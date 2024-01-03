Природа этой горной республики уникальна, а культурное наследие состоит из сказок и легенд, одна краше другой, и мы обязательно с ними познакомимся. Есть в Северной Осетии и рукотворные чудеса, созданные на основе древних сказаний. Приятно, что данная курортная локация доступна туристам как летом, так и зимой. С удовольствием приглашаем Вас в сказочный новогодний тур!

Краткий маршрут:г. Минеральные Воды - всадник Уастырджи, Афсати, Цейское ущелье - женский и мужской Реком, ледник Сказка - пик Туриста - Фиагдонское ущелье, крепость Дзивгис, некрополь Даргавс, Аланский мужской монастырь - термальные источники Бирагзанг - г. Минеральные Воды.

Программа:

День 1. Цейское ущелье. Огромный Уастырджи на коне и покровитель животных Афсати:

12:00-12:30 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.

Схема проезда в г. Минеральные Воды. Переезд в Цейское ущелье (около 5-6 часов).

Сегодня нас ждет переезд в Цейское ущелье, по пути увидим два самых необычных святых Осетии: Уастырджи и Афсати.

Уастырджи – это бог-покровитель путников. Очень часто наши водители останавливаются у монумента и просят удачной дороги для себя.

В Алагирском ущелье находится самый красивый и эффектный памятник этому богу! Могучий богатырь на огромном коне словно вылетает из скалы. Вес этой скульптуры – 28 тонн (!!!). Выглядит очень впечатляюще!

Афсати – это еще один огромный, белоснежный бог, который восседает на троне в окружении гор. У его ног скрутился калачиком маленький олень и это неспроста! Ведь по осетинской мифологии, Афсати является покровителем животных.

Мы с Вами подойдем к этому огромному богу, самые смелые смогут залезть к нему на коленки и приобнять:))) и все вместе сделаем здесь отличное групповое фото!

Активная часть новогоднего тура: 3 км. пешком.

День 2. Женский и мужской Реком. Ущелье Сказка и ледник.

Тур на Новый год в Северную Осетию обещает множество интересных приключений, в частности, посещение святилища Реком, находящегося в Цейском ущелье. Старинных зданий несколько - для женщин и мужчин, поскольку, согласно осетинским верованиям, оба пола вместе молиться не должны.

К божеству обычно обращаются с просьбами об исцелении, везении и заступничестве от происков злых сил.

Интересно, что к женским рекомам может подойти любой желающий! А вот увидеть мужской реком дозволено только мужчинам.

Ущелье Сказка может похвастаться одноименным ледником, у подножия которого построен горнолыжный комплекс для любителей активных развлечений. Воспользовавшись канатной дорогой, мы поднимемся повыше! Отсюда немного пройдем пешком, чтобы оказаться ближе к леднику Сказка и как следует его рассмотреть. Громада векового ледника - это то, что обязательно надо посмотреть зимой и особенно в Новый год!

Активная часть новогоднего тура: 7,8 км, продолжительность маршрута 5-6 часов.

День 3. Пик Туриста

Отдых в Осетии на Новый год - это также посещение пика Туриста. На саму вершину мы не поднимемся, поскольку путь к ней зимой завален снегом. А вот обзорную площадку непременно посетим!

С высоты отлично видны ущелье и ледник Сказка, а также огромная Цейская наледь. Если повезёт с погодой, то можно даже полюбоваться огромным Казбеком, находящимся в другой стране, в Грузии.

Путь к пику Туриста начинается возле малонаселенного аула Верхний Цей. Неподалеку от селения путешественники увидят ещё один деревянный реком.

Активная часть новогоднего тура: 14,9 км, перепад высот 1780-2200 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

День 4. Фиагдонское ущелье, крепость Дзивгис, некрополь Даргавс, Аланский мужской монастырь.

Сегодняшний день будет очень насыщен - увидим множество замечательных мест, коими богата Северная Осетия.

Вы слышали когда-либо о городе Петра, вырубленном в скале? Находится это рукотворное чудо на территории Иордании. Так вот, в республике Северная Осетия также имеются скальные крепости. И одна из них - Дзивгис.

Новый год - самое время приобщиться к чему-то таинственному и необычному. Как удалось людям несколько веков назад построить такое архитектурное чудо - неизвестно. Но то, что попасть в крепость было крайне сложно - это непреложный факт. Уж слишком высоко находятся отдельные сооружения, составляющие сеть сообщающихся между собой башен и комнат.

Далее посетим Аланский мужской монастырь, который находится в очень живописной горной местности. Обитель считается самой высокогорной в Российской Федерации. Что касается архитектурных особенностей, то здание монастыря поражает лаконичностью и величием.

Следующая достопримечательность, входящая в программу тура на Новый год в Северную Осетию - старинный некрополь Даргавс. Древний город мёртвых состоит из десятков специально выстроенных домиков.

А по пути к нему посетим интересный арт-объект Буква и покатаемся на эффектной качели в горах!

В общем, в этот день впечатлений, хоть отбавляй!

Активная часть новогоднего тура: 4,8 км, продолжительность маршрута 8-9 часов.

День 5. Термальные источники Бирагзанг.

Тур на Новый год в Северной Осетии подходит к концу. Заключительный день запомнится туристам посещением термальных источников Бирагзанг. Эти лечебные воды, фонтанирующие из богатейших горных недр республики, специалисты открыли в 1990 году. Изначально здесь искали нефть, а нашли золото другого типа - термальные источники!

Зимой, в новогодние праздники, когда вокруг лежат снега и трещит мороз, теплая купель будет как нельзя кстати. Кроме того, такие купания - отличная тренировка сосудов.

Активная часть новогоднего тура: 2 км. пешком.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

16:00-17:00 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут новогоднего тура может быть изменён.

Зимний тур на Новый год в Северную Осетию пользуется огромной популярностью, поскольку эта удивительная страна гостеприимна в любой период. Приезжайте и насладитесь её красотами!