет чай на прогулку
  • Кружка, ложка
  • Сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Индивидуальная аптечка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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