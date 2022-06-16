Заезд и пешая экскурсия по Кисловодску

Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие

Экскурсионный тур «Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие» на 7 дней

5
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летнее путешествие
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Описание

За несколько дней программы вы побываете в самых прекрасных уголках Кавказских Минеральных Вод, познакомитесь с богатой историей региона, его традициями, культурой, национальной кухней. Интересные городские экскурсии и выезды на природу, где можно гулять, наслаждаться снежными полями, горными озерами, водопадами и видами на гору Эльбрус, сделают ваше путешествие особенным. Изюминка программы – посещение Казачьего подворья, где гости полноценно окунутся в атмосферу казачьего быта, что, несомненно, добавит яркий акцент в программу.

Преимущества этого тура:

  • незабываемые впечатления – побываете в самых прекрасных уголках Кавказских Минеральных Вод;
  • новые открытия – познакомитесь с богатой историей региона, его традициями, культурой, национальной кухней;
  • интересная программа тура – городские экскурсии и выезды на природу, где можно гулять, наслаждаться снежными полями, горными озерами, водопадами и видами на гору Эльбрус, сделают ваше путешествие особенным.

Программа тура по дням

1 день

Заезд и пешая экскурсия по Кисловодску

Утреннее прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды.

Групповой трансфер в 12:00.

Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда.

Прибытие в гостиницу, выбранную вами заранее.

Размещение в номерах.

Отдых.

Сбор группы на обед в кафе, знакомство.

Спустя несколько часов — встреча с гидом, знакомство с Кисловодским курортным парком.

Парк, который можно смело назвать гордостью России.

Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников.

Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Солженицын, Федор Шаляпин, Анна Павлова.

Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров.

Наша прогулка будет неспешной, чтобы вы сполна насладились красотой здешних мест.

Курортный парк прекрасен во все времена года.

Во время обширной экскурсии вы увидите Каскадную лестницу, пройдетесь по Курортному бульвару, познакомитесь с историей города-курорта.

Кисловодский парк обладает множеством природный свойств: чистейший воздух, повышенная естественная ионизация и насыщенность воздуха фитонцидами растений — все это, безусловно, благотворно отразится на здоровье участников программы.

Прогулку можно завершить на Курортном бульваре, излюбленном месте отдыха отдыхающих курорта.

Туристам предложат три вида кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее, а у Главных Нарзанных ванн экскурсия подойдет к своему завершению.

Возвращение в гостиницу, отдых.

Для желающих есть возможность посетить оздоровительный комплекс или спа-центр при гостинице.

Заезд и пешая экскурсия по КисловодскуЗаезд и пешая экскурсия по КисловодскуЗаезд и пешая экскурсия по КисловодскуЗаезд и пешая экскурсия по Кисловодску
2 день

Авто-пешая экскурсия на Медовые водопады и вечер в казачьем подворье

Завтрак в отеле.

Отдохнувшие после дороги вы посетите музей-дачу Ф.Шаляпина (доплата за входные билеты).

После визита в музей вы познакомитесь с архитектурным наследием города.

Затем вы отправитесь за город в Аликоновское ущелье на Медовые водопады.

И именно там можно полюбоваться на горы и посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.

И хотя они расположены всего в 30 минутах езды от города, это уже будет территория Карачаево-Черкессии.

Тем не менее, основная цель — отдых на Медовых водопадах, где со смотровой площадки открываются чудесные виды на окружающие горы и 4 водопада различной высоты.

После прогулки на Медовых водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню (дегустация включена), посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату).

Зиплайн – скоростной спуск по стальному канату, самый протяжённой в России – 1050 метров!

На зиплайне скорость развивается до 80 км/ч.

На обратном пути вы посетите Чайный домик, отведаете травяной чаи и варенье домашнего производства, коих здесь на выбор огромное множество.

Например, на прилавках стоят баночки с вареньем из сосновых шишек, мяты, фейхоа, облепихи и другие экзотические сласти, можно купить травяные сборы, настойки и мед.

Дегустация поможет вам определиться с выбором.

А если после вкусного чаепития вы не прочь совершить небольшую конную прогулку, то неподалеку есть прокат этих замечательных животных (доплата).

Любой наездник останется довольным, когда прокатится на настоящем карачаевском скакуне.

Выезд в станицу Боргустанская для посещения казачьего подворья. 

В старинной казачьей усадьбе у русской печи туристов встретит хозяйка, которая расскажет о старинном казачьем житье, покажет бытовые принадлежности, предложит разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить коромысла и пронести воду не разлив ее. 

