Покататься по трассам Эльбруса и Чегета, отточить мастерство и расслабиться в термальных источниках
С нетерпением ждёте начала горнолыжного сезона? Мечтаете, чтобы и на вашей улице перевернулся грузовик со ски-пассами? Пора выгуливать ваш яркий горнолыжный наряд! Отправляемся в Приэльбрусье, где каждый год выпадает до 3 метров снега.
Здесь можно поучиться азам на широких трассах с комфортным уклоном, отработать технику катания и просто насладиться скоростью и драйвом.
Будем греться пряным глинтвейном, любоваться снежными вершинами, жарить шашлык на улице и расслабляться в бане и бассейнах с горячей водой. А какие тут хычины обалденные, ммм! *Возможно участие с детьми от 7 лет.
Здесь можно поучиться азам на широких трассах с комфортным уклоном, отработать технику катания и просто насладиться скоростью и драйвом.
Будем греться пряным глинтвейном, любоваться снежными вершинами, жарить шашлык на улице и расслабляться в бане и бассейнах с горячей водой. А какие тут хычины обалденные, ммм! *Возможно участие с детьми от 7 лет.
Ближайшие даты:
28
ноя
ноя
5
дек
дек
12
дек
дек
9
янв
янв
16
янв
янв
23
янв
янв
20
фев
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Сейчас на Эльбрусе 7 трасс: одна зелёная (выкат на поляну, для обучения новичков), две синие и четыре красные. Все трассы достаточно широкие, с комфортным уклоном и идеально подходят для новичков и спокойного катания.
В самом низу рядом с началом канатной дороги есть учебный склон.
На курорте работают инструкторы по лыжам и сноуборду, обычно за одно-два занятия новички осваивают необходимый минимум для того, чтобы начать самостоятельно спускаться по трассам Эльбруса.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ж. - д. вокзал Минеральных Вод, 10:30. Аэропорт Минеральных Вод, 11:00Завершение: В аэропорту и на ж. - д. вокзале Минеральных Вод, 17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Минеральных Водах
Провёл 39 экскурсий для 11 туристов
Наша команда занимается организацией восхождений по Кавказу: Эльбрус и Казбек. Наши инструктора подскажут, как подготовиться к своему первому восхождению, и помогут собрать необходимое снаряжение. Ледорубы, кошки и страховочную систему мы предоставляем в прокат всем нашим участникам бесплатно. С нами вы точно полюбите горы!Задать вопрос
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