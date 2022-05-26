Поход Голубое ожерелье Архыза на 7 дней

Вас ждут Софийские водопады высотой 70 метров, 15 разноцветных озёр, Семицветное озеро! Великолепные Софийские озёра

Вас ждут Софийские водопады высотой 70 метров, 15 разноцветных озёр, Семицветное озеро! Великолепные Софийские озёра.

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Поход Голубое ожерелье Архыза на 7 дней
Поход Голубое ожерелье Архыза на 7 дней
Поход Голубое ожерелье Архыза на 7 дней
Поход Голубое ожерелье Архыза на 7 дней
Поход Голубое ожерелье Архыза на 7 дней

Что вас ожидает 🤩

  • Софийские водопады высотой 70 метров
  • 15 разноцветных озёр
  • Семицветное озеро
  • Софийские озёра

Нитка маршрута:

  • г. Минеральные Воды — пос. Архыз — Ледниковая ферма — Софийские водопады (налегке) — долина р. Ак-Айры — перевал Иркиз — Софийские озера — перевал Кара-Джаш — озеро Кратерное, Верхняя Запятая (налегке) — озеро Нижняя Запятая — долина реки Псыш — Лесное озеро — г. Минеральные Воды.

Программа тура:

День 1. Пос. Архыз, Ледниковая ферма

11:00-11:30 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа). Схема проезда в г. Минеральные Воды.
Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3-3,5 часов). Отсюда к месту старта маршрута остается всего 16 км по горной дороге. Не тратим время и силы на переход пешком, сразу садимся в УАЗик и едем в горы (переезд около часа). Дорога приводит на большую туристическую поляну, которая называется Ледниковая ферма Архыза. Все маршруты походов по Софийскому хребту начинаются именно отсюда. . После приезда, разбиваем палаточный лагерь и отдыхаем.

День 2. Софийские водопады (налегке)

Поход в горы Архыза начнем с несложной прогулки налегке к Софийским водопадам. В самом начале маршрута увидим красавицу-гору София, это символ Архыза. На ее плечах лежит седой Софийский ледник, который тает и рождаются белоснежные потоки водопадов.
Всего увидим Софийские водопады, которые стремительно текут по скалам и с силой срываются вниз! Все потоки объединяются воедино и дают начало реке София. Поднявшись повыше, полюбуемся на горные хребты Архыза и рассмотрим часть нашего завтрашнего маршрута.
День 3. Долина реки Ак-Айры — перевал Иркиз (2880 м, 1А) — Софийские озера
Наш пеший поход по Архызу хорош тем, что нет необходимости носить с собой продукты на все дни похода! Сегодня берем с собой продукты всего лишь на ближайшие три дня (вес около 3-3,5 кг). Продукты на вторую часть похода нам привезут попозже.
Софийские озера — это визитная карточка Архыза!
Рано утром соберем лагерь и направимся в долину реки Ак-Айры. Далее пешком будем подниматься все выше, выше и выше!
Пихтовые леса постепенно сменятся альпийскими лугами, после них появятся целые поляны рододендронов и можжевельника. Со стен ущелья скатываются небольшие водопады, а рядом бежит чистейшая речка Ак-Айры.
Впереди подъем на перевал Иркиз (2880 м, 1А). Подъем не простой, но сразу за перевалом открываются озера Архыз. Поход сюда — это мечта любого туриста!
Софийские озера — яркие, разноцветные, в начале лета украшенные небольшими снежниками и изумрудными льдинками. В одном озере вода имеет необыкновенно-голубой цвет, в другом — бирюзовая, а третье — озеро с водой цвета стали.
День 4. Перевал Кара-Джаш (2960 м, 1А) — вершина Минги-Кёль-Баши — озеро Верхняя Запятая, Кратерное, озеро с островками (налегке, без рюкзаков).
Поход на Софийские озера Архыза продолжается, сегодня у нас снова очень озерный день!
Поднявшись на перевал Кара-Джаш, увидим озеро Верхняя Запятая. Часто туристы называют это озеро «Рыбий глаз». Озеро действительно своими очертаниями напоминает гигантскую рыбу, с самым настоящим глазом.
По ясной погоде пойдем еще выше и поднимемся на вершину Минги-Кёль-Баши. С нее открывается невероятная панорама на озера Софийского хребта! Кроме того, полюбуемся на Эльбрус и высшую точку Архыза — гору Пшиш (3790 м).
Спускаемся немного ниже, чтобы полюбоваться на Кратерное озеро и еще один водопаем. Посреди озера Природа создала самые настоящие зеленые клумбы с травой, поэтому туристы так и называют его - озеро с островками!

День 5. Озеро Нижняя Запятая

С утра вновь любуемся, как первые лучи солнца освещают Софийский хребет и зажигают красками Софийские озера. Завтракаем, собираем лагерь — и в путь! Пройдем по уже знакомой тропе по хребту, сверху посмотрим на зеленое озеро Айматлы. Затем обогнем озеро Верхнюю Запятую и окажемся на потрясающей смотровой площадке! Перед нами, как на ладони, покажется долина реки Гаммеш-Чат, а вдалеке будет манить к себе озеро нижняя Запятая. С высоты озеро очень похоже на огромную, изумрудную каплю! Спускаемся к озеру, по пути полюбуемся на небольшие водоскаты. В августе в этих местах глаз порадуют желтые крокусы, а возле озера легко можно будет найти спелую чернику. В этом прекрасном месте ставим наш лагерь, отдыхаем, купаемся и вновь делаем десятки самых красивых снимков!

День 6. Долина реки Псыш — сувенирный рынок Таулу

Спускаемся с полюбившегося нам Софийского хребта. По пути посещаем местный рынок, пьем вкусный лимонад и выбираем сувениры, на которые здесь совсем невысокая цена. Пеший поход по Архызу разнообразим отдыхом в благоустроенном палаточном лагере!
У нас появится мобильная связь, будет горячий душ и посиделки у костра.
Лагман, айран, шорпа, хичин. Нельзя уезжать из Архыза, не попробовав местные блюда! Сегодня у нас будет время на посещение кафе и приятную прогулку по сувенирному рынку. Каждый из вас наверняка увезет из Архыза частичку его красоты, а еще увезет пару банок черничного варенья, горного чая и пачку магнитиков.

День 7. Лесное озеро

Сегодня посетим еще один водоем Архыза, который находится у подножия Софийского хребта. Нас ждет легкая дорога по тенистому лесу, вдоль голубой реки Псыш. Поход по Архызу завершен, собираем палаточный лагерь и прощаемся с горами.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
16:00-17:00 — прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

Питание

Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-7) в виде сухого пайка (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проезд на горном транспорте (УАЗик)
  • Трехразовое питание
  • Проживание 1 ночь в личной палатке на платной туристической стоянке. На стоянке есть горячий душ, туалет, электричество.
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, групповая аптечка)
  • Регистрация группы в МЧС
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
  • Обед во время трансфера в 1-й день.
  • Личное снаряжение (палатка, рюкзак, спальник, каремат). При необходимости, наш клуб предоставит в прокат туристическое снаряжение.
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: 31 июля — 06 августа 2022 г.
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Общая информация по маршруту.
  • Тип отдыха: поход с рюкзаками.
  • Проживание: палатки.
  • Питание: в течение похода организовано трехразовое питание. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на костре/горелке, обед – сухой паек днем.
  • Маршрут проходит на высоте: 1650-3190 м.
  • Протяженность маршрута: 45,4 км
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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