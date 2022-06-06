Приключения в горном поселке Теберда, расположенном в одном из уникальных горно-климатических курортов Северного Кавказа!

Новогодние праздники это всегда ожидание чудес. А вы не ждите чуда, приезжайте на Кавказ, и мы подарим вам чудо, о котором вы мечтали!

Программа тура по дням

1 день Встреча, трансфер в Теберду, дегустация

Встретившись в аэропорту, мы отправляемся в Теберду — замечательный город, уютно расположившийся в надёжных и крепких ладонях кавказских гор. Здесь нас ожидает комфортабельная гостиница и вкуснейший ужин с дегустацией национальных карачаевских блюд. В такой теплой обстановке пройдет ваш первый вечер и знакомство с новыми друзьями.

2 день Поездка на снегоходах, мастер-класс и встреча Нового года

Подъем. Завтрак. Обычно, перед Новым годом, женская половина человечества занята приготовлением разных вкусностей, но мы предлагаем вам провести этот день по-другому! Сегодня вы все вместе отправитесь в красивейшее ущелье реки Джамагат на снегоходах. Попробуете натуральный нарзан. Наши мастера проведут для вас мастер-класс по приготовлению шашлыка и хычинов. Пока вы учились готовить национальные блюда, стрелка часов приблизилась к 12! Скорее собираемся за столом и под бой курантов и брызги шампанского загадываем свои Новогодние желания!

3 день Конная прогулка, экскурсия и дегустация в частной винодельне

Подъем. Завтрак. Хорошо начать новый день нового года в необычной обстановке! Сегодня мы предлагаем вам начать свой день с конной прогулки, а продолжим наши приключения в частной винодельне с дегустацией местных вин, изготовленных не только из традиционного винограда, но и из местных лесных ягод.

4 день Экскурсия на снегоступах в Алибекское ущелье, мастер-класс, баня

Подъем. Завтрак. Оказывается, зимой по снегу можно ходить не только в валенках или на лыжах, но ещё и с помощью снегоступов! Вы когда-нибудь делали это? А пробовали ходить по горам в такой «обуви»? Вот сегодня мы именно этим и займёмся! После нашей невероятной прогулки, мы поднимемся на канатке на гору. И у кого будет желание смогут полетать на параплане и увидите несравненные пейзажи Домбайских ущелий. Вдоволь нагулявшись по зимнему заснеженному лесу, отправляемся на кухню, чтобы научится готовить ещё одно национальное блюдо, которое называется — шорпа! Поверьте, это очень вкусно! Ну, а после такого насыщенного дня, никому не помешает немножечко релакса, расслабиться в бане!

5 день Трансфер в аэропорт, отъезд