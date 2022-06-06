Новогодние праздники это всегда ожидание чудес. А вы не ждите чуда, приезжайте на Кавказ, и мы подарим вам чудо, о котором вы мечтали!
Преимущества этого путешествия:
Встретившись в аэропорту, мы отправляемся в Теберду — замечательный город, уютно расположившийся в надёжных и крепких ладонях кавказских гор.
Здесь нас ожидает комфортабельная гостиница и вкуснейший ужин с дегустацией национальных карачаевских блюд.
В такой теплой обстановке пройдет ваш первый вечер и знакомство с новыми друзьями.
Подъем.
Завтрак.
Обычно, перед Новым годом, женская половина человечества занята приготовлением разных вкусностей, но мы предлагаем вам провести этот день по-другому!
Сегодня вы все вместе отправитесь в красивейшее ущелье реки Джамагат на снегоходах.
Попробуете натуральный нарзан.
Наши мастера проведут для вас мастер-класс по приготовлению шашлыка и хычинов.
Пока вы учились готовить национальные блюда, стрелка часов приблизилась к 12!
Скорее собираемся за столом и под бой курантов и брызги шампанского загадываем свои Новогодние желания!
Подъем.
Завтрак.
Хорошо начать новый день нового года в необычной обстановке!
Сегодня мы предлагаем вам начать свой день с конной прогулки, а продолжим наши приключения в частной винодельне с дегустацией местных вин, изготовленных не только из традиционного винограда, но и из местных лесных ягод.
Подъем.
Завтрак.
Оказывается, зимой по снегу можно ходить не только в валенках или на лыжах, но ещё и с помощью снегоступов!
Вы когда-нибудь делали это?
А пробовали ходить по горам в такой «обуви»?
Вот сегодня мы именно этим и займёмся!
После нашей невероятной прогулки, мы поднимемся на канатке на гору.
И у кого будет желание смогут полетать на параплане и увидите несравненные пейзажи Домбайских ущелий.
Вдоволь нагулявшись по зимнему заснеженному лесу, отправляемся на кухню, чтобы научится готовить ещё одно национальное блюдо, которое называется — шорпа!
Поверьте, это очень вкусно!
Ну, а после такого насыщенного дня, никому не помешает немножечко релакса, расслабиться в бане!
Подъем.
Завтрак.
Ваши Новогодние приключения закончились, но мы верим, что вы ещё вернётесь к нам, за новой порцией и не обязательно ждать для этого зиму!
Мы готовы предложить вам новые приключения и ждём вас в гости!
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице. Подробности узнавайте при бронировании тура.
Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб. за весь период тура.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал с 15:00 до 16:00 (время прибытия самолета — не позднее 14:00).
Место и время завершения тура: трансфер в г. Минеральные Воды ориентировочное время прибытия – 15:00.
Да, допустим вес до 120 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).