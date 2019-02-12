Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур

Тур проводится на Северном Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии

Тур проводится на Северном Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии. Каждую зиму сюда приходит самая настоящая, русская зима, выпадает много снега, который новогодней шалью украшает пихты и ели в ущельях.

На новогодние праздники в Приэльбрусье мы увидим замерзшие водопады, искупаемся в термальных источниках и попробуем настоящий кавказский нарзан.
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур

Что вас ожидает 🤩

  • Приэльбрусье
  • Термальные источники «Гедуко»
  • Ущелье Адыл-Су
  • Ледник Кашкаташ
  • Экотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорога на гору Чегет
  • Ледник и водопад Терскол
  • Ледяной водопад Азау
  • Канатная дорога на гору Эльбрус
  • Поляна нарзанов
  • Г. Минеральные Воды
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Тур проводится на Северном Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии.
Каждую зиму сюда приходит самая настоящая, русская зима, выпадает много снега, который новогодней шалью украшает пихты и ели в ущельях. На новогодние праздники в Приэльбрусье мы увидим замерзшие водопады, искупаемся в термальных источниках и попробуем настоящий кавказский нарзан.
А еще по снежным тропинкам пройдем в ущелья, над которыми возвышаются горы Главного Кавказского хребта, покатаемся по канатной дороге на Эльбрусе и Чегете, попробуем настоящий горный чай и отведаем вкуснейшие пирожки с брусникой, которые пекут только на Чегете.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание: п. Терскол, гостиница «Седьмой регион» или гостиница такого же класса. Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенце выдают. Фен можно попросить у администратора. Чайника нет, холодильник есть на общей кухне. Имеется сушильная комната для вещей. В гостинице есть прачечная, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату)
  • Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-6) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!)
  • Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты в Нацпарк Приэльбрусье, на термальные источники
  • Билеты на канатную дорогу Эльбрус
  • Билеты на канатную дорогу Чегет
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды)
  • Питание: обед во время трансфера в 1-й день, ужины. Стоимость питания в кафе: 300-400 руб.
  • При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 19000 руб. за весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды, Ж/Д вокзал, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Район путешествия: Российская Федерация, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье.
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 17:00 МСК.
  • Где можно переночевать в городе Минеральных Водах: гостиница «Теплый стан», «АртХолл Отель» или арендованная квартира на сайте «Авито».
  • Часовой пояс: московское время.
  • Денежная единица: российский рубль.
  • Общая информация по маршруту.
  • Тип отдыха: проживание в гостинице, экскурсии по достопримечательностям и пешеходный треккинг по ущельям.
  • Проживание: гостиница.
  • Питание: трехразовое.
  • Протяженность маршрута: 49,6 км. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу.
  • Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет.
  • Уровень сложности маршрута: умеренный (60% маршрута), средний (40% маршрута). Сравнительная таблица уровней сложности маршрутов Клуба.
  • Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.
  • Инфраструктура. В 5 минутах ходьбы от гостиницы есть небольшие магазины, кафе и аптека
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми🍀Природа и пейзажиГоры🏡ВыездныеЭльбрус🗽Популярные места🧳Многодневные туры6-дневные туры🎄Новогодние 2023

Похожие туры в Минеральных Водах

Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Активный тур проводится на Северном Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
16 окт
23 окт
30 окт
6 ноя
35 300 за 1 человека
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
6 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Каждую зиму сюда приходит самая настоящая
3 янв
47 400 за 1 человека
Треккинг в Безенги без рюкзаков
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Тур в Безенги проходит на Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
5 июня
19 июня
26 июня
10 июля
42 000 за 1 человека
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
8 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
Самый активный пеший треккинг тур на Северном Кавказе
г. Минеральные Воды
Завтра
43 700 за 1 человека
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
7 дней
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Место нашего отдыха - снежное Приэльбрусье
29 янв
5 фев
35 000 за 1 человека
Активная зимняя программа на Кавказе
8 дней
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Активная зимняя программа на Кавказе
Это уникальная активная зимняя программа для молодежи
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
8 янв
49 900 за 1 человека
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
5 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
Экскурсионный тур «Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур» на 5 дней
г. Минеральные Воды
17 сен
1 окт
33 000 за 1 человека
Архыз. Горнолыжный тур
7 дней
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Архыз. Горнолыжный тур
Горнолыжный тур проходит на Западном Кавказе, в поселке Архыз
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
12 фев
19 фев
3700035 000 за 1 человека
Детское Приэльбрусье
10 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 23 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Детское Приэльбрусье
Семейный выезд в Приэльбрусье для активных детей и родителей. Мы проведем 10 насыщенных дней у подножья горы Эльбрус
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
15 июля
29 июля
49 700 за 1 человека
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
8 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Домбай и его окрестности. Треккинговый тур
Тропа здоровья - так можно назвать это активно-оздоровительный трекинговый тур
г. Минеральные воды
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
42 200 за 1 человека
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
6 дней
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Программа тура Active «Чарующий Кавказ» c Горной Ингушетией позволяет всем нашим гостям
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
19 окт
26 окт
5 апр
12 апр
от 23 950 за 1 человека
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
8 дней
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Уникальный конный тур для любителей лошадей и чудес природы Кавказа
Минеральные Воды
28 мая
4 июня
11 июня
18 июня
57 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минеральных Водах
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