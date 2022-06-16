Заезд и пешая экскурсия по Кисловодску

За несколько дней программы вы побываете в самых прекрасных уголках Кавказских Минеральных Вод, познакомитесь с богатой историей региона, его традициями, культурой, национальной кухней. Интересные городские экскурсии и выезды на природу, где можно гулять, наслаждаться снежными полями, горными озерами, водопадами и видами на гору Эльбрус, сделают ваше путешествие особенным. Изюминка программы – посещение Казачьего подворья, где гости полноценно окунутся в атмосферу казачьего быта, что, несомненно, добавит яркий акцент в программу.
Преимущества этого тура:
Утреннее прибытие в аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды.
Групповой трансфер в 12:00.
Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда.
Прибытие в гостиницу, выбранную вами заранее.
Размещение в номерах.
Отдых.
Сбор группы на обед в кафе, знакомство.
Спустя несколько часов — встреча с гидом, знакомство с Кисловодским курортным парком.
Парк, который можно смело назвать гордостью России.
Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников.
Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов, Александр Солженицын, Федор Шаляпин, Анна Павлова.
Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров.
Наша прогулка будет неспешной, чтобы вы сполна насладились красотой здешних мест.
Курортный парк прекрасен во все времена года.
Во время обширной экскурсии вы увидите Каскадную лестницу, пройдетесь по Курортному бульвару, познакомитесь с историей города-курорта.
Кисловодский парк обладает множеством природный свойств: чистейший воздух, повышенная естественная ионизация и насыщенность воздуха фитонцидами растений — все это, безусловно, благотворно отразится на здоровье участников программы.
Прогулку можно завершить на Курортном бульваре, излюбленном месте отдыха отдыхающих курорта.
Туристам предложат три вида кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее, а у Главных Нарзанных ванн экскурсия подойдет к своему завершению.
Возвращение в гостиницу, отдых.
Для желающих есть возможность посетить оздоровительный комплекс или спа-центр при гостинице.
Завтрак в отеле.
Отдохнувшие после дороги вы посетите музей-дачу Ф.Шаляпина (доплата за входные билеты).
После визита в музей вы познакомитесь с архитектурным наследием города.
Затем вы отправитесь за город в Аликоновское ущелье на Медовые водопады.
И именно там можно полюбоваться на горы и посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.
И хотя они расположены всего в 30 минутах езды от города, это уже будет территория Карачаево-Черкессии.
Тем не менее, основная цель — отдых на Медовых водопадах, где со смотровой площадки открываются чудесные виды на окружающие горы и 4 водопада различной высоты.
После прогулки на Медовых водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню (дегустация включена), посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату).
Зиплайн – скоростной спуск по стальному канату, самый протяжённой в России – 1050 метров!
На зиплайне скорость развивается до 80 км/ч.
На обратном пути вы посетите Чайный домик, отведаете травяной чаи и варенье домашнего производства, коих здесь на выбор огромное множество.
Например, на прилавках стоят баночки с вареньем из сосновых шишек, мяты, фейхоа, облепихи и другие экзотические сласти, можно купить травяные сборы, настойки и мед.
Дегустация поможет вам определиться с выбором.
А если после вкусного чаепития вы не прочь совершить небольшую конную прогулку, то неподалеку есть прокат этих замечательных животных (доплата).
Любой наездник останется довольным, когда прокатится на настоящем карачаевском скакуне.
Выезд в станицу Боргустанская для посещения казачьего подворья.
В старинной казачьей усадьбе у русской печи туристов встретит хозяйка, которая расскажет о старинном казачьем житье, покажет бытовые принадлежности, предложит разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить коромысла и пронести воду не разлив ее.
Все гости полноценно окунутся в атмосферу казачьего быта.
Казачье гостеприимство не обходится без застолья, поэтому после экскурсии по дому и территории гостей ожидает шикарное угощение – национальная казачья кухня!
