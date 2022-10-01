По курортам Ставропольского края

Побывать в четырёх городах, подняться на вершины гор и посмотреть представление арабских скакунов

Едем в путешествие по Ставропольскому краю, чтобы не торопясь гулять по паркам и горным тропам, любоваться заснеженными пиками, наслаждаться отдыхом в уютных кафе и изучать местную историю.

Вы пройдётесь по лермонтовским местам Пятигорска, полюбуетесь «каменными грибами», похожими на турецкие в Каппадокии, поучаствуете в играх с казаками-некрасовцами и расслабитесь в термальном бассейне.
По курортам Ставропольского края
По курортам Ставропольского края
По курортам Ставропольского края
По курортам Ставропольского края
По курортам Ставропольского края
По курортам Ставропольского края
По курортам Ставропольского края
Ближайшие даты:
16
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Это активный маршрут, включающий прогулки по городам и природным объектам. Необходимо иметь с собой удобную, непромокаемую обувь и одежду, соответствующую погоде, запасные носки.
Для бани и купания в источнике берите с собой: полотенце, купальные костюмы и тапочки.
Обязательно иметь с собой в поездке паспорт РФ и ОМС/ДМС. Дополнительную страховку вы можете оформить по своему желанию.
Участие детей возможно с 12 лет.
Билеты приобретаете самостоятельно, при необходимости мы можем помочь с покупкой. Время прилёта просим согласовывать до покупки билетов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту г. Минеральные Воды, 13:00-14:30
Завершение: В аэропорту г. Минеральные Воды. Обратные билеты приобретайте с вылетом после 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

🚌На автобусе🧳Многодневные туры6-дневные туры🍀Природа и пейзажиГоры

Похожие туры в Минеральных Водах

Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Побывать в Приэльбрусье, Архызе, Домбае и Адыгее и подняться на несколько вершин
В аэропорту Минеральных Вод (MRV) в 12:00 и на ж. ...
2 окт
30 окт
52 800 за 1 человека
Тайный места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Карен
Карен
Нет отзывов
Тайный места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
Дорогие друзья многим из Вас очень понравилась моя экскурсия «Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за один день»
Я заберу путешественников из указанного ими отеля
12 500 за всё до 6 чел.
Озера, горы и заповедные места Архыза и Домбая
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Люсинэ
Люсинэ
Нет отзывов
Озера, горы и заповедные места Архыза и Домбая
Подняться по канатной дороге и походить по живописным горным тропам
Краснодар, 6:00, можно присоединиться в Минеральны...
28 сен
12 окт
26 окт
1890017 010 за 1 человека
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Карен
Карен
5
2 отзыва
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Приглашаю вас в путешествие по Кавминводам! Всего за день мы с вами побываем на пяти главных курортах КМВ
По договоренности
11 000 за всё до 5 чел.
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
Покататься на канатных дорогах в горах и насладиться видами снежных вершин
Аэропорт Минеральные Воды
27 сен
4 окт
13 окт
18 окт
25 000 за 1 человека
На вершину Эльбруса: восхождение с Юга
9 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
На вершину Эльбруса: восхождение с Юга
Подняться на высоту 5642 метра и отлично себя при этом чувствовать
Аэропорт Минеральные Воды
1 окт
43 000 за 1 человека
Треккинг на гору Змейка
4.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
5
8 отзывов
Треккинг на гору Змейка
Активная прогулка к одной из самых красивых и загадочных вершин Минеральных Вод
на конечной остановке маршруток 6 и 6А
Завтра
25 сен
26 сен
27 сен
от 2 000 за всё до 8 чел.
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
3 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Прокатиться по канатной дороге, побывать в заповедных местах и увидеть «летающую тарелку»
В 12:30 в аэропорту г. Минеральные Воды (MRV) , в ...
3 ноя
24 000 за 1 человека
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
Нет отзывов
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Аэропорт Минеральные Воды
27 сен
4 окт
11 окт
18 окт
20 000 за 1 человека
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
10 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Валентин
Валентин
5
3 отзыва
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
у места вашего проживания в любом городе КМВ
4 окт
6 окт
12 окт
13 окт
от 10 400 за всё до 2 чел.
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
Ночь в обсерватории в горах, нарзанные ванны, водопады и фантастическая природа
Наблюдать за звездами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озерах
Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
23 сен
4 окт
7 окт
18 окт
20 000 за 1 человека
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
6 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
Пройти по заповедным местам, увидеть знаменитые достопримечательности и укромные уголки
В аэропорту г. Минеральные Воды в 12:00, в 11:30 н...
2 окт
16 окт
23 окт
35 000 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минеральных Водах
ХОРОШО
🧭
ТАМ