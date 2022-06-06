Новогоднее приключение в Теберде: снегоходы, снегоступы и конная прогулка

Приключения в горном поселке Теберда, расположенном в одном из уникальных горно-климатических курортов Северного Кавказа

4.7
3 отзыва
Приключения в горном поселке Теберда, расположенном в одном из уникальных горно-климатических курортов Северного Кавказа!
Новогоднее приключение в Теберде: снегоходы, снегоступы и конная прогулка
Новогоднее приключение в Теберде: снегоходы, снегоступы и конная прогулка
Новогоднее приключение в Теберде: снегоходы, снегоступы и конная прогулка
Новогоднее приключение в Теберде: снегоходы, снегоступы и конная прогулка
Новогоднее приключение в Теберде: снегоходы, снегоступы и конная прогулка
Новогоднее приключение в Теберде: снегоходы, снегоступы и конная прогулка
Новогоднее приключение в Теберде: снегоходы, снегоступы и конная прогулка
Новогоднее приключение в Теберде: снегоходы, снегоступы и конная прогулка
Новогоднее приключение в Теберде: снегоходы, снегоступы и конная прогулка
Новогоднее приключение в Теберде: снегоходы, снегоступы и конная прогулка
Новогоднее приключение в Теберде: снегоходы, снегоступы и конная прогулка
Ближайшие даты:
30
дек

Описание

Новогодние праздники это всегда ожидание чудес. А вы не ждите чуда, приезжайте на Кавказ, и мы подарим вам чудо, о котором вы мечтали!

Преимущества этого путешествия:

  • Новогодняя сказка – встретим праздник в самом «сердце гор» – горном курорте Теберда;
  • активный отдых – поездка на снегоходах, конная прогулка и прогулка на снегоступах – отличный способ попробовать новое;
  • головокружительные виды – панорамы гор Главного Кавказского хребта не оставят никого равнодушными;
  • гастрономические изыски – мы попробуем национальную карачаевскую кухню и натуральный нарзан, а также побываем на дегустации местных вин;
  • мастер-классы – научимся готовить шашлыки, хычины и шорпу;
  • возьмем кусочек Кавказа с собой – после этого тура у нас останутся на память потрясающие снимки отдыха, а так же заряд бодрости, здоровья и молодости на долгое время.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, трансфер в Теберду, дегустация

Встретившись в аэропорту, мы отправляемся в Теберду — замечательный город, уютно расположившийся в надёжных и крепких ладонях кавказских гор.

Здесь нас ожидает комфортабельная гостиница и вкуснейший ужин с дегустацией национальных карачаевских блюд.

В такой теплой обстановке пройдет ваш первый вечер и знакомство с новыми друзьями.

Встреча, трансфер в Теберду, дегустацияВстреча, трансфер в Теберду, дегустацияВстреча, трансфер в Теберду, дегустацияВстреча, трансфер в Теберду, дегустация
2 день
Поездка на снегоходах, мастер-класс и встреча Нового года

Подъем.

Завтрак.

Обычно, перед Новым годом, женская половина человечества занята приготовлением разных вкусностей, но мы предлагаем вам провести этот день по-другому!

Сегодня вы все вместе отправитесь в красивейшее ущелье реки Джамагат на снегоходах.

Попробуете натуральный нарзан.

Наши мастера проведут для вас мастер-класс по приготовлению шашлыка и хычинов.

Пока вы учились готовить национальные блюда, стрелка часов приблизилась к 12!

Скорее собираемся за столом и под бой курантов и брызги шампанского загадываем свои Новогодние желания!

Поездка на снегоходах, мастер-класс и встреча Нового годаПоездка на снегоходах, мастер-класс и встреча Нового годаПоездка на снегоходах, мастер-класс и встреча Нового годаПоездка на снегоходах, мастер-класс и встреча Нового года
3 день
Конная прогулка, экскурсия и дегустация в частной винодельне

Подъем.

Завтрак.

Хорошо начать новый день нового года в необычной обстановке!

Сегодня мы предлагаем вам начать свой день с конной прогулки, а продолжим наши приключения в частной винодельне с дегустацией местных вин, изготовленных не только из традиционного винограда, но и из местных лесных ягод.

Конная прогулка, экскурсия и дегустация в частной винодельнеКонная прогулка, экскурсия и дегустация в частной винодельнеКонная прогулка, экскурсия и дегустация в частной винодельнеКонная прогулка, экскурсия и дегустация в частной винодельне
4 день
Экскурсия на снегоступах в Алибекское ущелье, мастер-класс, баня

Подъем.

Завтрак.

Оказывается, зимой по снегу можно ходить не только в валенках или на лыжах, но ещё и с помощью снегоступов!

Вы когда-нибудь делали это?

А пробовали ходить по горам в такой «обуви»? 

Вот сегодня мы именно этим и займёмся!

После нашей невероятной прогулки, мы поднимемся на канатке на гору.

И у кого будет желание смогут полетать на параплане и увидите несравненные пейзажи Домбайских ущелий.

Вдоволь нагулявшись по зимнему заснеженному лесу, отправляемся на кухню, чтобы научится готовить ещё одно национальное блюдо, которое называется — шорпа!

Поверьте, это очень вкусно!

Ну, а после такого насыщенного дня, никому не помешает немножечко релакса, расслабиться в бане!

Экскурсия на снегоступах в Алибекское ущелье, мастер-класс, баняЭкскурсия на снегоступах в Алибекское ущелье, мастер-класс, баняЭкскурсия на снегоступах в Алибекское ущелье, мастер-класс, баняЭкскурсия на снегоступах в Алибекское ущелье, мастер-класс, баня
5 день
Трансфер в аэропорт, отъезд

Подъем.

Завтрак.

Ваши Новогодние приключения закончились, но мы верим, что вы ещё вернётесь к нам, за новой порцией и не обязательно ждать для этого зиму!

Мы готовы предложить вам новые приключения и ждём вас в гости!

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице. Подробности узнавайте при бронировании тура.

Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб. за весь период тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные Воды аэропорт – Теберда – аэропорт
  • Проживание в 2-х / 3-х местных номерах
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты и экосборы в объекты культуры по программе
  • Питание: 1 день – ужин со 2 по 4 дни – трехразовое питание 5 день – завтрак.
  • 1 день – ужин
  • Со 2 по 4 дни – трехразовое питание
  • 5 день – завтрак
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Праздничный банкет – 5 000 руб. /чел.
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение – 7 000 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и теплую одежду по сезону;
  • удобную спортивную обувь по сезону;
  • наряды для фотосессий;
  • предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал с 15:00 до 16:00 (время прибытия самолета — не позднее 14:00).

Место и время завершения тура: трансфер в г. Минеральные Воды ориентировочное время прибытия – 15:00.

Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?

Да, допустим вес до 120 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
6 июня 2022
Турфирма предоставила интересный, обширный тур по Кавказу, программа отличная, продуманная, гостиницы и организация питания отличная!
Спасибо!
Г
27 мая 2022
Организация тура была превосходная.
О
24 мая 2022
Спасибо большое за хорошую полноценную организацию отдыха!))

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