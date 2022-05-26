Нитка маршрута:

г. Минеральные Воды — пос. Архыз — Ледниковая ферма — Софийские водопады (налегке) — долина р. Ак-Айры — перевал Иркиз — Софийские озера — перевал Кара-Джаш — озеро Кратерное, Верхняя Запятая (налегке) — озеро Нижняя Запятая — долина реки Псыш — Лесное озеро — г. Минеральные Воды.

Программа тура:

День 1. Пос. Архыз, Ледниковая ферма

11:00-11:30 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа). Схема проезда в г. Минеральные Воды.

Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3-3,5 часов). Отсюда к месту старта маршрута остается всего 16 км по горной дороге. Не тратим время и силы на переход пешком, сразу садимся в УАЗик и едем в горы (переезд около часа). Дорога приводит на большую туристическую поляну, которая называется Ледниковая ферма Архыза. Все маршруты походов по Софийскому хребту начинаются именно отсюда. . После приезда, разбиваем палаточный лагерь и отдыхаем.

День 2. Софийские водопады (налегке)

Поход в горы Архыза начнем с несложной прогулки налегке к Софийским водопадам. В самом начале маршрута увидим красавицу-гору София, это символ Архыза. На ее плечах лежит седой Софийский ледник, который тает и рождаются белоснежные потоки водопадов.

Всего увидим Софийские водопады, которые стремительно текут по скалам и с силой срываются вниз! Все потоки объединяются воедино и дают начало реке София. Поднявшись повыше, полюбуемся на горные хребты Архыза и рассмотрим часть нашего завтрашнего маршрута.

День 3. Долина реки Ак-Айры — перевал Иркиз (2880 м, 1А) — Софийские озера

Наш пеший поход по Архызу хорош тем, что нет необходимости носить с собой продукты на все дни похода! Сегодня берем с собой продукты всего лишь на ближайшие три дня (вес около 3-3,5 кг). Продукты на вторую часть похода нам привезут попозже.

Софийские озера — это визитная карточка Архыза!

Рано утром соберем лагерь и направимся в долину реки Ак-Айры. Далее пешком будем подниматься все выше, выше и выше!

Пихтовые леса постепенно сменятся альпийскими лугами, после них появятся целые поляны рододендронов и можжевельника. Со стен ущелья скатываются небольшие водопады, а рядом бежит чистейшая речка Ак-Айры.

Впереди подъем на перевал Иркиз (2880 м, 1А). Подъем не простой, но сразу за перевалом открываются озера Архыз. Поход сюда — это мечта любого туриста!

Софийские озера — яркие, разноцветные, в начале лета украшенные небольшими снежниками и изумрудными льдинками. В одном озере вода имеет необыкновенно-голубой цвет, в другом — бирюзовая, а третье — озеро с водой цвета стали.

День 4. Перевал Кара-Джаш (2960 м, 1А) — вершина Минги-Кёль-Баши — озеро Верхняя Запятая, Кратерное, озеро с островками (налегке, без рюкзаков).

Поход на Софийские озера Архыза продолжается, сегодня у нас снова очень озерный день!

Поднявшись на перевал Кара-Джаш, увидим озеро Верхняя Запятая. Часто туристы называют это озеро «Рыбий глаз». Озеро действительно своими очертаниями напоминает гигантскую рыбу, с самым настоящим глазом.

По ясной погоде пойдем еще выше и поднимемся на вершину Минги-Кёль-Баши. С нее открывается невероятная панорама на озера Софийского хребта! Кроме того, полюбуемся на Эльбрус и высшую точку Архыза — гору Пшиш (3790 м).

Спускаемся немного ниже, чтобы полюбоваться на Кратерное озеро и еще один водопаем. Посреди озера Природа создала самые настоящие зеленые клумбы с травой, поэтому туристы так и называют его - озеро с островками!

День 5. Озеро Нижняя Запятая

С утра вновь любуемся, как первые лучи солнца освещают Софийский хребет и зажигают красками Софийские озера. Завтракаем, собираем лагерь — и в путь! Пройдем по уже знакомой тропе по хребту, сверху посмотрим на зеленое озеро Айматлы. Затем обогнем озеро Верхнюю Запятую и окажемся на потрясающей смотровой площадке! Перед нами, как на ладони, покажется долина реки Гаммеш-Чат, а вдалеке будет манить к себе озеро нижняя Запятая. С высоты озеро очень похоже на огромную, изумрудную каплю! Спускаемся к озеру, по пути полюбуемся на небольшие водоскаты. В августе в этих местах глаз порадуют желтые крокусы, а возле озера легко можно будет найти спелую чернику. В этом прекрасном месте ставим наш лагерь, отдыхаем, купаемся и вновь делаем десятки самых красивых снимков!

День 6. Долина реки Псыш — сувенирный рынок Таулу

Спускаемся с полюбившегося нам Софийского хребта. По пути посещаем местный рынок, пьем вкусный лимонад и выбираем сувениры, на которые здесь совсем невысокая цена. Пеший поход по Архызу разнообразим отдыхом в благоустроенном палаточном лагере!

У нас появится мобильная связь, будет горячий душ и посиделки у костра.

Лагман, айран, шорпа, хичин. Нельзя уезжать из Архыза, не попробовав местные блюда! Сегодня у нас будет время на посещение кафе и приятную прогулку по сувенирному рынку. Каждый из вас наверняка увезет из Архыза частичку его красоты, а еще увезет пару банок черничного варенья, горного чая и пачку магнитиков.

День 7. Лесное озеро

Сегодня посетим еще один водоем Архыза, который находится у подножия Софийского хребта. Нас ждет легкая дорога по тенистому лесу, вдоль голубой реки Псыш. Поход по Архызу завершен, собираем палаточный лагерь и прощаемся с горами.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

16:00-17:00 — прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

Питание

Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-7) в виде сухого пайка (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи.