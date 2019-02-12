Об экскурсии

Тур проводится на Северном Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии.

Каждую зиму сюда приходит самая настоящая, русская зима, выпадает много снега, который новогодней шалью украшает пихты и ели в ущельях. На новогодние праздники в Приэльбрусье мы увидим замерзшие водопады, искупаемся в термальных источниках и попробуем настоящий кавказский нарзан.

А еще по снежным тропинкам пройдем в ущелья, над которыми возвышаются горы Главного Кавказского хребта, покатаемся по канатной дороге на Эльбрусе и Чегете, попробуем настоящий горный чай и отведаем вкуснейшие пирожки с брусникой, которые пекут только на Чегете.