За столом можно отведать домашних вареников, пирожки, сало, соленья, узвар.
Но главное «блюдо» вечера - возможность послушать старинные казачьи песни, а также принять участие в свадебном обряде.
Возвращение в Кисловодск, ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Сегодня продолжится знакомство с городами Кавказских Минеральных Вод.
Программа будет посвящена минеральным источникам региона.
По дороге к Ессентукам, вы посетите Храмовый комплекс.
В городе-курорте Ессентуки вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческомстиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).
Также вы посетите механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.
Обед в ресторане.
Программу продолжит посещение города Железноводск.
Вы совершите небольшую прогулку и познакомитесь с архитектурой XIX столетия.
Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как бывшая дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний, украшают курортный парк.
Во время экскурсии вы попробуете минеральную воду из Лермонтовского источника (Смирновско-Славяновские воды).
Возвращение в Кисловодск.
Завтрак сухпаек.
Сегодня вы отправитесь знакомиться с легендарным Эльбрусом и урочищем Джилы-Су.
Вас ожидает активный отдых на севере Приэльбрусья, где в отличие от южной стороны горы, практически нет цивилизации.
Туда вы отправитесь на внедорожниках, но это не значит, что путь будет лежать по бездорожью – дорога довольно хорошая, к тому же мы предлагаем вам удобный транспорт, чтобы поездка была для вас максимально комфортной.
На машинах вы подниметесь на высоту около 2400 метров над уровнем моря на территорию национального парка «Приэльбрусье».
Здесь, у подножия седого двуглавого великана, сурового и торжественно-прекрасного Эльбруса, берет начало самая красивая и живописная река Приэльбрусья – Малка – левый приток реки Терек.
Знакомиться с достопримечательностями вы будете пешком, сможете попробовать разные виды нарзана, увидеть семидесятиметровые водопады, узнать тайну горы Тузлук.
Именно здесь вы узнаете о покорении Эльбруса, которое случилось почти 200 лет назад, когда генерал Г.А. Эммануэль организовал первую экспедицию альпинистов на Эльбрус (1829 год).
Даже если вы физически не готовы к прогулкам, все-таки стоит поехать и провести день среди горных вершин.
Обед-пикник на природе.
В этот день вы сполна насладитесь красотой высочайшей горы Европы, снежными полями, горными озерами, водопадами, минеральными источниками (купание по вашему желанию), необычным природным ландшафтом Приэльбрусья.
Возвращение в отель. Ужин самостоятельно.
Завтрак в отеле.
Завершит знакомство с городами Кавказских Минеральных вод посещение самого старого города в регионе – Пятигорска.
Вы прогуляетесь по великолепному парку "Цветник", насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал.
Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л.Н.Толстой, С.Есенин, А.С.Пушкин.
Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.
Во время экскурсии Вы знаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.
Обед в кафе.
Посещение музея-усадьбы М.Ю.Лермонтова.
Во время экскурсии вы поднимитесь по канатной дороге на гору Машук.
Высота откроет великолепный вид на город, горы и, если повезет, увидите Эльбрус.
После обеда для желающих будет организован выезд на Суворовские горячие источники.
Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки (с собой необходимо иметь купальник, купальные принадлежности, тапочки).
После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ. Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
Доплата за транспорт в зависимости от типа транспорт + входной билет от 450 руб/час с оплатой на месте.
Праздничный ужин в кафе во время которого вы будете делиться впечатлениями от программы.
Возвращение в отель.
Свободный день, отдых.
Сегодня вы можете провести время на свое усмотрение.
Возможности курортного региона и мест размещения весьма широки.
Так, например, можно посетить массажный кабинет, отправиться в спа-центр или оздоровительный комплекс в Главных Нарзанных ваннах, которые открылись после реконструкции.
Если вы хотите ближе познакомиться с горами Северного Кавказа, предлагаем вам организовать экскурсии в Домбай, в Северную Осетию или на Чегемские водопады.
