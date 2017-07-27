С нетерпением ждёте начала горнолыжного сезона? Мечтаете, чтобы и на вашей улице перевернулся грузовик со ски-пассами? Пора выгуливать ваш яркий горнолыжный наряд! Отправляемся в Приэльбрусье, где каждый год выпадает до 3 метров снега.



Здесь можно поучиться азам на широких трассах с комфортным уклоном, отработать технику катания и просто насладиться скоростью и драйвом.



Будем греться пряным глинтвейном, любоваться снежными вершинами, жарить шашлык на улице и расслабляться в бане и бассейнах с горячей водой. А какие тут хычины обалденные, ммм! *Возможно участие с детьми от 7 лет.