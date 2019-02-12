Тур проводится на Северном Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии
Тур проводится на Северном Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии. Каждую зиму сюда приходит самая настоящая, русская зима, выпадает много снега, который новогодней шалью украшает пихты и ели в ущельях.
На новогодние праздники в Приэльбрусье мы увидим замерзшие водопады, искупаемся в термальных источниках и попробуем настоящий кавказский нарзан.
На новогодние праздники в Приэльбрусье мы увидим замерзшие водопады, искупаемся в термальных источниках и попробуем настоящий кавказский нарзан.
Что вас ожидает 🤩
- Приэльбрусье
- Термальные источники «Гедуко»
- Ущелье Адыл-Су
- Ледник Кашкаташ
- Экотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорога на гору Чегет
- Ледник и водопад Терскол
- Ледяной водопад Азау
- Канатная дорога на гору Эльбрус
- Поляна нарзанов
- Г. Минеральные Воды
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Тур проводится на Северном Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии.
Каждую зиму сюда приходит самая настоящая, русская зима, выпадает много снега, который новогодней шалью украшает пихты и ели в ущельях. На новогодние праздники в Приэльбрусье мы увидим замерзшие водопады, искупаемся в термальных источниках и попробуем настоящий кавказский нарзан.
А еще по снежным тропинкам пройдем в ущелья, над которыми возвышаются горы Главного Кавказского хребта, покатаемся по канатной дороге на Эльбрусе и Чегете, попробуем настоящий горный чай и отведаем вкуснейшие пирожки с брусникой, которые пекут только на Чегете.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание: п. Терскол, гостиница «Седьмой регион» или гостиница такого же класса. Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенце выдают. Фен можно попросить у администратора. Чайника нет, холодильник есть на общей кухне. Имеется сушильная комната для вещей. В гостинице есть прачечная, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату)
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-6) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!)
- Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Групповая аптечка
- Входные билеты в Нацпарк Приэльбрусье, на термальные источники
- Билеты на канатную дорогу Эльбрус
- Билеты на канатную дорогу Чегет
- Услуги инструктора-проводника
- Что не входит
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды)
- Питание: обед во время трансфера в 1-й день, ужины. Стоимость питания в кафе: 300-400 руб.
- При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 19000 руб. за весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
- Место начала и завершения?
- г. Минеральные Воды, Ж/Д вокзал, аэропорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Важная информация
- Район путешествия: Российская Федерация, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье.
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК.
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 17:00 МСК.
- Где можно переночевать в городе Минеральных Водах: гостиница «Теплый стан», «АртХолл Отель» или арендованная квартира на сайте «Авито».
- Часовой пояс: московское время.
- Денежная единица: российский рубль.
- Общая информация по маршруту.
- Тип отдыха: проживание в гостинице, экскурсии по достопримечательностям и пешеходный треккинг по ущельям.
- Проживание: гостиница.
- Питание: трехразовое.
- Протяженность маршрута: 49,6 км. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу.
- Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет.
- Уровень сложности маршрута: умеренный (60% маршрута), средний (40% маршрута). Сравнительная таблица уровней сложности маршрутов Клуба.
- Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.
- Инфраструктура. В 5 минутах ходьбы от гостиницы есть небольшие магазины, кафе и аптека
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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