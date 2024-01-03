Отправимся на Новый Год в Северную Осетию! В нашу программу включён треккинг по зимним ущельям, подъем по канатной дороге и катание на санках.
Посетим визитные карточки Северной Осетии – скальную крепость Дзивгис, таинственный город Даргавс, летящего на коне Уастырджи, а в завершение программы искупаемся в термальных источниках. И обязательно побалуем себя вкуснейшими блюдами осетинской кухни. Маршрут несложен, поэтому подходит как взрослым, так и детям!
Посетим визитные карточки Северной Осетии – скальную крепость Дзивгис, таинственный город Даргавс, летящего на коне Уастырджи, а в завершение программы искупаемся в термальных источниках. И обязательно побалуем себя вкуснейшими блюдами осетинской кухни. Маршрут несложен, поэтому подходит как взрослым, так и детям!
Ближайшие даты:
3
янв
янв
Что вас ожидает:
- Г. Минеральные Воды
- Бронзовый всадник Уастырджи
- Цейское ущелье
- Фиагдонское ущелье
- Крепость Дзивгис
- Некрополь Даргавс
- Аланский мужской монастырь
- Афсати
- Пик Туриста
- Женский и мужской Реком
- Водопад Шагацикондон
- Ущелье Сказка и ледник
- Термальные источники Бирагзанг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Природа этой горной республики уникальна, а культурное наследие состоит из сказок и легенд, одна краше другой, и мы обязательно с ними познакомимся. Есть в Северной Осетии и рукотворные чудеса, созданные на основе древних сказаний. Приятно, что данная курортная локация доступна туристам как летом, так и зимой. С удовольствием приглашаем Вас в сказочный новогодний тур!
Краткий маршрут:г. Минеральные Воды - всадник Уастырджи, Афсати, Цейское ущелье - женский и мужской Реком, ледник Сказка - пик Туриста - Фиагдонское ущелье, крепость Дзивгис, некрополь Даргавс, Аланский мужской монастырь - термальные источники Бирагзанг - г. Минеральные Воды.
Программа:
День 1. Цейское ущелье. Огромный Уастырджи на коне и покровитель животных Афсати:
- 12:00-12:30 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.
- Схема проезда в г. Минеральные Воды. Переезд в Цейское ущелье (около 5-6 часов).
- Сегодня нас ждет переезд в Цейское ущелье, по пути увидим два самых необычных святых Осетии: Уастырджи и Афсати.
- Уастырджи – это бог-покровитель путников. Очень часто наши водители останавливаются у монумента и просят удачной дороги для себя.
В Алагирском ущелье находится самый красивый и эффектный памятник этому богу! Могучий богатырь на огромном коне словно вылетает из скалы. Вес этой скульптуры – 28 тонн (!!!). Выглядит очень впечатляюще!
Афсати – это еще один огромный, белоснежный бог, который восседает на троне в окружении гор. У его ног скрутился калачиком маленький олень и это неспроста! Ведь по осетинской мифологии, Афсати является покровителем животных.
Мы с Вами подойдем к этому огромному богу, самые смелые смогут залезть к нему на коленки и приобнять:))) и все вместе сделаем здесь отличное групповое фото!
Активная часть новогоднего тура: 3 км. пешком.
День 2. Женский и мужской Реком. Ущелье Сказка и ледник.
Тур на Новый год в Северную Осетию обещает множество интересных приключений, в частности, посещение святилища Реком, находящегося в Цейском ущелье. Старинных зданий несколько - для женщин и мужчин, поскольку, согласно осетинским верованиям, оба пола вместе молиться не должны.
К божеству обычно обращаются с просьбами об исцелении, везении и заступничестве от происков злых сил.
Интересно, что к женским рекомам может подойти любой желающий! А вот увидеть мужской реком дозволено только мужчинам.
Ущелье Сказка может похвастаться одноименным ледником, у подножия которого построен горнолыжный комплекс для любителей активных развлечений. Воспользовавшись канатной дорогой, мы поднимемся повыше! Отсюда немного пройдем пешком, чтобы оказаться ближе к леднику Сказка и как следует его рассмотреть. Громада векового ледника - это то, что обязательно надо посмотреть зимой и особенно в Новый год!
Активная часть новогоднего тура: 7,8 км, продолжительность маршрута 5-6 часов.
День 3. Пик Туриста
Отдых в Осетии на Новый год - это также посещение пика Туриста. На саму вершину мы не поднимемся, поскольку путь к ней зимой завален снегом. А вот обзорную площадку непременно посетим!
С высоты отлично видны ущелье и ледник Сказка, а также огромная Цейская наледь. Если повезёт с погодой, то можно даже полюбоваться огромным Казбеком, находящимся в другой стране, в Грузии.
Путь к пику Туриста начинается возле малонаселенного аула Верхний Цей. Неподалеку от селения путешественники увидят ещё один деревянный реком.
Активная часть новогоднего тура: 14,9 км, перепад высот 1780-2200 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
День 4. Фиагдонское ущелье, крепость Дзивгис, некрополь Даргавс, Аланский мужской монастырь.
