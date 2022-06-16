Заезд и пешая экскурсия по Кисловодску

2 день

Авто-пешая экскурсия на Медовые водопады и вечер в казачьем подворье

Завтрак в отеле.

Отдохнувшие после дороги вы посетите музей-дачу Ф.Шаляпина (доплата за входные билеты).

После визита в музей вы познакомитесь с архитектурным наследием города.

Затем вы отправитесь за город в Аликоновское ущелье на Медовые водопады.

И именно там можно полюбоваться на горы и посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.

И хотя они расположены всего в 30 минутах езды от города, это уже будет территория Карачаево-Черкессии.

Тем не менее, основная цель — отдых на Медовых водопадах, где со смотровой площадки открываются чудесные виды на окружающие горы и 4 водопада различной высоты.

После прогулки на Медовых водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню (дегустация включена), посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату).

Зиплайн – скоростной спуск по стальному канату, самый протяжённой в России – 1050 метров!

На зиплайне скорость развивается до 80 км/ч.

На обратном пути вы посетите Чайный домик, отведаете травяной чаи и варенье домашнего производства, коих здесь на выбор огромное множество.

Например, на прилавках стоят баночки с вареньем из сосновых шишек, мяты, фейхоа, облепихи и другие экзотические сласти, можно купить травяные сборы, настойки и мед.

Дегустация поможет вам определиться с выбором.

А если после вкусного чаепития вы не прочь совершить небольшую конную прогулку, то неподалеку есть прокат этих замечательных животных (доплата).

Любой наездник останется довольным, когда прокатится на настоящем карачаевском скакуне.

Выезд в станицу Боргустанская для посещения казачьего подворья.

В старинной казачьей усадьбе у русской печи туристов встретит хозяйка, которая расскажет о старинном казачьем житье, покажет бытовые принадлежности, предложит разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить коромысла и пронести воду не разлив ее.

Все гости полноценно окунутся в атмосферу казачьего быта.

Казачье гостеприимство не обходится без застолья, поэтому после экскурсии по дому и территории гостей ожидает шикарное угощение – национальная казачья кухня!

За столом можно отведать домашних вареников, пирожки, сало, соленья, узвар.

Но главное «блюдо» вечера - возможность послушать старинные казачьи песни, а также принять участие в свадебном обряде.

Возвращение в Кисловодск, ужин самостоятельно.