Все гости полноценно окунутся в атмосферу казачьего быта. 

Казачье гостеприимство не обходится без застолья, поэтому после экскурсии по дому и территории гостей ожидает шикарное угощение – национальная казачья кухня! 

За столом можно отведать домашних вареников, пирожки, сало, соленья, узвар. 

Но главное «блюдо» вечера - возможность послушать старинные казачьи песни, а также принять участие в свадебном обряде. 

Возвращение в Кисловодск, ужин самостоятельно.

Авто-пешая экскурсия на Медовые водопады и вечер в казачьем подворьеАвто-пешая экскурсия на Медовые водопады и вечер в казачьем подворье
3 день

Авто-пешая экскурсия в города-курорты Ессентуки и Железноводск

Завтрак в отеле.

Сегодня продолжится знакомство с городами Кавказских Минеральных Вод.

Программа будет посвящена минеральным источникам региона.

По дороге к Ессентукам, вы посетите Храмовый комплекс.

В городе-курорте Ессентуки вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческомстиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).

Также вы посетите механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.

Обед в ресторане.

Программу продолжит посещение города Железноводск.

Вы совершите небольшую прогулку и познакомитесь с архитектурой XIX столетия.

Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как бывшая дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний, украшают курортный парк.

Во время экскурсии вы попробуете минеральную воду из Лермонтовского источника (Смирновско-Славяновские воды).

Возвращение в Кисловодск.

Авто-пешая экскурсия в города-курорты Ессентуки и ЖелезноводскАвто-пешая экскурсия в города-курорты Ессентуки и ЖелезноводскАвто-пешая экскурсия в города-курорты Ессентуки и ЖелезноводскАвто-пешая экскурсия в города-курорты Ессентуки и ЖелезноводскАвто-пешая экскурсия в города-курорты Ессентуки и ЖелезноводскАвто-пешая экскурсия в города-курорты Ессентуки и ЖелезноводскАвто-пешая экскурсия в города-курорты Ессентуки и Железноводск
4 день

Авто-пешая экскурсия на север Приэльбрусья (Джилы-су)

Завтрак сухпаек.

Сегодня вы отправитесь знакомиться с легендарным Эльбрусом и урочищем Джилы-Су.

Вас ожидает активный отдых на севере Приэльбрусья, где в отличие от южной стороны горы, практически нет цивилизации. 

Туда вы отправитесь на внедорожниках, но это не значит, что путь будет лежать по бездорожью – дорога довольно хорошая, к тому же мы предлагаем вам удобный транспорт, чтобы поездка была для вас максимально комфортной. 

На машинах вы подниметесь на высоту около 2400 метров над уровнем моря на территорию национального парка «Приэльбрусье». 

Здесь, у подножия седого двуглавого великана, сурового и торжественно-прекрасного Эльбруса, берет начало самая красивая и живописная река Приэльбрусья – Малка – левый приток реки Терек. 

Знакомиться с достопримечательностями вы будете пешком, сможете попробовать разные виды нарзана, увидеть семидесятиметровые водопады, узнать тайну горы Тузлук. 

Именно здесь вы узнаете о покорении Эльбруса, которое случилось почти 200 лет назад, когда генерал Г.А. Эммануэль организовал первую экспедицию альпинистов на Эльбрус (1829 год). 

Даже если вы физически не готовы к прогулкам, все-таки стоит поехать и провести день среди горных вершин. 

Обед-пикник на природе. 

В этот день вы сполна насладитесь красотой высочайшей горы Европы, снежными полями, горными озерами, водопадами, минеральными источниками (купание по вашему желанию), необычным природным ландшафтом Приэльбрусья. 

Возвращение в отель. Ужин самостоятельно.

Авто-пешая экскурсия на север Приэльбрусья (Джилы-су)Авто-пешая экскурсия на север Приэльбрусья (Джилы-су)
5 день

Авто-пешая экскурсия в город-курорт Пятигорск

Завтрак в отеле.

Завершит знакомство с городами Кавказских Минеральных вод посещение самого старого города в регионе – Пятигорска.

Вы прогуляетесь по великолепному парку "Цветник", насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал.

Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л.Н.Толстой, С.Есенин, А.С.Пушкин.

Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.

Во время экскурсии Вы знаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.

Обед в кафе.

Посещение музея-усадьбы М.Ю.Лермонтова.

Во время экскурсии вы поднимитесь по канатной дороге на гору Машук.

Высота откроет великолепный вид на город, горы и, если повезет, увидите Эльбрус.

После обеда для желающих будет организован выезд на Суворовские горячие источники. 

Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки (с собой необходимо иметь купальник, купальные принадлежности, тапочки). 