А можно посвятить день прогулке по парку, посетить визит-центр Кисловодского национального парка, насладиться видами на горы и город.
Либо совершить прогулку по Верхнему Курортному парку.
В общем, выбор за вами!
Ужин самостоятельно.
Завтрак.
Групповой трансфер (примерно в 16.00/15.30) в аэропорт(ж/д вокзал) Минеральные Воды к рейсам/поездам, отправляющимся после 19 часов местного времени.
Если вы уезжаете с ж/д вокзала Кисловодска – проводы от отеля по времени отправления.
Тур предусматривает проживание в отеле выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб.:
Гранд Отель 4* (Курортный бульвар),
завтрак шведский стол включен.
Колизей 4* (в 5 мин от ж/д вокзала (входит пользование бассейном с 7:00 до 18:00)
(Завтрак не включен), доплата от 400 руб./чел.
ПаркОтель3* (центр Курортной зоны),
завтрак в столовой включен на 200 руб./чел.
Амира Парк3* (район Мечети, центр)
завтрак включен в столовой отеля на 200 руб./чел.
номер стандарт 1-2 этаж (твин/дабл) (20-28м2) 57 800
номер стандарт 3 этаж (твин/дабл) (20-28м2) 61 600
стандарт улучшенный (29 м2)
54 700
Стандарт комфорт (23-25м2)
50 300
|стандарт улучшенный (18м2) 47 000
стандарт (15м2)
44 800
стандарт комфорт (25-27 м2)
52 800
Стандарт (18м2)
46 500
эконом (12м2)
43 000
стандарт (16-17м2)
49 200
эконом мансарда (14м2)
44 800
номер одноместный эконом (10м2)
на человека 48 000
|Доплата за одноместное размещение
номер стандарт 1-2 эт 24 200
номер стандарт 3 эт 26 700
Стандарт улучшенный
22 500
Стандарт комфорт
16 000
номер улучшенный
13 000
стандарт комфорт
20 700
Стандарт
12 600
|стандарт 11 600
|стандарт 17 300
эконом мансарда
11 600
|эконом 10 000
|Стоимость на доп. месте
Номер стандарт
только дети с 10
до 12 лет 41 200
номер стандарт (25-27м2) (дети с 12 лет и взрослые)
39 600
Стандарт комфорт (взрослые и дети с 12 лет)
39 000
номер улучшенный (взрослые и дети с 12 лет)
39 000
номер стандарт (25-27м2) (дети с 10 до 12 лет)
38 600
|Стандарт комфорт (дети с 10 до 12 лет) 36 000
номер улучшенный (дети с 10 до 12 лет)
36 900
Дополнительные сутки в гостиницах (при размещении в 2-х местном номере), стоимость за номер:
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.
Убедитесь, что вы взяли:
Для купания в термальном источнике рекомендуем взять:
Для экскурсии на Эльбрус в сезон ноябрь-июнь:
Вам также необходимо взять с собой:
Встреча
Встреча в день заезда в аэропорту Минеральные воды на стоянке напротив зала прилета. Групповой трансфер в 12 часов (мы заранее сообщим номер и марку автобуса, телефон водителя). Возможна встреча на ж/д вокзале Минеральные Воды с прибытием поездов до 11:30, контакты по встрече передаются перед заездом. Индивидуальный трансфер аэропорт /жд Мин воды –отель за доплату – 2000 рублей за машину.
Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда (встреча под башней с часами на территории ж/д вокзала в течение 20 минут со времени прибытия поезда). Индивидуальный трансфер ж/д Кисловодска – отель за доплату – 500 рублей за машину.
Проводы
В день выезда групповой трансфер в аэропорт (жд вокзал) Минеральные воды к рейсам/поездам отправляющимся после 19 часов местного времени, трансфер в 16:00 от отеля. Если вы уезжаете с ж/д вокзала Кисловодска проводы по времени отправления поезда без доплаты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.
Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
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