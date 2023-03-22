Вперёд — в горы! Отправляемся на горнолыжный курорт «Эльбрус», чтобы вдоволь накататься на сноуборде или лыжах на высоте от 2100 м до 3800 м. Интересно будет как новичкам — трассы здесь широкие, без резких перепадов, так и опытным катальщикам — на склонах Чегета найдутся сложные трассы и спуски для фрирайда.



После насыщенного дня будем купаться в бассейне под открытым небом, париться в бане, устраивать забег по барам и повеселимся на барбекю-пати.