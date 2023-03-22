Участие возможно с 14 лет в сопровождении родителя.
Вам понадобятся: инвентарь для катания (можете везти свой или арендовать на месте), комплект зимней одежды для катания (горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик, джинсы — нельзя), термобельё/свитер-водолазка из синтетики или нейлона, не из хлопка, шампка, перчкатки, маска (балаклава), носки, зимняя обувь, средства личной гигиены, документы и деньги, индивидуальная аптечка, если нужна, мобильный телефон, зарядки, термос, рюкзак/сумка.