Это активный маршрут, включающий прогулки по городам и природным объектам. Необходимо иметь с собой удобную, непромокаемую обувь и одежду, соответствующую погоде, запасные носки.
Для бани и купания в источнике берите с собой: полотенце, купальные костюмы и тапочки.
Обязательно иметь с собой в поездке паспорт РФ и ОМС/ДМС. Дополнительную страховку вы можете оформить по своему желанию.
Участие детей возможно с 12 лет.
Билеты приобретаете самостоятельно, при необходимости мы можем помочь с покупкой. Время прилёта просим согласовывать до покупки билетов.