После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом. 

Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ. Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания. 

Доплата за транспорт в зависимости от типа транспорт + входной билет от 450 руб/час с оплатой на месте.

Праздничный ужин в кафе во время которого вы будете делиться впечатлениями от программы.

Возвращение в отель.

Авто-пешая экскурсия в город-курорт ПятигорскАвто-пешая экскурсия в город-курорт ПятигорскАвто-пешая экскурсия в город-курорт ПятигорскАвто-пешая экскурсия в город-курорт ПятигорскАвто-пешая экскурсия в город-курорт ПятигорскАвто-пешая экскурсия в город-курорт Пятигорск
6 день

Свободный день

Свободный день, отдых.

Сегодня вы можете провести время на свое усмотрение.

Возможности курортного региона и мест размещения весьма широки.

Так, например, можно посетить массажный кабинет, отправиться в спа-центр или оздоровительный комплекс в Главных Нарзанных ваннах, которые открылись после реконструкции.

Если вы хотите ближе познакомиться с горами Северного Кавказа, предлагаем вам организовать экскурсии в Домбай, в Северную Осетию или на Чегемские водопады.

А можно посвятить день прогулке по парку, посетить визит-центр Кисловодского национального парка, насладиться видами на горы и город.

Либо совершить прогулку по Верхнему Курортному парку.

В общем, выбор за вами!

Ужин самостоятельно.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Отъезд

Завтрак.

Групповой трансфер (примерно в 16.00/15.30) в аэропорт(ж/д вокзал) Минеральные Воды к рейсам/поездам, отправляющимся после 19 часов местного времени.

Если вы уезжаете с ж/д вокзала Кисловодска – проводы от отеля по времени отправления.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:

Гранд Отель 4* (Курортный бульвар),

завтрак шведский стол включен.

Колизей 4* (в 5 мин от ж/д вокзала (входит пользование бассейном с 7:00 до 18:00)

(Завтрак не включен), доплата от 400 руб./чел.

ПаркОтель3* (центр Курортной зоны),

завтрак в столовой включен на 200 руб./чел.

Амира Парк3* (район Мечети, центр)

завтрак включен в столовой отеля на 200 руб./чел.

номер стандарт 1-2 этаж (твин/дабл) (20-28м2) 57 800

номер стандарт 3 этаж (твин/дабл) (20-28м2) 61 600

стандарт улучшенный (29 м2) 

54 700

Стандарт комфорт (23-25м2)

50 300

стандарт улучшенный (18м2) 47 000

стандарт (15м2)

44 800

стандарт комфорт (25-27 м2)

52 800

Стандарт (18м2)

46 500

эконом (12м2) 

43 000

стандарт (16-17м2)

49 200

эконом мансарда (14м2)

44 800

номер одноместный эконом (10м2) 

на человека 48 000

Доплата за одноместное размещение

номер стандарт 1-2 эт 24 200

номер стандарт 3 эт 26 700

Стандарт улучшенный 

22 500

Стандарт комфорт

16 000

номер улучшенный

13 000

стандарт комфорт 

20 700

Стандарт

12 600

стандарт 11 600
стандарт 17 300

эконом мансарда

11 600

эконом 10 000
Стоимость на доп. месте 

Номер стандарт

только дети с 10

до 12 лет 41 200

номер стандарт (25-27м2) (дети с 12 лет и взрослые)

39 600

Стандарт комфорт (взрослые и дети с 12 лет)

39 000

номер улучшенный (взрослые и дети с 12 лет)

39 000

номер стандарт (25-27м2) (дети с 10 до 12 лет)

38 600

Стандарт комфорт (дети с 10 до 12 лет) 36 000

номер улучшенный (дети с 10 до 12 лет)

36 900

Дополнительные сутки в гостиницах (при размещении в 2-х местном номере), стоимость за номер:

  • "Грандотель" 4*– от 7000/8000 руб/сутки, в зависимости от этажа, завтрак шведский стол включен;
  • Спа-отель «Колизей»4* – стандарт – от 3700 руб, сутки, стандарт комфорт –от 4500 руб/сутки, завтрак не включен, доплата 400 руб/чел;
  • "Амира парк"3* – стандарт эконом от 3500 руб/сутки, стандарт – от 4000 руб/сутки, улучшенный номер – от 4400 руб/сутки;
  • ПаркОтель 3* стандарт эконом – от3700 руб/сутки, стандарт -от 4300 руб/сутки, стандарт комфорт– от 5000 руб/сутки, завтрак включен;

