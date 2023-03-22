Покатушки на склонах Эльбруса и Чегета с вечеринками, бассейном и баней

Обкатать снежные трассы, побывать на самой высокогорной станции в Европе и расслабиться в источниках

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Ответы на вопросы
Вперёд — в горы! Отправляемся на горнолыжный курорт «Эльбрус», чтобы вдоволь накататься на сноуборде или лыжах на высоте от 2100 м до 3800 м. Интересно будет как новичкам — трассы здесь широкие, без резких перепадов, так и опытным катальщикам — на склонах Чегета найдутся сложные трассы и спуски для фрирайда.

После насыщенного дня будем купаться в бассейне под открытым небом, париться в бане, устраивать забег по барам и повеселимся на барбекю-пати.
Покатушки на склонах Эльбруса и Чегета с вечеринками, бассейном и баней
Покатушки на склонах Эльбруса и Чегета с вечеринками, бассейном и баней
Покатушки на склонах Эльбруса и Чегета с вечеринками, бассейном и баней
Покатушки на склонах Эльбруса и Чегета с вечеринками, бассейном и баней
Покатушки на склонах Эльбруса и Чегета с вечеринками, бассейном и баней
Покатушки на склонах Эльбруса и Чегета с вечеринками, бассейном и баней
Покатушки на склонах Эльбруса и Чегета с вечеринками, бассейном и баней
Покатушки на склонах Эльбруса и Чегета с вечеринками, бассейном и баней
Ближайшие даты:
23
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 14 лет в сопровождении родителя.

Вам понадобятся: инвентарь для катания (можете везти свой или арендовать на месте), комплект зимней одежды для катания (горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик, джинсы — нельзя), термобельё/свитер-водолазка из синтетики или нейлона, не из хлопка, шампка, перчкатки, маска (балаклава), носки, зимняя обувь, средства личной гигиены, документы и деньги, индивидуальная аптечка, если нужна, мобильный телефон, зарядки, термос, рюкзак/сумка.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал или аэропорт Минеральных Вод, до 12:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод в 17:00, ж. - д. вокзал Минеральных вод в 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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