Сегодняшний день будет очень насыщен - увидим множество замечательных мест, коими богата Северная Осетия.
Вы слышали когда-либо о городе Петра, вырубленном в скале? Находится это рукотворное чудо на территории Иордании. Так вот, в республике Северная Осетия также имеются скальные крепости. И одна из них - Дзивгис.
Новый год - самое время приобщиться к чему-то таинственному и необычному. Как удалось людям несколько веков назад построить такое архитектурное чудо - неизвестно. Но то, что попасть в крепость было крайне сложно - это непреложный факт. Уж слишком высоко находятся отдельные сооружения, составляющие сеть сообщающихся между собой башен и комнат.
Далее посетим Аланский мужской монастырь, который находится в очень живописной горной местности. Обитель считается самой высокогорной в Российской Федерации. Что касается архитектурных особенностей, то здание монастыря поражает лаконичностью и величием.
Следующая достопримечательность, входящая в программу тура на Новый год в Северную Осетию - старинный некрополь Даргавс. Древний город мёртвых состоит из десятков специально выстроенных домиков.
А по пути к нему посетим интересный арт-объект Буква и покатаемся на эффектной качели в горах!
В общем, в этот день впечатлений, хоть отбавляй!
Активная часть новогоднего тура: 4,8 км, продолжительность маршрута 8-9 часов.
День 5. Термальные источники Бирагзанг.
Тур на Новый год в Северной Осетии подходит к концу. Заключительный день запомнится туристам посещением термальных источников Бирагзанг. Эти лечебные воды, фонтанирующие из богатейших горных недр республики, специалисты открыли в 1990 году. Изначально здесь искали нефть, а нашли золото другого типа - термальные источники!
Зимой, в новогодние праздники, когда вокруг лежат снега и трещит мороз, теплая купель будет как нельзя кстати. Кроме того, такие купания - отличная тренировка сосудов.
Активная часть новогоднего тура: 2 км. пешком.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
16:00-17:00 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут новогоднего тура может быть изменён.
Зимний тур на Новый год в Северную Осетию пользуется огромной популярностью, поскольку эта удивительная страна гостеприимна в любой период. Приезжайте и насладитесь её красотами!
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в гостинице «Вертикаль», «Виктория» или гостинице аналогичного класса.
- Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-5) и ужины (день 1-4) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-4) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
- Входные в Даргавс.
- Входные билеты на термальные источники.
- Подъем по канатной дороге в ущелье Сказка.
- Услуги инструктора-проводника
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура
- Что не входит
- Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
- Обед во время трансфера в 1-й и 5-й день.
- При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы.
- Страховка (не обязательно)
- Место начала и завершения?
- г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт)
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Важная информация
- Район путешествия:
- Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания.
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 12:00-12:30 МСК.
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 16:00-17:00 МСК.
- Часовой пояс: московское время.
- Денежная единица: российский рубль.
- Общая информация по маршруту:
- Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг по ущельям налегке.
- Проживание: гостиница.
- Питание: трехразовое.
- Маршрут проходит на высоте: 1780-2200 м.
- Протяженность маршрута: 32,5 км.
- Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет.
- Мобильная связь по маршруту: МТС и Мегафон. Сигнал связи Билайн очень слабый. Мобильная связь будет ежедневно до 09:00 и после 18:00. Интернет только Е. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.
- Инфраструктура. Есть один небольшой магазин (не всегда работает). Аптек, банкоматов нет.
- Описание сложности маршрута:
- Уровень сложности маршрута: умеренный (60% маршрута), средний (40% маршрута). Сравнительная таблица уровней сложности маршрутов Клуба.
- Маршрут является треккинговым и предусматривает передвижение пешком по горной (пересеченной) местности. Данный вид активного отдыха предполагает ежедневный набор и сброс высоты (подъемы и спуски).
- Маршрут проходит по снежным тропам, грунтовым дорогам. По маршрутам два дня будет перепад высот в день от 300 до 500 м.
- Подъем вверх на 300-500 м – это, примерно, как подъем на 100-160 этажей.
- Список снаряжения:
- Зимняя куртка с капюшоном (обязательно!). Температура воздуха днем: -5… -12С.
- Флиска
- Шапка, перчатки
- Ходовые брюки
- Футболка
- Нижнее белье
- Колготки, носки
- Теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу.
- Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно.
- При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.
- Подпопник
- Купальник, полотенце
- Шлепки
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка
- Фотоаппарат/видеокамера
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва)
- Расческа
- Очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза.
- Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть.
- Нитка, иголка
- Рюкзак для прогулок (20-25 литров)
- Туалетная бумага (пригодится днем на маршруте)
- Термос ОБЯЗАТЕЛЬНО (объем 0,75 – 1 л на человека). В термосе каждый турист берет чай на прогулку.
- Ложка, кружка (если Ваш термос идет в комплекте без чашки)
- Сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать.
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- Индивидуальная аптечка
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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