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды – гостиница – аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Водытрансфер ж/д вокзал Кисловодска – отель – ж/д вокзал Кисловодскатранспортные услуги по программе(микроавтобус с кондиционером
  • Микрофоном)аренда внедорожников2-х местное размещение в гостинице выбранной категориипитание по программе (завтраки в отелях ГрандОтель4*
  • ПаркОтель3*
  • Амира Парк3*)
  • 5 обедов
  • Включая пикник на природе
  • Угощение у казаков
  • Торжественный ужин)экскурсия к казакамбилеты на канатную дорогу Машукбилет в музей М. Ю. Лермонтовауслуги гидаэко-сборывходные билеты гидов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды (или г. Кисловодск) и обратнодополнительные услуги на местах размещенияиндивидуальные трансферывходные билеты в музей Ф. Шаляпина от 250 руб. /чел. спиртные напиткиподнос багажапитание не указанное в программе (завтрак в гостиницах Колизей
  • Ужины
  • 2 обеда)дополнительные экскурсиибилеты в термальный источник – от 450 руб. курортный сбор – 50 руб. /сутки/чел. зиплайн – от 1 800 руб
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.

Убедитесь, что вы взяли:

  • теплую кофту;
  • непродуваемую и непромокаемую куртку;
  • 2 пары обуви:
    • пара легкой спортивной обуви;
    • пара непромокаемой обуви (кроссовки);
  • рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами;
  • легкие брюки;
  • солнцезащитные очки;
  • сланцы;
  • кепка для защиты головы от солнца;
  • нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
  • фотоаппарат.

Для купания в термальном источнике рекомендуем взять:

  • купальные плавки/купальник;
  • полотенце (1-2шт);
  • резиновые тапочки;
  • халат банный;
  • шапочка.

Для экскурсии на Эльбрус в сезон ноябрь-июнь:

  • удобную теплую обувь без каблуков;
  • теплую куртку;
  • непродуваемые штаны;
  • шапку;
  • перчатки;
  • очки от солнца.

Вам также необходимо взять с собой:

  • договор, подтверждающий приобретение тура;
  • полис ОМС;
  • индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Как организована встреча и проводы?

Встреча

Встреча в день заезда в аэропорту Минеральные воды на стоянке напротив зала прилета. Групповой трансфер в 12 часов (мы заранее сообщим номер и марку автобуса, телефон водителя). Возможна встреча на ж/д вокзале Минеральные Воды с прибытием поездов до 11:30, контакты по встрече передаются перед заездом. Индивидуальный трансфер аэропорт /жд Мин воды –отель за доплату – 2000 рублей за машину.

Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда (встреча под башней с часами на территории ж/д вокзала в течение 20 минут со времени прибытия поезда). Индивидуальный трансфер ж/д Кисловодска – отель за доплату – 500 рублей за машину.

Проводы

В день выезда групповой трансфер в аэропорт (жд вокзал) Минеральные воды к рейсам/поездам отправляющимся после 19 часов местного времени, трансфер в 16:00 от отеля. Если вы уезжаете с ж/д вокзала Кисловодска проводы по времени отправления поезда без доплаты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли противопоказания для посещения термальных источников?

Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.

Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Предусмотрены ли скидки?

Скидки на основные места для детей от 10 до 14 лет - 5%

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
16 июня 2022
Спасибо за тур!
Н
16 июня 2022
Все было прекрасно!!!!
М
15 июня 2022
Все было качественно организовано, не было никаких задержек и проволочек! Спасибо!

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Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
Завтра
28 июня
29 июня
30 июня
17 500 за всё до 4 чел.
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
8 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Вадим
Вадим
Нет отзывов
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Минеральных Вод
Джип-тур по завораживающим местам региона с историческими заметками и старинными легендами
28 июня
4 июля
10 июля
11 июля
15 000 за всё до 6 чел.
Поход Голубое ожерелье Архыза на 7 дней
9 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Поход Голубое ожерелье Архыза на 7 дней
Вас ждут Софийские водопады высотой 70 метров, 15 разноцветных озёр, Семицветное озеро! Великолепные Софийские озёра
19 000 за 1 человека
Мегагорный лагерь в Архызе. 10 дней треккинга
10 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Мегагорный лагерь в Архызе. 10 дней треккинга
Вас ждет незабываемый 10-ти дневный тур в Архыз! Вас ждут Софийские водопады - одна из самых посещаемых
19 июля
24 300 за 1 человека
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 8 дней
8 дней
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 8 дней
Место нашего отдыха - снежное Приэльбрусье! Это настоящий центр горнолыжного туризма на Северном Кавказе
31 800 за 1 человека
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